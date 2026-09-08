Ligue des champions 2026 : découvrez le classement de la 1ère journée et tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : découvrez le classement de la 1ère journée et tous les résultats Coup d'envoi de la Ligue des champions ce mardi 8 septembre avec des premiers chocs au programme.

C'est parti pour la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions avec les premiers matchs qui se sont disputés ce mardi soir pour Lille face au Betis ou encore pour le Real face à un ancien finaliste, l'Inter Milan ! 

Depuis deux ans, le PSG est sur le toit de l'Europe, dominant outrageusement la compétition. Et les Parisiens ne sont pas rassasiés, ils veulent obtenir la troisième étoile sur trois éditions consécutives. Si Paris y arrive, ce ne sera pas la première fois de l'histoire, mais le club français va rejoindre des clubs prestigieux comme le Bayern Munich, en 1974, 1975 et 1976, l’Ajax Amsterdam, en 1971, 1972 et 1973, le Real Madrid en 2016, 2017 et 2018. Le club espagnol a fait encore plus fort, de 1956 à 1960, en remportant cinq coupes aux grandes oreilles consécutivement.

Pour cette édition 2026 de la Ligue des champions, trois clubs français sont au rendez-vous avec donc le PSG, de nouveau le grand favori, mais aussi Lille et Lens. Via son super ordinateur, Opta a pronostiqué les favoris de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Plus d’un cinquième des simulations se sont soldées par un sacre des Gunners, qui auraient 20,9% de chances de décrocher la première C1 de leur histoire le 5 juin 2027 au Metropolitano Stadium de Madrid. Le Bayern Munich se retrouve juste derrière, avec 19,4% de chances d’être titré, devant Manchester City (12,3%) et le Barça 8,2%. Malgré ces deux triomphes consécutifs, le PSG n’arrive qu’à la cinquième place des favoris, avec 7,1% de chances de réaliser un triplé, devant Liverpool (6,1%) et le Real Madrid (4,4%).

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Real Madrid arrache une victoire nerveuse face à l'Inter Milan

Dominé dans les statistiques mais implacable devant le but, le Real Madrid s'impose finalement 2-1 face à l'Inter Milan au terme d'une rencontre à suspense au Bernabéu. Kylian Mbappé avait ouvert le score dès la 14e minute, suivi par Federico Valverde à la 23e, offrant aux Merengues un avantage confortable à la pause. Mais l'Inter Milan, largement supérieur en possession (64%) et en passes, a fait douter les siens après la réduction du score signée Carlos Augusto à la 77e minute. Une fin de match tendue, marquée par plusieurs cartons jaunes, sans que les Nerazzurri ne parviennent à arracher l'égalisation.

- Porto s'enfonce, Manchester City assure l'essentiel

Battu à domicile, Porto traverse une soirée compliquée en Ligue des champions. Menés par un doublé d'Erling Haaland (47e, 90e+1), les Portugais n'ont jamais réussi à revenir au score malgré une résistance initiale portée par Diogo Costa, auteur de plusieurs arrêts décisifs en première période. Manchester City, plus efficace et dominateur (64% de possession, 10 tirs cadrés), a fini par faire la différence en seconde période. Malgré un sursaut d'orgueil et quelques occasions manquées en fin de rencontre, Porto s'incline 0-2 et voit la pression monter après ce revers à domicile face aux Citizens.

- Humilié la saison passée, l'Inter veut se racheter en Ligue des champions

Sorti dès les barrages par les Norvégiens de Bodo/Glimt après avoir atteint la finale en 2025, l'Inter de Christian Chivu veut effacer ce traumatisme lors de cette nouvelle Ligue des champions. Les Nerazzurri, toujours emmenés par Lautaro Martinez et Marcus Thuram, ont renforcé leur défense avec Spence, Stones et Akanji. Sans être un favori affiché, le club lombard reste une équipe à surveiller de près sur la scène continentale.

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