Ligue des champions 2026 : Barcelone - Feyenoord, PSG... Scores, classement et tous les résultats en direct

Ce soir, tout reste à faire pour les deux équipes en Ligue des champions. Barcelone, 9e, et Feyenoord, 14e, comptent encore 0 point avant cette 1re journée de phase de ligue. Au Camp Nou, les Blaugranas, portés par quatre victoires en quatre matches de championnat et 17 buts marqués, veulent lancer idéalement leur campagne européenne. En face, Feyenoord, qui avait perdu cinq matches lors de sa dernière participation à la Ligue des champions, cherche à mieux négocier son entrée dans la compétition. Aucune équipe néerlandaise n'a jamais gagné à Barcelone en Coupe d'Europe, un défi supplémentaire pour les hommes de Giovanni van Bronckhorst avant le coup d'envoi.

Statistiquement dominé par l'Inter Milan (64% de possession, 621 passes contre 352), le Real Madrid a su faire la différence là où cela compte : le score. Les Merengues s'imposent finalement 2-1 face aux Nerazzurri au Bernabéu, grâce aux buts de Kylian Mbappé et Federico Valverde en première période. Ce succès s'inscrit dans une belle série pour le club madrilène, qui n'a connu qu'une seule défaite lors de ses dix dernières rencontres. Pour l'Inter, malgré une nette supériorité dans le jeu et la réduction du score signée Carlos Augusto, ce revers vient stopper une dynamique positive et laisse les Nerazzurri devant un premier obstacle à surmonter en Ligue des champions.

Battu à domicile 0-2 face à Manchester City, le FC Porto entame très mal sa campagne européenne. Pour les Citizens, ce succès confirme une dynamique solide, portée par un Erling Haaland étincelant : le Norvégien rejoint désormais Sergio Aguero au rang de meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des champions. Une entrée en matière idéale pour Enzo Maresca sur le banc mancunien. Du côté portugais, la désillusion est totale malgré une résistance initiale de Diogo Costa : la pression monte déjà sur Francesco Farioli, qui devra rapidement redresser la barre pour ne pas compromettre la suite de la phase de ligue.

23:15 - Real Madrid arrache une victoire nerveuse face à l'Inter Milan Dominé dans les statistiques mais implacable devant le but, le Real Madrid s'impose finalement 2-1 face à l'Inter Milan au terme d'une rencontre à suspense au Bernabéu. Kylian Mbappé avait ouvert le score dès la 14e minute, suivi par Federico Valverde à la 23e, offrant aux Merengues un avantage confortable à la pause. Mais l'Inter Milan, largement supérieur en possession (64%) et en passes, a fait douter les siens après la réduction du score signée Carlos Augusto à la 77e minute. Une fin de match tendue, marquée par plusieurs cartons jaunes, sans que les Nerazzurri ne parviennent à arracher l'égalisation.

23:14 - Porto s'enfonce, Manchester City assure l'essentiel Battu à domicile, Porto traverse une soirée compliquée en Ligue des champions. Menés par un doublé d'Erling Haaland (47e, 90e+1), les Portugais n'ont jamais réussi à revenir au score malgré une résistance initiale portée par Diogo Costa, auteur de plusieurs arrêts décisifs en première période. Manchester City, plus efficace et dominateur (64% de possession, 10 tirs cadrés), a fini par faire la différence en seconde période. Malgré un sursaut d'orgueil et quelques occasions manquées en fin de rencontre, Porto s'incline 0-2 et voit la pression monter après ce revers à domicile face aux Citizens.

22:16 - Humilié la saison passée, l'Inter veut se racheter en Ligue des champions Sorti dès les barrages par les Norvégiens de Bodo/Glimt après avoir atteint la finale en 2025, l'Inter de Christian Chivu veut effacer ce traumatisme lors de cette nouvelle Ligue des champions. Les Nerazzurri, toujours emmenés par Lautaro Martinez et Marcus Thuram, ont renforcé leur défense avec Spence, Stones et Akanji. Sans être un favori affiché, le club lombard reste une équipe à surveiller de près sur la scène continentale.

22:05 - Club Brugge - Aston Villa : les Anglais s'imposent et prennent l'avantage dans la course à la qualification Suspense total à Jan Breydelstadion : Aston Villa s'impose 3-2 face à Club Brugge dans un match à rebondissements en Ligue des champions. Portés par les buts de McGinn, Buendía et Jackson, les Anglais ont résisté au retour brugeois signé Vetlesen puis Tresoldi sur penalty. Une victoire qui lance idéalement Aston Villa dans cette lutte acharnée pour la qualification en phase de ligue, où chaque point pris à l'extérieur pourrait s'avérer décisif. Pour Club Brugge, la désillusion est amère : dominer la possession (64%) n'aura pas suffi face à l'efficacité anglaise, et l'addition s'annonce déjà compliquée dans cette course européenne pleine de tension.

21:59 - Real Madrid mène largement à la pause face à l'Inter Milan Deux buts, une possession inversée. À la mi-temps, le Real Madrid domine au tableau d'affichage (2-0) malgré seulement 30% de possession, contre 70% pour l'Inter Milan. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14e minute, avant que Federico Valverde ne double la mise à la 23e. Les Merengues se montrent plus efficaces devant le but, avec 4 tirs cadrés contre 3 pour les Milanais, qui dominent pourtant largement les statistiques de passes (348 contre 150). Hakan Çalhanoglu a écopé d'un carton jaune à la 39e minute. Un premier acte qui illustre le réalisme madrilène face à la maîtrise technique italienne, sans que rien ne soit encore joué.

21:59 - Porto - Manchester City : 0-0 à la pause, City domine mais bute sur Diogo Costa Manchester City mène clairement les débats depuis le coup d'envoi, avec près de 70% de possession et une pression constante sur la défense portugaise. Foden (28e) puis Haaland (32e) ont buté sur un Diogo Costa des grands soirs, auteur d'une double parade décisive. Porto résiste crânement, malgré un carton jaune infligé à Gvardiol (37e), et n'a pas totalement renoncé, Gomes ayant tenté sa chance juste avant la pause. À la mi-temps, le score est toujours vierge (0-0) dans cette première journée de Ligue des champions, où chaque point comptera pour la course à la qualification.

21:32 - Liverpool mise sur Iraola pour dépasser le PSG en Ligue des champions Éliminés par le PSG lors des deux dernières éditions de la Ligue des champions, à Anfield à chaque fois, les Reds ont nommé Andoni Iraola pour insuffler une nouvelle dynamique. Le club a recruté Bradley Barcola et Jérémy Jacquet après le départ de la légende Mohamed Salah vers la Turquie. Liverpool attend aussi le retour d'Hugo Ekitiké, blessé au tendon d'Achille, pour retrouver son statut de favori en Europe.

21:01 - Real Madrid - Inter Milan : les enjeux de la première journée avant le coup d'envoi Un choc décisif pour bien débuter. Real Madrid et l'Inter Milan ouvrent leur campagne de Ligue des champions à l'Estadio Bernabéu, tous deux à zéro point avant cette première journée de la nouvelle phase de ligue. José Mourinho dirige des Madrilènes privés de plusieurs cadres, dont Rodrygo, Tchouaméni, Endrick, Militão et Alexander-Arnold. En face, Cristian Chivu doit composer sans Lautaro Martínez, Bonny et Esposito, tous blessés. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, le Real Madrid s'est imposé à chaque fois, sans le moindre nul ni la moindre défaite face aux Italiens.

21:01 - Porto - Manchester City : un choc européen sous le signe de la confiance mutuelle avant le coup d'envoi Confrontation inédite à enjeux multiples. Porto, invaincu depuis six victoires consécutives depuis le 1er août, veut créer la surprise devant son public de l'Estádio do Dragão face à Manchester City. L'historique penche pourtant nettement en faveur des Anglais : sur quatre confrontations européennes, les Portugais n'ont jamais gagné (1 nul, 3 défaites), et leur seul duel en Ligue des champions au Dragão s'est soldé par un nul en 2020/21. Manchester City, qui a remporté six de ses sept derniers matchs d'ouverture continentaux, entame une nouvelle ère sous Enzo Maresca et veut confirmer sa solidité affichée en championnat sur la scène européenne.

21:00 - Lille - Betis Séville : les enjeux de qualification avant le coup d'envoi Lille, classé 15e avant cette phase de Ligue des champions, aborde la réception du Betis Séville avec confiance : le club nordiste reste invaincu en Ligue 1 après trois journées, avec deux victoires à Angers et à Toulouse et un nul contre le PSG. En face, le Betis, positionné 24e, retrouve la compétition pour la première fois depuis 2005-06, après vingt ans d'absence. Quatrième de Liga, l'équipe de Manuel Pellegrini vient de battre le Real Madrid (1-0) et n'a perdu qu'une fois cette saison, à Levante (5-2). Les deux formations veulent lancer parfaitement leur campagne européenne.

20:55 - Aston Villa s'impose 3-2 face à Club Brugge Plus entreprenant sur le ballon avec 64% de possession, Club Brugge n'a pourtant pas su concrétiser sa domination face à une équipe d'Aston Villa plus clinique devant le but. Les Anglais ont ouvert le score par John McGinn (11e), avant que Hugo Vetlesen n'égalise pour les Belges (19e). Emiliano Buendía (22e) puis Nicolas Jackson (43e) ont redonné l'avantage à Aston Villa avant la pause. En seconde période, Nicolo Tresoldi a réduit l'écart sur penalty (61e), mais Club Brugge n'est pas parvenu à revenir. Aston Villa s'impose finalement 3-2 au Jan Breydelstadion pour ce lancement de Ligue des champions.

20:44 - Sans Guardiola, Manchester City veut se relancer en Ligue des champions Après une décennie de trophées, Pep Guardiola a quitté Manchester City, remplacé par son ancien assistant Enzo Maresca pour cette nouvelle Ligue des champions. Sortis par le Real Madrid lors des deux dernières éditions, les coéquipiers d'Erling Haaland espèrent retrouver le gratin continental. Le club a dépensé plus d'un demi-milliard d'euros cet été, notamment pour reconstruire son milieu de terrain après le départ de Rodri.

20:15 - Barcelone recrute Rodri pour relancer ses ambitions en Ligue des champions Sorti en quarts par l'Atlético la saison passée, le FC Barcelone espère retrouver les sommets de la Ligue des champions grâce au renfort de Rodri, Ballon d'or 2024 arraché au Real Madrid. L'attaque catalane a été remaniée avec les arrivées de Gordon, Adeyemi et Gabriel Jesus pour compenser les départs de Lewandowski et Ferran Torres. La défense, quasiment inchangée hormis le retour de Cancelo, reste toutefois le point faible du club d'Hansi Flick.

19:42 - Le Bayern veut effacer sa désillusion en Ligue des champions face au PSG Battu par les Parisiens en demi-finale au terme d'un match aller à 5-4 au Parc des Princes, le Bayern Munich de Vincent Kompany aborde cette édition de la Ligue des champions avec l'envie de se rattraper. L'effectif bavarois, avec Harry Kane, Michael Olise ou Jamal Musiala, est resté quasiment inchangé et vise même une septième étoile continentale. Aucun départ majeur n'a été enregistré, seulement les arrivées de Saibari et Brown pour renforcer un roster déjà impressionnant.

19:40 - Club Brugge dépassé, Aston Villa impressionne à la pause Club Brugge peine à contenir l'armada d'Aston Villa à la pause du Jan Breydelstadion. Les Belges n'ont trouvé la faille qu'une fois, par Vetlesen (19'), pour répondre au but rapide de McGinn (11'). Mais les Anglais d'Unai Emery accélèrent: Buendía double la mise à la 22e minute, puis Jackson enfonce le clou juste avant la mi-temps (43'). Résultat, Aston Villa mène largement 3-1 face à des Brugeois dépassés, dominés dans le pressing malgré une possession supérieure (59% contre 41%). Un festival offensif signé Villa pour ce lancement de Ligue des champions.

19:07 - Encore proche du sacre, Arsenal veut enfin remporter la Ligue des champions Finaliste malheureux face au PSG aux tirs au but à Budapest, Arsenal aborde cette nouvelle Ligue des champions avec la ferme intention de convertir l'essai. Le sacre en Premier League après vingt-deux ans d'attente a libéré les Gunners de Mikel Arteta d'une pression immense. Malgré les départs de Martinelli, Trossard et Gabriel Jesus, le club londonien a recruté Bruno Guimaraes et Ezri Konsa pour tenter d'aller au bout cette fois.

18:57 - Tchouaméni de retour Avant d'affronter l'Inter Milan ce mardi (21 heures) pour la première journée de Ligue des champions, le Real Madrid a dévoilé son groupe avec beaucoup d'absents, mais avec le retour du milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni.

18:45 - Avant-match : Club Brugge - Aston Villa, un remake sous tension pour lancer la Ligue des champions D'un côté, Ivan Leko et son Club Brugge portés par Vanaken et Tresoldi, décidés à frapper fort à domicile. De l'autre, Unai Emery et son Aston Villa, armé de Jackson et McGinn, revanchard après leur succès 3-0 lors du dernier duel en mars 2025. Trois confrontations depuis 2024, un historique qui alimente le suspense avant ce lever de rideau de Ligue des champions au Jan Breydelstadion. Bruges devra composer sans Sabbe ni Forbs, Villa sans Mings, Bailey, Onana ni Alysson. Sandro Schärer arbitrera cette entrée en lice pleine d'enjeux pour les deux formations, mardi à 18h45.

18:03 - Un jeune espoir associé au groupe pro avant la Ligue des champions David Boly, attaquant de 17 ans, figurait de nouveau parmi les joueurs de l'équipe première ce mardi, à la veille du match de Ligue des champions face au Slovan Bratislava. Déjà présent la veille, le jeune joueur poursuit son intégration au sein du groupe dirigé par Luis Enrique.

17:33 - Blessure au quadriceps pour le gardien du PSG à la veille de la Ligue des champions Alessandro Longoni, gardien italien de 18 ans, souffre d'une blessure au quadriceps gauche contractée lors d'un match avec l'équipe Espoirs. Il sera donc absent pour le lancement de la campagne du PSG en Ligue des champions contre le Slovan Bratislava. Le club parisien a communiqué cette information ce mardi matin.

16:59 - Groupe quasi complet pour le PSG avant son entrée en Ligue des champions Luis Enrique dispose de la quasi-totalité de son effectif à la veille de la réception du Slovan Bratislava, première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Seul le jeune gardien italien Alessandro Longoni manque à l'appel. Tous les cadres parisiens sont annoncés disponibles pour ce rendez-vous programmé mercredi à 21 heures.

16:24 - La Ligue des champions comme filet financier pour le PSG, Lille et Lens Faute de revenus suffisants sur la scène nationale, Lille et Lens misent sur la Ligue des champions pour renflouer leurs caisses. La compétition européenne offre des recettes que le championnat de France ne permet plus d'atteindre. Pour les trois clubs français, chaque victoire ou simple qualification en Ligue des champions se traduit directement en euros sonnants et trébuchants.

15:54 - Quand les statistiques sont démenties en Ligue des champions Les projections chiffrées ne garantissent toutefois rien, comme l'a douloureusement appris le Dinamo Zagreb en 2024-2025. Les Croates avaient plus de 99% de chances de se qualifier avec leurs 11 points, avant de terminer finalement à une éliminatoire 25e place. L'OM avait également connu une issue serrée la saison passée, éliminé de justesse à la différence de buts face à Benfica malgré un total identique de 9 points.

15:06 - Entre 9 et 11 points pour les barrages de la Ligue des champions Pour accrocher une place parmi les 24 meilleures équipes et disputer les barrages, la fourchette se situe entre 9 et 11 points selon les modèles statistiques. Avec 11 points, la qualification est quasiment acquise (99,9% de chances), un total de 10 points offrant encore 91,7% de garanties. En revanche, à 9 points, les chances retombent à 46%, rendant la différence de buts potentiellement décisive.

14:30 - 15 à 16 points pour le top 8 Selon les projections du site Football meets data, il faudra viser entre 15 et 16 points pour espérer intégrer directement le top 8 synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Avec 16 points, les chances grimpent à plus de 91%, contre seulement 55% avec 15 points. Un total de 13 points reste théoriquement suffisant, mais les probabilités chutent alors à moins de 1%.