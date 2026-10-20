Ligue des champions 2026 : PSG - Barça, Manchester City - AEK... Le multi et classement en direct

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : PSG - Barça, Manchester City - AEK... Le multi et classement en direct C'est parti pour la 3e journée de la Ligue des champions avec le choc entre le PSG et le FC Barcelone.

La troisième journée de la Ligue des champions débute très fort ce mardi 20 octobre avec un choc, ou plutôt le choc même entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Mené par Lamine Yamal, le Barça fait peur en début de saison et le match s'annonce spectaculaire au Parc des Princes. La rencontre pourrait se dérouler dans une ambiance tendue en raison des émeutes en région parisienne depuis quelques jours. A l'occasion du multiplex, on suivra également Manchester City face à l'AEK, Naples face à Bodo ou encore le Liverpool de Barcola face à Villarreal dans un très joli match. Ce mercredi, Lille reçoit Galatasaray, Lens se déplace à Bruges et on suivra l'immense choc entre Arsenal et le Bayern, sans Michael Olise.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- 2-2 à la pause entre Liverpool et Villarreal, un scénario fou à Anfield

2-2 à la mi-temps. Match totalement débridé à Anfield. Villarreal frappe fort d'entrée : Mikautadze ouvre le score dès la 4e minute, puis Cardona double la mise à la 29e. Liverpool réagit immédiatement avec Mac Allister, qui réduit l'écart à la 36e, avant qu'Araujo n'égalise en toute fin de première période. Les chiffres confirment l'intensité : 55% de possession pour les Reds, 3 tirs cadrés de chaque côté. Rien n'est tranché avant le retour des vestiaires.

- Manchester City mène face à l'AEK à la pause

Deux buts, un avantage net. À l'Etihad Stadium, Manchester City domine l'AEK Athènes à la mi-temps de cette rencontre de Ligue des champions. Elliot Anderson a ouvert le score dès la 12e minute, avant que Phil Foden ne double la mise à la 34e. Les Citizens affichent 65% de possession et 4 tirs cadrés contre 0 pour les Grecs à la pause. Rien n'est encore joué, mais l'AEK devra réagir en seconde période pour espérer revenir dans ce match.

- PSG mène face au Barça à la pause

Un but a suffi pour l'instant. Désiré Doué a trouvé le chemin des filets à la 38e minute, d'une frappe consécutive à un service de João Neves, pour donner l'avantage au PSG face au Barcelone. Ni Lamine Yamal, ni Raphinha, ni les autres attaquants barcelonais n'ont encore réussi à trouver la faille. Côté parisien, Kvaratskhelia et Dembélé, auteur de deux tirs cadrés sur deux, n'ont pas non plus doublé la mise avant la pause. Score à la mi-temps : PSG 1, Barcelone 0.

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