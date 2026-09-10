Ligue des champions 2026 : le PSG et le Barça impressionnent, classement et tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : le PSG et le Barça impressionnent, classement et tous les résultats Le PSG a parfaitement lancé sa nouvelle campagne de Ligue des champions ce mercredi soir.

Une entame de champion ! Le PSG, double vainqueur de la Ligue des champions en deux ans, va tenter de remporter une troisième étoile cette année pour rejoindre des clubs illustres qui ont déjà réussi cet exploit comme le Real Madrid. Pour leur première sortie européenne, les Parisiens ont fait le travail en s'imposant très largement face à Bratislava sur le score de 6-1 avec notamment un triplé de Ferran Torres et un doublé d'un Ousmane Dembélé retrouvé. Dans les autres résultats de la soirée, Arsenal a remporté une victoire précieuse sur la pelouse de Naples (0-1), le FC Barcelone a poursuivi son énorme début de saison en écrasant Feyenoord 5-1 et Liverpool a réussi son entrée en lice en disposant de la toujours difficile à manoeuvrer, l'Atlético Madrid.

Ce jeudi, dernier soir pour cette première journée de la Ligue des champions avec le dernier club français engagé, Lens, qui se déplacer sur la pelouse du Slavia Prague. On suivra également le retour de Manchester United, mais aussi les débuts du Bayern Munich, l'un des favoris de la compétition.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Naples - Arsenal : Arsenal grimpe, Naples toujours à zéro

Après avoir dominé Naples et s'être imposé 0-1 grâce à un but de Martin Ödegaard, Arsenal engrange trois points précieux dès cette première journée de Ligue des champions. Les Gunners occupent désormais la 11e place du classement avec 3 points, un début encourageant dans cette nouvelle formule de la compétition. De son côté, Naples reste scotché à la 31e place, toujours sans le moindre point après cette défaite à domicile. Un écart qui se creuse déjà entre les deux formations, Arsenal prenant une longueur d'avance dans la course aux places qualificatives, tandis que les Napolitains devront rapidement se relancer pour ne pas voir la situation s'aggraver.

- PSG - Slovan Bratislava : le leader écrase déjà la concurrence

Le Slovan Bratislava n'a rien pu faire. Balayé 6-1 au Parc des Princes, le club slovaque démarre cette campagne européenne de la pire des manières et pointe déjà à la 36e place, sans le moindre point. En face, c'est tout l'inverse : le PSG s'installe en tête du classement provisoire avec 3 points, fort d'une démonstration collective portée par le doublé de Dembélé et le triplé de Ferran Torres. Une entame idéale pour les doubles tenants du titre, qui affichent d'emblée leurs ambitions, tandis que le Slovan devra vite réagir pour ne pas voir l'écart se creuser dangereusement avec le reste du tableau.

- Naples - Arsenal : Ödegaard fait céder les Napolitains dans le money-time

Longtemps muraillé, Naples a fini par craquer face à des Gunners insistants. À la 75e minute, Martin Ödegaard a débloqué la situation d'une frappe puissante de l'extérieur du pied, déviée par le poteau, pour donner l'avantage à Arsenal. Les Londoniens avaient dominé les débats avec 25 tentatives contre 5 pour Naples, et 58% de possession. Malgré cette domination, ils avaient buté sur Alex Meret puis Vanja Milinkovic-Savic en première période. Un but d'Havertz a d'ailleurs été refusé pour hors-jeu en fin de rencontre. Naples s'incline finalement 0-1 au Stadio Maradona, malgré une belle résistance défensive pendant plus de 70 minutes.

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