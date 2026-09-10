Ligue des champions 2026 : le PSG et le Barça impressionnent, classement et tous les résultats

Après avoir dominé Naples et s'être imposé 0-1 grâce à un but de Martin Ödegaard, Arsenal engrange trois points précieux dès cette première journée de Ligue des champions. Les Gunners occupent désormais la 11e place du classement avec 3 points, un début encourageant dans cette nouvelle formule de la compétition. De son côté, Naples reste scotché à la 31e place, toujours sans le moindre point après cette défaite à domicile. Un écart qui se creuse déjà entre les deux formations, Arsenal prenant une longueur d'avance dans la course aux places qualificatives, tandis que les Napolitains devront rapidement se relancer pour ne pas voir la situation s'aggraver.

Le Slovan Bratislava n'a rien pu faire. Balayé 6-1 au Parc des Princes, le club slovaque démarre cette campagne européenne de la pire des manières et pointe déjà à la 36e place, sans le moindre point. En face, c'est tout l'inverse : le PSG s'installe en tête du classement provisoire avec 3 points, fort d'une démonstration collective portée par le doublé de Dembélé et le triplé de Ferran Torres. Une entame idéale pour les doubles tenants du titre, qui affichent d'emblée leurs ambitions, tandis que le Slovan devra vite réagir pour ne pas voir l'écart se creuser dangereusement avec le reste du tableau.

Longtemps muraillé, Naples a fini par craquer face à des Gunners insistants. À la 75e minute, Martin Ödegaard a débloqué la situation d'une frappe puissante de l'extérieur du pied, déviée par le poteau, pour donner l'avantage à Arsenal. Les Londoniens avaient dominé les débats avec 25 tentatives contre 5 pour Naples, et 58% de possession. Malgré cette domination, ils avaient buté sur Alex Meret puis Vanja Milinkovic-Savic en première période. Un but d'Havertz a d'ailleurs été refusé pour hors-jeu en fin de rencontre. Naples s'incline finalement 0-1 au Stadio Maradona, malgré une belle résistance défensive pendant plus de 70 minutes.

23:10 - PSG - Slovan Bratislava : les Parisiens écrasent tout sur leur passage D'un côté une équipe parisienne étincelante, de l'autre un Slovan Bratislava rapidement dépassé : le PSG s'est imposé 6-1 au Parc des Princes pour son entrée en Ligue des champions. Ousmane Dembélé a lancé la machine avec un doublé (17e, 23e), avant que Ferran Torres ne s'offre un triplé (31e, 47e, 57e). Suleiman Camara a réduit l'écart pour les Slovaques (59e), sans jamais inquiéter la démonstration parisienne. Fabian Ruiz a clos le festival d'un but supplémentaire en fin de match. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Parisiens ont largement maîtrisé cette rencontre de bout en bout, confirmant leur solidité collective pour ce début de campagne européenne.

22:20 - En Ligue des champions, Mbappé rejoint Raul parmi les meilleurs buteurs de l'histoire Buteur dès la 13e minute face à l'Inter Milan en profitant d'une erreur de Yann Aurel Bisseck, Kylian Mbappé a inscrit son 71e but en Ligue des champions. À 27 ans, l'attaquant du Real Madrid égale ainsi Raul et s'installe à la co-cinquième place du classement historique des buteurs de la compétition. Il devance encore Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui occupent les places supérieures avec des totaux allant de 90 à 141 buts en Ligue des champions.

22:05 - Barcelone - Feyenoord : large succès du leader qui lance parfaitement sa campagne européenne En tête du classement avec 3 points, Barcelone a idéalement lancé sa Ligue des champions en dominant Feyenoord 5-1 au Camp Nou. Grâce à ce succès net, marqué notamment par un doublé de Raphinha, les Catalans occupent la première place et prennent une option précieuse pour la suite de la phase de ligue. En face, Feyenoord repart bredouille et reste scotché à la 36e place, sans le moindre point après cette première journée. Un début compliqué pour les Néerlandais, qui devront rapidement redresser la barre pour ne pas voir l'écart se creuser avec le haut du tableau.

21:56 - Naples - Arsenal : les Gunners dominent mais restent muets à la pause D'un côté, un Arsenal séduisant et entreprenant ; de l'autre, un Naples solide et discipliné. À la mi-temps du Stadio Maradona, les deux formations sont à égalité, 0-0. Les Gunners ont multiplié les assauts, treize tentatives au total, mais seulement trois cadrées, buttant sur un Alex Meret vigilant, brièvement touché aux ischios avant de reprendre sa place. Naples, de son côté, a résisté avec sérieux et s'est même procuré deux occasions. Seul fait marquant côté cartons : Billy Gilmour, averti à la 42e minute pour une faute sur Eberechi Eze. Rien n'est joué, la seconde période s'annonce décisive.

21:55 - PSG largement devant à la pause face au Slovan Bratislava À la mi-temps au Parc des Princes, le PSG mène 3-0 face au Slovan Bratislava lors de cette première journée de Ligue des champions. Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 17e minute avant de doubler la mise à la 23e, puis Ferran Torres a inscrit le troisième but parisien à la 31e minute. Les Parisiens dominent largement les débats avec 72% de possession et 21 tirs contre 3 pour des Slovaques limités à un seul tir cadré. Le Slovan, dirigé par Yaya Touré, peine à sortir de sa moitié de terrain face à des Franciliens portés par un grand Dembélé, auteur d'un doublé et passeur décisif.

21:30 - Yaya Touré, adversaire inattendu du PSG en Ligue des champions Avant le duel entre le PSG et le Slovan Bratislava en Ligue des champions, Luis Enrique s'est arrêté sur le profil de son homologue slovaque, Yaya Touré, qu'il a connu joueur au Barça lorsqu'il dirigeait l'équipe espoirs. L'entraîneur parisien décrit une équipe qui aime conserver le ballon, avec une philosophie de jeu proche de celle du Barça ou de Manchester City. Il reste toutefois prudent sur l'approche tactique que choisira Bratislava pour ce premier rendez-vous européen.

21:01 - Avant-match Liverpool - Atlético Madrid : les Colchoneros en quête de sursaut face aux Reds intraitables Sur une pente glissante après un revers 3-0 à Bilbao et incapable d'enchaîner deux victoires depuis le début de saison, l'Atlético de Madrid espère se relancer à Anfield pour cette entrée en lice européenne. Face à lui, Liverpool affiche un statut de leader assumé : jamais battu lors d'un match d'ouverture de C1 à domicile, vainqueur de ses quatre dernières confrontations face aux Colchoneros, et encore demi-finaliste la saison passée. Les deux formations démarrent pourtant à égalité, zéro point chacune, Liverpool 17e et l'Atlético 10e. De quoi lancer idéalement cette première journée pour les Reds, portés par leur public et leur solidité continentale.

21:01 - Avant-match Naples - Arsenal : la série record des Gunners face aux doutes napolitains Leader implicite de cette affiche, Arsenal aborde ce choc auréolé d'une série de douze victoires consécutives en phase de groupes de Ligue des champions, seul le Bayern Munich ayant fait mieux avec dix-sept succès en 2023. Un début de saison parfait, ponctué par le Community Shield remporté face à Manchester City et trois victoires en Premier League. En face, Naples inquiète : après un succès initial à Genoa, les Napolitains ont enchaîné deux défaites, contre Côme puis l'Inter Milan. Une dernière confrontation européenne, en 2019, avait déjà souri aux Londoniens. Au classement de cette Ligue des champions, les deux équipes démarrent à zéro point, Arsenal neuvième, Naples dix-neuvième.

21:00 - PSG - Slovan Bratislava : le tenant du titre face à l'inconnue slovaque avant le coup d'envoi D'un côté, le double tenant du titre, auréolé de deux sacres continentaux consécutifs ; de l'autre, un Slovan Bratislava au style inspiré par Yaya Touré, premier entraîneur africain de l'histoire à diriger un banc en Ligue des champions. Sur le papier, l'écart semble immense, mais Paris, embourbé dans un début de saison catastrophique et privé de victoire depuis quatre matches, n'a pas le droit à l'erreur. Actuellement 21e avec zéro point contre la 27e place slovaque, également à zéro, les Parisiens doivent absolument lancer leur campagne avant que le calendrier ne se corse dangereusement avec City, Barcelone, Rome et Aston Villa.

20:55 - Barcelone déroule, Feyenoord subit : victoire 5-1 au Camp Nou D'un côté, un Barça rugissant et injouable ; de l'autre, un Feyenoord dépassé du début à la fin. Raphinha lance le récital dès la 3e minute, Adeyemi double la mise à la 22e. Retour des vestiaires, Raphinha récidive (57e) avant que Lamine Yamal n'enfonce le clou sur coup franc (77e). Steijn sauve l'honneur néerlandais (82e), mais Gabriel Jesus, d'une tête rageuse, clôt le festival catalan (85e). Score final : 5-1. Une démonstration collective et offensive pour Barcelone, qui lance idéalement sa campagne de Ligue des champions face à des Rotterdamois totalement débordés au Camp Nou.

20:55 - Qualification directe en Ligue des champions : l'objectif clairement affiché par Luis Enrique Malgré un tirage jugé difficile, Luis Enrique fixe un cap précis pour la phase de groupes de la Ligue des champions : terminer parmi les huit premiers afin d'éviter les barrages. L'entraîneur du PSG reconnaît que cette place sera compliquée à décrocher compte tenu de la configuration du tirage, mais affirme que perdre quelques points en route ne remettra pas en cause cette ambition. Il évoque une habitude désormais bien connue de son équipe face à des tirages relevés en Ligue des champions.

20:36 - La fragilité défensive du PSG interroge à l'aube de la Ligue des champions Avec huit buts encaissés en cinq matches, la défense parisienne inquiète à l'orée de la campagne de Ligue des champions. Luis Enrique reconnaît une part de malchance dans les buts concédés mais appelle son équipe à davantage de concentration et d'efficacité. "Le foot n'est pas un sport juste", résume-t-il, tout en assurant rester confiant sur la capacité de son groupe à corriger ces failles avant les échéances européennes.

19:59 - Luis Enrique juge la Ligue des champions plus ouverte que jamais avant d'affronter Bratislava Interrogé sur un possible ascendant du PSG sur ses rivaux en Ligue des champions, Luis Enrique tempère en soulignant l'incertitude qui règne au sommet de la compétition. Il estime que cinq à huit équipes peuvent prétendre à la victoire finale, la différence entre elles étant selon lui minime. Le technicien parisien prévient qu'aucun match n'est facile, y compris face au Slovan Bratislava, présenté comme un adversaire abordable sur le papier.

19:40 - Barcelone domine largement Feyenoord et mène 2-0 à la pause Impérial en première période, le Barça mène 2-0 face à Feyenoord à la pause au Camp Nou. Raphinha a ouvert le score dès la 3e minute, avant qu'Adeyemi ne double la mise à la 22e, tous deux servis par des passes décisives de Lamine Yamal et João Cancelo. Vanhoutte a écopé d'un carton jaune à la 27e minute. Les Blaugranas dominent très largement les débats avec 75% de possession et douze tirs tentés, contre huit seulement pour des Néerlandais qui peinent à inquiéter Joan García. La seconde période s'annonce périlleuse pour Feyenoord.

19:19 - Avant la Ligue des champions, Luis Enrique reconnaît un début de saison catastrophique en Ligue 1 Avant les débuts du PSG en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, Luis Enrique n'élude pas la crise comptable de son équipe en championnat, avec seulement 2 points pris en 3 matches. "Si on parle seulement de résultats, c'est un début de saison catastrophique", admet l'entraîneur espagnol. Il assure toutefois que son groupe mérite davantage au regard du contenu proposé sur le terrain et veut profiter de la Ligue des champions pour repartir sur de meilleures bases.

18:45 - Avant-match : Barcelone - Feyenoord, une entame cruciale en Ligue des champions Ce soir, tout reste à faire pour les deux équipes en Ligue des champions. Barcelone, 9e, et Feyenoord, 14e, comptent encore 0 point avant cette 1re journée de phase de ligue. Au Camp Nou, les Blaugranas, portés par quatre victoires en quatre matches de championnat et 17 buts marqués, veulent lancer idéalement leur campagne européenne. En face, Feyenoord, qui avait perdu cinq matches lors de sa dernière participation à la Ligue des champions, cherche à mieux négocier son entrée dans la compétition. Aucune équipe néerlandaise n'a jamais gagné à Barcelone en Coupe d'Europe, un défi supplémentaire pour les hommes de Giovanni van Bronckhorst avant le coup d'envoi.

00:25 - Real Madrid - Inter Milan : les Merengues confirment leur belle dynamique Statistiquement dominé par l'Inter Milan (64% de possession, 621 passes contre 352), le Real Madrid a su faire la différence là où cela compte : le score. Les Merengues s'imposent finalement 2-1 face aux Nerazzurri au Bernabéu, grâce aux buts de Kylian Mbappé et Federico Valverde en première période. Ce succès s'inscrit dans une belle série pour le club madrilène, qui n'a connu qu'une seule défaite lors de ses dix dernières rencontres. Pour l'Inter, malgré une nette supériorité dans le jeu et la réduction du score signée Carlos Augusto, ce revers vient stopper une dynamique positive et laisse les Nerazzurri devant un premier obstacle à surmonter en Ligue des champions.

00:24 - Porto - Manchester City : Haaland propulse les Citizens vers une entrée réussie en Ligue des champions Battu à domicile 0-2 face à Manchester City, le FC Porto entame très mal sa campagne européenne. Pour les Citizens, ce succès confirme une dynamique solide, portée par un Erling Haaland étincelant : le Norvégien rejoint désormais Sergio Aguero au rang de meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des champions. Une entrée en matière idéale pour Enzo Maresca sur le banc mancunien. Du côté portugais, la désillusion est totale malgré une résistance initiale de Diogo Costa : la pression monte déjà sur Francesco Farioli, qui devra rapidement redresser la barre pour ne pas compromettre la suite de la phase de ligue.

23:15 - Real Madrid arrache une victoire nerveuse face à l'Inter Milan Dominé dans les statistiques mais implacable devant le but, le Real Madrid s'impose finalement 2-1 face à l'Inter Milan au terme d'une rencontre à suspense au Bernabéu. Kylian Mbappé avait ouvert le score dès la 14e minute, suivi par Federico Valverde à la 23e, offrant aux Merengues un avantage confortable à la pause. Mais l'Inter Milan, largement supérieur en possession (64%) et en passes, a fait douter les siens après la réduction du score signée Carlos Augusto à la 77e minute. Une fin de match tendue, marquée par plusieurs cartons jaunes, sans que les Nerazzurri ne parviennent à arracher l'égalisation.

23:14 - Porto s'enfonce, Manchester City assure l'essentiel Battu à domicile, Porto traverse une soirée compliquée en Ligue des champions. Menés par un doublé d'Erling Haaland (47e, 90e+1), les Portugais n'ont jamais réussi à revenir au score malgré une résistance initiale portée par Diogo Costa, auteur de plusieurs arrêts décisifs en première période. Manchester City, plus efficace et dominateur (64% de possession, 10 tirs cadrés), a fini par faire la différence en seconde période. Malgré un sursaut d'orgueil et quelques occasions manquées en fin de rencontre, Porto s'incline 0-2 et voit la pression monter après ce revers à domicile face aux Citizens.

22:16 - Humilié la saison passée, l'Inter veut se racheter en Ligue des champions Sorti dès les barrages par les Norvégiens de Bodo/Glimt après avoir atteint la finale en 2025, l'Inter de Christian Chivu veut effacer ce traumatisme lors de cette nouvelle Ligue des champions. Les Nerazzurri, toujours emmenés par Lautaro Martinez et Marcus Thuram, ont renforcé leur défense avec Spence, Stones et Akanji. Sans être un favori affiché, le club lombard reste une équipe à surveiller de près sur la scène continentale.

22:05 - Club Brugge - Aston Villa : les Anglais s'imposent et prennent l'avantage dans la course à la qualification Suspense total à Jan Breydelstadion : Aston Villa s'impose 3-2 face à Club Brugge dans un match à rebondissements en Ligue des champions. Portés par les buts de McGinn, Buendía et Jackson, les Anglais ont résisté au retour brugeois signé Vetlesen puis Tresoldi sur penalty. Une victoire qui lance idéalement Aston Villa dans cette lutte acharnée pour la qualification en phase de ligue, où chaque point pris à l'extérieur pourrait s'avérer décisif. Pour Club Brugge, la désillusion est amère : dominer la possession (64%) n'aura pas suffi face à l'efficacité anglaise, et l'addition s'annonce déjà compliquée dans cette course européenne pleine de tension.

21:59 - Real Madrid mène largement à la pause face à l'Inter Milan Deux buts, une possession inversée. À la mi-temps, le Real Madrid domine au tableau d'affichage (2-0) malgré seulement 30% de possession, contre 70% pour l'Inter Milan. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14e minute, avant que Federico Valverde ne double la mise à la 23e. Les Merengues se montrent plus efficaces devant le but, avec 4 tirs cadrés contre 3 pour les Milanais, qui dominent pourtant largement les statistiques de passes (348 contre 150). Hakan Çalhanoglu a écopé d'un carton jaune à la 39e minute. Un premier acte qui illustre le réalisme madrilène face à la maîtrise technique italienne, sans que rien ne soit encore joué.

21:59 - Porto - Manchester City : 0-0 à la pause, City domine mais bute sur Diogo Costa Manchester City mène clairement les débats depuis le coup d'envoi, avec près de 70% de possession et une pression constante sur la défense portugaise. Foden (28e) puis Haaland (32e) ont buté sur un Diogo Costa des grands soirs, auteur d'une double parade décisive. Porto résiste crânement, malgré un carton jaune infligé à Gvardiol (37e), et n'a pas totalement renoncé, Gomes ayant tenté sa chance juste avant la pause. À la mi-temps, le score est toujours vierge (0-0) dans cette première journée de Ligue des champions, où chaque point comptera pour la course à la qualification.

21:32 - Liverpool mise sur Iraola pour dépasser le PSG en Ligue des champions Éliminés par le PSG lors des deux dernières éditions de la Ligue des champions, à Anfield à chaque fois, les Reds ont nommé Andoni Iraola pour insuffler une nouvelle dynamique. Le club a recruté Bradley Barcola et Jérémy Jacquet après le départ de la légende Mohamed Salah vers la Turquie. Liverpool attend aussi le retour d'Hugo Ekitiké, blessé au tendon d'Achille, pour retrouver son statut de favori en Europe.

21:01 - Real Madrid - Inter Milan : les enjeux de la première journée avant le coup d'envoi Un choc décisif pour bien débuter. Real Madrid et l'Inter Milan ouvrent leur campagne de Ligue des champions à l'Estadio Bernabéu, tous deux à zéro point avant cette première journée de la nouvelle phase de ligue. José Mourinho dirige des Madrilènes privés de plusieurs cadres, dont Rodrygo, Tchouaméni, Endrick, Militão et Alexander-Arnold. En face, Cristian Chivu doit composer sans Lautaro Martínez, Bonny et Esposito, tous blessés. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, le Real Madrid s'est imposé à chaque fois, sans le moindre nul ni la moindre défaite face aux Italiens.