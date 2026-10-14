Ligue des champions 2026 : Arsenal - Lille, le Barça et le Bayern... Tous les résultats et le classement

La deuxième journée de la Ligue des champions a démarré ce mardi avec de très grosses affiches qui étaient au programme, découvrez le classement et les résultats.
En Ligue des champions, Arsenal a largement dominé Lille ce mardi 13 octobre 2026 à l'Emirates Stadium, s'imposant 3-0 dans un résultat sans appel face aux Lillois. La première période n'avait pourtant débouché sur aucun but, les Gunners dominant la possession avec 57% contre 43% pour le LOSC et se montrant plus entreprenants devant, notamment par l'intermédiaire de Mikel Merino à la 29e minute. Tout s'est accéléré après la pause : Jurriën Timber a ouvert le score à la 64e minute, avant qu'Eberechi Eze ne double la mise trois minutes plus tard. Bukayo Saka, entré en cours de jeu, a enfoncé le clou à la 71e minute en portant la marque à 3-0. Arsenal a terminé la rencontre avec 58% de possession et huit tirs cadrés, contre aucun pour des Lillois restés muets offensivement sur l'ensemble du match.
D'autres rencontres de Ligue des champions ont livré leurs résultats ce même mardi 13 octobre 2026, à commencer par le RAMS Park, où Barcelone s'est imposé 4-1 face à Galatasaray. Les Stambouliotes avaient pourtant ouvert le score par Batrakov (28e) avant que Cancelo n'égalise pour les Catalans (43e) sur une passe de Dani Olmo, un but blaugrana ayant auparavant été refusé par la VAR (35e) ; en seconde période, Fermín López (50e), Gordon (53e) puis Adeyemi (65e) ont fait exploser le score, tandis que Leão et Sallai ont écopé d'un carton jaune. Au Riyadh Air Metropolitano, l'Atlético de Madrid a battu Manchester United 2-0, Pablo Barrios ayant ouvert le score dès la 1re minute sur un centre d'Álex Baena avant qu'un but ne soit également annulé par la VAR (44e) ; Diego Simeone puis Marcus Rashford ont été avertis, Leny Yoro a été expulsé à la 74e minute et Ademola Lookman a scellé la victoire madrilène à la 79e. À Stavanger, Viking et le Bayern Munich se sont séparés sur un spectaculaire 3-3, les Norvégiens ayant mené 2-0 à la pause grâce à Stensness (2e) et Christiansen (38e) avant que Harry Kane ne relance les Bavarois sur penalty (54e) puis d'une égalisation (60e), Luis Díaz redonnant l'avantage au Bayern (71e) avant que Haugen n'égalise pour Viking tout à la fin (90e). Enfin, à Bollaert-Delelis, le Sporting CP s'est imposé 0-2 face à Lens grâce à Luis Suárez, buteur dès la 22e minute sur un centre d'Irankunda avant de sortir sur blessure, puis à Issa Doumbia qui a doublé la mise à la 74e minute ; Ivanović avait auparavant trouvé le poteau pour les Lensois, tandis que Cuisance et Thauvin ont écopé d'un carton jaune en fin de rencontre.
Dans le classement général de la Ligue des champions, Barcelone occupe la première place avec 6 points, juste devant Sporting CP, deuxième avec le même total de 6 points. Arsenal complète le podium à la troisième place, également avec 6 points. Manchester United suit à la septième place avec 3 points, devant Atletico Madrid, treizième avec 3 points, et Lens, dix-neuvième avec 3 points. Viking pointe à la vingt-sixième place avec 1 point, tandis que Lille se classe trente-deuxième avec 0 point, juste devant Galatasaray, trente-quatrième avec 0 point.
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- Classement : Barcelone prend la tête, Galatasaray toujours dernier après la déroute
Score final, 1-4 pour Barcelone au RAMS Park. Les Blaugrana grimpent à la 1re place avec 6 points, un début de phase de poules idéal qui place déjà le club de Hansi Flick parmi les favoris à la qualification. À l'inverse, Galatasaray reste scotché à la 34e place avec 0 point, une position qui illustre les difficultés stambouliotes sur cette entame de campagne européenne. L'écart entre les deux équipes est déjà considérable, et Okan Buruk devra rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe.
- Classement : Lille rechute à Arsenal, les Gunners grimpent sur le podium
Lille traverse une période délicate en Ligue des champions. Battus 3-0 à l'Emirates par Arsenal, les Lillois restent scotchés à la 32e place avec 0 point, une position qui éloigne déjà tout espoir de qualification facile. Pour Arsenal, la tendance est inverse : ce succès permet aux Gunners de s'installer à la 3e place avec 6 points, confirmant leur solidité dans cette phase de poules. L'écart se creuse ainsi nettement entre les deux formations, et le suspense demeure entier sur la capacité du LOSC à redresser la barre lors des prochaines journées.
- Viking - Bayern Munich : partage des points, mais un classement qui reste cruel pour les Norvégiens
Entre buts spectaculaires et rebondissements jusqu'au bout, Viking et le Bayern Munich se sont neutralisés 3-3 à Stavanger, un résultat lourd de conséquences au classement. Les Norvégiens stagnent à une inquiétante 26e place avec seulement 1 point, loin de tout espoir immédiat de qualification. Le Bayern, lui, s'en sort mieux et grimpe à la 4e place avec 4 points, une position qui maintient les Bavarois dans le haut du tableau malgré ce faux pas inattendu face à un adversaire norvégien accrocheur.
- Atletico Madrid - Manchester United : la défaite n'a pas (encore) fait chuter les Red Devils au classement
Manchester United occupe la 7e place avec 3 points, une position qui laisse planer un certain suspense sur la suite de sa campagne européenne. Pourtant, les Red Devils viennent de s'incliner 2-0 face à l'Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano. En face, les Madrilènes profitent de ce succès mais restent scotchés à la 13e place, également avec 3 points. Deux équipes à égalité comptable, mais des trajectoires encore incertaines dans cette phase de Ligue des champions.
- Galatasaray - Barcelone : le Barça déroule et s'impose 4-1 au RAMS Park
1-4, score final. Après avoir égalisé par Cancelo (43e) suite à l'ouverture du score de Batrakov (28e), Barcelone a basculé dans une autre dimension en seconde période. Fermín López (50e), Gordon (53e) puis Adeyemi (65e) ont enfoncé Galatasaray, impuissant malgré l'énergie stambouliote. Un but catalan avait été refusé par la VAR à la 35e minute. Rafael Leão (64e) puis Sallai (86e) ont écopé d'un carton jaune. Une démonstration collective signée Hansi Flick, qui confirme la supériorité affichée par les Blaugrana sur l'ensemble de la rencontre.
- Arsenal corrige Lille 3-0 à l'Emirates
Trois buts inscrits entre la 64e et la 71e minute ont permis à Arsenal de s'imposer largement face à Lille. Jurriën Timber a débloqué la situation à la 64e minute, avant qu'Eberechi Eze ne double la mise trois minutes plus tard. Bukayo Saka, entré en jeu, a alourdi le score à la 71e minute pour porter le résultat à 3-0. Les Gunners ont dominé les débats avec 58% de possession et huit tirs cadrés contre aucun pour les Lillois, qui n'ont jamais trouvé la solution offensivement.
- Viking et Bayern Munich s'arrachent à 3-3 à Stavanger
Un match spectaculaire à huit buts s'est conclu sur un nul 3-3 entre Viking et le Bayern Munich. G. Stensness avait ouvert le score dès la 2e minute, avant que P. Christiansen ne double la mise à la 38e, offrant deux buts d'avance aux Norvégiens à la pause. H. Kane a relancé le Bayern en transformant un penalty à la 54e minute puis en égalisant à la 60e. L. Díaz a ensuite donné l'avantage aux Bavarois à la 71e minute, avant que H. Haugen n'égalise finalement pour Viking à la 90e minute.
- L'Atlético domine Manchester United et s'impose 2-0 au Metropolitano
Dès la 1re minute, Pablo Barrios lance idéalement l'Atlético de Madrid, servi par Álex Baena, avant qu'un but ne soit refusé aux Madrilènes après intervention de la VAR à la 44e minute. Diego Simeone écope d'un carton jaune en première période, tout comme Marcus Rashford après la pause. L'expulsion de Leny Yoro à la 74e minute affaiblit Manchester United, et Ademola Lookman scelle la victoire à la 79e minute. L'Atlético de Madrid s'impose finalement 2-0 face aux Red Devils au Riyadh Air Metropolitano.
- Lens - Sporting CP : la défaite coûte cher aux Sang et Or au classement
Défaite 2-0 pour Lens face au Sporting CP, buteurs Suárez et Doumbia. Ce résultat relègue les Lensois à la 19e place avec seulement 3 points, un classement qui traduit les difficultés nordistes dans cette phase de Ligue des champions. À l'inverse, le Sporting CP s'installe provisoirement en tête du classement avec 6 points, confirmant son bon début de campagne européenne. L'écart entre les deux équipes est désormais net, avec un objectif de qualification qui s'éloigne pour Lens.
- Galatasaray - Barcelone : Batrakov et Cancelo répondent présent, 1-1 à la pause
A. Batrakov ouvre le score à la 28e minute pour Galatasaray, sur une passe décisive de Rafael Leão. Barcelone réagit par João Cancelo, qui égalise à la 43e minute après une offrande de Dani Olmo. Entre-temps, à la 35e minute, un but a été refusé aux Catalans après intervention de la VAR. À la mi-temps, les deux équipes sont donc à 1-1 au RAMS Park. Barcelone domine largement la possession avec 70% contre 30%, et cadre six tirs contre deux pour Galatasaray.
- Arsenal - Lille : 0-0 à la mi-temps, sans but marquant
Aucun but n'a été inscrit lors de cette première période entre Arsenal et Lille, qui regagnent les vestiaires sur un score vierge de 0-0. Les Gunners dominent les débats avec 57% de possession contre 43% pour les Lillois. Sur le plan offensif, Arsenal compte six tirs contre trois pour le LOSC. Mikel Merino s'est montré le plus entreprenant à la 29e minute. La seconde période reste donc à écrire à l'Emirates Stadium.
- Viking - Bayern Munich : les Norvégiens surprennent et mènent 2-0 à la pause
Mi-temps surprenante à Stavanger. Dès la 2e minute, G. Stensness ouvre le score pour Viking sur une passe décisive de Z. Tripić. P. Christiansen double la mise à la 38e minute, également servi par E. Botheim. Score à la pause : Viking mène 2-0 face au Bayern Munich. Les Bavarois dominent pourtant largement la possession avec 73% contre 27%, et comptent quatre tirs cadrés contre trois pour les Norvégiens. Le Bayern joue sans Jamal Musiala, blessé à la cuisse, ni Josip Stanišić, malade.
- Atlético Madrid - Manchester United : Pablo Barrios ouvre le score dès la 1re minute, l'Atlético mène à la pause
Dès la 1re minute, Pablo Barrios profite d'une passe décisive d'Álex Baena pour donner l'avantage à l'Atlético de Madrid face à Manchester United. Les Madrilènes dominent largement la possession (66%) et cadrent deux tirs, tout comme les Red Devils. À la 37e minute, Diego Simeone écope d'un carton jaune. Un but a ensuite été refusé après intervention de la VAR, à la 44e minute. À la pause, l'Atlético de Madrid mène 1-0 face à Manchester United au Riyadh Air Metropolitano.
- Galatasaray - Barcelone : l'avant-match d'un duel contrasté en Ligue des champions
D'un côté Galatasaray, 30e avec 0 point, de l'autre le Barça, 4e avec 3 unités : l'écart donne le ton de cette 2e journée. Okan Buruk opte pour un 4-2-3-1 avec Osimhen et Rafael Leão devant, Lemina et Torreira au milieu. Hansi Flick réplique en 4-3-3, Lamine Yamal et Dani Olmo épaulant Fermín López, Pedri et Rodri assurant la relance. Les Catalans composent sans Raphinha, Pau Cubarsí et Alejandro Baldé, blessés. Coup d'envoi au RAMS Park d'İstanbul, sous l'arbitrage de Marco Guida.
- Arsenal - Lille : l'avant-match d'un LOSC à la peine en Ligue des champions
Dos au mur avant le coup d'envoi, Lille pointe à la 24e place avec 0 point et doit déjà réagir pour ne pas sombrer dans cette Ligue des champions. Davide Ancelotti aligne un 4-2-3-1 avec Bakwa et Ueda en pointe, privé notamment de Tiago Santos et Osame Sahraoui, blessés. En face, Arsenal, 14e avec 3 unités, veut confirmer avec son 4-3-3 mené par Gyökeres et Eze. Rendez-vous à l'Emirates Stadium sous l'arbitrage de Felix Zwayer pour un duel à l'issue incertaine.
- Viking - Bayern : l'avant-match d'un duel déséquilibré en Ligue des champions
Viking, 31e avec 0 point, reçoit le Bayern Munich pour cette 2e journée de Ligue des champions, avec l'ambition de décrocher ses premières unités. Morten Jensen aligne un 4-3-3 mené par Z. Tripić, face au 4-2-3-1 de Vincent Kompany porté par H. Kane et M. Olise. Les Bavarois devront composer sans Jamal Musiala, blessé à la cuisse, ni Josip Stanišić, malade. Rendez-vous au Lyse Arena de Stavanger, sous l'arbitrage de Georgi Kabakov, pour un match où les Norvégiens espèrent créer la surprise face au géant allemand.
- Atlético Madrid - Manchester United : l'avant-match d'un duel décisif pour la qualification
L'Atlético de Madrid, 25e avec 0 point, affronte un Manchester United cinquième et doté de 3 unités, un écart qui résume déjà l'enjeu de cette 2e journée de Ligue des champions. Au Riyadh Air Metropolitano, D. Simeone aligne un 4-4-2 avec Oblak, Grimaldo et Julian Alvarez pour relancer les siens, tandis que M. Carrick mise sur un 4-2-3-1 porté par Bruno Fernandes et Mbeumo pour confirmer. Un point ou une victoire changerait radicalement la dynamique des deux équipes avant la suite de la phase de ligue.
- Lens - Sporting CP : les Lisboètes s'imposent 0-2 à Bollaert-Delelis
Victoire nette du Sporting CP à Bollaert-Delelis, où Lens s'incline 0-2. Tout commence à la 22e minute : Luis Suárez ouvre le score sur une passe décisive de Nestory Irankunda. Les Sang et Or tentent de réagir, mais Issa Doumbia enfonce le clou à la 74e minute et scelle la victoire portugaise. En fin de rencontre, Michaël Cuisance (71e) et Florian Thauvin (81e) écopent chacun d'un carton jaune. Le Sporting CP repart donc de Lens avec les trois points.
- Lens - Sporting CP : Suárez fait déjà la différence à la pause
À la mi-temps à Bollaert-Delelis, le Sporting CP mène 1 à 0 grâce à Luis Suárez, buteur dès la 22e minute sur une passe décisive de Nestory Irankunda. L'attaquant uruguayen a ensuite quitté le terrain sur blessure à la 30e minute, après avoir manqué une autre occasion face à Risser. Côté lensois, Franjo Ivanović a buté sur le poteau à la 34e minute, sans parvenir à trouver la faille malgré onze tirs tentés en première période.
- Lens - Sporting CP : les enjeux avant le coup d'envoi
Coup d'envoi imminent à Bollaert-Delelis. Lens, dixième avec 3 points, reçoit un Sporting CP sixième et également crédité de 3 unités, pour la 2e journée de Ligue des champions. Yannick Cahuzac aligne un 3-4-2-1 avec Thauvin comme capitaine, face au 4-3-3 de Rui Borges emmené par Luis Suárez en pointe. Les Sang et Or doivent confirmer pour grimper au classement, tandis que les Lisboètes visent une deuxième victoire consécutive dans la compétition. L'arbitre croate Igor Pajač dirigera la rencontre, dans un stade d'une capacité de plus de 41 000 places.
- Rendez-vous de novembre en ligne de mire
Après quatre matchs de Ligue des Nations, l'équipe de France retrouve le terrain en novembre face à l'Italie le 12 puis contre la Turquie le 15 à Bordeaux. Matthieu Udol espère cette fois décrocher sa première sélection sous Zinédine Zidane. Le Lensois assure vouloir continuer à "toquer à la porte" par ses performances en club.
- Udol plaide sa cause pour l'avenir
Pour convaincre Zinédine Zidane à l'avenir, Matthieu Udol met en avant l'évolution de son statut grâce à la Ligue des champions avec Lens. Il insiste aussi sur sa polyvalence, capable de jouer piston droit, latéral gauche dans une défense à quatre ou encore dans l'axe gauche. Conscient de ses 30 ans, il sait que la fenêtre d'opportunité se resserre avec le temps.
- Un but rageur contre Monaco
Quelques heures après avoir appris son absence de la liste des Bleus, Matthieu Udol a inscrit un but face à Monaco (2-1) le 18 septembre, célébré avec un cri de rage. "J'avais beaucoup de rage en moi, mais j'étais déçu, tout simplement", a-t-il expliqué. Le joueur reconnaît avoir transformé sa déception en motivation sur le terrain.
- Udol out de la liste de Zidane, la désillusion
Pré-sélectionné par Zinédine Zidane pour le rassemblement de septembre et octobre, Matthieu Udol n'a finalement pas figuré dans la liste finale des Bleus. Le latéral lensois espérait pourtant voir s'ouvrir la porte de l'équipe de France à 30 ans. Dans L'Equipe, il confie avoir mal vécu cette annonce tombée seulement trois heures avant la publication officielle.
- Une défense lensoise sous pression
Les Sang et Or restent sur quatorze matchs de Ligue des champions sans clean sheet, leur dernière rencontre sans encaisser de but remontant à novembre 1998 face à Arsenal à Wembley. Sur les dix-neuf matchs disputés par Lens dans la compétition, aucun ne s'est terminé sur un score nul et vierge. Le Sporting, de son côté, a marqué lors de chacun de ses vingt-cinq derniers matchs de groupe en Coupes d'Europe.
- Bollaert, forteresse historique des Sang et Or
Lens n'a concédé qu'une seule défaite à domicile dans son histoire en Ligue des champions, face au Dynamo Kiev en décembre 1999. Le club artésien reste invaincu à domicile en Coupes d'Europe depuis dix matchs, un record qui remonte à un revers contre Parme il y a vingt ans. L'UEFA a par ailleurs autorisé le maintien de 11.000 places debout au stade Bollaert cette saison, situées en tribune Marek et en bas des tribunes Delacourt et Trannin.
- La composition probable des Sang et Or
Privé de Jonathan Gradit, Maik Nawrocki et Abdallah Sima, Yannick Cahuzac peut en revanche compter sur Jean-Clair Todibo et Thorgan Hazard, aptes pour ce rendez-vous. Le onze probable s'articule autour de Risser dans les buts, Todibo en défense aux côtés de Ganiou et Baidoo, avec Thauvin, Édouard et Sotoca en pointe. Buteur convaincant face à l'OL, Sotoca pourrait enchaîner une deuxième titularisation consécutive.
- Cahuzac entre école et banc de touche
L'entraîneur lensois Yannick Cahuzac suit actuellement sa formation au BEPF à Clairefontaine, mais a obtenu une dérogation pour diriger ce premier match de Ligue des champions. Dès 8h, il doit se connecter en visioconférence pour suivre ses formateurs avant de se consacrer à son groupe vers 10h30-11h. Le technicien corse de 41 ans est le premier entraîneur principal français à expérimenter une telle double journée.
- Lens reçoit le Sporting ce mardi soir
Un mois après son succès arraché à Prague (2-3), le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce mardi avec la réception du Sporting CP à Bollaert (18h45). Les Sang et Or occupent la 9e place avant cette deuxième journée de la phase de ligue. En face, le club portugais a lancé sa campagne européenne par une victoire 3-1 contre Galatasaray.
- Florian Thauvin, meilleur artisan offensif français en Ligue des champions cette saison
Impliqué sur six buts toutes compétitions confondues cette saison, Florian Thauvin devance tout autre joueur évoluant dans un club français en Ligue des champions. L'attaquant lensois cumule cinq buts et une passe décisive, confirmant l'excellente dynamique collective des Sang et Or lors de cette entame de compétition.
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