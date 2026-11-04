Ligue des champions 2026 : AEK - Real Madrid, Lens - Côme... Le classement en direct

Suite de la journée de la Ligue des champions ce mercredi avec Lens qui reçoit le club italien de Côme.

Suite de la journée de la Ligue des champions ce mercredi avec le Real Madrid de Kylian Mbappé qui se déplace en Grèce sur la pelouse de l'AEK Athènes. On suivra également le troisième et dernier club français engagé cette semaine avec Lens qui reçoit le club italien de Côme, sensation de la saison et qui part même avec les faveurs des pronostics.

Il y a eu un résultat sans appel ce mardi 3 novembre 2026 à l'Estadio de la Cerámica, où le PSG a infligé un net 6-0 à Villarreal en Ligue des champions. Les Parisiens ont rapidement fait la différence en première période, João Neves ouvrant le score dès la 9e minute avant les réalisations de Désiré Doué à la 12e, Senny Mayulu à la 13e puis Fabián Ruiz à la 17e, portant le score à 4-0 à la pause. Santi Comesaña avait auparavant écopé d'un carton jaune côté espagnol. Au retour des vestiaires, Fabián Ruiz a inscrit un doublé en ajoutant un cinquième but à la 50e minute, avant que Dani Boly ne conclue le festival parisien à la 78e minute. Résultat sans appel également où le FC Barcelone s'est imposé 3-0 face à Aston Villa en Ligue des champions. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 7e minute, score inchangé jusqu'à la pause malgré une nette domination catalane. Au retour des vestiaires, Raphinha a inscrit un doublé, à la 52e puis à la 64e minute. Lille de son côté a concédé le nul face à Bodo sur le score de 0-0 et reste englué en bas du classement.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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