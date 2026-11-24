Ligue des champions 2026 : Leipzig - Lens, Man City et le Real... Le multiplex et classement en direct
Nouvelle journée de Ligue des champions avec des chocs en pagaille ces mardi et mercredi.
Place à une nouvelle journée de Ligue des champions cette semaine. Pour Paris, l'objectif est de remporter une cinquième victoire consécutive pour conforter sa place de leader de la phase de ligue. Mais avec la nouvelle grave blessure de l'un de ses joueurs, en l'occurrence Désiré Doué, la tâche s'annonce désormais encore plus difficile pour obtenir une 3e étoile consécutive. Pour Lens, l'objectif est de rebondir. Après son humiliation à domicile face au club italien de Côme sur le score de 9-1, Lens, dirigé par Didier Digard, va devoir prendre des points dans un déplacement périlleux en Allemagne du côté de Leipzig. Enfin, Lille, avant-dernier au classement de cette première phase de Ligue des champions, reçoit mercredi le club légendaire du Bayern Munich. Les Lillois ont affronté deux fois les Bavarois par le passé avec deux défaites et sept buts encaissés. On suivra également Manchester City face à Naples, le Real face au PSV ou encore le FC Barcelone en déplacement du côté de Sabah
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
- Manchester City et Naples à la pause : 0-0, encore aucun buteur
0-0, c'est le score à la mi-temps entre Manchester City et Naples à l'Etihad Stadium. Aucun buteur n'est encore parvenu à se distinguer dans cette rencontre de Ligue des champions. Erling Haaland et ses coéquipiers dominent pourtant largement les débats avec 66% de possession, 378 passes et deux tirs cadrés, contre seulement 34% de possession, 194 passes et un tir cadré pour les Napolitains. Un premier acte stérile sur le plan offensif malgré la nette emprise mancunienne sur le jeu.
- RB Leipzig mène largement Lens à la pause en Ligue des champions
Dès la 6e minute, D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, avant qu'A. Nusa ne double la mise trois minutes plus tard. À la mi-temps, les Allemands mènent logiquement 2-0 face à Lens, portés par une large domination : 65% de possession, 325 passes contre 168, et trois tirs cadrés contre aucun pour les Sang et Or. Les Lensois, en difficulté, ont par ailleurs écopé de deux cartons jaunes, pour I. Ganiou à la 35e minute puis F. Sotoca à la 43e, confirmant une première période compliquée au stade Red Bull Arena.
- Le PSV surprend le Real Madrid à la pause grâce à un penalty de Perisic
Au terme d'une première période disputée au stade Santiago-Bernabéu, le PSV mène 1-0 face au Real Madrid à la mi-temps de cette cinquième journée de Ligue des champions. L'unique but de la rencontre est signé Ivan Perisic, sur penalty à la 32e minute, après un recours à la VAR à la 28e minute ayant validé cette décision arbitrale. Les Madrilènes dominent pourtant les débats avec 56% de possession, mais restent muets offensivement, sans le moindre tir cadré contre un seul pour les Néerlandais. Trois cartons jaunes ont déjà été distribués, dont ceux de Tchouaméni et Rüdiger côté espagnol.