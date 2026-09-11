US Open : Zverev, Shelton - Tiafoe... Scores et résultats des demi-finales en direct

L'exploit est notable : Zverev atteint le dernier carré des quatre tournois majeurs cette année. Demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, vainqueur de Roland-Garros en juin, finaliste à Wimbledon en juillet, il ajoute désormais l'US Open à sa collection de performances 2026. Il est aussi le seul vainqueur de Grand Chelem encore présent dans le tableau masculin new-yorkais.

Zverev reconnaît lui-même avoir traversé une zone de turbulences lors des premiers tours du tournoi. Il avait dû batailler en cinq sets face à l'Italien Lorenzo Sonego puis au Français Quentin Halys pour se qualifier. "Dans d'autres tournois, j'aurais été éliminé dès le 1er tour, mais ici, je peux me battre et disputer des matches en cinq sets", a-t-il expliqué après sa victoire.

En cas de victoire samedi, Aryna Sabalenka réaliserait un triplé à l'US Open, exploit que seule Serena Williams a accompli entre 2012 et 2014. La Biélorusse, qui n'a toujours pas remporté de titre du Grand Chelem cette année, voit là une occasion inespérée de marquer l'histoire du tournoi new-yorkais. "C'est la beauté du sport", a-t-elle commenté sereinement à propos de son changement de classement.

10:23 - Sabalenka et Rybakina, un remake de l'Open d'Australie en finale de l'US Open Samedi, Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina en finale de l'US Open, une revanche de la finale de l'Open d'Australie remportée par la Kazakhstanaise plus tôt cette saison. Les deux joueuses échangeront également leurs positions au classement WTA, Rybakina devenant numéro 1 mondiale dès lundi. Un duel au sommet attend les spectateurs de Flushing Meadows.

09:30 - L'inspiration inattendue de Sabalenka avant sa finale à l'US Open Pour préparer sa demi-finale de l'US Open, Aryna Sabalenka a puisé sa motivation auprès de la patineuse de vitesse Jutta Leerdam, championne olympique présente dans son box. "Elle m'a beaucoup inspirée, je suis fan d'elle depuis un bon moment", a expliqué la joueuse. La présence de la patineuse néerlandaise dans ses tribunes l'a visiblement galvanisée.

08:41 - À l'US Open, Sabalenka retrouve sa meilleure version après un passage à vide Après plusieurs mois compliqués, Aryna Sabalenka a livré ce que Jessica Pegula a qualifié de meilleur match de son année. Avec 29 coups gagnants contre seulement douze pour son adversaire, la Biélorusse a démontré une puissance retrouvée sur le court de l'US Open. "J'en avais désespérément besoin", a-t-elle confié après sa victoire.

05:42 - Elena Rybakina a raison de Coco Gauff Coco Gauff n'a pas réussi à contenir Elena Rybakina sur la durée, cédant en demi-finale de l'US Open ce vendredi 11 septembre 2026 (3-6, 6-4, 6-4). L'Américaine avait pourtant fait douter la Kazakhe en s'adjugeant la première manche, mais Rybakina a resserré son jeu pour renverser la vapeur. Gauff a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set accroché, avant que Rybakina n'arrache la victoire en fin de troisième manche pour s'offrir une place en finale.

02:41 - Aryna Sabalenka domine Jessica Pegula Jessica Pegula n'a pas réussi à inquiéter Aryna Sabalenka au-delà du premier set, la Biélorusse s'imposant en demi-finale de l'US Open ce vendredi 11 septembre 2026 (7-5, 6-2). Pegula a longtemps tenu tête dans une première manche disputée, mais Sabalenka a fini par faire la différence pour la conclure 7-5. La seconde manche a ensuite tourné nettement en faveur de la Biélorusse, qui n'a rien lâché pour s'imposer 6-2 et rejoindre la finale du tournoi.

00:04 - Alexander Zverev prend le meilleur sur Botic van de Zandschulp Victoire nette pour Alexander Zverev, qui rejoint le dernier carré en battant Botic van de Zandschulp en quarts de finale de l'US Open, ce vendredi 11 septembre 2026 (6-2, 7-5, 6-1). L'Allemand a rapidement pris l'ascendant dans le premier set, mais van de Zandschulp a repoussé ses assauts dans une deuxième manche beaucoup plus disputée, poussée jusqu'à 7-5. Zverev a fini par faire la différence avant de conclure sans trembler dans le troisième set.

23:50 - Prudent, Zverev sait que sa dynamique à l'US Open reste fragile Malgré son parcours solide, Alexander Zverev se méfie après sa qualification pour les demi-finales de l'US Open. "Je sais que tout peut basculer en un clin d'oeil au tennis", a-t-il averti, rappelant que la confiance peut disparaître aussi vite qu'elle est venue. Il avait pourtant connu un début de tournoi compliqué avec deux victoires laborieuses en cinq sets.

23:01 - Khachanov évoque un rêve d'enfance en retrouvant le dernier carré de l'US Open À 30 ans, Karen Khachanov porte un regard différent sur ses parcours en Grand Chelem. "C'est ce dont on rêve quand on est enfant : jouer dans les derniers tours de ces tournois", a-t-il confié après sa qualification pour les demi-finales de l'US Open. Il n'a encore jamais atteint de finale majeure, ayant été arrêté deux fois au stade des demies.

22:35 - Gauff et Rybakina se retrouveront en demi-finales de l'US Open Coco Gauff affrontera Elena Rybakina en demi-finales de l'US Open, un défi relevé selon l'Américaine puisque leur dernière confrontation à Toronto ne s'était pas bien passée pour elle. "Je sais que je vais prendre des aces et des coups gagnants, mais je vais continuer à me battre", a promis Gauff. Rybakina, elle, félicite sa rivale et se dit concentrée sur ce nouveau rendez-vous à Flushing Meadows.

22:03 - Gauff salue une demi-finale historique entre joueurs noirs à l'US Open Interrogée sur la présence de Ben Shelton et Frances Tiafoe en demi-finales de l'US Open, Coco Gauff s'est dite bouleversée par cette avancée historique. "Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir la chance de voir une demi-finale entièrement noire entre les hommes de mon vivant", a-t-elle confié. Elle a évoqué avec émotion le souvenir d'Arthur Ashe, vainqueur de l'US Open un 9 septembre 1968.

21:30 - Rybakina savoure son accession au sommet mais reste focalisée sur l'US Open Future numéro 1 mondiale, Elena Rybakina assure ne pas trop penser à ce nouveau statut tant que l'US Open n'est pas terminé. "Il reste tellement de choses à faire, je veux encore gagner des tournois", a-t-elle déclaré, tout en se disant fière de représenter le Kazakhstan sur cette scène historique. Elle affirme qu'on ne mesure pleinement ce genre d'accomplissement qu'une fois la carrière achevée.

20:40 - Gauff révèle que Tiafoe l'a inspirée pendant son match de l'US Open Après sa victoire en quart de l'US Open, Coco Gauff a expliqué avoir puisé dans l'exploit nocturne de Frances Tiafoe la force de revenir dans son match. "Parfois, on a juste besoin d'un peu d'inspiration, et Frances a été cette inspiration pour moi à ce moment-là", a-t-elle confié. Elle a salué la personnalité de son compatriote, qu'elle décrit comme une source de joie sur le circuit.

04:27 - Alexander Zverev sort Botic van de Zandschulp En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Alexander Zverev a validé son billet pour le dernier carré face à Botic van de Zandschulp (6-2, 7-5, 6-1). Si le premier et le troisième set ont tourné nettement à l'avantage de l'Allemand, le deuxième acte a été bien plus disputé. Van de Zandschulp a vendu chèrement sa peau et poussé son adversaire jusqu'à 7-5, sans parvenir à inquiéter davantage Zverev, qui n'a arraché la victoire dans cette manche qu'en fin de set avant de refermer la rencontre au troisième.

00:01 - Jessica Pegula se défait d'Emma Navarro En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Jessica Pegula a validé son billet pour le dernier carré aux dépens d'Emma Navarro (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir perdu la première manche, Pegula a dû batailler pour renverser la situation. Navarro a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé, avant de céder dans la troisième manche face à une adversaire plus solide dans les moments clés.

00:00 - Coco Gauff vient à bout de Mirra Andreeva En quarts de finale de l'US Open, ce jeudi 10 septembre 2026, Coco Gauff a validé son billet pour la suite du tournoi face à Mirra Andreeva (2-6, 7-6, 6-2). Menée après un premier set perdu nettement, l'Américaine a dû batailler dans une deuxième manche disputée jusqu'au tie-break, où elle a tremblé avant de conclure. Andreeva a vendu chèrement sa peau avant de céder dans un troisième set où Gauff a repris le contrôle pour s'imposer 6-2.

00:00 - Elena Rybakina écarte Qinwen Zheng En quarts de finale de l'US Open, disputés ce jeudi 10 septembre 2026, Elena Rybakina n'a arraché la victoire face à Qinwen Zheng qu'en fin de match (3-6, 6-1, 6-4). Bousculée d'entrée après avoir perdu la première manche, la Kazakhe a haussé son niveau pour égaliser dans le second set, avant de conclure au terme d'une troisième manche disputée. Zheng, malgré la défaite, a vendu chèrement sa peau et fait douter son adversaire jusqu'au bout de cette rencontre.

00:00 - Ben Shelton a raison de Carlos Alcaraz au terme d'un combat dantesque En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'une lutte au long cours (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Cinq sets auront été nécessaires pour départager les deux joueurs, dans un affrontement disputé jusqu'à son dernier point. Les deux hommes se sont rendu coup pour coup, chaque manche apportant son lot de rebondissements, jusqu'à ce tie-break décisif du cinquième set qui a finalement souri à Ben Shelton.

22:46 - Coco Gauff élimine Mirra Andreeva En quarts de finale de l'US Open, ce mercredi 9 septembre 2026, Coco Gauff a rejoint le dernier carré en disposant de Mirra Andreeva (2-6, 7-6, 6-2). Bousculée d'entrée, Gauff a laissé filer la première manche face à une adversaire qui a fait douter. Andreeva a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé jusqu'au tie-break, mais Gauff a fini par faire la différence, s'imposant nettement dans la dernière manche pour valider sa qualification.

20:03 - Elena Rybakina écarte Qinwen Zheng et file en demi-finale En quarts de finale de l'US Open, ce mercredi 9 septembre 2026, Elena Rybakina a validé son billet pour le dernier carré face à Qinwen Zheng (3-6, 6-1, 6-4). Bousculée d'entrée, la Kazakhe a laissé filer le premier set avant de hausser le ton pour égaliser nettement. Qinwen Zheng a vendu chèrement sa peau dans une dernière manche disputée, forçant Rybakina à trembler avant de conclure sur le score de 6-4.

18:23 - Alcaraz heureux "Mon objectif était d'y aller, de jouer, de disputer ce genre de match, tout en étant en bonne santé. C'était très serré, vraiment très serré. Je suis un peu déçu de ne pas m'être imposé, mais je suis heureux et fier de la façon dont je me suis battu après le troisième set. Physiquement, j'étais vraiment fatigué, mais j'ai trouvé le moyen de me remobiliser et de donner encore davantage. Dans le cinquième set, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux, mais j'affrontais quelqu'un qui est une véritable bête. Shelton est un joueur incroyable, très puissant. Il a simplement su très bien gérer chaque situation. Bravo à lui. Mais je quitte le court heureux, avec le sourire et en bonne santé, et c'est tout ce dont j'ai besoin" a expliqué Carlos Alcaraz après son élimination en quart de finale à l'US Open.

09:24 - Ben Shelton écarte Carlos Alcaraz au terme d'un marathon En quarts de finale de l'US Open, mercredi 9 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'un scénario interminable (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Les deux joueurs se sont livrés à une bataille de tous les instants, chacun répondant coup pour coup sans jamais laisser l'autre prendre le dessus durablement. Menés par des retournements de situation d'un set à l'autre, les débats ont basculé à plusieurs reprises avant que Shelton ne parvienne à conclure ce marathon sur le score final de 7-6 dans la cinquième manche.

04:52 - Jessica Pegula écarte Emma Navarro Jessica Pegula s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open ce mercredi 9 septembre 2026, en venant à bout d'Emma Navarro au terme d'un quart de finale disputé (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir cédé le premier set, Pegula n'a rien lâché et a repoussé les assauts de son adversaire pour recoller au score. Solide dans les moments clés des deuxième et troisième manches, elle a fini par faire la différence pour s'imposer en trois sets.

19:52 - Aryna Sabalenka vient à bout de Linda Noskova En quarts de finale de l'US Open, mardi 8 septembre 2026, Aryna Sabalenka a validé son billet pour la suite du tournoi face à Linda Noskova. Le premier set s'est joué au tie-break, où Sabalenka a repoussé les assauts de sa jeune adversaire. Noskova a résisté et remporté la deuxième manche, relançant totalement la rencontre. Mais Sabalenka a tremblé avant de conclure dans un troisième set serré, s'imposant finalement 7-6, 3-6, 7-6.

05:45 - Alexander Zverev vient à bout de Luciano Darderi Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale face à Luciano Darderi (6-2, 6-2, 6-6). Solide dès l'entame, l'Allemand a rapidement pris le contrôle des deux premières manches. Mais l'Italien n'a rien lâché dans le troisième set, s'accrochant point après point pour pousser Zverev dans ses retranchements. Malgré cette résistance, le favori a su tenir bon jusqu'au bout pour valider sa qualification (6-2, 6-2, 6-6).

02:53 - Coco Gauff écarte Iva Jovic et file en quarts Coco Gauff s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale, aux dépens d'Iva Jovic (6-1, 6-4). Dominante d'entrée, elle a rapidement pris le large dans la première manche avant de voir sa jeune adversaire se montrer plus résistante dans la seconde. Iva Jovic a fait douter Gauff, réduisant l'écart et obligeant la favorite à hausser son niveau de jeu pour finalement conclure la rencontre sur le score de 6-1, 6-4.

23:27 - Elena Rybakina vient à bout de Naomi Osaka En huitièmes de finale de l'US Open, disputés ce lundi 7 septembre 2026, Elena Rybakina s'est imposée face à Naomi Osaka (6-1, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné à l'avantage de la Kazakhe, la seconde manche a vu Naomi Osaka hausser le ton et repousser les assauts de son adversaire pendant plusieurs jeux. Elle n'a rien lâché avant de céder 6-4, laissant Elena Rybakina valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.