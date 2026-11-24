Nouvelle journée de Ligue des champions avec des chocs en pagaille ces mardi et mercredi.

Place à une nouvelle journée de Ligue des champions cette semaine. Pour Paris, l'objectif est de remporter une cinquième victoire consécutive pour conforter sa place de leader de la phase de ligue. Mais avec la nouvelle grave blessure de l'un de ses joueurs, en l'occurrence Désiré Doué, la tâche s'annonce désormais encore plus difficile pour obtenir une 3e étoile consécutive. Pour Lens, l'objectif est de rebondir. Après son humiliation à domicile face au club italien de Côme sur le score de 9-1, Lens, dirigé par Didier Digard, va devoir prendre des points dans un déplacement périlleux en Allemagne du côté de Leipzig. Enfin, Lille, avant-dernier au classement de cette première phase de Ligue des champions, reçoit mercredi le club légendaire du Bayern Munich. Les Lillois ont affronté deux fois les Bavarois par le passé avec deux défaites et sept buts encaissés. On suivra également Manchester City face à Naples, le Real face au PSV ou encore le FC Barcelone en déplacement du côté de Sabah

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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