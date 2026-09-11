US Open : Zverev, Shelton - Tiafoe... Scores et résultats des demi-finales en direct

Florian Gregoire

US Open : Zverev, Shelton - Tiafoe... Scores et résultats des demi-finales en direct L'heure des demi-finales hommes à l'US Open avec quoi qu'il arrive, une affiche inédite en finale.

L'US Open touche à sa fin ce week-end après deux semaines intenses et de nombreuses surprises dans le tableau masculin. Sans Jannik Sinner, blessé et avec Carlos Alcaraz de retour, mais en manque de compétition et éliminé en quarts de finale, le tableau était très ouvert et pourrait offrir un vainqueur inédit en Grand Chelem. Quoi qu'il arrive, l'affiche de la finale sera inédite et le public américain aura droit à un représentant national en raison de la demi-finale fratricide entre Tiafoe et Shelton. De l'autre côté, Alexander Zverev fait figure de grand favori face à la surprise Khachanov.

Chez les femmes, la finale entre les deux meilleures joueuses mondiales aura bien lieu. Elena Rybakina, nouvelle numéro 1 mondiale ce lundi, retrouve encore une fois la finale de l'US Open et affrontera une Aryna Sabalenka qui espère retrouver la victoire en Grand Chelem après plusieurs finales perdues.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Quatre demies de Grand Chelem en une saison

L'exploit est notable : Zverev atteint le dernier carré des quatre tournois majeurs cette année. Demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, vainqueur de Roland-Garros en juin, finaliste à Wimbledon en juillet, il ajoute désormais l'US Open à sa collection de performances 2026. Il est aussi le seul vainqueur de Grand Chelem encore présent dans le tableau masculin new-yorkais.

- Un début de tournoi poussif pour l'Allemand

Zverev reconnaît lui-même avoir traversé une zone de turbulences lors des premiers tours du tournoi. Il avait dû batailler en cinq sets face à l'Italien Lorenzo Sonego puis au Français Quentin Halys pour se qualifier. "Dans d'autres tournois, j'aurais été éliminé dès le 1er tour, mais ici, je peux me battre et disputer des matches en cinq sets", a-t-il expliqué après sa victoire.

- À l'US Open, Sabalenka rêve d'un triplé inédit depuis Serena Williams

En cas de victoire samedi, Aryna Sabalenka réaliserait un triplé à l'US Open, exploit que seule Serena Williams a accompli entre 2012 et 2014. La Biélorusse, qui n'a toujours pas remporté de titre du Grand Chelem cette année, voit là une occasion inespérée de marquer l'histoire du tournoi new-yorkais. "C'est la beauté du sport", a-t-elle commenté sereinement à propos de son changement de classement.

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