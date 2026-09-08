Ligue des champions 2026 : Lille, Real, Manchester City... Matchs, classement et calendrier complet
Coup d'envoi de la Ligue des champions ce mardi 8 septembre avec des premiers chocs au programme.
C'est parti pour la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions ! Depuis deux ans, le PSG est sur le toit de l'Europe, dominant outrageusement la compétition. Et les Parisiens ne sont pas rassasiés, ils veulent obtenir la troisième étoile sur trois éditions consécutives. Si Paris y arrive, ce ne sera pas la première fois de l'histoire, mais le club français va rejoindre des clubs prestigieux comme le Bayern Munich, en 1974, 1975 et 1976, l’Ajax Amsterdam, en 1971, 1972 et 1973, le Real Madrid en 2016, 2017 et 2018. Le club espagnol a fait encore plus fort, de 1956 à 1960, en remportant cinq coupes aux grandes oreilles consécutivement. Pour cette édition 2026 de la Ligue des champions, trois clubs français sont au rendez-vous avec donc le PSG, de nouveau le grand favori, mais aussi Lille et Lens.
Via leur super ordinateur, Opta a pronostiqué les favoris de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Plus d’un cinquième des simulations se sont soldées par un sacre des Gunners, qui auraient 20,9% de chances de décrocher la première C1 de leur histoire le 5 juin 2027 au Metropolitano Stadium de Madrid. Le Bayern Munich se retrouve juste derrière, avec 19,4% de chances d’être titré, devant Manchester City (12,3%) et le Barça 8,2%. Malgré ces deux triomphes consécutifs, le PSG n’arrive qu’à la cinquième place des favoris, avec 7,1% de chances de réaliser un triplé, devant Liverpool (6,1%) et le Real Madrid (4,4%).
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
- 15 à 16 points pour le top 8
Selon les projections du site Football meets data, il faudra viser entre 15 et 16 points pour espérer intégrer directement le top 8 synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Avec 16 points, les chances grimpent à plus de 91%, contre seulement 55% avec 15 points. Un total de 13 points reste théoriquement suffisant, mais les probabilités chutent alors à moins de 1%.
- Le retour de la Ligue des champions
La Ligue des champions reprend ses droits ce mardi, un peu plus de trois mois après le sacre du PSG. La première journée de cette nouvelle édition s'étale d'ailleurs sur trois jours, avec 36 équipes engagées dans la phase de ligue. Depuis le passage à la poule unique en 2024-2025, seul le club parisien a réussi à soulever le trophée.