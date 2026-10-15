Ligue des champions 2026 : quel classement après Manchester City - PSG ? Tous les résultats et le programme de la 3e journée

Découvrez le classement final de la 2e journée de la Ligue des champions après les chocs de ce mercredi soir.
La Ligue des champions a offert un scénario à rebondissements ce mercredi 14 octobre 2026, le PSG s'étant imposé 4-2 face à Manchester City à l'Etihad Stadium, un résultat acquis après une première période à sens unique et une fin de match bien plus disputée. Désiré Doué a ouvert le score dès la 13e minute avant qu'Ousmane Dembélé ne double la mise deux minutes plus tard, puis Vitinha a porté l'avance parisienne à trois buts à la 32e minute. Erling Haaland a relancé Manchester City en réduisant l'écart à la 53e minute, mais Maghnes Akliouche a redonné de l'air aux Parisiens à la 63e minute. Haaland a inscrit un second but à la 75e minute avant que Ferran Torres ne manque un penalty en toute fin de rencontre.
La Ligue des champions a aussi été le théâtre d'un scénario fou ce même mercredi 14 octobre, avec la victoire du Real Madrid 4-3 face à l'AS Rome au Stadio Olimpico, au terme d'une rencontre où les Madrilènes ont renversé un retard de deux buts. Marten de Roon avait ouvert le score pour les Romains dès la 20e minute, avant que Kylian Mbappé n'égalise cinq minutes plus tard. Donyell Malen avait ensuite redonné l'avantage à l'AS Rome avec un doublé, à la 51e puis à la 57e minute, portant les siens en tête 3-1. Mais le Real Madrid a renversé la situation en fin de rencontre grâce aux buts de Carlos Espí à la 83e minute, d'Endrick à la 85e minute puis d'Antonio Rüdiger à la 90e minute.
Le classement de la Ligue des champions place le PSG en tête avec 6 points, devant le Real Madrid qui occupe la 8e place avec le même total de 6 points. Manchester City suit plus loin, à la 17e place avec 3 points, tandis que l'AS Rome ferme la marche à la 25e place avec 1 point.
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- Manchester City - PSG : le PSG trône en tête, City coincé au fond du classement
D'un côté l'euphorie, de l'autre l'inquiétude : après la victoire 4-2 du PSG à l'Etihad Stadium, les trajectoires divergent totalement. Paris s'empare de la première place avec 6 points, un sans-faute qui envoie un message fort avant d'affronter le FC Barcelone. Manchester City, lui, s'enfonce à la 17e place avec seulement 3 points, bien loin des standards habituels des Skyblues. Un contraste saisissant qui place déjà les Anglais sous pression, quand les Parisiens enchaînent les démonstrations de force en Ligue des champions.
- AS Rome - Real Madrid : le Real s'installe dans le top 10 malgré la Roma
Real Madrid et l'AS Rome affichent des trajectoires très différentes après leur duel de Ligue des champions. Victorieux 4-3 au Stadio Olimpico après avoir été mené 3-1, le Real Madrid grimpe à la 8e place avec 6 points, confirmant sa place dans le haut du tableau. L'AS Rome, elle, reste scotchée à la 25e place avec seulement 1 point, loin des places qualificatives. Un écart de 5 points qui illustre la différence de dynamique entre les deux équipes à ce stade de la phase de ligue.
- Le PSG corrige Manchester City 4-2 à l'Etihad Stadium
Scénario à sens unique en première période, suspense en seconde. Désiré Doué a ouvert le score dès la 13e minute, imité par Ousmane Dembélé deux minutes plus tard puis par Vitinha, à la 32e minute, offrant au PSG trois buts d'avance à la pause. Erling Haaland a relancé Manchester City en réduisant l'écart à la 53e minute, avant que Maghnes Akliouche ne redonne de l'air aux Parisiens (63e). Haaland a inscrit un second but (75e), mais Ferran Torres a manqué un penalty en toute fin de rencontre. Le PSG s'impose finalement 4-2.
- Real Madrid renverse l'AS Rome 4-3 après avoir été mené 3-1
Fait marquant de cette rencontre : le réveil du Real Madrid, mené 3-1 après l'heure de jeu. Au Stadio Olimpico, Marten de Roon avait ouvert le score pour l'AS Rome (20e), avant l'égalisation de Kylian Mbappé (25e). Donyell Malen a redonné l'avantage aux Romains avec un doublé (51e, 57e). Mais le Real Madrid a renversé la situation en fin de match grâce à Carlos Espí (83e), Endrick (85e) et Antonio Rüdiger (90e), s'imposant finalement 4-3.
- Manchester City totalement débordé, le PSG mène 3-0 à la mi-temps
Scénario cauchemardesque pour Manchester City à l'Etihad Stadium, où le PSG mène 3-0 à la pause de ce choc de la 2e journée de Ligue des champions. Désiré Doué a ouvert le score dès la 13e minute, avant qu'Ousmane Dembélé ne double la mise deux minutes plus tard, à la 15e. Warren Zaïre-Emery a servi Vitinha, auteur du troisième but parisien à la 32e minute. Achraf Hakimi a même touché le poteau peu avant. Les Skyblues, dominés, n'ont toujours pas cadré la moindre tentative à la mi-temps.
- AS Rome et Real Madrid à 1-1 à la pause
Un but partout à la mi-temps. Marten de Roon a ouvert le score pour l'AS Rome, à la 20e minute, au Stadio Olimpico. Kylian Mbappé a répondu cinq minutes plus tard, à la 25e minute, pour le Real Madrid. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité, avec une seule réalisation à mettre au crédit de chaque buteur. Aucun autre but n'est signalé avant la pause dans cette rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue des champions.
- Avant-match : Manchester City, sous pression, défie le PSG
Manchester City affronte la pression avant de recevoir le PSG à l'Etihad Stadium. Dixièmes avec 3 points, les Skyblues doivent confirmer leur forme domestique, portée par huit victoires consécutives et un succès à Porto (2-0) lors de la première journée. Face à eux, le PSG, sixième également avec 3 points, aborde ce choc fort d'une série d'invincibilité en Ligue des champions depuis le 20 janvier 2026 et d'un net succès inaugural contre le Slovan Bratislava (6-1). Pour Manchester City, battre le double tenant du titre représenterait, selon Enzo Maresca, "le match parfait".
- Avant-match : AS Rome - Real Madrid, un choc à distance au classement
Real Madrid se présente en tête avec 3 points, quand l'AS Rome pointe à la 23e place avec une seule unité. Un écart que les Romains espèrent combler au Stadio Olimpico, sous la houlette de Gian Piero Gasperini, face à l'équipe de José Mourinho. L'historique récent penche nettement en faveur des Madrilènes, vainqueurs à 71% de leurs confrontations contre l'AS Rome, sans aucun nul. Côté absents, Rodrygo et Aurélien Tchouaméni, touché à la cuisse, manquent à l'appel pour le Real Madrid avant cette rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue des champions.
- Tchouaméni évoque aussi la "frustration"
Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni a lui aussi abordé le sujet arbitral, reconnaissant un sentiment partagé dans le vestiaire madrilène. "On a beaucoup de frustration en ce moment avec les décisions des arbitres", a-t-il admis, tout en relativisant: "Ils essayent de faire au mieux."
- Charge contre les médias espagnols
Face à un journaliste lui demandant si ses joueurs étaient "restreints" par l'arbitrage, Mourinho s'est agacé du manque de franchise supposé de la presse locale. "Je trouve les médias espagnols très peu directs. Il y a peu d'opinions directes sur des situations qui pourtant ne laissent que peu de place au doute", a-t-il estimé.
- Mourinho relance la polémique arbitrale
En conférence de presse avant AS Roma-Real Madrid, José Mourinho a commencé par affirmer ne rien vouloir dire sur l'arbitrage en Liga, avant de répondre longuement aux questions sur le sujet. Le technicien portugais avait boudé la conférence d'après-match samedi, furieux du carton rouge infligé à Vinicius face à Villarreal.
- Luis Enrique savoure son effectif au complet
"Avoir à disposition tous les joueurs est positif pour l'entraîneur", a confié Luis Enrique en conférence de presse avant la rencontre. Il a ajouté: "Ce match arrive au bon moment pour voir quel type de match on peut faire. C'est un défi de jouer ici." Le technicien espagnol voit dans ce déplacement à l'Etihad Stadium un test grandeur nature pour son équipe.
- Une attaque XXL annoncée
Pour affronter Manchester City, Luis Enrique pourrait aligner un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Devant, Matvey Safonov devrait être titulaire dans les buts, protégé par une défense type: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Le PSG compte ainsi aligner ses meilleurs éléments dès le coup d'envoi.
- Un milieu à deux inconnues
Au milieu de terrain, Luis Enrique hésite encore entre Warren Zaïre-Emery et João Neves pour accompagner Vitinha et Fabián Ruiz face à City. L'un des deux devrait être associé au duo déjà installé. Ce choix constitue la principale interrogation de la composition parisienne.
- Dembélé évoque sa gestion physique par Luis Enrique
Le Ballon d'or 2025 a expliqué faire confiance à son entraîneur pour gérer sa charge de travail après deux saisons à plus de 50 matchs. Laissé au repos contre Le Mans, il assure que ce n'est
- Dembélé promet du spectacle face à City
L'ailier parisien a prévenu : "C'est une grosse équipe, il y a de très bons joueurs. Ce sera du spectacle." Il assure que le PSG se préparera sérieusement pour aller chercher les trois points, sans considérer ce match comme déterminant pour la suite de la saison.
- Pour Enrique, City fait partie des favoris de la C1
Le coach parisien considère Manchester City comme l'une des équipes les plus solides du moment. Il a souligné la série victorieuse des Skyblues en championnat et le défi que représente ce déplacement, assurant vouloir "jouer comme d'habitude" sans changer son approche.
- Enrique prudent sur l'affaire des sanctions de City
Le technicien espagnol a refusé de se prononcer sur la procédure visant Manchester City, évoquant "beaucoup de bruit autour de grands clubs". Il a dit espérer que "tout finira bien" pour les Skyblues, saluant les trophées remportés sur le terrain tout en appelant à respecter la décision à venir.
- Enrique rend hommage à Donnarumma
Alors que le gardien italien s'apprête à retrouver son ancien club, Luis Enrique a tenu à saluer son ancien portier : "J'aime beaucoup Donnarumma. Ça a été difficile (son départ). Mais il a le même niveau qu'à Paris." Donnarumma a rejoint Manchester City le 1er septembre 2025 après quatre ans au PSG.
- Luis Enrique en a marre du Ballon d'or
Interrogé en conférence de presse, le coach du PSG a lâché : "Je suis fatigué du Ballon d'or". Il a rappelé que son équipe avait remporté le prix de la meilleure équipe l'an dernier, estimant que d'autres joueurs que Dembélé méritaient aussi cette reconnaissance.
- "C'est à 100% de sa faute", tranche Kompany
Malgré sa bienveillance affichée, l'entraîneur du Bayern n'a pas dédouané son attaquant. "Michael est un joueur qui sera toujours provoqué par ses adversaires, mais ce n'est pas une excuse", a-t-il insisté. Pour Kompany, l'équipe ne méritait pas de l'emporter en ayant commis ce type d'erreur individuelle.
- "L'adversaire a été plus malin que lui"
Kompany a estimé que ses adversaires avaient su piéger Olise psychologiquement. "Quand on est nettement meilleur que son adversaire, il faut parfois simplement jouer son jeu", a-t-il expliqué, regrettant que son joueur se soit laissé "entraîner dans des situations inutiles". Le coach espère que l'épisode servira de leçon pour la suite de la saison.
- Kompany reconnaît l'erreur de son joueur
Vincent Kompany n'a pas cherché à excuser le geste de Michael Olise après la rencontre. "Il sait qu'il a commis une erreur", a déclaré l'entraîneur bavarois, ajoutant que l'attaquant français "regrette d'avoir laissé tomber l'équipe". Pour autant, le technicien belge a relativisé l'enjeu de ce match de phase de groupes.
- Olise absent contre Arsenal
Conséquence directe de son exclusion contre le Viking FK, Michael Olise sera suspendu pour la réception d'Arsenal mercredi prochain, à l'occasion de la troisième journée de Ligue des champions. Un rendez-vous important que le Français devra suivre depuis les tribunes.
- Le Bayern Munich accroché par le Viking FK
Le Bayern Munich, pourtant mené 3-2 au moment de l'expulsion d'Olise, a fini par concéder le match nul 3-3 à la 90e minute face au Viking FK. Une contre-performance surprenante pour le club bavarois, privé d'un homme durant les vingt dernières minutes de la rencontre.
- Olise voit rouge contre le Viking FK
Michael Olise a été expulsé à la 73e minute du match entre le Bayern Munich et le Viking FK, mardi soir en Ligue des champions. Déjà averti pour un tirage de maillot sur Henrik Heggheim, l'international français a envoyé le ballon dans la tête de Zlatko Topic sous les yeux de l'arbitre, qui a sorti un second carton jaune synonyme d'exclusion.
- Luis Suarez, double bourreau des clubs français
Successeur de Viktor Gyökeres en attaque du Sporting, le Colombien Luis Suarez enchaîne les bons coups contre les équipes de Ligue 1. Après un doublé décisif en janvier 2026 contre le PSG, il a de nouveau fait des dégâts mardi en ouvrant le score contre Lens. Une réussite qui confirme l'emprise du club portugais sur les représentants français.
- Les clubs français impuissants face aux Portugais
Depuis la refonte du format de la Ligue des champions, les clubs de Ligue 1 n'arrivent toujours pas à dominer leurs homologues portugais. Benfica et Sporting restent invaincus face aux équipes françaises, avec un bilan d'un seul nul pour six défaites contre les deux clubs lisboètes. Lille, Monaco, l'OM, le PSG et désormais Lens figurent parmi les victimes de cette dynamique négative.
- Classement : Barcelone prend la tête, Galatasaray toujours dernier après la déroute
Score final, 1-4 pour Barcelone au RAMS Park. Les Blaugrana grimpent à la 1re place avec 6 points, un début de phase de poules idéal qui place déjà le club de Hansi Flick parmi les favoris à la qualification. À l'inverse, Galatasaray reste scotché à la 34e place avec 0 point, une position qui illustre les difficultés stambouliotes sur cette entame de campagne européenne. L'écart entre les deux équipes est déjà considérable, et Okan Buruk devra rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe.
- Classement : Lille rechute à Arsenal, les Gunners grimpent sur le podium
Lille traverse une période délicate en Ligue des champions. Battus 3-0 à l'Emirates par Arsenal, les Lillois restent scotchés à la 32e place avec 0 point, une position qui éloigne déjà tout espoir de qualification facile. Pour Arsenal, la tendance est inverse : ce succès permet aux Gunners de s'installer à la 3e place avec 6 points, confirmant leur solidité dans cette phase de poules. L'écart se creuse ainsi nettement entre les deux formations, et le suspense demeure entier sur la capacité du LOSC à redresser la barre lors des prochaines journées.
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