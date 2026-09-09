Ligue des champions 2026 : PSG, Arsenal, Real... Le classement de la 1ère journée et tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : PSG, Arsenal, Real... Le classement de la 1ère journée et tous les résultats Plusieurs grosses affiches étaient au programme ce mercredi en Ligue des champions avec notamment l'entrée en lice du PSG.

La Ligue des champions est de retour et les premiers matchs disputés ce mardi a offert du spectacle et des rebondissements. Pour son entrée en lice, Lille a tout gâché face au Real Betis, menant au score et concédant finalement une défaite 3-2 à domicile. Un mauvais départ pour les Dogues. Le Real Madrid, en difficulté dans le jeu, n'a pas rassuré pour ses débuts, mais a quand même réussi à s'imposer face à l'Inter grâce au premier but de Kylian Mbappé, notamment. En difficulté depuis le début de la saison, Manchester City a bien lancé sa campagne grâce à un doublé d'Erling Haaland.

Ce mercredi, le PSG, l'un des favoris de cette nouvelle saison de Ligue des champions, est entré dans la compétition avec un premier match au Parc des Princes face à Bratislava afin de lancer définitivement sa saison après un début "catastrophique" en Ligue 1 selon les mots de Luis Enrique en conférence de presse. On a également suivi deux autres favoris de cette édition ce mercredi soir avec Arsenal, finaliste l'an dernier et qui a disputé un match très délicat sur la pelouse de Naples ou encore le FC Barcelone qui a ouvert le bal de cette journée face à Feyenoord.

Pour cette édition 2026 de la Ligue des champions, trois clubs français sont au rendez-vous avec donc le PSG, de nouveau le grand favori, mais aussi Lille et Lens. Via son super ordinateur, Opta a pronostiqué les favoris de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Plus d’un cinquième des simulations se sont soldées par un sacre des Gunners, qui auraient 20,9% de chances de décrocher la première C1 de leur histoire le 5 juin 2027 au Metropolitano Stadium de Madrid. Le Bayern Munich se retrouve juste derrière, avec 19,4% de chances d’être titré, devant Manchester City (12,3%) et le Barça 8,2%. Malgré ces deux triomphes consécutifs, le PSG n’arrive qu’à la cinquième place des favoris, avec 7,1% de chances de réaliser un triplé, devant Liverpool (6,1%) et le Real Madrid (4,4%).

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Naples - Arsenal : Ödegaard fait céder les Napolitains dans le money-time

Longtemps muraillé, Naples a fini par craquer face à des Gunners insistants. À la 75e minute, Martin Ödegaard a débloqué la situation d'une frappe puissante de l'extérieur du pied, déviée par le poteau, pour donner l'avantage à Arsenal. Les Londoniens avaient dominé les débats avec 25 tentatives contre 5 pour Naples, et 58% de possession. Malgré cette domination, ils avaient buté sur Alex Meret puis Vanja Milinkovic-Savic en première période. Un but d'Havertz a d'ailleurs été refusé pour hors-jeu en fin de rencontre. Naples s'incline finalement 0-1 au Stadio Maradona, malgré une belle résistance défensive pendant plus de 70 minutes.

- PSG - Slovan Bratislava : les Parisiens écrasent tout sur leur passage

D'un côté une équipe parisienne étincelante, de l'autre un Slovan Bratislava rapidement dépassé : le PSG s'est imposé 6-1 au Parc des Princes pour son entrée en Ligue des champions. Ousmane Dembélé a lancé la machine avec un doublé (17e, 23e), avant que Ferran Torres ne s'offre un triplé (31e, 47e, 57e). Suleiman Camara a réduit l'écart pour les Slovaques (59e), sans jamais inquiéter la démonstration parisienne. Fabian Ruiz a clos le festival d'un but supplémentaire en fin de match. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Parisiens ont largement maîtrisé cette rencontre de bout en bout, confirmant leur solidité collective pour ce début de campagne européenne.

- En Ligue des champions, Mbappé rejoint Raul parmi les meilleurs buteurs de l'histoire

Buteur dès la 13e minute face à l'Inter Milan en profitant d'une erreur de Yann Aurel Bisseck, Kylian Mbappé a inscrit son 71e but en Ligue des champions. À 27 ans, l'attaquant du Real Madrid égale ainsi Raul et s'installe à la co-cinquième place du classement historique des buteurs de la compétition. Il devance encore Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui occupent les places supérieures avec des totaux allant de 90 à 141 buts en Ligue des champions.

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