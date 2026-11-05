Ligue des champions 2026 : le classement complet, tous les résultats et le programme de la 5e journée

Découvrez les résultats de la journée de Ligue des champions et les conséquences au classement.
Résultat sans appel ce mercredi 4 novembre 2026 en Ligue des champions : Côme a infligé une correction sévère à Lens en s'imposant 9-1 à Bollaert-Delelis. Dès la 7e minute, Anastasios Douvikas a ouvert le score pour les Lombards, avant de doubler la mise à la 32e puis de compléter un triplé à la 57e. Nico Paz a creusé l'écart juste avant la pause, à la 40e minute, portant le score à 0-3 à la mi-temps. Samson Baidoo a été averti d'un carton jaune à la 34e minute. Dès la reprise, Côme a poursuivi sur sa lancée avec des buts de da Cunha (47e), Kempf (53e), Liberali (61e) et Baturina (69e). Aguilar a sauvé l'honneur lensois à la 65e minute. Papaccioli a clos la marque pour Côme dans les derniers instants, à la 90e+2.
En Ligue des champions, ce même mercredi 4 novembre, Manchester City s'est imposé 3-2 à Leipzig face au RB Leipzig au terme d'une rencontre spectaculaire. Castello Lukeba a d'abord marqué contre son propre camp à la 37e minute, offrant l'avantage aux Anglais. Ridle Baku a égalisé à la 49e, avant qu'Enzo Fernández ne redonne l'avantage à Manchester City à la 58e. Alexander Nusa a répondu dès la 61e, mais Erling Haaland a tranché à la 78e minute pour offrir la victoire aux Citizens.
Autre résultat renversant de cette soirée, le Real Madrid s'est imposé 3-2 à l'Allwyn Arena face à l'AEK Athènes. Aboubakary Koïta avait pourtant ouvert le score dès la 12e minute pour les Grecs, avant que Jude Bellingham n'égalise à la 32e. Stavros Pilios a redonné l'avantage à l'AEK à la 75e minute, mais Kylian Mbappé a égalisé trois minutes plus tard. Federico Valverde a offert la victoire aux Madrilènes à la 90e+2, tandis que Koïta a terminé la rencontre expulsé dans les derniers instants du temps additionnel. Résultat tout aussi spectaculaire à Istanbul, où Fenerbahce a battu Liverpool 3-2 au Chobani Stadyumu. Trey Nyoni avait ouvert le score pour les Reds dès la 25e minute, avant que Mason Greenwood n'égalise quatre minutes plus tard. Alexander Isak a redonné l'avantage aux visiteurs à la 69e, mais Archie Brown a égalisé à la 73e avant que Vedat Muriqi n'inscrive le but de la victoire à la 79e minute.
Après ces quatre rencontres de la Ligue des champions, le classement général place le Real Madrid à la deuxième place avec 12 points, devant Côme, quatrième avec 9 points. Manchester City occupe la septième place avec 9 points, juste devant Liverpool, huitième avec 9 points également. Fenerbahce pointe à la dix-neuvième place avec 5 points, tandis qu'AEK Athènes suit à la vingt-neuvième place avec 3 points. RB Leipzig complète ce groupe de tête à trois points en occupant la trentième place, et Lens ferme la marche à la trente-troisième place avec 3 points.
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- RB Leipzig - Manchester City : la tension monte en bas du classement
Manchester City grimpe à la 7e place avec 9 points après sa victoire 3-2 face à RB Leipzig en Ligue des champions, confirmant son ambition dans cette compétition malgré un scénario mouvementé à l'extérieur. Mais c'est surtout le sort de RB Leipzig qui inquiète : scotché à l'inquiétante 30e place avec seulement 3 points, le club allemand s'enfonce dans la zone rouge et voit la pression grandir à chaque journée, loin des standards attendus pour une équipe de ce calibre en Ligue des champions.
- Lens - Côme : le classement après la claque reçue par les Sang et Or
Côme s'impose largement 9-1 face à Lens en Ligue des champions. Au classement, Lens reste scotché à la 33e place avec seulement 3 points, une position qui confirme les grandes difficultés des Sang et Or dans cette phase de poules. De son côté, Côme grimpe à la 4e place avec 9 points, confirmant sa belle dynamique et se rapprochant du haut du tableau après ce succès obtenu à l'extérieur, à Bollaert-Delelis.
- RB Leipzig - Manchester City : Haaland décisif dans un money-time à rebondissements
Au terme d'un scénario fou au stade Red Bull Arena, Manchester City s'impose 3-2 face à RB Leipzig en Ligue des champions. Castello Lukeba ouvre le score contre son camp à la 37e minute pour les Anglais. Ridle Baku égalise à la 49e, avant qu'Enzo Fernández ne redonne l'avantage aux visiteurs à la 58e. Alexander Nusa répond immédiatement à la 61e, mais Erling Haaland tranche à la 78e minute et offre la victoire à Manchester City dans cette rencontre spectaculaire.
- Lens - Côme : une déroute historique à Bollaert, Côme s'impose 9-1
Tout démarre dès la 7e minute, quand Douvikas ouvre le score pour Côme. L'attaquant grec enchaîne à la 32e puis à la 57e, signant un triplé qui illustre la maîtrise lombarde. Paz (40e), da Cunha (47e), Kempf (53e), Liberali (61e), Baturina (69e) et Papaccioli (90e+2) complètent l'addition pour Côme. Aguilar sauve l'honneur lensois à la 65e. Au terme d'une rencontre totalement déséquilibrée, Côme s'impose largement 9-1 à Bollaert-Delelis, infligeant une correction sévère à un RC Lens dépassé pendant quatre-vingt-dix minutes.
- Fenerbahce - Liverpool : la tension s'accentue en bas du classement
Liverpool occupe la 8e place avec 9 points après sa défaite 3-2 face à Fenerbahce en Ligue des champions. Ce résultat laisse les Reds sans éclat, loin des certitudes du haut du tableau, mais sans conséquence dramatique sur leur position. Pour Fenerbahce, la victoire ne suffit pas à sortir de la zone rouge : les Turcs restent scotchés à la 19e place avec seulement 5 points, toujours empêtrés dans le bas du classement malgré ce succès à domicile face à un adversaire huppé.
- AEK Athènes - Real Madrid : le classement après la victoire des Madrilènes
Battue 3-2 par le Real Madrid malgré un bon début de match, l'AEK Athènes reste embourbée à la 31e place avec seulement 3 points, une position qui illustre les difficultés des Grecs dans cette phase de Ligue des champions. En face, le Real Madrid confirme son rang en grimpant à la 2e place avec 12 points, confortant ainsi ses ambitions dans cette compétition. Ce succès arraché à l'extérieur permet aux Madrilènes de rester au contact du haut du tableau, loin devant des Athéniens qui doivent désormais réagir rapidement.
- RB Leipzig - Manchester City : les Anglais mènent 1-0 à la pause grâce à un but contre son camp
À la mi-temps au stade Red Bull Arena, Manchester City mène 1-0 face à RB Leipzig dans cette rencontre de Ligue des champions. Christoph Baumgartner a été averti dès la 17e minute, suivi de Ridle Baku, averti à la 33e côté allemand. Quatre minutes plus tard, à la 37e, Castello Lukeba a inscrit un but contre son camp, offrant l'avantage aux visiteurs. Manchester City domine largement les débats avec 66% de possession, contre seulement 34% pour les Leipzigois.
- Lens - Côme : à la pause, Côme déjà virtuellement qualifié avec trois buts d'avance
Soirée cauchemardesque pour Lens à Bollaert-Delelis. Dès la 7e minute, Anastasios Douvikas ouvre le score pour Côme, qui double la mise par le même joueur à la 32e, signant ainsi un doublé. Nico Paz enfonce le clou juste avant la pause, à la 40e minute. Entre-temps, Samson Baidoo a écopé d'un carton jaune à la 34e. À la mi-temps, Côme domine largement avec 55% de possession et mène 0-3 face à des Sang et Or totalement dépassés dans cette rencontre.
- Avant-match : Manchester City en position de force avant de défier RB Leipzig
Manchester City aborde cette 4e journée de Ligue des champions fort de sa 12e place et de 6 points au compteur. En face, RB Leipzig pointe à la 29e place avec seulement 3 points et doit impérativement réagir pour relancer sa campagne européenne. La rencontre se dispute au stade Red Bull Arena, sous l'arbitrage de Marco Guida, coup d'envoi à 21h00. Martín Demichelis aligne son équipe en 4-3-3, tandis qu'Enzo Maresca opte pour un 4-2-3-1 côté Manchester City.
- Avant-match : Côme en position de force, Lens dos au mur à Bollaert-Delelis
Onzième du classement avec 6 points, Côme se présente à Bollaert-Delelis en position favorable avant cette 4e journée de Ligue des champions. Face à eux, un Lens exsangue, scotché à la 28e place avec seulement 3 points, qui n'a plus le droit à l'erreur pour espérer relancer sa campagne européenne. Cesc Fàbregas aligne Nico Paz et Douvikas en pointe dans un 4-2-3-1, tandis que Yannick Cahuzac mise sur Thauvin et Ivanović dans un 3-4-1-2. Coup d'envoi à 21h00, sous l'arbitrage de Rohit Saggi, diffusion sur CANAL+.
- Fenerbahce - Liverpool : les Turcs renversent la rencontre en fin de match
Fenerbahce s'impose 3-2 face à Liverpool au Chobani Stadyumu. Trey Nyoni ouvre le score pour les Reds à la 25e minute, avant que Mason Greenwood n'égalise quatre minutes plus tard. Alexander Isak redonne l'avantage aux visiteurs à la 69e, mais Archie Brown égalise à la 73e puis Vedat Muriqi inscrit le but de la victoire à la 79e minute. Fenerbahce renverse ainsi la situation dans le dernier quart d'heure pour décrocher ce succès.
- AEK Athènes - Real Madrid : le Real renverse la situation dans le dernier quart d'heure
Victoire renversante du Real Madrid, vainqueur 3-2 à Athènes. Aboubakary Koïta avait pourtant lancé l'AEK dès la 12e minute, avant que Jude Bellingham n'égalise à la 32e. Stavros Pilios redonnait l'avantage aux Grecs à la 75e, mais Kylian Mbappé recollait trois minutes plus tard. Federico Valverde a fait exploser l'Allwyn Arena en toute fin de match, à la 90e+2, offrant la victoire aux Madrilènes. Koïta a terminé la rencontre expulsé, dans les derniers instants du temps additionnel.
- Fenerbahce - Liverpool : à la pause, parité à Istanbul après un but par camp
À la mi-temps au Chobani Stadyumu, Fenerbahce et Liverpool sont à égalité 1-1. Trey Nyoni a ouvert le score pour les Reds à la 25e minute, minute marquée aussi par un carton jaune pour Archie Brown côté turc. Deux minutes plus tard, le banc de Fenerbahce voyait également Dirk Kuijt averti. Mason Greenwood a remis les deux équipes à égalité à la 29e minute. À la pause, Liverpool domine largement la possession avec 69%, mais Fenerbahce reste dans le match avec deux tirs cadrés contre un seul pour les visiteurs.
- AEK Athènes - Real Madrid : la rencontre est à l'arrêt sur un score de parité à la pause
Après quarante-cinq minutes de jeu, AEK Athènes et le Real Madrid sont à égalité 1-1 à l'Allwyn Arena. Aboubakary Koïta avait ouvert le score pour les Grecs à la 12e minute, avant que Jude Bellingham ne restaure l'équilibre pour les Madrilènes à la 32e. Deux minutes plus tard, Kervin Arriaga a écopé d'un carton jaune. À la pause, le Real Madrid domine largement la possession avec 68%, tandis que l'AEK se montre plus efficace devant le but avec quatre tirs cadrés contre deux pour les Espagnols.
- Avant-match : Fenerbahce reçoit Liverpool, un duel à enjeux opposés en Ligue des champions
Quatrième du classement avec 9 points, Liverpool aborde ce déplacement à Istanbul avec une marge confortable avant la 4e journée de Ligue des champions. En face, Fenerbahce, scotché à la 31e place avec seulement 2 points, doit impérativement réagir pour sortir de cette zone critique. Dirk Kuijt alignera notamment Lukaku et Greenwood, tandis qu'Andoni Iraola devra composer sans Van Dijk, Isak ou Gakpo, tous blessés. Coup d'envoi à 18h45 au Chobani Stadyumu, sous l'arbitrage de Clément Turpin.
- AEK Athènes - Real Madrid : avant-match sous tension en bas de tableau
Real Madrid pointe à la 5e place avec 9 points, une position confortable avant de se déplacer à Athènes. En face, l'AEK, scotché à la 27e place avec seulement 3 points, n'a plus le droit à l'erreur pour sortir de la zone rouge. Côté absents, Rodrygo (ligament croisé), Tchouameni, Asencio et Alexander-Arnold manquent à l'appel pour le Real, tandis que Varga est forfait côté grec. Coup d'envoi à 18h45 à l'Allwyn Arena, sous l'arbitrage de Maurizio Mariani.
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