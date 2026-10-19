Ligue des champions 2026 : PSG - Barcelone sous la menace des émeutes... Programme de la 3e journée et classement

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : PSG - Barcelone sous la menace des émeutes... Programme de la 3e journée et classement La 3e journée de Ligue des champions est menacée en France par les émeutes à Paris.

La situation en France peut-elle avoir un impact sur les évènements sportifs comme pour le match de Ligue des champions ce mardi soir entre Paris et le FC Barcelone ? Selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, interrogé ce lundi matin, la réponse est non. Mais la situation pourrait évoluer ces prochaines heures en cas de nouvelles dégradations... Le programme de cette 3e journée est, sur le plan sportif, très alléchant. Avec donc le PSG qui retrouve un FC Barcelone particulièrement en forme depuis le début de la saison, mais aussi Lille qui reçoit Galatasaray dans un match qui s'annonce tendu également entre les supporters. On suivra aussi mercredi un Bayern - Arsenal très alléchant, un Real Madrid face à Leipzig et le déplacement de Lens en Belgique du côté de Bruges.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Le programme du choc PSG-Barça

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone ce mardi au Parc des Princes pour la 3e journée de la phase régulière de Ligue des champions. Coup d'envoi fixé à 20h45, sous l'arbitrage de l'Anglais Michael Oliver, un bon souvenir pour les Parisiens. Ce choc intervient après la victoire parisienne sur la pelouse de Manchester City.

- Pas de message aux rivaux, juste le mois de mars en ligne de mire

Interrogé sur un éventuel signal envoyé à la concurrence par cette victoire de prestige, Luis Enrique a balayé l'idée. Pour lui, seul compte le trophée final de la Ligue des champions, peu importe le statut de favori affiché en cours de saison. L'objectif affiché du technicien parisien est d'arriver en forme au mois de mars, moment clé de la compétition.

- Akliouche et Torres, les clés du money-time

Alors que Manchester City multipliait les offensives pour recoller au score, le PSG a réussi à inscrire un quatrième but par Maghnes Akliouche. Les Mancuniens ont ensuite manqué l'occasion de réduire l'écart lorsque Ferran Torres a vu son penalty repoussé. Deux épisodes décisifs dans un money-time à suspense.

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