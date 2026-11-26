L'AS Rome retombe dans l'inquiétude : après ce match nul 2-2 face au PSG, les Romains restent scotchés à la 25e place avec seulement 5 points, un bilan qui alimente le doute sur leur capacité à redresser la barre dans cette phase de Ligue des champions. Le PSG, lui, respire un peu plus : ce point arraché lui permet de conserver la 2e place avec 13 points, mais le suspense demeure entier sur sa capacité à combler l'écart avec le sommet du classement.

Score fou au Parc des Princes. Hermoso ouvre le score dès la 5e minute pour la Roma. Zabarnyi égalise de la tête sur corner à la 31e. Entrés en jeu, Dembélé redonne l'avantage au PSG sur pénalty à la 62e, avant que Malen n'égalise à son tour sur penalty à la 78e. Score final : 2-2. Un match nul spectaculaire, riche en rebondissements, qui s'achève sur une parade de Svilar et une frappe manquée d'Hakimi dans les derniers instants.

Lille s'est imposé 2-1 face au Bayern Munich. Malgré ce succès, le LOSC reste scotché à la 29e place avec seulement 4 points, preuve que son début de campagne européenne pèse encore lourd dans la phase de ligue. Pour le Bayern Munich, cette défaite ne l'empêche pas de conserver la 15e place avec 8 points, un matelas qui limite les dégâts malgré ce revers inattendu en France.

25/11/26 - 23:15 - Lille renverse le Bayern Munich (2-1) après avoir été mené Tout avait pourtant mal commencé pour le LOSC. Dès la 15e minute, Dayot Upamecano surgissait pour offrir l'avantage au Bayern Munich, sur une action lancée par Tom Bischof. Menés à la pause, les hommes de Davide Ancelotti ont renversé la vapeur en seconde période : Ayase Ueda a égalisé à la 62e minute, avant qu'Aleksandar Pavlović ne trompe son propre gardien trois minutes plus tard. Lille s'impose finalement 2-1 au terme d'un scénario spectaculaire au Decathlon Arena, malgré une possession largement dominée par les Bavarois.

25/11/26 - 22:05 - Sabah - Barcelone : Barcelone s'installe à la 4e place en écrasant Sabah Le Barça garde un œil sur le sommet. Battu nulle part, le club catalan s'impose avec panache à Baku face à Sabah, sur le score sans appel de 4-1, et grimpe à la 4e place de la phase de Ligue avec 12 points. Trois points précieux empochés loin de ses bases, qui maintiennent la pression sur les leaders du classement. Pour Sabah, la désillusion est totale : la domination catalane, confirmée par 72% de possession, laisse l'équipe azerbaïdjanaise exsangue et sans le moindre point à se mettre sous la dent après cette lourde soirée européenne.

25/11/26 - 21:56 - Lille - Bayern Munich : le Bayern mène 1-0 à la pause grâce à Upamecano Un seul coup de canon a suffi à faire trembler le Decathlon Arena. Dès la 15e minute, Dayot Upamecano a surgi pour donner l'avantage au Bayern Munich, sur une action initiée par Tom Bischof. Depuis, les Bavarois dominent largement les débats, avec 63% de possession et cinq tirs cadrés contre deux pour Lille. Les hommes de Davide Ancelotti, privés de certitudes offensives, rentrent aux vestiaires menés 0-1, sans avoir réussi à inquiéter sérieusement la défense munichoise avant la pause.

25/11/26 - 21:56 - PSG - AS Rome : à la pause, parisiens et romains sont à égalité après un but partout Score à la mi-temps : 1-1. Mario Hermoso a ouvert la marque dès la 5e minute pour l'AS Rome, concluant une action initiée par Matías Soulé. Paris a répondu par Illia Zabarnyi, qui a égalisé à la 31e minute d'une tête sur un corner frappé par Senny Mayulu. Depuis cette réalisation, aucune des deux équipes n'a trouvé la faille malgré quelques tentatives, notamment une frappe de Soulé repoussée par la défense parisienne. Les deux formations rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

25/11/26 - 21:01 - Avant-match : Lille au bord du gouffre face à un Bayern Munich diminué Dos au mur, Lille affronte son destin européen. 35e avec seulement 1 point, le LOSC de Davide Ancelotti n'a plus droit à l'erreur au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. En face, le Bayern Munich de Vincent Kompany, 14e avec 8 points, se présente pourtant très diminué : Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Manuel Neuer et Alphonso Davies manquent tous à l'appel. Une occasion inespérée pour les hommes d'Ancelotti, alignés en 4-3-3 avec Mbappé, de créer la surprise. Marco Guida arbitre cette rencontre décisive, diffusée sur CANAL+ FOOT.

25/11/26 - 21:01 - Avant-match : PSG - AS Rome, un duel à suspense pour la tête de la Ligue des champions Place au duel. Au Parc des Princes, le PSG veut profiter de cette réception de l'AS Rome pour reprendre la première place de la phase de Ligue, après avoir été doublé par le Real Madrid. Une victoire permettrait aux hommes de Luis Enrique de revenir à hauteur des Madrilènes. Mais rien n'est joué : privé de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG (2e, 12 points) doit se méfier d'une Rome surprenante, qui laisse Dybala et Malen sur le banc. Dernière au classement avec 4 points, la Roma (24e) n'a rien à perdre.

25/11/26 - 20:55 - Barcelone écrase Sabah 4-1 à Baku Au terme d'une rencontre à sens unique disputée au Bakı Olimpiya Stadionu, Barcelone s'est imposé avec autorité face à Sabah sur le score sans appel de 4-1. Dès la 31e minute, Anthony Gordon ouvrait la marque, avant de récidiver à la 51e pour signer un doublé. Karim Adeyemi (55e) puis Gabriel Jesus (60e) enfonçaient ensuite le clou, réduisant à néant les espoirs azerbaïdjanais. Sabah sauvait l'honneur par J. Mickels à la 63e minute, mais ne pouvait inverser une domination catalane totale, traduite par 72% de possession et 14 tirs cadrés.

25/11/26 - 19:40 - Sabah - Barcelone : Gordon donne l'avantage aux Catalans à la pause A. Gordon a fait la différence à la 31e minute, offrant l'avantage à Barcelone face à Sabah. À la mi-temps, les Catalans mènent donc 1-0 dans cette rencontre de 5e journée de Ligue des champions disputée à Baku. Cette domination se traduit dans les chiffres : Barcelone affiche 75% de possession et s'est procuré la seule grosse occasion recensée jusqu'ici. Sabah, auteur de cinq tirs, n'a pas encore trouvé la faille face à une équipe de Hansi Flick solide dans le contrôle du jeu.

25/11/26 - 18:45 - Avant-match : Barcelone veut confirmer face à Sabah en Ligue des champions Barcelone occupe la 8e place avec 9 points et aborde ce déplacement à Baku avec l'ambition de grimper au classement. Hansi Flick doit composer sans Lamine Yamal, Rodri, Pau Cubarsí, Andreas Christensen ni Alejandro Baldé, tous blessés, et aligne son équipe en 4-3-3. En face, Sabah, dirigé par Valdas Dambrauskas, évolue en 4-2-3-1 et espère créer la surprise devant son public au Bakı Olimpiya Stadionu. Nick Walsh arbitre cette rencontre de 5e journée, diffusée sur CANAL+ FOOT.

25/11/26 - 00:21 - Classement : Manchester City cale, Naples recule encore après leur 2-2 Le partage des points est consommé : Manchester City et Naples se sont neutralisés 2-2 à l'Etihad Stadium. Ce résultat laisse les Citizens à la 6e place avec 10 points, une position honorable mais qui aurait pu être renforcée par un succès. Pour Naples, la désillusion est plus grande : les Napolitains pointent à la 27e place avec seulement 4 points, un classement qui traduit un début de parcours européen compliqué et inquiétant pour la suite.

25/11/26 - 00:21 - RB Leipzig - Lens : les deux équipes toujours en difficulté au classement Match conclu sur un succès 3-1 de RB Leipzig face à Lens. Un résultat qui ne change pas la donne en bas de tableau : les Allemands restent scotchés à la 21e place avec 6 points, tandis que les Sang et Or demeurent relégués à la 33e place avec seulement 3 points. Malgré leur victoire, RB Leipzig reste dans la zone rouge du classement, loin des places qualificatives, et Lens voit son retard se creuser dans cette phase de Ligue des champions.

25/11/26 - 00:20 - PSV s'enfonce après la défaite 5-1 face au Real Madrid Le PSV reste scotché à la 28e place avec seulement 4 points après sa lourde défaite 5-1 concédée au Bernabéu face au Real Madrid. Les Néerlandais continuent de stagner en bas de tableau. En face, le Real Madrid confirme son excellent parcours et occupe la tête du classement avec 15 points, se détachant nettement du reste du plateau grâce à ce succès obtenu malgré un retard concédé à la pause.

24/11/26 - 23:28 - RB Leipzig corrige Lens 3-1 au terme d'un match à sens unique Le ton est donné dès la 6e minute : D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, aussitôt imité par A. Nusa trois minutes plus tard. Lens tente de réagir et réduit l'écart par M. Udol à la 58e minute, redonnant espoir aux Sang et Or. Mais RB Leipzig reprend le contrôle et scelle le sort de la rencontre dans les derniers instants grâce à un second but de A. Nusa, auteur d'un doublé à la 90e+4. Score final : 3-1 pour les Allemands, portés par 58% de possession et sept tirs cadrés contre trois pour Lens.

24/11/26 - 23:13 - Manchester City et Naples se neutralisent 2-2 à l'Etihad Stadium Il faut attendre la 55e minute pour voir le premier but de la rencontre : Rasmus Højlund ouvre le score pour Naples. Manchester City égalise par A. Bouaddi à la 67e minute, avant que N. Lang ne redonne l'avantage aux Napolitains à la 76e. Dans les derniers instants, R. Cherki inscrit le but de l'égalisation à la 86e minute, fixant le score final à 2-2. Manchester City a dominé les statistiques avec 63% de possession et sept tirs cadrés contre trois pour Naples.

24/11/26 - 23:12 - Le Real Madrid corrige le PSV 5-1 au Bernabéu après avoir été mené à la pause Longtemps piégé par le penalty transformé par Ivan Perisic à la 32e minute, le Real Madrid a totalement renversé la rencontre face au PSV au stade Santiago-Bernabéu. Valverde égalise dès la 50e minute, puis Bellingham redonne l'avantage à la 60e. Kylian Mbappé frappe à deux reprises, à la 64e puis à la 84e minute, avant que Vinícius Júnior ne clôture la marque à la 87e. Score final : 5-1 pour les Madrilènes, auteurs de 62% de possession et neuf tirs cadrés contre un seul pour les Néerlandais.

24/11/26 - 21:56 - Manchester City et Naples à la pause : 0-0, encore aucun buteur 0-0, c'est le score à la mi-temps entre Manchester City et Naples à l'Etihad Stadium. Aucun buteur n'est encore parvenu à se distinguer dans cette rencontre de Ligue des champions. Erling Haaland et ses coéquipiers dominent pourtant largement les débats avec 66% de possession, 378 passes et deux tirs cadrés, contre seulement 34% de possession, 194 passes et un tir cadré pour les Napolitains. Un premier acte stérile sur le plan offensif malgré la nette emprise mancunienne sur le jeu.

24/11/26 - 21:56 - RB Leipzig mène largement Lens à la pause en Ligue des champions Dès la 6e minute, D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, avant qu'A. Nusa ne double la mise trois minutes plus tard. À la mi-temps, les Allemands mènent logiquement 2-0 face à Lens, portés par une large domination : 65% de possession, 325 passes contre 168, et trois tirs cadrés contre aucun pour les Sang et Or. Les Lensois, en difficulté, ont par ailleurs écopé de deux cartons jaunes, pour I. Ganiou à la 35e minute puis F. Sotoca à la 43e, confirmant une première période compliquée au stade Red Bull Arena.

24/11/26 - 21:55 - Le PSV surprend le Real Madrid à la pause grâce à un penalty de Perisic Au terme d'une première période disputée au stade Santiago-Bernabéu, le PSV mène 1-0 face au Real Madrid à la mi-temps de cette cinquième journée de Ligue des champions. L'unique but de la rencontre est signé Ivan Perisic, sur penalty à la 32e minute, après un recours à la VAR à la 28e minute ayant validé cette décision arbitrale. Les Madrilènes dominent pourtant les débats avec 56% de possession, mais restent muets offensivement, sans le moindre tir cadré contre un seul pour les Néerlandais. Trois cartons jaunes ont déjà été distribués, dont ceux de Tchouaméni et Rüdiger côté espagnol.

24/11/26 - 21:01 - Avant-match : Manchester City et Naples, deux trajectoires à départager à l'Etihad Stadium Sixième avec 9 points contre 27e avec seulement 3 unités, Manchester City et Naples abordent cette 5e journée de Ligue des champions depuis des positions très différentes. Rendez-vous ce mardi 24 novembre à 21h00 à l'Etihad Stadium pour cette affiche dirigée par l'arbitre István Kovács. Enzo Maresca aligne ses hommes dans un 4-2-3-1 mené par Erling Haaland, tandis que Massimiliano Allegri opte pour un 3-5-1-1 côté napolitain. Un duel entre deux bancs aux ambitions distinctes pour cette journée européenne.

24/11/26 - 21:01 - Avant-match : RB Leipzig et Lens, un duel entre mal classés en Ligue des champions RB Leipzig, 30e avec 3 points, et Lens, 33e avec le même total, se retrouvent dans une position quasi identique avant ce choc de la 5e journée de Ligue des champions. La rencontre, prévue au stade Red Bull Arena ce mardi 24 novembre, est dirigée par l'arbitre Ivan Kruzliak. Côté bancs, Martín Demichelis dirige les Allemands tandis que Didier Digard est aux commandes des Sang et Or. Un rendez-vous à enjeux pour deux formations qui ne peuvent plus se permettre de perdre du terrain.