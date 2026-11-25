Fin de la journée de la Ligue des champions ce mercredi avec plusieurs chocs pour les clubs français face à la Roma et le Bayern.

Fin de la journée de Ligue des champions ce mercredi 25 novembre avec deux chocs pour les clubs français. Le PSG vise un cinquième succès consécutif dans la phase de championnat de la Ligue des champions pour continuer sa course en tête. En revanche, Lille, en difficulté en bas du classement, va jouer un match déterminant face à l'équipe allemande du Bayern Munich. Malgré les nombreux absents et notamment du Ballon d'or Harry Kane, les Bavarois partent largement favoris pour la rencontre ce mercredi. On suivra également un peu plus tôt dans la journée le match entre l'équipe de Sabah et le FC Barcelone.

Ce mardi, Lens a une nouvelle fois connu la défaite après son revers historique face à Côme il y a quelques semaines sur le score de 9-1. Les Lensois, menés 2-0 après 10 minutes, auraient pu prendre une nouvelle correction, mais ils ont tout de même réussi à sauver l'honneur en ne perdant que 3-1. De quoi tout de même agacer Florian Thauvin en interview d'après match, peu bavard et très agacé par ses coéquipiers. En s'imposant face au PSV 5-1 grâce à un doublé de Mbappé, le Real est aussi bien lancé pour se qualifier directement dans les prochaines semaines.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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