Nouvelle journée de Ligue des champions avec des chocs en pagaille ces mardi et mercredi.
Le résultat est sans appel : RB Leipzig a battu Lens 3-1 ce mardi 24 novembre 2026 au Red Bull Arena, en Ligue des champions. Les Allemands ont rapidement pris les devants grâce à D. Raum, auteur de l'ouverture du score dès la 6e minute, avant qu'A. Nusa ne double la mise trois minutes plus tard. À la pause, RB Leipzig menait largement, porté par une nette domination dans le jeu face à des Sang et Or en difficulté. En seconde période, M. Udol a réduit l'écart pour Lens à la 58e minute, redonnant espoir aux siens. Mais RB Leipzig a repris le contrôle des débats et A. Nusa a inscrit un doublé en ajoutant un second but à la 90e+4, scellant le score final.
Toujours dans cette cinquième journée de Ligue des champions disputée ce même mardi, le Real Madrid a renversé le PSV 5-1 au stade Santiago-Bernabéu après avoir été mené à la pause. Ivan Perisic avait donné l'avantage aux Néerlandais sur penalty dès la 32e minute. Valverde a égalisé à la 50e, avant que Bellingham ne redonne l'avantage aux Madrilènes à la 60e. Kylian Mbappé a ensuite inscrit un doublé, à la 64e puis à la 84e minute, avant que Vinícius Júnior ne clôture la marque à la 87e. Le résultat est resté nul à l'Etihad Stadium ce même mardi, où Manchester City et Naples se sont neutralisés 2-2 dans un autre match de Ligue des champions. Après un premier acte sans but, Rasmus Højlund a ouvert le score pour Naples à la 55e minute. A. Bouaddi a égalisé pour les Citizens à la 67e, avant que N. Lang ne redonne l'avantage aux Napolitains à la 76e. R. Cherki a finalement arraché le point du partage pour Manchester City à la 86e minute.
Real Madrid prend la tête du classement de la Ligue des champions avec 15 points. Manchester City occupe pour sa part la 6e place avec 10 points. RB Leipzig pointe à la 21e place avec 6 points. Naples suit à la 27e place avec 4 points, tout comme PSV, 28e également avec 4 points. Lens complète cette série de résultats à la 33e place avec 3 points.
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- Classement : Manchester City cale, Naples recule encore après leur 2-2
Le partage des points est consommé : Manchester City et Naples se sont neutralisés 2-2 à l'Etihad Stadium. Ce résultat laisse les Citizens à la 6e place avec 10 points, une position honorable mais qui aurait pu être renforcée par un succès. Pour Naples, la désillusion est plus grande : les Napolitains pointent à la 27e place avec seulement 4 points, un classement qui traduit un début de parcours européen compliqué et inquiétant pour la suite.
- RB Leipzig - Lens : les deux équipes toujours en difficulté au classement
Match conclu sur un succès 3-1 de RB Leipzig face à Lens. Un résultat qui ne change pas la donne en bas de tableau : les Allemands restent scotchés à la 21e place avec 6 points, tandis que les Sang et Or demeurent relégués à la 33e place avec seulement 3 points. Malgré leur victoire, RB Leipzig reste dans la zone rouge du classement, loin des places qualificatives, et Lens voit son retard se creuser dans cette phase de Ligue des champions.
- PSV s'enfonce après la défaite 5-1 face au Real Madrid
Le PSV reste scotché à la 28e place avec seulement 4 points après sa lourde défaite 5-1 concédée au Bernabéu face au Real Madrid. Les Néerlandais continuent de stagner en bas de tableau. En face, le Real Madrid confirme son excellent parcours et occupe la tête du classement avec 15 points, se détachant nettement du reste du plateau grâce à ce succès obtenu malgré un retard concédé à la pause.
- RB Leipzig corrige Lens 3-1 au terme d'un match à sens unique
Le ton est donné dès la 6e minute : D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, aussitôt imité par A. Nusa trois minutes plus tard. Lens tente de réagir et réduit l'écart par M. Udol à la 58e minute, redonnant espoir aux Sang et Or. Mais RB Leipzig reprend le contrôle et scelle le sort de la rencontre dans les derniers instants grâce à un second but de A. Nusa, auteur d'un doublé à la 90e+4. Score final : 3-1 pour les Allemands, portés par 58% de possession et sept tirs cadrés contre trois pour Lens.
- Manchester City et Naples se neutralisent 2-2 à l'Etihad Stadium
Il faut attendre la 55e minute pour voir le premier but de la rencontre : Rasmus Højlund ouvre le score pour Naples. Manchester City égalise par A. Bouaddi à la 67e minute, avant que N. Lang ne redonne l'avantage aux Napolitains à la 76e. Dans les derniers instants, R. Cherki inscrit le but de l'égalisation à la 86e minute, fixant le score final à 2-2. Manchester City a dominé les statistiques avec 63% de possession et sept tirs cadrés contre trois pour Naples.
- Le Real Madrid corrige le PSV 5-1 au Bernabéu après avoir été mené à la pause
Longtemps piégé par le penalty transformé par Ivan Perisic à la 32e minute, le Real Madrid a totalement renversé la rencontre face au PSV au stade Santiago-Bernabéu. Valverde égalise dès la 50e minute, puis Bellingham redonne l'avantage à la 60e. Kylian Mbappé frappe à deux reprises, à la 64e puis à la 84e minute, avant que Vinícius Júnior ne clôture la marque à la 87e. Score final : 5-1 pour les Madrilènes, auteurs de 62% de possession et neuf tirs cadrés contre un seul pour les Néerlandais.
- Manchester City et Naples à la pause : 0-0, encore aucun buteur
0-0, c'est le score à la mi-temps entre Manchester City et Naples à l'Etihad Stadium. Aucun buteur n'est encore parvenu à se distinguer dans cette rencontre de Ligue des champions. Erling Haaland et ses coéquipiers dominent pourtant largement les débats avec 66% de possession, 378 passes et deux tirs cadrés, contre seulement 34% de possession, 194 passes et un tir cadré pour les Napolitains. Un premier acte stérile sur le plan offensif malgré la nette emprise mancunienne sur le jeu.
- RB Leipzig mène largement Lens à la pause en Ligue des champions
Dès la 6e minute, D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, avant qu'A. Nusa ne double la mise trois minutes plus tard. À la mi-temps, les Allemands mènent logiquement 2-0 face à Lens, portés par une large domination : 65% de possession, 325 passes contre 168, et trois tirs cadrés contre aucun pour les Sang et Or. Les Lensois, en difficulté, ont par ailleurs écopé de deux cartons jaunes, pour I. Ganiou à la 35e minute puis F. Sotoca à la 43e, confirmant une première période compliquée au stade Red Bull Arena.
- Le PSV surprend le Real Madrid à la pause grâce à un penalty de Perisic
Au terme d'une première période disputée au stade Santiago-Bernabéu, le PSV mène 1-0 face au Real Madrid à la mi-temps de cette cinquième journée de Ligue des champions. L'unique but de la rencontre est signé Ivan Perisic, sur penalty à la 32e minute, après un recours à la VAR à la 28e minute ayant validé cette décision arbitrale. Les Madrilènes dominent pourtant les débats avec 56% de possession, mais restent muets offensivement, sans le moindre tir cadré contre un seul pour les Néerlandais. Trois cartons jaunes ont déjà été distribués, dont ceux de Tchouaméni et Rüdiger côté espagnol.
- Avant-match : Manchester City et Naples, deux trajectoires à départager à l'Etihad Stadium
Sixième avec 9 points contre 27e avec seulement 3 unités, Manchester City et Naples abordent cette 5e journée de Ligue des champions depuis des positions très différentes. Rendez-vous ce mardi 24 novembre à 21h00 à l'Etihad Stadium pour cette affiche dirigée par l'arbitre István Kovács. Enzo Maresca aligne ses hommes dans un 4-2-3-1 mené par Erling Haaland, tandis que Massimiliano Allegri opte pour un 3-5-1-1 côté napolitain. Un duel entre deux bancs aux ambitions distinctes pour cette journée européenne.
- Avant-match : RB Leipzig et Lens, un duel entre mal classés en Ligue des champions
RB Leipzig, 30e avec 3 points, et Lens, 33e avec le même total, se retrouvent dans une position quasi identique avant ce choc de la 5e journée de Ligue des champions. La rencontre, prévue au stade Red Bull Arena ce mardi 24 novembre, est dirigée par l'arbitre Ivan Kruzliak. Côté bancs, Martín Demichelis dirige les Allemands tandis que Didier Digard est aux commandes des Sang et Or. Un rendez-vous à enjeux pour deux formations qui ne peuvent plus se permettre de perdre du terrain.
- Avant-match : le PSV au bord du gouffre face au Real Madrid
Scotché à l'inquiétante 25e place avec seulement 4 points, le PSV n'a plus droit à l'erreur avant d'affronter le Real Madrid, ce mardi 24 novembre à 21h00 au stade Santiago-Bernabéu, pour cette 5e journée de Ligue des champions. En face, les Madrilènes, 2e avec 12 points, abordent cette affiche avec l'ambition de confirmer leur rang. L'arbitre norvégien Espen Eskås dirigera les débats d'une rencontre où le suspense s'annonce total pour les Néerlandais, déjà sous pression.
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