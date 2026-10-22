Ligue des champions 2026 : le classement complet après la 3e journée et le calendrier de la 4e journée

Fin de la troisième journée de Ligue des champions, voici tous les résultats et le classement.

Le résultat de cette rencontre de Ligue des champions disputée ce mercredi 21 octobre 2026 au Jan Breydelstadion est sans appel : Club Bruges a écrasé Lens 3-0. Les Belges avaient pourtant rentré les vestiaires avec seulement un but d'avance, inscrit par Hans Vanaken à la 45e+3. Matthieu Udol avait auparavant reçu un carton jaune côté lensois, à la 45e minute. Au retour des vestiaires, Joaquin Seys a doublé la mise dès la 50e minute, avant que Carlos Forbs ne scelle le sort de la rencontre à la 72e en inscrivant le troisième but brugeois. Des cartons jaunes ont encore été distribués des deux côtés dans les dernières minutes de la partie.

Toujours en Ligue des champions, Bayern Munich et Arsenal se sont séparés sur un match nul spectaculaire (2-2) ce mercredi à l'Allianz Arena. Bukayo Saka a dû céder sa place dès la 10e minute, blessé, remplacé par Eberechi Eze. Kai Havertz a été averti à la 13e minute. Eze a ouvert le score pour les Gunners à la 25e minute, après validation de l'arbitrage vidéo, avant qu'Alphonso Davies n'égalise pour les Munichois juste avant la pause, à la 35e. Ezri Konsa a lui aussi écopé d'un carton jaune, à la 39e minute. Harry Kane a redonné l'avantage au Bayern Munich en transformant un penalty à la 61e minute, mais Declan Rice a arraché l'égalisation pour Arsenal à la 82e minute.

En Ligue des champions également, Lille s'est incliné 4-2 face à Galatasaray ce mercredi à la Decathlon Arena, au terme d'un match renversé en seconde période. Galatasaray avait ouvert la marque dès la 2e minute par Yunus Akgün, avant que Soriba Diaoune n'égalise cinq minutes plus tard pour les Lillois. L'attaquant nordiste a signé un doublé en redonnant l'avantage aux siens à la 39e minute, mais Aleksandr Batrakov a égalisé pour les Turcs juste avant la pause, à la 44e. Au retour des vestiaires, Lucas Torreira a redonné l'avantage à Galatasaray à la 52e minute, puis Victor Osimhen a enfoncé le clou à la 61e. Toujours en Ligue des champions, le Real Madrid a largement dominé le RB Leipzig (4-1) ce mercredi au stade Santiago Bernabéu. Bernardo Silva avait ouvert le score juste avant la pause, à la 43e minute, avant qu'Arda Güler ne double la mise au retour des vestiaires, à la 51e. Kylian Mbappé a enfoncé le clou à la 83e minute, puis Tiago Gomis a réduit l'écart pour les Allemands à la 85e, avant que Yildiz Diomandé ne referme la marque deux minutes plus tard, à la 87e.

Dans le classement général de la Ligue des champions, le Real Madrid occupe la 4e place avec 9 points, juste devant Arsenal, 7e avec 7 points ; le Club Brugge suit à la 11e place avec 6 points, tandis que le Bayern Munich pointe à la 14e place avec 5 points ; plus loin, Galatasaray est 23e avec 3 points, Lens 27e avec le même total de 3 points et le RB Leipzig complète ce trio à la 30e place, également avec 3 points, avant Lille qui ferme la marche à la 35e place sans le moindre point.





Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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