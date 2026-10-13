Ligue des champions 2026 : Lens - Sporting en direct, scores et classement

À la mi-temps à Bollaert-Delelis, le Sporting CP mène 1 à 0 grâce à Luis Suárez, buteur dès la 22e minute sur une passe décisive de Nestory Irankunda. L'attaquant uruguayen a ensuite quitté le terrain sur blessure à la 30e minute, après avoir manqué une autre occasion face à Risser. Côté lensois, Franjo Ivanović a buté sur le poteau à la 34e minute, sans parvenir à trouver la faille malgré onze tirs tentés en première période.

Coup d'envoi imminent à Bollaert-Delelis. Lens, dixième avec 3 points, reçoit un Sporting CP sixième et également crédité de 3 unités, pour la 2e journée de Ligue des champions. Yannick Cahuzac aligne un 3-4-2-1 avec Thauvin comme capitaine, face au 4-3-3 de Rui Borges emmené par Luis Suárez en pointe. Les Sang et Or doivent confirmer pour grimper au classement, tandis que les Lisboètes visent une deuxième victoire consécutive dans la compétition. L'arbitre croate Igor Pajač dirigera la rencontre, dans un stade d'une capacité de plus de 41 000 places.

Après quatre matchs de Ligue des Nations, l'équipe de France retrouve le terrain en novembre face à l'Italie le 12 puis contre la Turquie le 15 à Bordeaux. Matthieu Udol espère cette fois décrocher sa première sélection sous Zinédine Zidane. Le Lensois assure vouloir continuer à "toquer à la porte" par ses performances en club.

17:59 - Udol plaide sa cause pour l'avenir Pour convaincre Zinédine Zidane à l'avenir, Matthieu Udol met en avant l'évolution de son statut grâce à la Ligue des champions avec Lens. Il insiste aussi sur sa polyvalence, capable de jouer piston droit, latéral gauche dans une défense à quatre ou encore dans l'axe gauche. Conscient de ses 30 ans, il sait que la fenêtre d'opportunité se resserre avec le temps.

17:22 - Un but rageur contre Monaco Quelques heures après avoir appris son absence de la liste des Bleus, Matthieu Udol a inscrit un but face à Monaco (2-1) le 18 septembre, célébré avec un cri de rage. "J'avais beaucoup de rage en moi, mais j'étais déçu, tout simplement", a-t-il expliqué. Le joueur reconnaît avoir transformé sa déception en motivation sur le terrain.

16:52 - Udol out de la liste de Zidane, la désillusion Pré-sélectionné par Zinédine Zidane pour le rassemblement de septembre et octobre, Matthieu Udol n'a finalement pas figuré dans la liste finale des Bleus. Le latéral lensois espérait pourtant voir s'ouvrir la porte de l'équipe de France à 30 ans. Dans L'Equipe, il confie avoir mal vécu cette annonce tombée seulement trois heures avant la publication officielle.

16:11 - Une défense lensoise sous pression Les Sang et Or restent sur quatorze matchs de Ligue des champions sans clean sheet, leur dernière rencontre sans encaisser de but remontant à novembre 1998 face à Arsenal à Wembley. Sur les dix-neuf matchs disputés par Lens dans la compétition, aucun ne s'est terminé sur un score nul et vierge. Le Sporting, de son côté, a marqué lors de chacun de ses vingt-cinq derniers matchs de groupe en Coupes d'Europe.

15:23 - Bollaert, forteresse historique des Sang et Or Lens n'a concédé qu'une seule défaite à domicile dans son histoire en Ligue des champions, face au Dynamo Kiev en décembre 1999. Le club artésien reste invaincu à domicile en Coupes d'Europe depuis dix matchs, un record qui remonte à un revers contre Parme il y a vingt ans. L'UEFA a par ailleurs autorisé le maintien de 11.000 places debout au stade Bollaert cette saison, situées en tribune Marek et en bas des tribunes Delacourt et Trannin.

14:20 - La composition probable des Sang et Or Privé de Jonathan Gradit, Maik Nawrocki et Abdallah Sima, Yannick Cahuzac peut en revanche compter sur Jean-Clair Todibo et Thorgan Hazard, aptes pour ce rendez-vous. Le onze probable s'articule autour de Risser dans les buts, Todibo en défense aux côtés de Ganiou et Baidoo, avec Thauvin, Édouard et Sotoca en pointe. Buteur convaincant face à l'OL, Sotoca pourrait enchaîner une deuxième titularisation consécutive.

13:18 - Cahuzac entre école et banc de touche L'entraîneur lensois Yannick Cahuzac suit actuellement sa formation au BEPF à Clairefontaine, mais a obtenu une dérogation pour diriger ce premier match de Ligue des champions. Dès 8h, il doit se connecter en visioconférence pour suivre ses formateurs avant de se consacrer à son groupe vers 10h30-11h. Le technicien corse de 41 ans est le premier entraîneur principal français à expérimenter une telle double journée.

12:00 - Lens reçoit le Sporting ce mardi soir Un mois après son succès arraché à Prague (2-3), le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce mardi avec la réception du Sporting CP à Bollaert (18h45). Les Sang et Or occupent la 9e place avant cette deuxième journée de la phase de ligue. En face, le club portugais a lancé sa campagne européenne par une victoire 3-1 contre Galatasaray.

11/09/26 - 12:12 - Florian Thauvin, meilleur artisan offensif français en Ligue des champions cette saison Impliqué sur six buts toutes compétitions confondues cette saison, Florian Thauvin devance tout autre joueur évoluant dans un club français en Ligue des champions. L'attaquant lensois cumule cinq buts et une passe décisive, confirmant l'excellente dynamique collective des Sang et Or lors de cette entame de compétition.

11/09/26 - 11:45 - Côme savoure une victoire historique pour ses débuts en Ligue des champions Pour sa toute première apparition dans la compétition, Côme a signé un succès retentissant 4-1 face à Leipzig en Ligue des champions. Devant son public, le club lombard a rapidement pris les devants grâce à Baturina puis Douvikas avant la pause. Diao et Perrone ont ensuite alourdi la marque, malgré la réduction du score signée Maksimovic.

11/09/26 - 11:02 - Manchester United soigne son retour en Ligue des champions face à Sabah De retour dans la compétition, Manchester United n'a fait qu'une bouchée des novices de Sabah, s'imposant 4-0 en Ligue des champions. Cunha, Fernandes, Sesko puis Martinez ont tour à tour trouvé le chemin des filets face à une équipe azerbaïdjanaise volontaire mais totalement dépassée, incapable de cadrer le moindre tir.

11/09/26 - 10:50 - Sporting et Porto dans le dur lors de la première journée de Ligue des champions Du côté portugais, le bilan de cette entame de Ligue des champions est mitigé. Le Sporting a dominé Galatasaray 3-1, mais le FC Porto s'est incliné face à Manchester City. Ce résultat en demi-teinte a permis à la France de reprendre l'avantage à l'indice UEFA sur son rival direct.

11/09/26 - 10:19 - Lens décroche en Ligue des champions sa première victoire à l'extérieur depuis 1998 En s'imposant à Prague, Lens a signé seulement son deuxième succès à l'extérieur de son histoire en Ligue des champions. Le précédent remontait à novembre 1998, à Wembley contre Arsenal, avec un but de Michaël Debève. Malgré cet exploit, les Sang et Or ont encaissé un but pour la quatorzième fois consécutive dans la compétition, une série parmi les plus longues du football français.

11/09/26 - 09:30 - En Ligue des champions, Lens réalise l'exploit d'une remontée inédite depuis 2013 Menés sur la pelouse du Slavia Prague, les Sang et Or ont renversé la vapeur pour s'imposer 3-2 en Ligue des champions. Il s'agit de la première équipe à gagner un match de la compétition en étant menée au début du temps additionnel depuis Dortmund face à Malaga en 2013. Une performance qui marque aussi le tout premier succès de Lens en ouverture d'une campagne de Ligue des champions, à sa quatrième participation.

11/09/26 - 08:45 - Ligue des champions : la France conserve son avance sur le Portugal à l'indice UEFA Grâce aux victoires du PSG et de Lens lors de cette première journée de Ligue des champions, la France a repris un peu de terrain sur le Portugal au classement UEFA. L'écart entre les deux nations, qui était tombé à 3,603 points fin août, remonte à 3,774 points. Ce maintien du cinquième rang est crucial pour la Ligue 1, qui risquerait sinon de perdre une place qualificative en Ligue des champions dès 2028-2029.

11/09/26 - 00:20 - Bayern Munich - Bodø/Glimt : lourde défaite norvégienne, le Bayern lance sa campagne européenne Bodø/Glimt s'est incliné 5-0 face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Un revers qui place d'emblée les Norvégiens en grande difficulté au classement de cette phase de ligue : ils pointent à la 36e place, sans le moindre point après cette première journée, un début compliqué qui les éloigne déjà des places qualificatives. À l'opposé, le Bayern Munich profite pleinement de ce large succès pour s'installer à la 2e place avec 3 points. Une entrée en matière idéale pour les Bavarois, qui prennent une option intéressante dans le haut du tableau dès cette première rencontre de la compétition européenne.

11/09/26 - 00:20 - Slavia Prague - Lens : le classement confirme le coup dur tchèque et le bon coup lensois Aussi surprenant l'un que l'autre : le Slavia, réduit à dix, s'est incliné à domicile face à Lens, vainqueur 3-2 dans les derniers instants. Ce résultat pèse lourd au classement de cette phase de ligue. Le Slavia Prague reste scotché à la 24e place avec 0 point, une entame catastrophique qui l'éloigne déjà des places qualificatives. À l'inverse, Lens grimpe à la 10e place avec 3 unités engrangées, un succès qui lance idéalement la campagne européenne des Sang et Or et les installe dans le ventre mou favorable du classement, à surveiller pour la suite de la compétition.

10/09/26 - 23:11 - Bayern Munich - Bodø/Glimt : le Bayern déroule et fuit la zone rouge du classement Longtemps muet en première période, le Bayern Munich a fini par écraser Bodø/Glimt 5-0 à l'Allianz Arena, une victoire qui éloigne les Bavarois du bas de tableau. Musiala a débloqué la situation dès la reprise (47e), avant que Kane (61e), Davies (77e) et un doublé d'Olise (83e, 90e+2) n'enfoncent le clou. Les Norvégiens, réduits à dix après l'expulsion de Bjørtuft (87e), n'ont jamais trouvé de solution face à des Munichois dominateurs (66% de possession, 12 tirs cadrés). Bodø/Glimt reste englué dans les profondeurs du classement, quand le Bayern signe un premier succès rassurant.

10/09/26 - 23:10 - Slavia Prague - Lens : victoire lensoise arrachée dans la douleur Slavia Prague 2-3 Lens, score final au terme d'une rencontre à rebondissements au Fortuna Arena. Réduit à dix dès la 49e minute après l'expulsion de Konecny, le Slavia a tout de même ouvert le score par Sturm (51e), avant que Sima n'égalise pour Lens (73e). Sturm a redonné l'avantage aux Tchèques (88e), semblant tenir la victoire jusqu'aux arrêts de jeu. Mais Thauvin a égalisé (90e+1) avant qu'Aguilar n'inscrive le but de la victoire pour les Sang et Or (90e+3), offrant à Lens un succès complètement renversant dans les derniers instants de la rencontre.

10/09/26 - 21:55 - Bayern Munich - Bodø/Glimt : à la pause, Norvégiens et Bavarois toujours scotchés en bas du tableau Bodø/Glimt résiste tant bien que mal à l'Allianz Arena. Longtemps dominés (72% de possession pour le Bayern, 11 tirs contre 6), les Norvégiens doivent une fière chandelle à Haikin, auteur de plusieurs arrêts déterminants face à Kimmich puis Musiala, et à leur poteau sur une frappe de Kimmich (35e). En face, le Bayern multiplie les occasions sans parvenir à trouver la faille. Score toujours nul et vierge, 0-0, à la mi-temps. Au classement provisoire de cette phase de ligue, les deux formations restent scotchées aux 19e et 20e places, chacune à la recherche d'un premier succès pour se relancer dans la course à la qualification.

10/09/26 - 21:55 - Slavia Prague - Lens : à la mi-temps, une défense lensoise sous pression malgré le 0-0 Lens, en délicatesse tout au long de cette première période, doit beaucoup à Risser et Ganiou pour tenir le nul à la pause. La jeune arrière-garde artésienne, souvent prise de vitesse par un Šturm insaisissable, a longtemps semblé dépassée par l'intensité tchèque. Le Slavia a d'ailleurs cru marquer par Ayaosi (35e), finalement refusé pour une main. Markovic a lui aussi sauvé les siens face à Thauvin (41e) et Udol (32e). Côté lensois, Sima a manqué l'occasion parfaite (30e) sur une offrande de Bulatović. Score toujours vierge, 0-0, à la mi-temps entre Slavia Prague et Lens.

10/09/26 - 21:01 - Avant-match : Bayern Munich - Bodø/Glimt, personne ne veut traîner en bas du classement Aucun point marqué. Avant le coup d'envoi à l'Allianz Arena, Bayern Munich et Bodø/Glimt pointent respectivement 17e et 18e du classement provisoire de cette phase de ligue. Pas question de traîner dans ces profondeurs. Les Bavarois, éliminés en demi-finale par le PSG la saison passée, veulent frapper fort d'entrée : ils ont remporté leur match d'ouverture lors de chacune de leurs 23 dernières campagnes européennes majeures. Face à eux, les Norvégiens, révélation de l'an dernier jusqu'aux huitièmes, n'ont jamais battu de club allemand en Europe (2 nuls, 1 défaite). Kompany aligne son équipe type avec Kane, Olise, Musiala et Luis Díaz, tandis que Knutsen mise sur son 4-3-3 habituel.

10/09/26 - 21:00 - Avant-match : Lens à Prague pour enfin passer un cap en Ligue des champions Coup d'envoi imminent au Fortuna Arena pour Lens, qui n'a jamais franchi la phase de poules de la Ligue des champions malgré trois qualifications en 1999, 2003 et 2024. Défi de taille : Dino Toppmöller aligne une défense inexpérimentée avec Ganiou et Sagnan (21 ans) et Antonio (18 ans), tandis que Gradit, Nawrocki et Titraoui manquent à l'appel. En face, le Slavia Prague, porté par ses supporters dans un stade archi comble, reste sur 19 matchs sans victoire en phase finale de C1 (7 nuls, 12 défaites), son dernier succès à domicile remontant à 2007 contre le Steaua Bucarest. Les deux équipes évoluent en 3-4-2-1, Thauvin porte le brassard lensois pour ce retour européen tant attendu.

10/09/26 - 00:21 - Naples - Arsenal : Arsenal grimpe, Naples toujours à zéro Après avoir dominé Naples et s'être imposé 0-1 grâce à un but de Martin Ödegaard, Arsenal engrange trois points précieux dès cette première journée de Ligue des champions. Les Gunners occupent désormais la 11e place du classement avec 3 points, un début encourageant dans cette nouvelle formule de la compétition. De son côté, Naples reste scotché à la 31e place, toujours sans le moindre point après cette défaite à domicile. Un écart qui se creuse déjà entre les deux formations, Arsenal prenant une longueur d'avance dans la course aux places qualificatives, tandis que les Napolitains devront rapidement se relancer pour ne pas voir la situation s'aggraver.

10/09/26 - 00:20 - PSG - Slovan Bratislava : le leader écrase déjà la concurrence Le Slovan Bratislava n'a rien pu faire. Balayé 6-1 au Parc des Princes, le club slovaque démarre cette campagne européenne de la pire des manières et pointe déjà à la 36e place, sans le moindre point. En face, c'est tout l'inverse : le PSG s'installe en tête du classement provisoire avec 3 points, fort d'une démonstration collective portée par le doublé de Dembélé et le triplé de Ferran Torres. Une entame idéale pour les doubles tenants du titre, qui affichent d'emblée leurs ambitions, tandis que le Slovan devra vite réagir pour ne pas voir l'écart se creuser dangereusement avec le reste du tableau.

09/09/26 - 23:11 - Naples - Arsenal : Ödegaard fait céder les Napolitains dans le money-time Longtemps muraillé, Naples a fini par craquer face à des Gunners insistants. À la 75e minute, Martin Ödegaard a débloqué la situation d'une frappe puissante de l'extérieur du pied, déviée par le poteau, pour donner l'avantage à Arsenal. Les Londoniens avaient dominé les débats avec 25 tentatives contre 5 pour Naples, et 58% de possession. Malgré cette domination, ils avaient buté sur Alex Meret puis Vanja Milinkovic-Savic en première période. Un but d'Havertz a d'ailleurs été refusé pour hors-jeu en fin de rencontre. Naples s'incline finalement 0-1 au Stadio Maradona, malgré une belle résistance défensive pendant plus de 70 minutes.