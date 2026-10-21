Ligue des champions 2026 : quel classement après PSG - Barça ? Tous les résultats

La troisième journée de la Ligue des champions a offert un immense choc au Parc des Princes ce mardi entre le PSG et le FC Barcelone.

En Ligue des champions, le PSG a battu le Barcelone 4-2 ce mardi 20 octobre 2026 au Parc des Princes, décrochant un résultat spectaculaire au terme d'un match à rebondissements. Désiré Doué a ouvert le score dès la 38e minute d'une frappe consécutive à un service de João Neves. Xavi Espart a égalisé pour les Catalans à la 55e minute, avant que Lucas Hernández ne redonne l'avantage aux Parisiens à la 72e. Lamine Yamal a de nouveau égalisé à la 79e minute. Le PSG a fait la différence dans le dernier quart d'heure grâce aux buts de Vitinha à la 81e minute puis de Fabián Ruiz à la 86e. Ousmane Dembélé a quitté la pelouse sur blessure en cours de rencontre.

Toujours en Ligue des champions ce même mardi, Manchester City a écrasé l'AEK Athènes 5-1 à l'Etihad Stadium. Elliot Anderson avait ouvert le score dès la 12e minute avant que Phil Foden ne double la mise à la 34e. Stavros Pilios a réduit l'écart pour les Grecs à la 52e, mais Rayan Cherki a redonné de l'air aux Citizens cinq minutes plus tard. Foden a ensuite inscrit un triplé en ajoutant deux nouveaux buts, à la 65e puis à la 76e minute.

Le résultat le plus spectaculaire de la soirée de Ligue des champions est venu d'Anfield, où Liverpool a battu Villarreal 4-3. Les Espagnols avaient pourtant pris les devants grâce à Mikautadze dès la 4e minute, puis Cardona avait doublé la mise à la 29e. Alexis Mac Allister a réduit l'écart à la 36e avant qu'Araujo n'égalise juste avant la pause. En seconde période, Mac Allister a inscrit un doublé en redonnant l'avantage aux Reds à la 65e, puis Wirtz a creusé l'écart à la 68e. Oluwaseyi a réduit la marque à la 87e, sans empêcher la victoire de Liverpool.

Au classement de la Ligue des champions, le PSG occupe la première place avec 9 points, juste devant Liverpool, deuxième avec le même total de points. Barcelone pointe à la cinquième place avec 6 points, tandis que Manchester City suit de près, sixième avec également 6 points. Villarreal se situe à la 19e place avec 3 points, et AEK Athènes complète ce classement à la 27e place, également créditée de 3 points.





Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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