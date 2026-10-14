Ligue des champions 2026 : City - PSG, Roma - Real... Scores et classement en direct

Suite de la deuxième journée de la Ligue des champions ce mercredi avec le choc entre Manchester City et le PSG.
La seconde journée de la Ligue des champions se termine ce mercredi 14 octobre avec plusieurs belles affiches. Le PSG sera scruté avec un déplacement périlleux en Angleterre du côté de Manchester City, dans la tourmente depuis plusieurs semaines à cause des sanctions qui planent sur l'ancien vainqueur de la Ligue des champions. Leader avant le début de journée, Paris veut continuer sur sa lancée et prendre les trois points. On suivra également le match du Real Madrid ce mercredi dans un véritable test face à l'AS Rome.
Ce mardi, Arsenal a largement dominé Lille à l'Emirates Stadium, s'imposant 3-0 dans un résultat sans appel face aux Lillois. La première période n'avait pourtant débouché sur aucun but, les Gunners dominant la possession avec 57% contre 43% pour le LOSC et se montrant plus entreprenants devant, notamment par l'intermédiaire de Mikel Merino à la 29e minute. Tout s'est accéléré après la pause : Jurriën Timber a ouvert le score à la 64e minute, avant qu'Eberechi Eze ne double la mise trois minutes plus tard. Bukayo Saka, entré en cours de jeu, a enfoncé le clou à la 71e minute en portant la marque à 3-0. Arsenal a terminé la rencontre avec 58% de possession et huit tirs cadrés, contre aucun pour des Lillois restés muets offensivement sur l'ensemble du match.
Dans le classement général de la Ligue des champions avant les matchs de mercredi, Barcelone occupe la première place avec 6 points, juste devant Sporting CP, deuxième avec le même total de 6 points. Arsenal complète le podium à la troisième place, également avec 6 points. Manchester United suit à la septième place avec 3 points, devant Atletico Madrid, treizième avec 3 points, et Lens, dix-neuvième avec 3 points. Viking pointe à la vingt-sixième place avec 1 point, tandis que Lille se classe trente-deuxième avec 0 point, juste devant Galatasaray, trente-quatrième avec 0 point.
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- Avant-match : Manchester City, sous pression, défie le PSG
Manchester City affronte la pression avant de recevoir le PSG à l'Etihad Stadium. Dixièmes avec 3 points, les Skyblues doivent confirmer leur forme domestique, portée par huit victoires consécutives et un succès à Porto (2-0) lors de la première journée. Face à eux, le PSG, sixième également avec 3 points, aborde ce choc fort d'une série d'invincibilité en Ligue des champions depuis le 20 janvier 2026 et d'un net succès inaugural contre le Slovan Bratislava (6-1). Pour Manchester City, battre le double tenant du titre représenterait, selon Enzo Maresca, "le match parfait".
- Avant-match : AS Rome - Real Madrid, un choc à distance au classement
Real Madrid se présente en tête avec 3 points, quand l'AS Rome pointe à la 23e place avec une seule unité. Un écart que les Romains espèrent combler au Stadio Olimpico, sous la houlette de Gian Piero Gasperini, face à l'équipe de José Mourinho. L'historique récent penche nettement en faveur des Madrilènes, vainqueurs à 71% de leurs confrontations contre l'AS Rome, sans aucun nul. Côté absents, Rodrygo et Aurélien Tchouaméni, touché à la cuisse, manquent à l'appel pour le Real Madrid avant cette rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue des champions.
- Tchouaméni évoque aussi la "frustration"
Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a lui aussi abordé le sujet arbitral, reconnaissant un sentiment partagé dans le vestiaire madrilène. "On a beaucoup de frustration en ce moment avec les décisions des arbitres", a-t-il admis, tout en relativisant: "Ils essayent de faire au mieux."
- Charge contre les médias espagnols
Face à un journaliste lui demandant si ses joueurs étaient "restreints" par l'arbitrage, Mourinho s'est agacé du manque de franchise supposé de la presse locale. "Je trouve les médias espagnols très peu directs. Il y a peu d'opinions directes sur des situations qui pourtant ne laissent que peu de place au doute", a-t-il estimé.
- Mourinho relance la polémique arbitrale
En conférence de presse avant AS Roma-Real Madrid, José Mourinho a commencé par affirmer ne rien vouloir dire sur l'arbitrage en Liga, avant de répondre longuement aux questions sur le sujet. Le technicien portugais avait boudé la conférence d'après-match samedi, furieux du carton rouge infligé à Vinicius face à Villarreal.
- Luis Enrique savoure son effectif au complet
"Avoir à disposition tous les joueurs est positif pour l'entraîneur", a confié Luis Enrique en conférence de presse avant la rencontre. Il a ajouté: "Ce match arrive au bon moment pour voir quel type de match on peut faire. C'est un défi de jouer ici." Le technicien espagnol voit dans ce déplacement à l'Etihad Stadium un test grandeur nature pour son équipe.
- Une attaque XXL annoncée
Pour affronter Manchester City, Luis Enrique pourrait aligner un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Devant, Matvey Safonov devrait être titulaire dans les buts, protégé par une défense type: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le PSG compte ainsi aligner ses meilleurs éléments dès le coup d'envoi.
- Un milieu à deux inconnues
Au milieu de terrain, Luis Enrique hésite encore entre Warren Zaïre-Emery et João Neves pour accompagner Vitinha et Fabián Ruiz face à City. L'un des deux devrait être associé au duo déjà installé. Ce choix constitue la principale interrogation de la composition parisienne.
- Dembélé évoque sa gestion physique par Luis Enrique
Le Ballon d'or 2025 a expliqué faire confiance à son entraîneur pour gérer sa charge de travail après deux saisons à plus de 50 matchs. Laissé au repos contre Le Mans, il assure que ce n'est
- Dembélé promet du spectacle face à City
L'ailier parisien a prévenu : "C'est une grosse équipe, il y a de très bons joueurs. Ce sera du spectacle." Il assure que le PSG se préparera sérieusement pour aller chercher les trois points, sans considérer ce match comme déterminant pour la suite de la saison.
- Pour Enrique, City fait partie des favoris de la C1
Le coach parisien considère Manchester City comme l'une des équipes les plus solides du moment. Il a souligné la série victorieuse des Skyblues en championnat et le défi que représente ce déplacement, assurant vouloir "jouer comme d'habitude" sans changer son approche.
- Enrique prudent sur l'affaire des sanctions de City
Le technicien espagnol a refusé de se prononcer sur la procédure visant Manchester City, évoquant "beaucoup de bruit autour de grands clubs". Il a dit espérer que "tout finira bien" pour les Skyblues, saluant les trophées remportés sur le terrain tout en appelant à respecter la décision à venir.
- Enrique rend hommage à Donnarumma
Alors que le gardien italien s'apprête à retrouver son ancien club, Luis Enrique a tenu à saluer son ancien portier : "J'aime beaucoup Donnarumma. Ça a été difficile (son départ). Mais il a le même niveau qu'à Paris." Donnarumma a rejoint Manchester City le 1er septembre 2025 après quatre ans au PSG.
- Luis Enrique en a marre du Ballon d'or
Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG a lâché : "Je suis fatigué du Ballon d'or". Il a rappelé que son équipe avait remporté le prix de la meilleure équipe l'an dernier, estimant que d'autres joueurs que Dembélé méritaient aussi cette reconnaissance.
- "C'est à 100% de sa faute", tranche Kompany
Malgré sa bienveillance affichée, l'entraîneur du Bayern n'a pas dédouané son attaquant. "Michael est un joueur qui sera toujours provoqué par ses adversaires, mais ce n'est pas une excuse", a-t-il insisté. Pour Kompany, l'équipe ne méritait pas de l'emporter en ayant commis ce type d'erreur individuelle.
- "L'adversaire a été plus malin que lui"
Kompany a estimé que ses adversaires avaient su piéger Olise psychologiquement. "Quand on est nettement meilleur que son adversaire, il faut parfois simplement jouer son jeu", a-t-il expliqué, regrettant que son joueur se soit laissé "entraîner dans des situations inutiles". Le coach espère que l'épisode servira de leçon pour la suite de la saison.
- Kompany reconnaît l'erreur de son joueur
Vincent Kompany n'a pas cherché à excuser le geste de Michael Olise après la rencontre. "Il sait qu'il a commis une erreur", a déclaré l'entraîneur bavarois, ajoutant que l'attaquant français "regrette d'avoir laissé tomber l'équipe". Pour autant, le technicien belge a relativisé l'enjeu de ce match de phase de groupes.
- Olise absent contre Arsenal
Conséquence directe de son exclusion contre le Viking FK, Michael Olise sera suspendu pour la réception d'Arsenal mercredi prochain, à l'occasion de la troisième journée de Ligue des champions. Un rendez-vous important que le Français devra suivre depuis les tribunes.
- Le Bayern Munich accroché par le Viking FK
Le Bayern Munich, pourtant mené 3-2 au moment de l'expulsion d'Olise, a fini par concéder le match nul 3-3 à la 90e minute face au Viking FK. Une contre-performance surprenante pour le club bavarois, privé d'un homme durant les vingt dernières minutes de la rencontre.
- Olise voit rouge contre le Viking FK
Michael Olise a été expulsé à la 73e minute du match entre le Bayern Munich et le Viking FK, mardi soir en Ligue des champions. Déjà averti pour un tirage de maillot sur Henrik Heggheim, l'international français a envoyé le ballon dans la tête de Zlatko Topic sous les yeux de l'arbitre, qui a sorti un second carton jaune synonyme d'exclusion.
- Luis Suarez, double bourreau des clubs français
Successeur de Viktor Gyökeres en attaque du Sporting, le Colombien Luis Suarez enchaîne les bons coups contre les équipes de Ligue 1. Après un doublé décisif en janvier 2026 contre le PSG, il a de nouveau fait des dégâts mardi en ouvrant le score contre Lens. Une réussite qui confirme l'emprise du club portugais sur les représentants français.
- Les clubs français impuissants face aux Portugais
Depuis la refonte du format de la Ligue des champions, les clubs de Ligue 1 n'arrivent toujours pas à dominer leurs homologues portugais. Benfica et Sporting restent invaincus face aux équipes françaises, avec un bilan d'un seul nul pour six défaites contre les deux clubs lisboètes. Lille, Monaco, l'OM, le PSG et désormais Lens figurent parmi les victimes de cette dynamique négative.
- Classement : Barcelone prend la tête, Galatasaray toujours dernier après la déroute
Score final, 1-4 pour Barcelone au RAMS Park. Les Blaugrana grimpent à la 1re place avec 6 points, un début de phase de poules idéal qui place déjà le club de Hansi Flick parmi les favoris à la qualification. À l'inverse, Galatasaray reste scotché à la 34e place avec 0 point, une position qui illustre les difficultés stambouliotes sur cette entame de campagne européenne. L'écart entre les deux équipes est déjà considérable, et Okan Buruk devra rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe.
- Classement : Lille rechute à Arsenal, les Gunners grimpent sur le podium
Lille traverse une période délicate en Ligue des champions. Battus 3-0 à l'Emirates par Arsenal, les Lillois restent scotchés à la 32e place avec 0 point, une position qui éloigne déjà tout espoir de qualification facile. Pour Arsenal, la tendance est inverse : ce succès permet aux Gunners de s'installer à la 3e place avec 6 points, confirmant leur solidité dans cette phase de poules. L'écart se creuse ainsi nettement entre les deux formations, et le suspense demeure entier sur la capacité du LOSC à redresser la barre lors des prochaines journées.
- Viking - Bayern Munich : partage des points, mais un classement qui reste cruel pour les Norvégiens
Entre buts spectaculaires et rebondissements jusqu'au bout, Viking et le Bayern Munich se sont neutralisés 3-3 à Stavanger, un résultat lourd de conséquences au classement. Les Norvégiens stagnent à une inquiétante 26e place avec seulement 1 point, loin de tout espoir immédiat de qualification. Le Bayern, lui, s'en sort mieux et grimpe à la 4e place avec 4 points, une position qui maintient les Bavarois dans le haut du tableau malgré ce faux pas inattendu face à un adversaire norvégien accrocheur.
- Atletico Madrid - Manchester United : la défaite n'a pas (encore) fait chuter les Red Devils au classement
Manchester United occupe la 7e place avec 3 points, une position qui laisse planer un certain suspense sur la suite de sa campagne européenne. Pourtant, les Red Devils viennent de s'incliner 2-0 face à l'Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano. En face, les Madrilènes profitent de ce succès mais restent scotchés à la 13e place, également avec 3 points. Deux équipes à égalité comptable, mais des trajectoires encore incertaines dans cette phase de Ligue des champions.
- Galatasaray - Barcelone : le Barça déroule et s'impose 4-1 au RAMS Park
1-4, score final. Après avoir égalisé par Cancelo (43e) suite à l'ouverture du score de Batrakov (28e), Barcelone a basculé dans une autre dimension en seconde période. Fermín López (50e), Gordon (53e) puis Adeyemi (65e) ont enfoncé Galatasaray, impuissant malgré l'énergie stambouliote. Un but catalan avait été refusé par la VAR à la 35e minute. Rafael Leão (64e) puis Sallai (86e) ont écopé d'un carton jaune. Une démonstration collective signée Hansi Flick, qui confirme la supériorité affichée par les Blaugrana sur l'ensemble de la rencontre.
- Arsenal corrige Lille 3-0 à l'Emirates
Trois buts inscrits entre la 64e et la 71e minute ont permis à Arsenal de s'imposer largement face à Lille. Jurriën Timber a débloqué la situation à la 64e minute, avant qu'Eberechi Eze ne double la mise trois minutes plus tard. Bukayo Saka, entré en jeu, a alourdi le score à la 71e minute pour porter le résultat à 3-0. Les Gunners ont dominé les débats avec 58% de possession et huit tirs cadrés contre aucun pour les Lillois, qui n'ont jamais trouvé la solution offensivement.
- Viking et Bayern Munich s'arrachent à 3-3 à Stavanger
Un match spectaculaire à huit buts s'est conclu sur un nul 3-3 entre Viking et le Bayern Munich. G. Stensness avait ouvert le score dès la 2e minute, avant que P. Christiansen ne double la mise à la 38e, offrant deux buts d'avance aux Norvégiens à la pause. H. Kane a relancé le Bayern en transformant un penalty à la 54e minute puis en égalisant à la 60e. L. Díaz a ensuite donné l'avantage aux Bavarois à la 71e minute, avant que H. Haugen n'égalise finalement pour Viking à la 90e minute.
- L'Atlético domine Manchester United et s'impose 2-0 au Metropolitano
Dès la 1re minute, Pablo Barrios lance idéalement l'Atlético de Madrid, servi par Álex Baena, avant qu'un but ne soit refusé aux Madrilènes après intervention de la VAR à la 44e minute. Diego Simeone écope d'un carton jaune en première période, tout comme Marcus Rashford après la pause. L'expulsion de Leny Yoro à la 74e minute affaiblit Manchester United, et Ademola Lookman scelle la victoire à la 79e minute. L'Atlético de Madrid s'impose finalement 2-0 face aux Red Devils au Riyadh Air Metropolitano.
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