Ligue des champions 2026 : Lens et Lille sont au programme, le calendrier et le classement

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Lens et Lille sont au programme, le calendrier et le classement Place à la 2e journée de la Ligue des champions ce mardi, découvrez le programme des clubs français.

Après la treve internationale, le retour des championnats nationaux, il ne manquait plus que son retour... La prestigieuse Ligue des champions est au programme cette semaine avec de belles rencontres au programme et notamment un immense choc pour le PSG qui se déplace du côté de Manchester City, menacé de plusieurs sanctions depuis quelques semaines. En tête du classement, les Parisiens vont tenter de ramener des points précieux dans cette phase de Ligue. On suivra également la première sortie à domicile de Lens face au Sporting pour confirmer sa victoire lors de la première journée et Lille qui aura droit à un choc sur la pelouse des Gunners d'Arsenal. D'autres gros matchs sont au programme comme le déplacement du Barça à Galatasaray, celui de Manchester United à l'Atlético Madrid ou encore du Real en terre italienne chez la Roma.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Cahuzac entre école et banc de touche

L'entraîneur lensois Yannick Cahuzac suit actuellement sa formation au BEPF à Clairefontaine, mais a obtenu une dérogation pour diriger ce premier match de Ligue des champions. Dès 8h, il doit se connecter en visioconférence pour suivre ses formateurs avant de se consacrer à son groupe vers 10h30-11h. Le technicien corse de 41 ans est le premier entraîneur principal français à expérimenter une telle double journée.

- Lens reçoit le Sporting ce mardi soir

Un mois après son succès arraché à Prague (2-3), le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce mardi avec la réception du Sporting CP à Bollaert (18h45). Les Sang et Or occupent la 9e place avant cette deuxième journée de la phase de ligue. En face, le club portugais a lancé sa campagne européenne par une victoire 3-1 contre Galatasaray.

- Florian Thauvin, meilleur artisan offensif français en Ligue des champions cette saison

Impliqué sur six buts toutes compétitions confondues cette saison, Florian Thauvin devance tout autre joueur évoluant dans un club français en Ligue des champions. L'attaquant lensois cumule cinq buts et une passe décisive, confirmant l'excellente dynamique collective des Sang et Or lors de cette entame de compétition.

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