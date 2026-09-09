Ligue des champions 2026 : Barcelone - Feyenoord, PSG... Scores, classement et tous les résultats en direct

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Barcelone - Feyenoord, PSG... Scores, classement et tous les résultats en direct Suite de la première journée de la Ligue des champions ce mercredi 9 septembre avec l'entrée en lice du PSG, double champion d'Europe en titre.

La Ligue des champions est de retour et les premiers matchs disputés ce mardi a offert du spectacle et des rebondissements. Pour son entrée en lice, Lille a tout gâché face au Real Betis, menant au score et concédant finalement une défaite 3-2 à domicile. Un mauvais départ pour les Dogues. Le Real Madrid, en difficulté dans le jeu, n'a pas rassuré pour ses débuts, mais a quand même réussi à s'imposer face à l'Inter grâce au premier but de Kylian Mbappé, notamment. En difficulté depuis le début de la saison, Manchester City a bien lancé sa campagne grâce à un doublé d'Erling Haaland.

Ce mercredi, le PSG, l'un des favoris de cette nouvelle saison de Ligue des champions, entre dans la compétition avec un premier match au Parc face à Bratislava. On suivra également deux autres favoris de cette édition avec Arsenal, finaliste l'an dernier et qui va disputer un match très délicat sur la pelouse de Naples ou encore le FC Barcelone qui ouvre le bal de cette journée face à Feyenoord.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Avant-match : Barcelone - Feyenoord, une entame cruciale en Ligue des champions

Ce soir, tout reste à faire pour les deux équipes en Ligue des champions. Barcelone, 9e, et Feyenoord, 14e, comptent encore 0 point avant cette 1re journée de phase de ligue. Au Camp Nou, les Blaugranas, portés par quatre victoires en quatre matches de championnat et 17 buts marqués, veulent lancer idéalement leur campagne européenne. En face, Feyenoord, qui avait perdu cinq matches lors de sa dernière participation à la Ligue des champions, cherche à mieux négocier son entrée dans la compétition. Aucune équipe néerlandaise n'a jamais gagné à Barcelone en Coupe d'Europe, un défi supplémentaire pour les hommes de Giovanni van Bronckhorst avant le coup d'envoi.

- Real Madrid - Inter Milan : les Merengues confirment leur belle dynamique

Statistiquement dominé par l'Inter Milan (64% de possession, 621 passes contre 352), le Real Madrid a su faire la différence là où cela compte : le score. Les Merengues s'imposent finalement 2-1 face aux Nerazzurri au Bernabéu, grâce aux buts de Kylian Mbappé et Federico Valverde en première période. Ce succès s'inscrit dans une belle série pour le club madrilène, qui n'a connu qu'une seule défaite lors de ses dix dernières rencontres. Pour l'Inter, malgré une nette supériorité dans le jeu et la réduction du score signée Carlos Augusto, ce revers vient stopper une dynamique positive et laisse les Nerazzurri devant un premier obstacle à surmonter en Ligue des champions.

- Porto - Manchester City : Haaland propulse les Citizens vers une entrée réussie en Ligue des champions

Battu à domicile 0-2 face à Manchester City, le FC Porto entame très mal sa campagne européenne. Pour les Citizens, ce succès confirme une dynamique solide, portée par un Erling Haaland étincelant : le Norvégien rejoint désormais Sergio Aguero au rang de meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des champions. Une entrée en matière idéale pour Enzo Maresca sur le banc mancunien. Du côté portugais, la désillusion est totale malgré une résistance initiale de Diogo Costa : la pression monte déjà sur Francesco Farioli, qui devra rapidement redresser la barre pour ne pas compromettre la suite de la phase de ligue.

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