Ligue des champions 2026 : le programme complet de la 2e journée et le classement

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : le programme complet de la 2e journée et le classement Deuxième journée de la Ligue des champions cette semaine, découvrez le programme des clubs français.

Après la treve internationale, le retour des championnats nationaux, il ne manquait plus que son retour... La prestigieuse Ligue des champions est au programme cette semaine avec de belles rencontres au programme et notamment un immense choc pour le PSG qui se déplace du côté de Manchester City, menacé de plusieurs sanctions depuis quelques semaines. En tête du classement, les Parisiens vont tenter de ramener des points précieux dans cette phase de Ligue. On suivra également la première sortie à domicile de Lens face au Sporting pour confirmer sa victoire lors de la première journée et Lille qui aura droit à un choc sur la pelouse des Gunners d'Arsenal. D'autres gros matchs sont au programme comme le déplacement du Barça à Galatasaray, celui de Manchester United à l'Atlético Madrid ou encore du Real en terre italienne chez la Roma.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Florian Thauvin, meilleur artisan offensif français en Ligue des champions cette saison

Impliqué sur six buts toutes compétitions confondues cette saison, Florian Thauvin devance tout autre joueur évoluant dans un club français en Ligue des champions. L'attaquant lensois cumule cinq buts et une passe décisive, confirmant l'excellente dynamique collective des Sang et Or lors de cette entame de compétition.

- Côme savoure une victoire historique pour ses débuts en Ligue des champions

Pour sa toute première apparition dans la compétition, Côme a signé un succès retentissant 4-1 face à Leipzig en Ligue des champions. Devant son public, le club lombard a rapidement pris les devants grâce à Baturina puis Douvikas avant la pause. Diao et Perrone ont ensuite alourdi la marque, malgré la réduction du score signée Maksimovic.

- Manchester United soigne son retour en Ligue des champions face à Sabah

De retour dans la compétition, Manchester United n'a fait qu'une bouchée des novices de Sabah, s'imposant 4-0 en Ligue des champions. Cunha, Fernandes, Sesko puis Martinez ont tour à tour trouvé le chemin des filets face à une équipe azerbaïdjanaise volontaire mais totalement dépassée, incapable de cadrer le moindre tir.

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