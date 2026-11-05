Ligue des champions 2026 : le classement complet, tous les résultats et le programme de la 5e journée

Découvrez les résultats de la journée de Ligue des champions et les conséquences au classement.

Résultat sans appel ce mercredi 4 novembre 2026 en Ligue des champions : Côme a infligé une correction sévère à Lens en s'imposant 9-1 à Bollaert-Delelis. Dès la 7e minute, Anastasios Douvikas a ouvert le score pour les Lombards, avant de doubler la mise à la 32e puis de compléter un triplé à la 57e. Nico Paz a creusé l'écart juste avant la pause, à la 40e minute, portant le score à 0-3 à la mi-temps. Samson Baidoo a été averti d'un carton jaune à la 34e minute. Dès la reprise, Côme a poursuivi sur sa lancée avec des buts de da Cunha (47e), Kempf (53e), Liberali (61e) et Baturina (69e). Aguilar a sauvé l'honneur lensois à la 65e minute. Papaccioli a clos la marque pour Côme dans les derniers instants, à la 90e+2.

En Ligue des champions, ce même mercredi 4 novembre, Manchester City s'est imposé 3-2 à Leipzig face au RB Leipzig au terme d'une rencontre spectaculaire. Castello Lukeba a d'abord marqué contre son propre camp à la 37e minute, offrant l'avantage aux Anglais. Ridle Baku a égalisé à la 49e, avant qu'Enzo Fernández ne redonne l'avantage à Manchester City à la 58e. Alexander Nusa a répondu dès la 61e, mais Erling Haaland a tranché à la 78e minute pour offrir la victoire aux Citizens.

Autre résultat renversant de cette soirée, le Real Madrid s'est imposé 3-2 à l'Allwyn Arena face à l'AEK Athènes. Aboubakary Koïta avait pourtant ouvert le score dès la 12e minute pour les Grecs, avant que Jude Bellingham n'égalise à la 32e. Stavros Pilios a redonné l'avantage à l'AEK à la 75e minute, mais Kylian Mbappé a égalisé trois minutes plus tard. Federico Valverde a offert la victoire aux Madrilènes à la 90e+2, tandis que Koïta a terminé la rencontre expulsé dans les derniers instants du temps additionnel. Résultat tout aussi spectaculaire à Istanbul, où Fenerbahce a battu Liverpool 3-2 au Chobani Stadyumu. Trey Nyoni avait ouvert le score pour les Reds dès la 25e minute, avant que Mason Greenwood n'égalise quatre minutes plus tard. Alexander Isak a redonné l'avantage aux visiteurs à la 69e, mais Archie Brown a égalisé à la 73e avant que Vedat Muriqi n'inscrive le but de la victoire à la 79e minute.

Après ces quatre rencontres de la Ligue des champions, le classement général place le Real Madrid à la deuxième place avec 12 points, devant Côme, quatrième avec 9 points. Manchester City occupe la septième place avec 9 points, juste devant Liverpool, huitième avec 9 points également. Fenerbahce pointe à la dix-neuvième place avec 5 points, tandis qu'AEK Athènes suit à la vingt-neuvième place avec 3 points. RB Leipzig complète ce groupe de tête à trois points en occupant la trentième place, et Lens ferme la marche à la trente-troisième place avec 3 points.





Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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