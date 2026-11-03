Ligue des champions 2026 : l'évolution du classement en direct et tous les résultats

Suivez le multiplex de la 4e journée de la Ligue des champions ce mardi 3 novembre.

Suite de la phase de ligue de la Ligue des champions ces mardi et mercredi. Le PSG, leader incontesté depuis le début de la campagne européenne après des victoires impressionnantes face à Manchester City et le FC Barcelone, notamment, se déplace en Espagne, sur les terres de Villarreal dans un match qui sent bon l'Europe. Villarreal a besoin de points de son côté avec une seule victoire, c'était face à Naples lors de la première journée. On suivra également le déplacement lointain de Lille chez le redoutable Bodo Glimt, Barcelone qui accueille Aston Villa ou encore et surtout le très choc entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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