Ligue des champions 2026 : quel classement après Manchester City - PSG ? Tous les résultats et le programme de la 3e journée

Découvrez le classement final de la 2e journée de la Ligue des champions après les chocs de ce mercredi soir.

La Ligue des champions a offert un scénario à rebondissements ce mercredi 14 octobre 2026, le PSG s'étant imposé 4-2 face à Manchester City à l'Etihad Stadium, un résultat acquis après une première période à sens unique et une fin de match bien plus disputée. Désiré Doué a ouvert le score dès la 13e minute avant qu'Ousmane Dembélé ne double la mise deux minutes plus tard, puis Vitinha a porté l'avance parisienne à trois buts à la 32e minute. Erling Haaland a relancé Manchester City en réduisant l'écart à la 53e minute, mais Maghnes Akliouche a redonné de l'air aux Parisiens à la 63e minute. Haaland a inscrit un second but à la 75e minute avant que Ferran Torres ne manque un penalty en toute fin de rencontre.

La Ligue des champions a aussi été le théâtre d'un scénario fou ce même mercredi 14 octobre, avec la victoire du Real Madrid 4-3 face à l'AS Rome au Stadio Olimpico, au terme d'une rencontre où les Madrilènes ont renversé un retard de deux buts. Marten de Roon avait ouvert le score pour les Romains dès la 20e minute, avant que Kylian Mbappé n'égalise cinq minutes plus tard. Donyell Malen avait ensuite redonné l'avantage à l'AS Rome avec un doublé, à la 51e puis à la 57e minute, portant les siens en tête 3-1. Mais le Real Madrid a renversé la situation en fin de rencontre grâce aux buts de Carlos Espí à la 83e minute, d'Endrick à la 85e minute puis d'Antonio Rüdiger à la 90e minute.

Le classement de la Ligue des champions place le PSG en tête avec 6 points, devant le Real Madrid qui occupe la 8e place avec le même total de 6 points. Manchester City suit plus loin, à la 17e place avec 3 points, tandis que l'AS Rome ferme la marche à la 25e place avec 1 point.





Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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