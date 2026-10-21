Ligue des champions 2026 : Bayern - Arsenal, Bruges - Lens... Les matchs et le classement en direct

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Bayern - Arsenal, Bruges - Lens... Les matchs et le classement en direct Fin de la troisième journée de la Ligue des champions ce mercredi avec un énorme choc entre le Bayern et Arsenal

La troisième journée de la Ligue des champions 2026 se poursuit ce mercredi avec que de belles affiches. Dès 18h45, Lille affrontait le club turc de Galatasaray dans une ambiance bouillante. On suit désormais Lens qui se déplace à Bruges, le Real Madrid qui accueille le club allemand de Leipzig et surtout le très gros choc entre le Bayern et Arsenal.

Ce mardi, le PSG a battu le Barcelone 4-2 au Parc des Princes, décrochant un résultat spectaculaire au terme d'un match à rebondissements. Désiré Doué a ouvert le score dès la 38e minute d'une frappe consécutive à un service de João Neves. Xavi Espart a égalisé pour les Catalans à la 55e minute, avant que Lucas Hernández ne redonne l'avantage aux Parisiens à la 72e. Lamine Yamal a de nouveau égalisé à la 79e minute. Le PSG a fait la différence dans le dernier quart d'heure grâce aux buts de Vitinha à la 81e minute puis de Fabián Ruiz à la 86e. Ousmane Dembélé a quitté la pelouse sur blessure en cours de rencontre.

Au classement de la Ligue des champions ce mardi et avant les matchs du mercredi, le PSG occupe la première place avec 9 points, juste devant Liverpool, deuxième avec le même total de points. Barcelone pointe à la cinquième place avec 6 points, tandis que Manchester City suit de près, sixième avec également 6 points. Villarreal se situe à la 19e place avec 3 points, et AEK Athènes complète ce classement à la 27e place, également créditée de 3 points.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Avant-match : Real Madrid - RB Leipzig, duel à enjeux opposés en Ligue des champions

Real Madrid se présente en meilleure posture, 10e avec 6 points, avant de recevoir RB Leipzig au Estadio Bernabéu pour la 3e journée de Ligue des champions. En face, les Allemands occupent la 23e place avec seulement 3 points, une situation qui les oblige à réagir rapidement. José Mourinho aligne son équipe en 4-2-3-1 avec Mbappé, Vinícius Júnior et Bellingham, face au système identique de Martín Demichelis, qui mise sur Nkunku, Nusa et Gruda. L'arbitre roumain István Kovács dirige la rencontre.

- Avant-match : Club Brugge - Lens, duel entre deux équipes mal classées en Ligue des champions

Club Brugge, 19e avec 3 points, reçoit Lens, 21e avec le même total, ce mercredi au Jan Breydelstadion pour la 3e journée de Ligue des champions. Ivan Leko aligne son équipe en 4-2-3-1 avec Sommer, Vanaken et Tresoldi, face au 3-4-2-1 de Yannick Cahuzac, qui s'appuie sur Risser, Hazard et Ivanović. Côté absences, Lens est privé de Jonathan Gradit, Abdallah Sima, Maik Nawrocki et Samson Baidoo, tandis que Club Brugge doit composer sans Kyriani Sabbe et Carlos Forbs. L'arbitre portugais Luís Miguel Branco Godinho dirige la rencontre.

- Avant-match : Bayern Munich - Arsenal, un choc à enjeux en Ligue des champions

Deux trajectoires s'affrontent ce mercredi à l'Allianz Arena pour ce choc de 3e journée de Ligue des champions : un Bayern Munich 13e avec 4 points face à un Arsenal 9e et plus solide avec 6 points. Vincent Kompany aligne Kane, Gnabry et Davies en 4-2-3-1, quand Mikel Arteta mise sur Saka, Havertz et Ødegaard en 4-3-3. Les Gunners veulent confirmer leur rang européen, les Bavarois doivent relancer leur campagne devant leur public. L'Italien Davide Massa dirigera cette affiche électrique avant le coup d'envoi.

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