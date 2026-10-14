Ligue des champions 2026 : Arsenal - Lille, le Barça et le Bayern... Tous les résultats et le classement

La deuxième journée de la Ligue des champions a démarré ce mardi avec de très grosses affiches qui étaient au programme, découvrez le classement et les résultats.

En Ligue des champions, Arsenal a largement dominé Lille ce mardi 13 octobre 2026 à l'Emirates Stadium, s'imposant 3-0 dans un résultat sans appel face aux Lillois. La première période n'avait pourtant débouché sur aucun but, les Gunners dominant la possession avec 57% contre 43% pour le LOSC et se montrant plus entreprenants devant, notamment par l'intermédiaire de Mikel Merino à la 29e minute. Tout s'est accéléré après la pause : Jurriën Timber a ouvert le score à la 64e minute, avant qu'Eberechi Eze ne double la mise trois minutes plus tard. Bukayo Saka, entré en cours de jeu, a enfoncé le clou à la 71e minute en portant la marque à 3-0. Arsenal a terminé la rencontre avec 58% de possession et huit tirs cadrés, contre aucun pour des Lillois restés muets offensivement sur l'ensemble du match.

D'autres rencontres de Ligue des champions ont livré leurs résultats ce même mardi 13 octobre 2026, à commencer par le RAMS Park, où Barcelone s'est imposé 4-1 face à Galatasaray. Les Stambouliotes avaient pourtant ouvert le score par Batrakov (28e) avant que Cancelo n'égalise pour les Catalans (43e) sur une passe de Dani Olmo, un but blaugrana ayant auparavant été refusé par la VAR (35e) ; en seconde période, Fermín López (50e), Gordon (53e) puis Adeyemi (65e) ont fait exploser le score, tandis que Leão et Sallai ont écopé d'un carton jaune. Au Riyadh Air Metropolitano, l'Atlético de Madrid a battu Manchester United 2-0, Pablo Barrios ayant ouvert le score dès la 1re minute sur un centre d'Álex Baena avant qu'un but ne soit également annulé par la VAR (44e) ; Diego Simeone puis Marcus Rashford ont été avertis, Leny Yoro a été expulsé à la 74e minute et Ademola Lookman a scellé la victoire madrilène à la 79e. À Stavanger, Viking et le Bayern Munich se sont séparés sur un spectaculaire 3-3, les Norvégiens ayant mené 2-0 à la pause grâce à Stensness (2e) et Christiansen (38e) avant que Harry Kane ne relance les Bavarois sur penalty (54e) puis d'une égalisation (60e), Luis Díaz redonnant l'avantage au Bayern (71e) avant que Haugen n'égalise pour Viking tout à la fin (90e). Enfin, à Bollaert-Delelis, le Sporting CP s'est imposé 0-2 face à Lens grâce à Luis Suárez, buteur dès la 22e minute sur un centre d'Irankunda avant de sortir sur blessure, puis à Issa Doumbia qui a doublé la mise à la 74e minute ; Ivanović avait auparavant trouvé le poteau pour les Lensois, tandis que Cuisance et Thauvin ont écopé d'un carton jaune en fin de rencontre.

Dans le classement général de la Ligue des champions, Barcelone occupe la première place avec 6 points, juste devant Sporting CP, deuxième avec le même total de 6 points. Arsenal complète le podium à la troisième place, également avec 6 points. Manchester United suit à la septième place avec 3 points, devant Atletico Madrid, treizième avec 3 points, et Lens, dix-neuvième avec 3 points. Viking pointe à la vingt-sixième place avec 1 point, tandis que Lille se classe trente-deuxième avec 0 point, juste devant Galatasaray, trente-quatrième avec 0 point.





Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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