Ligue des champions 2026 : Lille - Galatasaray et l'évolution du classement en direct

Coup d'envoi imminent. Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Lille accueille Galatasaray au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, mercredi 21 octobre 2026. Carlo Ancelotti s'est montré optimiste sur les chances de qualification de son équipe. Côté turc, le club avait réclamé des garanties de sécurité avant le déplacement. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec notamment Victor Osimhen titulaire pour Galatasaray. L'arbitre Rade Obrenović dirigera la rencontre.

Dans son communiqué, le club bavarois est resté sobre sur les circonstances de ce deuil. "Au nom de la famille, nous vous prions de respecter leur vie privée et leur deuil, et par conséquent de vous abstenir de toute recherche supplémentaire et de tout compte rendu", a écrit le Bayern Munich.

Le Bayern Munich a annoncé quelques heures avant le coup d'envoi du choc de Ligue des champions contre Arsenal l'absence de Joshua Kimmich. Le club évoque un décès dans le cercle familial le plus proche du milieu de terrain. Le match est programmé à 21 heures à l'Allianz Arena.

17:17 - Bruges se méfie du pressing lensois Fraîchement auteur d'une victoire de prestige sur la pelouse de l'Inter Milan (3-4), le Club Bruges d'Ivan Leko se garde de tout excès de confiance avant d'affronter Lens. L'entraîneur croate a insisté sur l'intensité du pressing artésien, la force dans les duels et le volume de course de ses adversaires. "Nous devons être humbles, nous devons savoir où nous sommes, qui nous sommes", a-t-il averti, conscient des pièges d'un tel match.

16:43 - Leko recadre son joueur et loue Lens L'entraîneur du Club Bruges, Ivan Leko, a livré une analyse bien plus mesurée que celle de son défenseur Joaquin Seys. Le technicien croate a reconnu que les noms lensois paraissaient moins prestigieux que ceux de l'Inter, Liverpool ou Arsenal, mais a salué le visage de l'équipe artésienne après avoir étudié ses derniers matchs. "C'est mieux que ce que j'attendais ... c'est une très bonne équipe", a-t-il assuré.

16:00 - Un défenseur de Bruges provoque Lens avant le choc À la veille de recevoir le RC Lens ce mercredi à 21h pour la Ligue des champions, le latéral belge Joaquin Seys a regretté l'absence de "joueurs de classe mondiale" en face de son équipe. Des propos rapportés par La Voix du Nord, que le défenseur a toutefois nuancés en reconnaissant que les Sang et Or restent un adversaire redoutable. "Ce sera un match difficile, on aura de bons joueurs contre nous", a-t-il tempéré.

15:14 - Un message de résilience pour ses fans Au-delà du choc, Kvaratskhelia affiche une volonté de rebondir face aux mois de rééducation qui l'attendent. "Je sais que je dois revenir plus fort, pour les miens, qui sont toujours à mes côtés", a-t-il assuré, évoquant une épreuve qu'il dit vouloir surmonter avec foi. Il a également remercié ses supporters pour leur soutien, leur promettant de ne jamais les trahir.

14:44 - Kvaratskhelia brisé par sa blessure Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit mardi soir contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a réagi ce mercredi sur Instagram. L'ailier géorgien du PSG confie son incompréhension face à cet accident survenu alors qu'il se sentait au sommet de sa préparation. "Pourquoi moi? Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça", a-t-il écrit, avant de subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

11:26 - Une résilience revendiquée Doué a mis en avant la capacité du PSG à ne jamais se décourager malgré les égalisations adverses. "On ne se sent jamais impuissants, jamais vaincus sur le terrain. On sait qu'il y a toujours une faille et une opportunité tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti", a-t-il expliqué.

10:59 - Doué salue le collectif parisien Malgré sa distinction individuelle, Désiré Doué a insisté sur le mérite collectif de l'équipe. "Il faut souligner le travail de toute l'équipe, il n'y a pas que moi ce soir", a-t-il déclaré, citant le travail des défenseurs, des milieux et des autres attaquants.

10:13 - Doué élu homme du match Désiré Doué a été désigné homme du match après avoir ouvert le score et délivré une passe décisive pour Lucas Hernandez. L'attaquant de 21 ans affiche trois buts et deux passes décisives sur ses trois derniers matchs, dont deux en Ligue des champions. "Il fallait gagner ce soir, c'est ce qu'on a fait, on est très contents", s'est-il réjoui.

09:31 - Hernandez, le pari gagnant de Luis Enrique Alors que Nuno Mendes est blessé, l'entraîneur espagnol a surpris en alignant Lucas Hernandez face à Lamine Yamal plutôt que Lucas Digne ou Warren Zaïre-Emery. Une première titularisation de la saison en Ligue des champions pour le défenseur, sa première dans la compétition depuis janvier 2025 à Stuttgart. Le pari s'est révélé payant tant le Français a muselé le prodige blaugrana en première période.'

08:59 - Paris déjà inquiet pour Lyon Avec trois titulaires indiscutables touchés en l'espace d'un seul match, Luis Enrique pourrait devoir composer sans Dembélé, Kvaratskhelia et Marquinhos dès dimanche. Le PSG reçoit en effet Lyon pour clôturer la 8e journée de Ligue 1, dans un calendrier à un match tous les trois jours.'

00:22 - Liverpool - Villarreal : la victoire des Reds consolide leur rang européen Anfield a vibré au rythme d'un match à sept buts, conclu par la victoire de Liverpool face à Villarreal sur le score de 4-3. Ce succès permet aux Reds de s'installer à la 2e place du classement avec 9 points, une position qui confirme leur régularité dans cette phase de Ligue des champions. Villarreal, de son côté, reste scotché à la 19e place avec seulement 3 points, un total qui complique déjà la suite de son parcours européen face à des adversaires mieux lancés.

00:22 - Manchester City - AEK Athènes : les Cityzens confortent leur place, l'AEK reste en difficulté Score serré en apparence, verdict sans appel au classement. Manchester City s'est imposé 5-1 face à l'AEK Athènes. Ce succès permet aux Cityzens de se maintenir à la 6e place avec 6 points, un total qui garde leurs ambitions européennes intactes. L'AEK Athènes, de son côté, reste scotché à la 27e place avec seulement 3 points, une position qui complique sérieusement la suite de son parcours dans cette phase de Ligue des champions. L'écart entre les deux équipes au classement reflète celui constaté sur le terrain.

00:20 - PSG - Barcelone : la victoire parisienne rebat les cartes au classement Un scénario à suspense jusqu'au bout. Le PSG a fini par s'imposer 4-2 face au Barcelone après avoir été rejoint à deux reprises par les Catalans. Grâce à ce succès arraché dans le dernier quart d'heure, les Parisiens grimpent à la 1re place avec 9 points, confirmant leur domination dans cette phase de Ligue des champions. Barcelone, malgré sa résistance, reste scotché à la 5e place avec 6 points, un résultat qui freine ses ambitions dans cette compétition européenne.

20/10/26 - 23:11 - Liverpool arrache une victoire spectaculaire 4-3 face à Villarreal à Anfield Au terme d'une rencontre à rebondissements à Anfield, Liverpool s'est imposé 4-3 face à Villarreal en Ligue des champions. Les Espagnols avaient pourtant pris les devants grâce à Mikautadze dès la 4e minute, puis Cardona avait doublé la mise à la 29e. Alexis Mac Allister a relancé les Reds en réduisant l'écart à la 36e avant qu'Araujo n'égalise juste avant la pause. En seconde période, Mac Allister a inscrit un doublé en reprenant l'avantage à la 65e, puis Wirtz a creusé l'écart à la 68e. Oluwaseyi a réduit la marque à la 87e, sans empêcher la victoire des Reds.

20/10/26 - 23:11 - Manchester City écrase l'AEK Athènes 5-1 à l'Etihad Triplé de Phil Foden : voilà le fait marquant de cette soirée à l'Etihad Stadium. Manchester City s'impose largement 5-1 face à l'AEK Athènes en Ligue des champions. Elliot Anderson avait ouvert le score dès la 12e minute, puis Foden a doublé la mise à la 34e. Stavros Pilios a brièvement relancé le suspense en réduisant l'écart à la 52e, mais Rayan Cherki a redonné de l'air aux Citizens à la 57e. Foden a ensuite scellé la victoire avec deux nouveaux buts, à la 65e et à la 76e minute.

20/10/26 - 23:10 - PSG renverse Barcelone dans un final à rebondissements (4-2) Au terme d'une rencontre à rebondissements au Parc des Princes, le PSG s'est imposé 4-2 face au Barcelone en Ligue des champions. Désiré Doué avait ouvert le score dès la 38e minute, avant que Xavi Espart n'égalise à la 55e. Lucas Hernández a redonné l'avantage parisien à la 72e, mais Lamine Yamal a égalisé à la 79e. Le PSG a finalement fait la différence dans le dernier quart d'heure grâce à des buts de Vitinha (81e) puis Fabián Ruiz (86e), scellant une victoire spectaculaire. Ousmane Dembélé est sorti sur blessure en cours de match.

20/10/26 - 21:56 - 2-2 à la pause entre Liverpool et Villarreal, un scénario fou à Anfield 2-2 à la mi-temps. Match totalement débridé à Anfield. Villarreal frappe fort d'entrée : Mikautadze ouvre le score dès la 4e minute, puis Cardona double la mise à la 29e. Liverpool réagit immédiatement avec Mac Allister, qui réduit l'écart à la 36e, avant qu'Araujo n'égalise en toute fin de première période. Les chiffres confirment l'intensité : 55% de possession pour les Reds, 3 tirs cadrés de chaque côté. Rien n'est tranché avant le retour des vestiaires.

20/10/26 - 21:56 - Manchester City mène face à l'AEK à la pause Deux buts, un avantage net. À l'Etihad Stadium, Manchester City domine l'AEK Athènes à la mi-temps de cette rencontre de Ligue des champions. Elliot Anderson a ouvert le score dès la 12e minute, avant que Phil Foden ne double la mise à la 34e. Les Citizens affichent 65% de possession et 4 tirs cadrés contre 0 pour les Grecs à la pause. Rien n'est encore joué, mais l'AEK devra réagir en seconde période pour espérer revenir dans ce match.

20/10/26 - 21:55 - PSG mène face au Barça à la pause Un but a suffi pour l'instant. Désiré Doué a trouvé le chemin des filets à la 38e minute, d'une frappe consécutive à un service de João Neves, pour donner l'avantage au PSG face au Barcelone. Ni Lamine Yamal, ni Raphinha, ni les autres attaquants barcelonais n'ont encore réussi à trouver la faille. Côté parisien, Kvaratskhelia et Dembélé, auteur de deux tirs cadrés sur deux, n'ont pas non plus doublé la mise avant la pause. Score à la mi-temps : PSG 1, Barcelone 0.

20/10/26 - 21:01 - Avant-match : Liverpool - Villarreal, Villarreal sous pression dans le bas du classement Villarreal aborde ce rendez-vous dans une position périlleuse, 16e avec seulement 3 points après les deux premières journées de Ligue des champions. Un nouveau revers à Anfield plongerait le club espagnol dans une situation alarmante pour la suite de la phase de ligue. En face, Liverpool, 5e avec 6 points, voudrait confirmer sa dynamique devant son public. Szymon Marciniak arbitre cette rencontre programmée à Anfield, un choc où chaque point comptera pour la suite du parcours européen des deux équipes.

20/10/26 - 21:01 - Avant-match : Manchester City - AEK Athènes, un duel sous tension pour la qualification Manchester City aborde cette rencontre dans une position inconfortable, scotché à la 19e place avec seulement 3 points après deux journées de Ligue des champions. Un nouveau faux pas plongerait les Citizens dans une spirale dangereuse pour la suite de la phase de ligue. En face, l'AEK Athènes n'est guère mieux loti, 21e avec le même total de 3 points, et sait qu'un revers à l'Etihad Stadium compliquerait sérieusement ses espoirs de qualification. Enzo Maresca et Marko Nikolic jouent donc gros ce mardi soir.

20/10/26 - 21:00 - PSG - Barcelone : un sommet pour la tête du classement Leader du groupe avec 6 points, le PSG reçoit au Parc des Princes un Barcelone également crédité de 6 points pour cette 3e journée de Ligue des champions. Une victoire permettrait à l'un des deux clubs de prendre seul la tête avant la suite de la phase de ligue. Luis Enrique aligne Dembélé, Kvaratskhelia et Doué en attaque, tandis que Hansi Flick titularise Lamine Yamal, Raphinha et Dani Olmo. Michael Oliver arbitre cette rencontre programmée à 21h00.

20/10/26 - 19:47 - Luis Enrique évoque son attachement à la Catalogne Visiblement agacé par une question sur son "ADN barcelonais", l'entraîneur du PSG a rappelé son passé de joueur et d'entraîneur du Barça ainsi que son lien étroit avec la Catalogne. "Je veux gagner demain, c'est une motivation majeure d'affronter le club qui a le plus compté pour moi dans ma carrière", a-t-il assuré.

20/10/26 - 19:03 - Luis Enrique prudent sur la comparaison Yamal-Messi L'entraîneur du PSG a mis en garde contre toute comparaison entre le jeune prodige du Barça et Lionel Messi, "le meilleur joueur de tous les temps". Concernant la stratégie défensive, Luis Enrique a indiqué que la meilleure façon de neutraliser Yamal restait de conserver le ballon, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche face au Barça.

20/10/26 - 18:30 - Pedri impressionné par l'évolution de Dembélé Le milieu du Barça a tenu à saluer son ancien coéquipier, désormais Ballon d'or : "Ce qu'il faisait à l'entraînement était hors du commun", a confié Pedri, évoquant la régularité qui a permis à l'attaquant français de s'imposer parmi l'élite mondiale.

20/10/26 - 17:53 - Pedri promet une bataille au milieu de terrain Le milieu espagnol du Barça anticipe un duel crucial dans l'entrejeu face au PSG, estimant que l'équipe qui contrôlera le ballon fera basculer la rencontre. Interrogé sur un possible esprit de revanche après les deux défaites concédées face aux Parisiens, Pedri a reconnu vouloir "vaincre" cette équipe qu'il considère comme "la meilleure" à affronter actuellement.