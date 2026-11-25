Nouvelle journée de Ligue des champions avec des chocs en pagaille ces mardi et mercredi.

Le résultat est sans appel : RB Leipzig a battu Lens 3-1 ce mardi 24 novembre 2026 au Red Bull Arena, en Ligue des champions. Les Allemands ont rapidement pris les devants grâce à D. Raum, auteur de l'ouverture du score dès la 6e minute, avant qu'A. Nusa ne double la mise trois minutes plus tard. À la pause, RB Leipzig menait largement, porté par une nette domination dans le jeu face à des Sang et Or en difficulté. En seconde période, M. Udol a réduit l'écart pour Lens à la 58e minute, redonnant espoir aux siens. Mais RB Leipzig a repris le contrôle des débats et A. Nusa a inscrit un doublé en ajoutant un second but à la 90e+4, scellant le score final.

Toujours dans cette cinquième journée de Ligue des champions disputée ce même mardi, le Real Madrid a renversé le PSV 5-1 au stade Santiago-Bernabéu après avoir été mené à la pause. Ivan Perisic avait donné l'avantage aux Néerlandais sur penalty dès la 32e minute. Valverde a égalisé à la 50e, avant que Bellingham ne redonne l'avantage aux Madrilènes à la 60e. Kylian Mbappé a ensuite inscrit un doublé, à la 64e puis à la 84e minute, avant que Vinícius Júnior ne clôture la marque à la 87e. Le résultat est resté nul à l'Etihad Stadium ce même mardi, où Manchester City et Naples se sont neutralisés 2-2 dans un autre match de Ligue des champions. Après un premier acte sans but, Rasmus Højlund a ouvert le score pour Naples à la 55e minute. A. Bouaddi a égalisé pour les Citizens à la 67e, avant que N. Lang ne redonne l'avantage aux Napolitains à la 76e. R. Cherki a finalement arraché le point du partage pour Manchester City à la 86e minute.

Real Madrid prend la tête du classement de la Ligue des champions avec 15 points. Manchester City occupe pour sa part la 6e place avec 10 points. RB Leipzig pointe à la 21e place avec 6 points. Naples suit à la 27e place avec 4 points, tout comme PSV, 28e également avec 4 points. Lens complète cette série de résultats à la 33e place avec 3 points.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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