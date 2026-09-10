Ligue des champions 2026 : Slavia Prague - Lens, Bayern Munich... Scores en direct, classement et résultats

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Slavia Prague - Lens, Bayern Munich... Scores en direct, classement et résultats Fin de la première journée de Ligue des champions ce jeudi soir avec Lens qui se déplace à Prague.

Une entame de champion ! Le PSG, double vainqueur de la Ligue des champions en deux ans, va tenter de remporter une troisième étoile cette année pour rejoindre des clubs illustres qui ont déjà réussi cet exploit comme le Real Madrid. Pour leur première sortie européenne, les Parisiens ont fait le travail en s'imposant très largement face à Bratislava sur le score de 6-1 avec notamment un triplé de Ferran Torres et un doublé d'un Ousmane Dembélé retrouvé. Dans les autres résultats de la soirée, Arsenal a remporté une victoire précieuse sur la pelouse de Naples (0-1), le FC Barcelone a poursuivi son énorme début de saison en écrasant Feyenoord 5-1 et Liverpool a réussi son entrée en lice en disposant de la toujours difficile à manoeuvrer, l'Atlético Madrid.

Ce jeudi, dernier soir pour cette première journée de la Ligue des champions avec le dernier club français engagé, Lens, qui se déplacer sur la pelouse du Slavia Prague. On suivra également le retour de Manchester United, mais aussi les débuts du Bayern Munich, l'un des favoris de la compétition.

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Bayern Munich - Bodø/Glimt : à la pause, Norvégiens et Bavarois toujours scotchés en bas du tableau

Bodø/Glimt résiste tant bien que mal à l'Allianz Arena. Longtemps dominés (72% de possession pour le Bayern, 11 tirs contre 6), les Norvégiens doivent une fière chandelle à Haikin, auteur de plusieurs arrêts déterminants face à Kimmich puis Musiala, et à leur poteau sur une frappe de Kimmich (35e). En face, le Bayern multiplie les occasions sans parvenir à trouver la faille. Score toujours nul et vierge, 0-0, à la mi-temps. Au classement provisoire de cette phase de ligue, les deux formations restent scotchées aux 19e et 20e places, chacune à la recherche d'un premier succès pour se relancer dans la course à la qualification.

- Slavia Prague - Lens : à la mi-temps, une défense lensoise sous pression malgré le 0-0

Lens, en délicatesse tout au long de cette première période, doit beaucoup à Risser et Ganiou pour tenir le nul à la pause. La jeune arrière-garde artésienne, souvent prise de vitesse par un Šturm insaisissable, a longtemps semblé dépassée par l'intensité tchèque. Le Slavia a d'ailleurs cru marquer par Ayaosi (35e), finalement refusé pour une main. Markovic a lui aussi sauvé les siens face à Thauvin (41e) et Udol (32e). Côté lensois, Sima a manqué l'occasion parfaite (30e) sur une offrande de Bulatović. Score toujours vierge, 0-0, à la mi-temps entre Slavia Prague et Lens.

- Avant-match : Bayern Munich - Bodø/Glimt, personne ne veut traîner en bas du classement

Aucun point marqué. Avant le coup d'envoi à l'Allianz Arena, Bayern Munich et Bodø/Glimt pointent respectivement 17e et 18e du classement provisoire de cette phase de ligue. Pas question de traîner dans ces profondeurs. Les Bavarois, éliminés en demi-finale par le PSG la saison passée, veulent frapper fort d'entrée : ils ont remporté leur match d'ouverture lors de chacune de leurs 23 dernières campagnes européennes majeures. Face à eux, les Norvégiens, révélation de l'an dernier jusqu'aux huitièmes, n'ont jamais battu de club allemand en Europe (2 nuls, 1 défaite). Kompany aligne son équipe type avec Kane, Olise, Musiala et Luis Díaz, tandis que Knutsen mise sur son 4-3-3 habituel.

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Football