Ligue des champions 2026 : Lens - Sporting en direct, scores et classement

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Lens - Sporting en direct, scores et classement Début de la seconde journée de la Ligue des champions ce mardi avec Lens qui reçoit le Sporting.

Lens est le premier à se lancer sur cette 2e journée de la Ligue des champions. Les Nordistes reçoivent le Sporting Portugal pour confirmer la victoire acquise sur la pelouse du Slavia Prague au terme d'un scénario fou. Un peu plus tard dans la soirée, plusieurs chocs sont attendus avec Barcelone qui se déplace en Turquie sur la pelouse de Galatasaray, Manchester United qui veut revivre ses belles heures de Ligue des champions à Madrid sur la pelouse de l'Atlético et enfin, Arsenal qui reçoit le Lille d'Olivier Giroud, très heureux de retrouver la pelouse de l'Emirates Stadium.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Lens - Sporting CP : Suárez fait déjà la différence à la pause

À la mi-temps à Bollaert-Delelis, le Sporting CP mène 1 à 0 grâce à Luis Suárez, buteur dès la 22e minute sur une passe décisive de Nestory Irankunda. L'attaquant uruguayen a ensuite quitté le terrain sur blessure à la 30e minute, après avoir manqué une autre occasion face à Risser. Côté lensois, Franjo Ivanović a buté sur le poteau à la 34e minute, sans parvenir à trouver la faille malgré onze tirs tentés en première période.

- Lens - Sporting CP : les enjeux avant le coup d'envoi

Coup d'envoi imminent à Bollaert-Delelis. Lens, dixième avec 3 points, reçoit un Sporting CP sixième et également crédité de 3 unités, pour la 2e journée de Ligue des champions. Yannick Cahuzac aligne un 3-4-2-1 avec Thauvin comme capitaine, face au 4-3-3 de Rui Borges emmené par Luis Suárez en pointe. Les Sang et Or doivent confirmer pour grimper au classement, tandis que les Lisboètes visent une deuxième victoire consécutive dans la compétition. L'arbitre croate Igor Pajač dirigera la rencontre, dans un stade d'une capacité de plus de 41 000 places.

- Rendez-vous de novembre en ligne de mire

Après quatre matchs de Ligue des Nations, l'équipe de France retrouve le terrain en novembre face à l'Italie le 12 puis contre la Turquie le 15 à Bordeaux. Matthieu Udol espère cette fois décrocher sa première sélection sous Zinédine Zidane. Le Lensois assure vouloir continuer à "toquer à la porte" par ses performances en club.

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