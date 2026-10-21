Ligue des champions 2026 : Lille - Galatasaray et l'évolution du classement en direct

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Lille - Galatasaray et l'évolution du classement en direct Fin de la troisième journée de la Ligue des champions ce mercredi avec Lille et Lens qui sont au programme.

La troisième journée de la Ligue des champions 2026 se poursuit ce mercredi avec que de belles affiches. Dès 18h45, Lille affronte le club turc de Galatasaray dans une ambiance qui s'annonce bouillante. Les Dogues ont plus que jamais besoin de points dans cette phase de ligue. On suivra également à 21h Lens qui se déplace à Bruges, le Real Madrid qui accueille le club allemand de Leipzig et surtout le très gros choc entre le Bayern et Arsenal.

Ce mardi, le PSG a battu le Barcelone 4-2 au Parc des Princes, décrochant un résultat spectaculaire au terme d'un match à rebondissements. Désiré Doué a ouvert le score dès la 38e minute d'une frappe consécutive à un service de João Neves. Xavi Espart a égalisé pour les Catalans à la 55e minute, avant que Lucas Hernández ne redonne l'avantage aux Parisiens à la 72e. Lamine Yamal a de nouveau égalisé à la 79e minute. Le PSG a fait la différence dans le dernier quart d'heure grâce aux buts de Vitinha à la 81e minute puis de Fabián Ruiz à la 86e. Ousmane Dembélé a quitté la pelouse sur blessure en cours de rencontre.

Au classement de la Ligue des champions ce mardi et avant les matchs du mercredi, le PSG occupe la première place avec 9 points, juste devant Liverpool, deuxième avec le même total de points. Barcelone pointe à la cinquième place avec 6 points, tandis que Manchester City suit de près, sixième avec également 6 points. Villarreal se situe à la 19e place avec 3 points, et AEK Athènes complète ce classement à la 27e place, également créditée de 3 points.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Avant-match : Lille reçoit Galatasaray en Ligue des champions

Coup d'envoi imminent. Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Lille accueille Galatasaray au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, mercredi 21 octobre 2026. Carlo Ancelotti s'est montré optimiste sur les chances de qualification de son équipe. Côté turc, le club avait réclamé des garanties de sécurité avant le déplacement. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec notamment Victor Osimhen titulaire pour Galatasaray. L'arbitre Rade Obrenović dirigera la rencontre.

- Le Bayern appelle au respect de la vie privée

Dans son communiqué, le club bavarois est resté sobre sur les circonstances de ce deuil. "Au nom de la famille, nous vous prions de respecter leur vie privée et leur deuil, et par conséquent de vous abstenir de toute recherche supplémentaire et de tout compte rendu", a écrit le Bayern Munich.

- Kimmich forfait contre Arsenal

Le Bayern Munich a annoncé quelques heures avant le coup d'envoi du choc de Ligue des champions contre Arsenal l'absence de Joshua Kimmich. Le club évoque un décès dans le cercle familial le plus proche du milieu de terrain. Le match est programmé à 21 heures à l'Allianz Arena.

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