Ligue des champions 2026 : PSG - Barcelone sous la menace des émeutes... Programme de la 3e journée et classement

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone ce mardi au Parc des Princes pour la 3e journée de la phase régulière de Ligue des champions. Coup d'envoi fixé à 20h45, sous l'arbitrage de l'Anglais Michael Oliver, un bon souvenir pour les Parisiens. Ce choc intervient après la victoire parisienne sur la pelouse de Manchester City.

Interrogé sur un éventuel signal envoyé à la concurrence par cette victoire de prestige, Luis Enrique a balayé l'idée. Pour lui, seul compte le trophée final de la Ligue des champions, peu importe le statut de favori affiché en cours de saison. L'objectif affiché du technicien parisien est d'arriver en forme au mois de mars, moment clé de la compétition.

Alors que Manchester City multipliait les offensives pour recoller au score, le PSG a réussi à inscrire un quatrième but par Maghnes Akliouche. Les Mancuniens ont ensuite manqué l'occasion de réduire l'écart lorsque Ferran Torres a vu son penalty repoussé. Deux épisodes décisifs dans un money-time à suspense.

15/10/26 - 10:59 - Luis Enrique reconnaît avoir eu peur L'entraîneur du PSG admet que son équipe a traversé de sérieuses difficultés en deuxième mi-temps face aux assauts de Manchester City. Il va jusqu'à affirmer qu'avec un peu de malchance, Paris aurait pu perdre cette rencontre. Luis Enrique estime qu'aucun résultat n'aurait été réellement injuste au coup de sifflet final.

15/10/26 - 10:33 - Une mi-temps à 0-3 qui a inquiété déjà le coach Menant largement 3-0 à la pause, Luis Enrique confie ne pas aimer ce genre d'écart, craignant la suffisance de ses joueurs en seconde période. Selon lui, c'est justement à ce moment que Manchester City a perdu le match en prenant des risques pour revenir. Un sentiment qui s'est révélé prémonitoire au vu de la réaction anglaise.

15/10/26 - 09:51 - Luis Enrique savoure la victoire à Manchester Le PSG s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions, dans un match au rythme effréné. Luis Enrique a salué un scénario conforme à ce qu'il avait anticipé : deux équipes cherchant à presser et à jouer en permanence. L'entraîneur espagnol juge cette victoire contre le leader de la Premier League particulièrement motivante pour son groupe.

15/10/26 - 00:20 - Manchester City - PSG : le PSG trône en tête, City coincé au fond du classement D'un côté l'euphorie, de l'autre l'inquiétude : après la victoire 4-2 du PSG à l'Etihad Stadium, les trajectoires divergent totalement. Paris s'empare de la première place avec 6 points, un sans-faute qui envoie un message fort avant d'affronter le FC Barcelone. Manchester City, lui, s'enfonce à la 17e place avec seulement 3 points, bien loin des standards habituels des Skyblues. Un contraste saisissant qui place déjà les Anglais sous pression, quand les Parisiens enchaînent les démonstrations de force en Ligue des champions.

15/10/26 - 00:20 - AS Rome - Real Madrid : le Real s'installe dans le top 10 malgré la Roma Real Madrid et l'AS Rome affichent des trajectoires très différentes après leur duel de Ligue des champions. Victorieux 4-3 au Stadio Olimpico après avoir été mené 3-1, le Real Madrid grimpe à la 8e place avec 6 points, confirmant sa place dans le haut du tableau. L'AS Rome, elle, reste scotchée à la 25e place avec seulement 1 point, loin des places qualificatives. Un écart de 5 points qui illustre la différence de dynamique entre les deux équipes à ce stade de la phase de ligue.

14/10/26 - 23:10 - Le PSG corrige Manchester City 4-2 à l'Etihad Stadium Scénario à sens unique en première période, suspense en seconde. Désiré Doué a ouvert le score dès la 13e minute, imité par Ousmane Dembélé deux minutes plus tard puis par Vitinha, à la 32e minute, offrant au PSG trois buts d'avance à la pause. Erling Haaland a relancé Manchester City en réduisant l'écart à la 53e minute, avant que Maghnes Akliouche ne redonne de l'air aux Parisiens (63e). Haaland a inscrit un second but (75e), mais Ferran Torres a manqué un penalty en toute fin de rencontre. Le PSG s'impose finalement 4-2.

14/10/26 - 23:10 - Real Madrid renverse l'AS Rome 4-3 après avoir été mené 3-1 Fait marquant de cette rencontre : le réveil du Real Madrid, mené 3-1 après l'heure de jeu. Au Stadio Olimpico, Marten de Roon avait ouvert le score pour l'AS Rome (20e), avant l'égalisation de Kylian Mbappé (25e). Donyell Malen a redonné l'avantage aux Romains avec un doublé (51e, 57e). Mais le Real Madrid a renversé la situation en fin de match grâce à Carlos Espí (83e), Endrick (85e) et Antonio Rüdiger (90e), s'imposant finalement 4-3.

14/10/26 - 21:55 - Manchester City totalement débordé, le PSG mène 3-0 à la mi-temps Scénario cauchemardesque pour Manchester City à l'Etihad Stadium, où le PSG mène 3-0 à la pause de ce choc de la 2e journée de Ligue des champions. Désiré Doué a ouvert le score dès la 13e minute, avant qu'Ousmane Dembélé ne double la mise deux minutes plus tard, à la 15e. Warren Zaïre-Emery a servi Vitinha, auteur du troisième but parisien à la 32e minute. Achraf Hakimi a même touché le poteau peu avant. Les Skyblues, dominés, n'ont toujours pas cadré la moindre tentative à la mi-temps.

14/10/26 - 21:55 - AS Rome et Real Madrid à 1-1 à la pause Un but partout à la mi-temps. Marten de Roon a ouvert le score pour l'AS Rome, à la 20e minute, au Stadio Olimpico. Kylian Mbappé a répondu cinq minutes plus tard, à la 25e minute, pour le Real Madrid. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité, avec une seule réalisation à mettre au crédit de chaque buteur. Aucun autre but n'est signalé avant la pause dans cette rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue des champions.

14/10/26 - 21:01 - Avant-match : Manchester City, sous pression, défie le PSG Manchester City affronte la pression avant de recevoir le PSG à l'Etihad Stadium. Dixièmes avec 3 points, les Skyblues doivent confirmer leur forme domestique, portée par huit victoires consécutives et un succès à Porto (2-0) lors de la première journée. Face à eux, le PSG, sixième également avec 3 points, aborde ce choc fort d'une série d'invincibilité en Ligue des champions depuis le 20 janvier 2026 et d'un net succès inaugural contre le Slovan Bratislava (6-1). Pour Manchester City, battre le double tenant du titre représenterait, selon Enzo Maresca, "le match parfait".

14/10/26 - 21:00 - Avant-match : AS Rome - Real Madrid, un choc à distance au classement Real Madrid se présente en tête avec 3 points, quand l'AS Rome pointe à la 23e place avec une seule unité. Un écart que les Romains espèrent combler au Stadio Olimpico, sous la houlette de Gian Piero Gasperini, face à l'équipe de José Mourinho. L'historique récent penche nettement en faveur des Madrilènes, vainqueurs à 71% de leurs confrontations contre l'AS Rome, sans aucun nul. Côté absents, Rodrygo et Aurélien Tchouaméni, touché à la cuisse, manquent à l'appel pour le Real Madrid avant cette rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue des champions.

14/10/26 - 20:15 - Tchouaméni évoque aussi la "frustration" Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a lui aussi abordé le sujet arbitral, reconnaissant un sentiment partagé dans le vestiaire madrilène. "On a beaucoup de frustration en ce moment avec les décisions des arbitres", a-t-il admis, tout en relativisant: "Ils essayent de faire au mieux."

14/10/26 - 19:59 - Charge contre les médias espagnols Face à un journaliste lui demandant si ses joueurs étaient "restreints" par l'arbitrage, Mourinho s'est agacé du manque de franchise supposé de la presse locale. "Je trouve les médias espagnols très peu directs. Il y a peu d'opinions directes sur des situations qui pourtant ne laissent que peu de place au doute", a-t-il estimé.

14/10/26 - 19:29 - Mourinho relance la polémique arbitrale En conférence de presse avant AS Roma-Real Madrid, José Mourinho a commencé par affirmer ne rien vouloir dire sur l'arbitrage en Liga, avant de répondre longuement aux questions sur le sujet. Le technicien portugais avait boudé la conférence d'après-match samedi, furieux du carton rouge infligé à Vinicius face à Villarreal.

14/10/26 - 19:09 - Luis Enrique savoure son effectif au complet "Avoir à disposition tous les joueurs est positif pour l'entraîneur", a confié Luis Enrique en conférence de presse avant la rencontre. Il a ajouté: "Ce match arrive au bon moment pour voir quel type de match on peut faire. C'est un défi de jouer ici." Le technicien espagnol voit dans ce déplacement à l'Etihad Stadium un test grandeur nature pour son équipe.

14/10/26 - 18:32 - Une attaque XXL annoncée Pour affronter Manchester City, Luis Enrique pourrait aligner un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Devant, Matvey Safonov devrait être titulaire dans les buts, protégé par une défense type: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le PSG compte ainsi aligner ses meilleurs éléments dès le coup d'envoi.

14/10/26 - 17:59 - Un milieu à deux inconnues Au milieu de terrain, Luis Enrique hésite encore entre Warren Zaïre-Emery et João Neves pour accompagner Vitinha et Fabián Ruiz face à City. L'un des deux devrait être associé au duo déjà installé. Ce choix constitue la principale interrogation de la composition parisienne.

14/10/26 - 17:08 - Dembélé évoque sa gestion physique par Luis Enrique Le Ballon d'or 2025 a expliqué faire confiance à son entraîneur pour gérer sa charge de travail après deux saisons à plus de 50 matchs. Laissé au repos contre Le Mans, il assure que ce n'est

14/10/26 - 16:26 - Dembélé promet du spectacle face à City L'ailier parisien a prévenu : "C'est une grosse équipe, il y a de très bons joueurs. Ce sera du spectacle." Il assure que le PSG se préparera sérieusement pour aller chercher les trois points, sans considérer ce match comme déterminant pour la suite de la saison.

14/10/26 - 15:59 - Pour Enrique, City fait partie des favoris de la C1 Le coach parisien considère Manchester City comme l'une des équipes les plus solides du moment. Il a souligné la série victorieuse des Skyblues en championnat et le défi que représente ce déplacement, assurant vouloir "jouer comme d'habitude" sans changer son approche.

14/10/26 - 15:30 - Enrique prudent sur l'affaire des sanctions de City Le technicien espagnol a refusé de se prononcer sur la procédure visant Manchester City, évoquant "beaucoup de bruit autour de grands clubs". Il a dit espérer que "tout finira bien" pour les Skyblues, saluant les trophées remportés sur le terrain tout en appelant à respecter la décision à venir.

14/10/26 - 14:55 - Enrique rend hommage à Donnarumma Alors que le gardien italien s'apprête à retrouver son ancien club, Luis Enrique a tenu à saluer son ancien portier : "J'aime beaucoup Donnarumma. Ça a été difficile (son départ). Mais il a le même niveau qu'à Paris." Donnarumma a rejoint Manchester City le 1er septembre 2025 après quatre ans au PSG.

14/10/26 - 14:17 - Luis Enrique en a marre du Ballon d'or Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG a lâché : "Je suis fatigué du Ballon d'or". Il a rappelé que son équipe avait remporté le prix de la meilleure équipe l'an dernier, estimant que d'autres joueurs que Dembélé méritaient aussi cette reconnaissance.

14/10/26 - 13:43 - "C'est à 100% de sa faute", tranche Kompany Malgré sa bienveillance affichée, l'entraîneur du Bayern n'a pas dédouané son attaquant. "Michael est un joueur qui sera toujours provoqué par ses adversaires, mais ce n'est pas une excuse", a-t-il insisté. Pour Kompany, l'équipe ne méritait pas de l'emporter en ayant commis ce type d'erreur individuelle.

14/10/26 - 13:07 - "L'adversaire a été plus malin que lui" Kompany a estimé que ses adversaires avaient su piéger Olise psychologiquement. "Quand on est nettement meilleur que son adversaire, il faut parfois simplement jouer son jeu", a-t-il expliqué, regrettant que son joueur se soit laissé "entraîner dans des situations inutiles". Le coach espère que l'épisode servira de leçon pour la suite de la saison.

14/10/26 - 12:20 - Kompany reconnaît l'erreur de son joueur Vincent Kompany n'a pas cherché à excuser le geste de Michael Olise après la rencontre. "Il sait qu'il a commis une erreur", a déclaré l'entraîneur bavarois, ajoutant que l'attaquant français "regrette d'avoir laissé tomber l'équipe". Pour autant, le technicien belge a relativisé l'enjeu de ce match de phase de groupes.