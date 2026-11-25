Fin de la journée de la Ligue des champions ce mercredi avec plusieurs chocs pour les clubs français face à la Roma et le Bayern.
Fin de la journée de Ligue des champions ce mercredi 25 novembre avec deux chocs pour les clubs français. Le PSG vise un cinquième succès consécutif dans la phase de championnat de la Ligue des champions pour continuer sa course en tête. En revanche, Lille, en difficulté en bas du classement, va jouer un match déterminant face à l'équipe allemande du Bayern Munich. Malgré les nombreux absents et notamment du Ballon d'or Harry Kane, les Bavarois partent largement favoris pour la rencontre ce mercredi. On suivra également un peu plus tôt dans la journée le match entre l'équipe de Sabah et le FC Barcelone.
Ce mardi, Lens a une nouvelle fois connu la défaite après son revers historique face à Côme il y a quelques semaines sur le score de 9-1. Les Lensois, menés 2-0 après 10 minutes, auraient pu prendre une nouvelle correction, mais ils ont tout de même réussi à sauver l'honneur en ne perdant que 3-1. De quoi tout de même agacer Florian Thauvin en interview d'après match, peu bavard et très agacé par ses coéquipiers. En s'imposant face au PSV 5-1 grâce à un doublé de Mbappé, le Real est aussi bien lancé pour se qualifier directement dans les prochaines semaines.
Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027
Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.
Résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.
Classement de la Ligue des champions 2026-2027
Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.
Dernières mises à jour
- Avant-match : Lille au bord du gouffre face à un Bayern Munich diminué
Dos au mur, Lille affronte son destin européen. 35e avec seulement 1 point, le LOSC de Davide Ancelotti n'a plus droit à l'erreur au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. En face, le Bayern Munich de Vincent Kompany, 14e avec 8 points, se présente pourtant très diminué : Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Manuel Neuer et Alphonso Davies manquent tous à l'appel. Une occasion inespérée pour les hommes d'Ancelotti, alignés en 4-3-3 avec Mbappé, de créer la surprise. Marco Guida arbitre cette rencontre décisive, diffusée sur CANAL+ FOOT.
- Avant-match : PSG - AS Rome, un duel à suspense pour la tête de la Ligue des champions
Place au duel. Au Parc des Princes, le PSG veut profiter de cette réception de l'AS Rome pour reprendre la première place de la phase de Ligue, après avoir été doublé par le Real Madrid. Une victoire permettrait aux hommes de Luis Enrique de revenir à hauteur des Madrilènes. Mais rien n'est joué : privé de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG (2e, 12 points) doit se méfier d'une Rome surprenante, qui laisse Dybala et Malen sur le banc. Dernière au classement avec 4 points, la Roma (24e) n'a rien à perdre.
- Barcelone écrase Sabah 4-1 à Baku
Au terme d'une rencontre à sens unique disputée au Bakı Olimpiya Stadionu, Barcelone s'est imposé avec autorité face à Sabah sur le score sans appel de 4-1. Dès la 31e minute, Anthony Gordon ouvrait la marque, avant de récidiver à la 51e pour signer un doublé. Karim Adeyemi (55e) puis Gabriel Jesus (60e) enfonçaient ensuite le clou, réduisant à néant les espoirs azerbaïdjanais. Sabah sauvait l'honneur par J. Mickels à la 63e minute, mais ne pouvait inverser une domination catalane totale, traduite par 72% de possession et 14 tirs cadrés.
- Sabah - Barcelone : Gordon donne l'avantage aux Catalans à la pause
A. Gordon a fait la différence à la 31e minute, offrant l'avantage à Barcelone face à Sabah. À la mi-temps, les Catalans mènent donc 1-0 dans cette rencontre de 5e journée de Ligue des champions disputée à Baku. Cette domination se traduit dans les chiffres : Barcelone affiche 75% de possession et s'est procuré la seule grosse occasion recensée jusqu'ici. Sabah, auteur de cinq tirs, n'a pas encore trouvé la faille face à une équipe de Hansi Flick solide dans le contrôle du jeu.
- Avant-match : Barcelone veut confirmer face à Sabah en Ligue des champions
Barcelone occupe la 8e place avec 9 points et aborde ce déplacement à Baku avec l'ambition de grimper au classement. Hansi Flick doit composer sans Lamine Yamal, Rodri, Pau Cubarsí, Andreas Christensen ni Alejandro Baldé, tous blessés, et aligne son équipe en 4-3-3. En face, Sabah, dirigé par Valdas Dambrauskas, évolue en 4-2-3-1 et espère créer la surprise devant son public au Bakı Olimpiya Stadionu. Nick Walsh arbitre cette rencontre de 5e journée, diffusée sur CANAL+ FOOT.
- Classement : Manchester City cale, Naples recule encore après leur 2-2
Le partage des points est consommé : Manchester City et Naples se sont neutralisés 2-2 à l'Etihad Stadium. Ce résultat laisse les Citizens à la 6e place avec 10 points, une position honorable mais qui aurait pu être renforcée par un succès. Pour Naples, la désillusion est plus grande : les Napolitains pointent à la 27e place avec seulement 4 points, un classement qui traduit un début de parcours européen compliqué et inquiétant pour la suite.
- RB Leipzig - Lens : les deux équipes toujours en difficulté au classement
Match conclu sur un succès 3-1 de RB Leipzig face à Lens. Un résultat qui ne change pas la donne en bas de tableau : les Allemands restent scotchés à la 21e place avec 6 points, tandis que les Sang et Or demeurent relégués à la 33e place avec seulement 3 points. Malgré leur victoire, RB Leipzig reste dans la zone rouge du classement, loin des places qualificatives, et Lens voit son retard se creuser dans cette phase de Ligue des champions.
- PSV s'enfonce après la défaite 5-1 face au Real Madrid
Le PSV reste scotché à la 28e place avec seulement 4 points après sa lourde défaite 5-1 concédée au Bernabéu face au Real Madrid. Les Néerlandais continuent de stagner en bas de tableau. En face, le Real Madrid confirme son excellent parcours et occupe la tête du classement avec 15 points, se détachant nettement du reste du plateau grâce à ce succès obtenu malgré un retard concédé à la pause.
- RB Leipzig corrige Lens 3-1 au terme d'un match à sens unique
Le ton est donné dès la 6e minute : D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, aussitôt imité par A. Nusa trois minutes plus tard. Lens tente de réagir et réduit l'écart par M. Udol à la 58e minute, redonnant espoir aux Sang et Or. Mais RB Leipzig reprend le contrôle et scelle le sort de la rencontre dans les derniers instants grâce à un second but de A. Nusa, auteur d'un doublé à la 90e+4. Score final : 3-1 pour les Allemands, portés par 58% de possession et sept tirs cadrés contre trois pour Lens.
- Manchester City et Naples se neutralisent 2-2 à l'Etihad Stadium
Il faut attendre la 55e minute pour voir le premier but de la rencontre : Rasmus Højlund ouvre le score pour Naples. Manchester City égalise par A. Bouaddi à la 67e minute, avant que N. Lang ne redonne l'avantage aux Napolitains à la 76e. Dans les derniers instants, R. Cherki inscrit le but de l'égalisation à la 86e minute, fixant le score final à 2-2. Manchester City a dominé les statistiques avec 63% de possession et sept tirs cadrés contre trois pour Naples.
- Le Real Madrid corrige le PSV 5-1 au Bernabéu après avoir été mené à la pause
Longtemps piégé par le penalty transformé par Ivan Perisic à la 32e minute, le Real Madrid a totalement renversé la rencontre face au PSV au stade Santiago-Bernabéu. Valverde égalise dès la 50e minute, puis Bellingham redonne l'avantage à la 60e. Kylian Mbappé frappe à deux reprises, à la 64e puis à la 84e minute, avant que Vinícius Júnior ne clôture la marque à la 87e. Score final : 5-1 pour les Madrilènes, auteurs de 62% de possession et neuf tirs cadrés contre un seul pour les Néerlandais.
- Manchester City et Naples à la pause : 0-0, encore aucun buteur
0-0, c'est le score à la mi-temps entre Manchester City et Naples à l'Etihad Stadium. Aucun buteur n'est encore parvenu à se distinguer dans cette rencontre de Ligue des champions. Erling Haaland et ses coéquipiers dominent pourtant largement les débats avec 66% de possession, 378 passes et deux tirs cadrés, contre seulement 34% de possession, 194 passes et un tir cadré pour les Napolitains. Un premier acte stérile sur le plan offensif malgré la nette emprise mancunienne sur le jeu.
- RB Leipzig mène largement Lens à la pause en Ligue des champions
Dès la 6e minute, D. Raum ouvre le score pour RB Leipzig, avant qu'A. Nusa ne double la mise trois minutes plus tard. À la mi-temps, les Allemands mènent logiquement 2-0 face à Lens, portés par une large domination : 65% de possession, 325 passes contre 168, et trois tirs cadrés contre aucun pour les Sang et Or. Les Lensois, en difficulté, ont par ailleurs écopé de deux cartons jaunes, pour I. Ganiou à la 35e minute puis F. Sotoca à la 43e, confirmant une première période compliquée au stade Red Bull Arena.
- Le PSV surprend le Real Madrid à la pause grâce à un penalty de Perisic
Au terme d'une première période disputée au stade Santiago-Bernabéu, le PSV mène 1-0 face au Real Madrid à la mi-temps de cette cinquième journée de Ligue des champions. L'unique but de la rencontre est signé Ivan Perisic, sur penalty à la 32e minute, après un recours à la VAR à la 28e minute ayant validé cette décision arbitrale. Les Madrilènes dominent pourtant les débats avec 56% de possession, mais restent muets offensivement, sans le moindre tir cadré contre un seul pour les Néerlandais. Trois cartons jaunes ont déjà été distribués, dont ceux de Tchouaméni et Rüdiger côté espagnol.
- Avant-match : Manchester City et Naples, deux trajectoires à départager à l'Etihad Stadium
Sixième avec 9 points contre 27e avec seulement 3 unités, Manchester City et Naples abordent cette 5e journée de Ligue des champions depuis des positions très différentes. Rendez-vous ce mardi 24 novembre à 21h00 à l'Etihad Stadium pour cette affiche dirigée par l'arbitre István Kovács. Enzo Maresca aligne ses hommes dans un 4-2-3-1 mené par Erling Haaland, tandis que Massimiliano Allegri opte pour un 3-5-1-1 côté napolitain. Un duel entre deux bancs aux ambitions distinctes pour cette journée européenne.
- Avant-match : RB Leipzig et Lens, un duel entre mal classés en Ligue des champions
RB Leipzig, 30e avec 3 points, et Lens, 33e avec le même total, se retrouvent dans une position quasi identique avant ce choc de la 5e journée de Ligue des champions. La rencontre, prévue au stade Red Bull Arena ce mardi 24 novembre, est dirigée par l'arbitre Ivan Kruzliak. Côté bancs, Martín Demichelis dirige les Allemands tandis que Didier Digard est aux commandes des Sang et Or. Un rendez-vous à enjeux pour deux formations qui ne peuvent plus se permettre de perdre du terrain.
- Avant-match : le PSV au bord du gouffre face au Real Madrid
Scotché à l'inquiétante 25e place avec seulement 4 points, le PSV n'a plus droit à l'erreur avant d'affronter le Real Madrid, ce mardi 24 novembre à 21h00 au stade Santiago-Bernabéu, pour cette 5e journée de Ligue des champions. En face, les Madrilènes, 2e avec 12 points, abordent cette affiche avec l'ambition de confirmer leur rang. L'arbitre norvégien Espen Eskås dirigera les débats d'une rencontre où le suspense s'annonce total pour les Néerlandais, déjà sous pression.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.