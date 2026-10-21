Ligue des champions 2026 : Bayern - Arsenal, Bruges - Lens... Les matchs et le classement en direct

Real Madrid se présente en meilleure posture, 10e avec 6 points, avant de recevoir RB Leipzig au Estadio Bernabéu pour la 3e journée de Ligue des champions. En face, les Allemands occupent la 23e place avec seulement 3 points, une situation qui les oblige à réagir rapidement. José Mourinho aligne son équipe en 4-2-3-1 avec Mbappé, Vinícius Júnior et Bellingham, face au système identique de Martín Demichelis, qui mise sur Nkunku, Nusa et Gruda. L'arbitre roumain István Kovács dirige la rencontre.

Club Brugge, 19e avec 3 points, reçoit Lens, 21e avec le même total, ce mercredi au Jan Breydelstadion pour la 3e journée de Ligue des champions. Ivan Leko aligne son équipe en 4-2-3-1 avec Sommer, Vanaken et Tresoldi, face au 3-4-2-1 de Yannick Cahuzac, qui s'appuie sur Risser, Hazard et Ivanović. Côté absences, Lens est privé de Jonathan Gradit, Abdallah Sima, Maik Nawrocki et Samson Baidoo, tandis que Club Brugge doit composer sans Kyriani Sabbe et Carlos Forbs. L'arbitre portugais Luís Miguel Branco Godinho dirige la rencontre.

Deux trajectoires s'affrontent ce mercredi à l'Allianz Arena pour ce choc de 3e journée de Ligue des champions : un Bayern Munich 13e avec 4 points face à un Arsenal 9e et plus solide avec 6 points. Vincent Kompany aligne Kane, Gnabry et Davies en 4-2-3-1, quand Mikel Arteta mise sur Saka, Havertz et Ødegaard en 4-3-3. Les Gunners veulent confirmer leur rang européen, les Bavarois doivent relancer leur campagne devant leur public. L'Italien Davide Massa dirigera cette affiche électrique avant le coup d'envoi.

20:55 - Lille s'incline face à Galatasaray dans un match fou (2-4) Le suspense s'est envolé en seconde période à la Decathlon Arena. Après une première mi-temps à rebondissements conclue sur 2-2, grâce notamment au doublé de Soriba Diaoune, Galatasaray a fait basculer la rencontre. Lucas Torreira a redonné l'avantage aux Turcs à la 52e minute, puis Victor Osimhen a enfoncé le clou à la 61e minute. Les dernières minutes n'ont rien changé malgré les efforts lillois, et Galatasaray s'impose finalement 4-2 au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, dans un match marqué par un énorme retournement de situation après la pause.

19:41 - Lille et Galatasaray à la pause après un festival de buts (2-2) Score fou à la Decathlon Arena ! Galatasaray a ouvert la marque dès la 2e minute par Yunus Akgün, avant que Soriba Diaoune n'égalise cinq minutes plus tard pour Lille. Le jeune attaquant lillois a ensuite signé un doublé en redonnant l'avantage aux siens à la 39e minute. Mais Galatasaray a répondu juste avant la pause grâce à Aleksandr Batrakov, auteur du but du 2-2 à la 44e minute. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette égalité parfaite, avec huit tirs côté lillois contre cinq pour Galatasaray.

19:38 - Olise également absent, suspendu En plus du forfait de Kimmich, le Bayern Munich devra composer sans Michael Olise pour affronter Arsenal. L'attaquant est suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match contre le Viking VK, conclu sur un score de 3-3.

19:00 - Kompany incertain Vincent Kompany, souffrant d'un virus qui lui cause également des douleurs à la hanche, n'a pas pu assurer lui-même le point presse d'avant-match, remplacé par son adjoint Aaron Danks. Sa présence sur le banc munichois ce mercredi soir reste incertaine. "Il jouera son rôle, mais il faudra attendre pour savoir si ce sera à l'Allianz Arena", a précisé Danks.

18:46 - Avant-match : Lille reçoit Galatasaray en Ligue des champions Coup d'envoi imminent. Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Lille accueille Galatasaray au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, mercredi 21 octobre 2026. Carlo Ancelotti s'est montré optimiste sur les chances de qualification de son équipe. Côté turc, le club avait réclamé des garanties de sécurité avant le déplacement. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec notamment Victor Osimhen titulaire pour Galatasaray. L'arbitre Rade Obrenović dirigera la rencontre.

18:22 - Le Bayern appelle au respect de la vie privée Dans son communiqué, le club bavarois est resté sobre sur les circonstances de ce deuil. "Au nom de la famille, nous vous prions de respecter leur vie privée et leur deuil, et par conséquent de vous abstenir de toute recherche supplémentaire et de tout compte rendu", a écrit le Bayern Munich.

17:47 - Kimmich forfait contre Arsenal Le Bayern Munich a annoncé quelques heures avant le coup d'envoi du choc de Ligue des champions contre Arsenal l'absence de Joshua Kimmich. Le club évoque un décès dans le cercle familial le plus proche du milieu de terrain. Le match est programmé à 21 heures à l'Allianz Arena.

17:17 - Bruges se méfie du pressing lensois Fraîchement auteur d'une victoire de prestige sur la pelouse de l'Inter Milan (3-4), le Club Bruges d'Ivan Leko se garde de tout excès de confiance avant d'affronter Lens. L'entraîneur croate a insisté sur l'intensité du pressing artésien, la force dans les duels et le volume de course de ses adversaires. "Nous devons être humbles, nous devons savoir où nous sommes, qui nous sommes", a-t-il averti, conscient des pièges d'un tel match.

16:43 - Leko recadre son joueur et loue Lens L'entraîneur du Club Bruges, Ivan Leko, a livré une analyse bien plus mesurée que celle de son défenseur Joaquin Seys. Le technicien croate a reconnu que les noms lensois paraissaient moins prestigieux que ceux de l'Inter, Liverpool ou Arsenal, mais a salué le visage de l'équipe artésienne après avoir étudié ses derniers matchs. "C'est mieux que ce que j'attendais ... c'est une très bonne équipe", a-t-il assuré.

16:00 - Un défenseur de Bruges provoque Lens avant le choc À la veille de recevoir le RC Lens ce mercredi à 21h pour la Ligue des champions, le latéral belge Joaquin Seys a regretté l'absence de "joueurs de classe mondiale" en face de son équipe. Des propos rapportés par La Voix du Nord, que le défenseur a toutefois nuancés en reconnaissant que les Sang et Or restent un adversaire redoutable. "Ce sera un match difficile, on aura de bons joueurs contre nous", a-t-il tempéré.

15:14 - Un message de résilience pour ses fans Au-delà du choc, Kvaratskhelia affiche une volonté de rebondir face aux mois de rééducation qui l'attendent. "Je sais que je dois revenir plus fort, pour les miens, qui sont toujours à mes côtés", a-t-il assuré, évoquant une épreuve qu'il dit vouloir surmonter avec foi. Il a également remercié ses supporters pour leur soutien, leur promettant de ne jamais les trahir.

14:44 - Kvaratskhelia brisé par sa blessure Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit mardi soir contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a réagi ce mercredi sur Instagram. L'ailier géorgien du PSG confie son incompréhension face à cet accident survenu alors qu'il se sentait au sommet de sa préparation. "Pourquoi moi? Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça", a-t-il écrit, avant de subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

11:26 - Une résilience revendiquée Doué a mis en avant la capacité du PSG à ne jamais se décourager malgré les égalisations adverses. "On ne se sent jamais impuissants, jamais vaincus sur le terrain. On sait qu'il y a toujours une faille et une opportunité tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti", a-t-il expliqué.

10:59 - Doué salue le collectif parisien Malgré sa distinction individuelle, Désiré Doué a insisté sur le mérite collectif de l'équipe. "Il faut souligner le travail de toute l'équipe, il n'y a pas que moi ce soir", a-t-il déclaré, citant le travail des défenseurs, des milieux et des autres attaquants.

10:13 - Doué élu homme du match Désiré Doué a été désigné homme du match après avoir ouvert le score et délivré une passe décisive pour Lucas Hernandez. L'attaquant de 21 ans affiche trois buts et deux passes décisives sur ses trois derniers matchs, dont deux en Ligue des champions. "Il fallait gagner ce soir, c'est ce qu'on a fait, on est très contents", s'est-il réjoui.

09:31 - Hernandez, le pari gagnant de Luis Enrique Alors que Nuno Mendes est blessé, l'entraîneur espagnol a surpris en alignant Lucas Hernandez face à Lamine Yamal plutôt que Lucas Digne ou Warren Zaïre-Emery. Une première titularisation de la saison en Ligue des champions pour le défenseur, sa première dans la compétition depuis janvier 2025 à Stuttgart. Le pari s'est révélé payant tant le Français a muselé le prodige blaugrana en première période.'

08:59 - Paris déjà inquiet pour Lyon Avec trois titulaires indiscutables touchés en l'espace d'un seul match, Luis Enrique pourrait devoir composer sans Dembélé, Kvaratskhelia et Marquinhos dès dimanche. Le PSG reçoit en effet Lyon pour clôturer la 8e journée de Ligue 1, dans un calendrier à un match tous les trois jours.'

00:22 - Liverpool - Villarreal : la victoire des Reds consolide leur rang européen Anfield a vibré au rythme d'un match à sept buts, conclu par la victoire de Liverpool face à Villarreal sur le score de 4-3. Ce succès permet aux Reds de s'installer à la 2e place du classement avec 9 points, une position qui confirme leur régularité dans cette phase de Ligue des champions. Villarreal, de son côté, reste scotché à la 19e place avec seulement 3 points, un total qui complique déjà la suite de son parcours européen face à des adversaires mieux lancés.

00:22 - Manchester City - AEK Athènes : les Cityzens confortent leur place, l'AEK reste en difficulté Score serré en apparence, verdict sans appel au classement. Manchester City s'est imposé 5-1 face à l'AEK Athènes. Ce succès permet aux Cityzens de se maintenir à la 6e place avec 6 points, un total qui garde leurs ambitions européennes intactes. L'AEK Athènes, de son côté, reste scotché à la 27e place avec seulement 3 points, une position qui complique sérieusement la suite de son parcours dans cette phase de Ligue des champions. L'écart entre les deux équipes au classement reflète celui constaté sur le terrain.

00:20 - PSG - Barcelone : la victoire parisienne rebat les cartes au classement Un scénario à suspense jusqu'au bout. Le PSG a fini par s'imposer 4-2 face au Barcelone après avoir été rejoint à deux reprises par les Catalans. Grâce à ce succès arraché dans le dernier quart d'heure, les Parisiens grimpent à la 1re place avec 9 points, confirmant leur domination dans cette phase de Ligue des champions. Barcelone, malgré sa résistance, reste scotché à la 5e place avec 6 points, un résultat qui freine ses ambitions dans cette compétition européenne.

20/10/26 - 23:11 - Liverpool arrache une victoire spectaculaire 4-3 face à Villarreal à Anfield Au terme d'une rencontre à rebondissements à Anfield, Liverpool s'est imposé 4-3 face à Villarreal en Ligue des champions. Les Espagnols avaient pourtant pris les devants grâce à Mikautadze dès la 4e minute, puis Cardona avait doublé la mise à la 29e. Alexis Mac Allister a relancé les Reds en réduisant l'écart à la 36e avant qu'Araujo n'égalise juste avant la pause. En seconde période, Mac Allister a inscrit un doublé en reprenant l'avantage à la 65e, puis Wirtz a creusé l'écart à la 68e. Oluwaseyi a réduit la marque à la 87e, sans empêcher la victoire des Reds.

20/10/26 - 23:11 - Manchester City écrase l'AEK Athènes 5-1 à l'Etihad Triplé de Phil Foden : voilà le fait marquant de cette soirée à l'Etihad Stadium. Manchester City s'impose largement 5-1 face à l'AEK Athènes en Ligue des champions. Elliot Anderson avait ouvert le score dès la 12e minute, puis Foden a doublé la mise à la 34e. Stavros Pilios a brièvement relancé le suspense en réduisant l'écart à la 52e, mais Rayan Cherki a redonné de l'air aux Citizens à la 57e. Foden a ensuite scellé la victoire avec deux nouveaux buts, à la 65e et à la 76e minute.

20/10/26 - 23:10 - PSG renverse Barcelone dans un final à rebondissements (4-2) Au terme d'une rencontre à rebondissements au Parc des Princes, le PSG s'est imposé 4-2 face au Barcelone en Ligue des champions. Désiré Doué avait ouvert le score dès la 38e minute, avant que Xavi Espart n'égalise à la 55e. Lucas Hernández a redonné l'avantage parisien à la 72e, mais Lamine Yamal a égalisé à la 79e. Le PSG a finalement fait la différence dans le dernier quart d'heure grâce à des buts de Vitinha (81e) puis Fabián Ruiz (86e), scellant une victoire spectaculaire. Ousmane Dembélé est sorti sur blessure en cours de match.

20/10/26 - 21:56 - 2-2 à la pause entre Liverpool et Villarreal, un scénario fou à Anfield 2-2 à la mi-temps. Match totalement débridé à Anfield. Villarreal frappe fort d'entrée : Mikautadze ouvre le score dès la 4e minute, puis Cardona double la mise à la 29e. Liverpool réagit immédiatement avec Mac Allister, qui réduit l'écart à la 36e, avant qu'Araujo n'égalise en toute fin de première période. Les chiffres confirment l'intensité : 55% de possession pour les Reds, 3 tirs cadrés de chaque côté. Rien n'est tranché avant le retour des vestiaires.

20/10/26 - 21:56 - Manchester City mène face à l'AEK à la pause Deux buts, un avantage net. À l'Etihad Stadium, Manchester City domine l'AEK Athènes à la mi-temps de cette rencontre de Ligue des champions. Elliot Anderson a ouvert le score dès la 12e minute, avant que Phil Foden ne double la mise à la 34e. Les Citizens affichent 65% de possession et 4 tirs cadrés contre 0 pour les Grecs à la pause. Rien n'est encore joué, mais l'AEK devra réagir en seconde période pour espérer revenir dans ce match.

20/10/26 - 21:55 - PSG mène face au Barça à la pause Un but a suffi pour l'instant. Désiré Doué a trouvé le chemin des filets à la 38e minute, d'une frappe consécutive à un service de João Neves, pour donner l'avantage au PSG face au Barcelone. Ni Lamine Yamal, ni Raphinha, ni les autres attaquants barcelonais n'ont encore réussi à trouver la faille. Côté parisien, Kvaratskhelia et Dembélé, auteur de deux tirs cadrés sur deux, n'ont pas non plus doublé la mise avant la pause. Score à la mi-temps : PSG 1, Barcelone 0.