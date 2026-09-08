Ligue des champions 2026 : Lille - Betis, Porto - Manchester City... Matchs, classement et résultats en direct

Début de la Ligue des champions ce mardi 8 septembre avec des premiers chocs au programme et notamment Lille.
C'est parti pour la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions ! Depuis deux ans, le PSG est sur le toit de l'Europe, dominant outrageusement la compétition. Et les Parisiens ne sont pas rassasiés, ils veulent obtenir la troisième étoile sur trois éditions consécutives. Si Paris y arrive, ce ne sera pas la première fois de l'histoire, mais le club français va rejoindre des clubs prestigieux comme le Bayern Munich, en 1974, 1975 et 1976, l’Ajax Amsterdam, en 1971, 1972 et 1973, le Real Madrid en 2016, 2017 et 2018. Le club espagnol a fait encore plus fort, de 1956 à 1960, en remportant cinq coupes aux grandes oreilles consécutivement.
Pour cette édition 2026 de la Ligue des champions, trois clubs français sont au rendez-vous avec donc le PSG, de nouveau le grand favori, mais aussi Lille et Lens. Via son super ordinateur, Opta a pronostiqué les favoris de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Le résultat est sans appel, plus d’un cinquième des simulations se sont soldées par un sacre des Gunners, qui auraient 20,9% de chances de décrocher la première C1 de leur histoire le 5 juin 2027 au Metropolitano Stadium de Madrid. Le Bayern Munich se retrouve juste derrière, avec 19,4% de chances d’être titré, devant Manchester City (12,3%) et le Barça 8,2%. Malgré ces deux triomphes consécutifs, le PSG n’arrive qu’à la cinquième place des favoris, avec 7,1% de chances de réaliser un triplé, devant Liverpool (6,1%) et le Real Madrid (4,4%).
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- Real Madrid - Inter Milan : les enjeux de la première journée avant le coup d'envoi
Un choc décisif pour bien débuter. Real Madrid et l'Inter Milan ouvrent leur campagne de Ligue des champions à l'Estadio Bernabéu, tous deux à zéro point avant cette première journée de la nouvelle phase de ligue. José Mourinho dirige des Madrilènes privés de plusieurs cadres, dont Rodrygo, Tchouaméni, Endrick, Militão et Alexander-Arnold. En face, Cristian Chivu doit composer sans Lautaro Martínez, Bonny et Esposito, tous blessés. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, le Real Madrid s'est imposé à chaque fois, sans le moindre nul ni la moindre défaite face aux Italiens.
- Porto - Manchester City : un choc européen sous le signe de la confiance mutuelle avant le coup d'envoi
Confrontation inédite à enjeux multiples. Porto, invaincu depuis six victoires consécutives depuis le 1er août, veut créer la surprise devant son public de l'Estádio do Dragão face à Manchester City. L'historique penche pourtant nettement en faveur des Anglais : sur quatre confrontations européennes, les Portugais n'ont jamais gagné (1 nul, 3 défaites), et leur seul duel en Ligue des champions au Dragão s'est soldé par un nul en 2020/21. Manchester City, qui a remporté six de ses sept derniers matchs d'ouverture continentaux, entame une nouvelle ère sous Enzo Maresca et veut confirmer sa solidité affichée en championnat sur la scène européenne.
- Lille - Betis Séville : les enjeux de qualification avant le coup d'envoi
Lille, classé 15e avant cette phase de Ligue des champions, aborde la réception du Betis Séville avec confiance : le club nordiste reste invaincu en Ligue 1 après trois journées, avec deux victoires à Angers et à Toulouse et un nul contre le PSG. En face, le Betis, positionné 24e, retrouve la compétition pour la première fois depuis 2005-06, après vingt ans d'absence. Quatrième de Liga, l'équipe de Manuel Pellegrini vient de battre le Real Madrid (1-0) et n'a perdu qu'une fois cette saison, à Levante (5-2). Les deux formations veulent lancer parfaitement leur campagne européenne.
- Aston Villa s'impose 3-2 face à Club Brugge
Plus entreprenant sur le ballon avec 64% de possession, Club Brugge n'a pourtant pas su concrétiser sa domination face à une équipe d'Aston Villa plus clinique devant le but. Les Anglais ont ouvert le score par John McGinn (11e), avant que Hugo Vetlesen n'égalise pour les Belges (19e). Emiliano Buendía (22e) puis Nicolas Jackson (43e) ont redonné l'avantage à Aston Villa avant la pause. En seconde période, Nicolo Tresoldi a réduit l'écart sur penalty (61e), mais Club Brugge n'est pas parvenu à revenir. Aston Villa s'impose finalement 3-2 au Jan Breydelstadion pour ce lancement de Ligue des champions.
- Sans Guardiola, Manchester City veut se relancer en Ligue des champions
Après une décennie de trophées, Pep Guardiola a quitté Manchester City, remplacé par son ancien assistant Enzo Maresca pour cette nouvelle Ligue des champions. Sortis par le Real Madrid lors des deux dernières éditions, les coéquipiers d'Erling Haaland espèrent retrouver le gratin continental. Le club a dépensé plus d'un demi-milliard d'euros cet été, notamment pour reconstruire son milieu de terrain après le départ de Rodri.
- Barcelone recrute Rodri pour relancer ses ambitions en Ligue des champions
Sorti en quarts par l'Atlético la saison passée, le FC Barcelone espère retrouver les sommets de la Ligue des champions grâce au renfort de Rodri, Ballon d'or 2024 arraché au Real Madrid. L'attaque catalane a été remaniée avec les arrivées de Gordon, Adeyemi et Gabriel Jesus pour compenser les départs de Lewandowski et Ferran Torres. La défense, quasiment inchangée hormis le retour de Cancelo, reste toutefois le point faible du club d'Hansi Flick.
- Le Bayern veut effacer sa désillusion en Ligue des champions face au PSG
Battu par les Parisiens en demi-finale au terme d'un match aller à 5-4 au Parc des Princes, le Bayern Munich de Vincent Kompany aborde cette édition de la Ligue des champions avec l'envie de se rattraper. L'effectif bavarois, avec Harry Kane, Michael Olise ou Jamal Musiala, est resté quasiment inchangé et vise même une septième étoile continentale. Aucun départ majeur n'a été enregistré, seulement les arrivées de Saibari et Brown pour renforcer un roster déjà impressionnant.
- Club Brugge dépassé, Aston Villa impressionne à la pause
Club Brugge peine à contenir l'armada d'Aston Villa à la pause du Jan Breydelstadion. Les Belges n'ont trouvé la faille qu'une fois, par Vetlesen (19'), pour répondre au but rapide de McGinn (11'). Mais les Anglais d'Unai Emery accélèrent: Buendía double la mise à la 22e minute, puis Jackson enfonce le clou juste avant la mi-temps (43'). Résultat, Aston Villa mène largement 3-1 face à des Brugeois dépassés, dominés dans le pressing malgré une possession supérieure (59% contre 41%). Un festival offensif signé Villa pour ce lancement de Ligue des champions.
- Encore proche du sacre, Arsenal veut enfin remporter la Ligue des champions
Finaliste malheureux face au PSG aux tirs au but à Budapest, Arsenal aborde cette nouvelle Ligue des champions avec la ferme intention de convertir l'essai. Le sacre en Premier League après vingt-deux ans d'attente a libéré les Gunners de Mikel Arteta d'une pression immense. Malgré les départs de Martinelli, Trossard et Gabriel Jesus, le club londonien a recruté Bruno Guimaraes et Ezri Konsa pour tenter d'aller au bout cette fois.
- Tchouaméni de retour
Avant d'affronter l'Inter Milan ce mardi (21 heures) pour la première journée de Ligue des champions, le Real Madrid a dévoilé son groupe avec beaucoup d'absents, mais avec le retour du milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni.
- Avant-match : Club Brugge - Aston Villa, un remake sous tension pour lancer la Ligue des champions
D'un côté, Ivan Leko et son Club Brugge portés par Vanaken et Tresoldi, décidés à frapper fort à domicile. De l'autre, Unai Emery et son Aston Villa, armé de Jackson et McGinn, revanchard après leur succès 3-0 lors du dernier duel en mars 2025. Trois confrontations depuis 2024, un historique qui alimente le suspense avant ce lever de rideau de Ligue des champions au Jan Breydelstadion. Bruges devra composer sans Sabbe ni Forbs, Villa sans Mings, Bailey, Onana ni Alysson. Sandro Schärer arbitrera cette entrée en lice pleine d'enjeux pour les deux formations, mardi à 18h45.
- Un jeune espoir associé au groupe pro avant la Ligue des champions
David Boly, attaquant de 17 ans, figurait de nouveau parmi les joueurs de l'équipe première ce mardi, à la veille du match de Ligue des champions face au Slovan Bratislava. Déjà présent la veille, le jeune joueur poursuit son intégration au sein du groupe dirigé par Luis Enrique.
- Blessure au quadriceps pour le gardien du PSG à la veille de la Ligue des champions
Alessandro Longoni, gardien italien de 18 ans, souffre d'une blessure au quadriceps gauche contractée lors d'un match avec l'équipe Espoirs. Il sera donc absent pour le lancement de la campagne du PSG en Ligue des champions contre le Slovan Bratislava. Le club parisien a communiqué cette information ce mardi matin.
- Groupe quasi complet pour le PSG avant son entrée en Ligue des champions
Luis Enrique dispose de la quasi-totalité de son effectif à la veille de la réception du Slovan Bratislava, première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Seul le jeune gardien italien Alessandro Longoni manque à l'appel. Tous les cadres parisiens sont annoncés disponibles pour ce rendez-vous programmé mercredi à 21 heures.
- La Ligue des champions comme filet financier pour le PSG, Lille et Lens
Faute de revenus suffisants sur la scène nationale, Lille et Lens misent sur la Ligue des champions pour renflouer leurs caisses. La compétition européenne offre des recettes que le championnat de France ne permet plus d'atteindre. Pour les trois clubs français, chaque victoire ou simple qualification en Ligue des champions se traduit directement en euros sonnants et trébuchants.
- Quand les statistiques sont démenties en Ligue des champions
Les projections chiffrées ne garantissent toutefois rien, comme l'a douloureusement appris le Dinamo Zagreb en 2024-2025. Les Croates avaient plus de 99% de chances de se qualifier avec leurs 11 points, avant de terminer finalement à une éliminatoire 25e place. L'OM avait également connu une issue serrée la saison passée, éliminé de justesse à la différence de buts face à Benfica malgré un total identique de 9 points.
- Entre 9 et 11 points pour les barrages de la Ligue des champions
Pour accrocher une place parmi les 24 meilleures équipes et disputer les barrages, la fourchette se situe entre 9 et 11 points selon les modèles statistiques. Avec 11 points, la qualification est quasiment acquise (99,9% de chances), un total de 10 points offrant encore 91,7% de garanties. En revanche, à 9 points, les chances retombent à 46%, rendant la différence de buts potentiellement décisive.
- 15 à 16 points pour le top 8
Selon les projections du site Football meets data, il faudra viser entre 15 et 16 points pour espérer intégrer directement le top 8 synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Avec 16 points, les chances grimpent à plus de 91%, contre seulement 55% avec 15 points. Un total de 13 points reste théoriquement suffisant, mais les probabilités chutent alors à moins de 1%.
- Le retour de la Ligue des champions
La Ligue des champions reprend ses droits ce mardi, un peu plus de trois mois après le sacre du PSG. La première journée de cette nouvelle édition s'étale d'ailleurs sur trois jours, avec 36 équipes engagées dans la phase de ligue. Depuis le passage à la poule unique en 2024-2025, seul le club parisien a réussi à soulever le trophée.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.