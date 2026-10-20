Ligue des champions 2026 : PSG - Barça, Manchester City - AEK... Le multi et classement en direct

2-2 à la mi-temps. Match totalement débridé à Anfield. Villarreal frappe fort d'entrée : Mikautadze ouvre le score dès la 4e minute, puis Cardona double la mise à la 29e. Liverpool réagit immédiatement avec Mac Allister, qui réduit l'écart à la 36e, avant qu'Araujo n'égalise en toute fin de première période. Les chiffres confirment l'intensité : 55% de possession pour les Reds, 3 tirs cadrés de chaque côté. Rien n'est tranché avant le retour des vestiaires.

Deux buts, un avantage net. À l'Etihad Stadium, Manchester City domine l'AEK Athènes à la mi-temps de cette rencontre de Ligue des champions. Elliot Anderson a ouvert le score dès la 12e minute, avant que Phil Foden ne double la mise à la 34e. Les Citizens affichent 65% de possession et 4 tirs cadrés contre 0 pour les Grecs à la pause. Rien n'est encore joué, mais l'AEK devra réagir en seconde période pour espérer revenir dans ce match.

Un but a suffi pour l'instant. Désiré Doué a trouvé le chemin des filets à la 38e minute, d'une frappe consécutive à un service de João Neves, pour donner l'avantage au PSG face au Barcelone. Ni Lamine Yamal, ni Raphinha, ni les autres attaquants barcelonais n'ont encore réussi à trouver la faille. Côté parisien, Kvaratskhelia et Dembélé, auteur de deux tirs cadrés sur deux, n'ont pas non plus doublé la mise avant la pause. Score à la mi-temps : PSG 1, Barcelone 0.

21:01 - Avant-match : Liverpool - Villarreal, Villarreal sous pression dans le bas du classement Villarreal aborde ce rendez-vous dans une position périlleuse, 16e avec seulement 3 points après les deux premières journées de Ligue des champions. Un nouveau revers à Anfield plongerait le club espagnol dans une situation alarmante pour la suite de la phase de ligue. En face, Liverpool, 5e avec 6 points, voudrait confirmer sa dynamique devant son public. Szymon Marciniak arbitre cette rencontre programmée à Anfield, un choc où chaque point comptera pour la suite du parcours européen des deux équipes.

21:01 - Avant-match : Manchester City - AEK Athènes, un duel sous tension pour la qualification Manchester City aborde cette rencontre dans une position inconfortable, scotché à la 19e place avec seulement 3 points après deux journées de Ligue des champions. Un nouveau faux pas plongerait les Citizens dans une spirale dangereuse pour la suite de la phase de ligue. En face, l'AEK Athènes n'est guère mieux loti, 21e avec le même total de 3 points, et sait qu'un revers à l'Etihad Stadium compliquerait sérieusement ses espoirs de qualification. Enzo Maresca et Marko Nikolic jouent donc gros ce mardi soir.

21:00 - PSG - Barcelone : un sommet pour la tête du classement Leader du groupe avec 6 points, le PSG reçoit au Parc des Princes un Barcelone également crédité de 6 points pour cette 3e journée de Ligue des champions. Une victoire permettrait à l'un des deux clubs de prendre seul la tête avant la suite de la phase de ligue. Luis Enrique aligne Dembélé, Kvaratskhelia et Doué en attaque, tandis que Hansi Flick titularise Lamine Yamal, Raphinha et Dani Olmo. Michael Oliver arbitre cette rencontre programmée à 21h00.

19:47 - Luis Enrique évoque son attachement à la Catalogne Visiblement agacé par une question sur son "ADN barcelonais", l'entraîneur du PSG a rappelé son passé de joueur et d'entraîneur du Barça ainsi que son lien étroit avec la Catalogne. "Je veux gagner demain, c'est une motivation majeure d'affronter le club qui a le plus compté pour moi dans ma carrière", a-t-il assuré.

19:03 - Luis Enrique prudent sur la comparaison Yamal-Messi L'entraîneur du PSG a mis en garde contre toute comparaison entre le jeune prodige du Barça et Lionel Messi, "le meilleur joueur de tous les temps". Concernant la stratégie défensive, Luis Enrique a indiqué que la meilleure façon de neutraliser Yamal restait de conserver le ballon, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche face au Barça.

18:30 - Pedri impressionné par l'évolution de Dembélé Le milieu du Barça a tenu à saluer son ancien coéquipier, désormais Ballon d'or : "Ce qu'il faisait à l'entraînement était hors du commun", a confié Pedri, évoquant la régularité qui a permis à l'attaquant français de s'imposer parmi l'élite mondiale.

17:53 - Pedri promet une bataille au milieu de terrain Le milieu espagnol du Barça anticipe un duel crucial dans l'entrejeu face au PSG, estimant que l'équipe qui contrôlera le ballon fera basculer la rencontre. Interrogé sur un possible esprit de revanche après les deux défaites concédées face aux Parisiens, Pedri a reconnu vouloir "vaincre" cette équipe qu'il considère comme "la meilleure" à affronter actuellement.

17:19 - Flick salue le travail de Luis Enrique Le coach du Barça a multiplié les compliments à l'égard de son homologue parisien, vantant "l'intensité et le pressing" mis en place par le PSG ainsi que la flexibilité tactique de l'équipe malgré de nombreuses rotations. "Il fait un travail fantastique", a résumé Flick à propos de l'évolution de Luis Enrique.

16:47 - Raphinha apte à démarrer selon Flick Interrogé sur la disponibilité de son attaquant brésilien, Hansi Flick s'est montré rassurant : "Clairement, il est disponible. Il peut être titulaire", a confirmé le technicien allemand en conférence de presse.

16:05 - Flick impressionné par la mentalité de son groupe L'entraîneur du Barça s'est dit "très fier" de ses joueurs, soulignant leur capacité à hausser leur niveau après une longue Coupe du monde. Selon lui, la mentalité du groupe a "totalement changé" et l'ambiance à l'entraînement est devenue "extraordinaire".

15:30 - La presse catalane s'inquiète du climat à Paris À la veille du choc, les médias catalans s'interrogent sur le contexte sécuritaire en France après un week-end marqué par des violences et des pillages dans plusieurs villes. Un "climat d'incertitude" entourerait ainsi la venue du Barça dans la capitale française selon la presse espagnole.

14:46 - Deux équipes lancées à pleine vitesse Le Barça aborde ce choc sur une série impressionnante de onze victoires toutes compétitions confondues, dernièrement contre le Betis (2-5) en Liga. Le PSG n'est pas en reste avec six succès consécutifs, dont une victoire éclatante à Manchester City (2-4) mercredi dernier et un succès contre Strasbourg (1-3) samedi.

14:16 - Un bilan favorable à Paris avec l'arbitre anglais Michael Oliver a déjà dirigé six matchs du PSG, pour un bilan de quatre victoires, un nul et une défaite, contre seulement cinq apparitions et une victoire pour le Barça. L'Anglais était également au sifflet le 8 septembre pour la victoire du Real Madrid face à l'Inter Milan, et jeudi dernier pour la défaite de l'OM contre l'Olympiakos en Ligue Europa. Lors du dernier Mondial, il avait notamment arbitré la rencontre entre la Norvège et la France.

13:43 - Michael Oliver au sifflet, bon présage pour Paris L'UEFA a désigné l'arbitre anglais Michael Oliver pour diriger PSG-Barça ce mardi à 21h au Parc des Princes, pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions. Oliver avait déjà officié lors du match aller, le 1er octobre dernier, remporté 2-1 par le PSG en Catalogne grâce à des buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos, après l'ouverture du score de Ferran Torres pour le Barça.

13:06 - Lecornu n'exclut pas d'autres couvre-feux Le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué que de nouveaux couvre-feux pourraient être décrétés pour la soirée de mardi, là où la situation l'exigerait. Cette annonce traduit la vigilance des autorités face aux risques de débordements autour du match PSG-Barça.

12:36 - Arrêtés préfectoraux et couvre-feu à Paris La préfecture de police de Paris a pris plusieurs arrêtés lundi soir pour interdire les manifestations dans certains quartiers de la capitale, du lundi 20h au mardi 6h. Un couvre-feu a également été instauré à partir de 23h dans des secteurs plus restreints, dont la place de la République.

11:54 - Un climat tendu après le week-end de violences Les manifestations émaillées de violences et de pillages survenues ce week-end ont jeté une ombre d'incertitude sur l'organisation du match. Les autorités ont toutefois confirmé que la tenue de la rencontre n'était pas remise en cause malgré ce contexte tendu.

11:01 - PSG - Barça, le choc des leaders ce soir Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'affrontent ce mardi à 21h dans un match qui oppose les deux leaders de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cette rencontre très attendue concentre tous les regards, tant sur la pelouse qu'en dehors du terrain.

10:15 - Une pratique récurrente avant les chocs européens Les feux d'artifice se sont arrêtés aussi vite qu'ils ont commencé, sans que l'identité de leurs auteurs soit connue. Ce type d'intimidation est toutefois une habitude répandue chez certains supporters adverses à la veille de grands matchs de Ligue des champions. L'épisode a eu pour effet de lancer symboliquement les hostilités avant le choc entre Paris et Barcelone.

09:30 - Des feux d'artifice réveillent l'hôtel du Barça Dans la nuit de lundi à mardi, des feux d'artifice ont été tirés à proximité de l'hôtel cinq étoiles d'Issy-les-Moulineaux où séjourne l'équipe du FC Barcelone. L'émission espagnole "El Chiringuito" a filmé la scène en direct, les détonations ayant été entendues vers 1h15 du matin près du Domaine Reine Margot. Les habitants du quartier ont probablement été tirés de leur sommeil par ces explosions.

19/10/26 - 22:13 - Vitinha savoure sa forme et celle du groupe En plein pic de performance individuelle, le milieu parisien s'est dit en pleine confiance avant d'affronter le Barça. Il a également évoqué un état d'esprit très positif dans le vestiaire, porté par les récentes performances contre de grosses équipes européennes.

19/10/26 - 21:21 - Vitinha respecte Yamal sans redouter le Barça Le Portugais a salué le niveau exceptionnel du jeune prodige catalan, tout en relativisant la crainte qu'il pourrait inspirer. "On va d'abord affronter une grande équipe, pas que Lamine", a-t-il précisé, évoquant un adversaire collectif redoutable.

19/10/26 - 20:56 - Vitinha salue le leadership de Dembélé Le milieu de terrain parisien a mis en avant l'influence d'Ousmane Dembélé dans les grands rendez-vous du club. "Ça fait du temps qu'il est devenu le leader de l'équipe", a-t-il souligné, espérant le voir à nouveau décisif face au Barça.

19/10/26 - 20:19 - Vitinha plaide pour un Ballon d'or parisien Le milieu portugais a de nouveau défendu l'idée qu'un joueur du PSG mérite de soulever le prochain Ballon d'or, misant sur le poids de la Ligue des champions dans ce choix. Il a toutefois cité d'autres prétendants sérieux comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Michael Olise.

19/10/26 - 19:57 - PSG - Barça, pas encore une finale avant l'heure Interrogés sur le symbole de la rencontre, Luis Enrique et Vitinha ont tempéré. L'entraîneur du PSG a estimé que la question n'avait pas de sens tant que la compétition n'est pas achevée, tandis que son milieu a rappelé qu'on n'était qu'en octobre. "La vérité en octobre n'est pas celle de mars", a résumé le Portugais.

19/10/26 - 19:05 - Luis Enrique fier de son collectif Revenant sur les récentes prestations de son équipe, le technicien espagnol a dit sa fierté de voir ses joueurs prendre du plaisir, à domicile comme à l'extérieur. "Je suis fier de ce que j'ai vu mais pas du résultat", a-t-il nuancé, saluant l'identité affichée par le groupe parisien.