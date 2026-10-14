Ligue des champions 2026 : City - PSG, Roma - Real... Scores et classement en direct

Suite de la deuxième journée de la Ligue des champions ce mercredi avec le choc entre Manchester City et le PSG.

La seconde journée de la Ligue des champions se termine ce mercredi 14 octobre avec plusieurs belles affiches. Le PSG sera scruté avec un déplacement périlleux en Angleterre du côté de Manchester City, dans la tourmente depuis plusieurs semaines à cause des sanctions qui planent sur l'ancien vainqueur de la Ligue des champions. Leader avant le début de journée, Paris veut continuer sur sa lancée et prendre les trois points. On suivra également le match du Real Madrid ce mercredi dans un véritable test face à l'AS Rome.

Ce mardi, Arsenal a largement dominé Lille à l'Emirates Stadium, s'imposant 3-0 dans un résultat sans appel face aux Lillois. La première période n'avait pourtant débouché sur aucun but, les Gunners dominant la possession avec 57% contre 43% pour le LOSC et se montrant plus entreprenants devant, notamment par l'intermédiaire de Mikel Merino à la 29e minute. Tout s'est accéléré après la pause : Jurriën Timber a ouvert le score à la 64e minute, avant qu'Eberechi Eze ne double la mise trois minutes plus tard. Bukayo Saka, entré en cours de jeu, a enfoncé le clou à la 71e minute en portant la marque à 3-0. Arsenal a terminé la rencontre avec 58% de possession et huit tirs cadrés, contre aucun pour des Lillois restés muets offensivement sur l'ensemble du match.

Dans le classement général de la Ligue des champions avant les matchs de mercredi, Barcelone occupe la première place avec 6 points, juste devant Sporting CP, deuxième avec le même total de 6 points. Arsenal complète le podium à la troisième place, également avec 6 points. Manchester United suit à la septième place avec 3 points, devant Atletico Madrid, treizième avec 3 points, et Lens, dix-neuvième avec 3 points. Viking pointe à la vingt-sixième place avec 1 point, tandis que Lille se classe trente-deuxième avec 0 point, juste devant Galatasaray, trente-quatrième avec 0 point.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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