Ligue des champions 2026 : tous les résultats et le classement en direct après les matchs du PSG et de Lille

Découvrez les résultats de la première partie de la journée de la Ligue des champions ce mardi.

Résultat sans appel ce mardi 3 novembre 2026 à l'Estadio de la Cerámica, où le PSG a infligé un net 6-0 à Villarreal en Ligue des champions. Les Parisiens ont rapidement fait la différence en première période, João Neves ouvrant le score dès la 9e minute avant les réalisations de Désiré Doué à la 12e, Senny Mayulu à la 13e puis Fabián Ruiz à la 17e, portant le score à 4-0 à la pause. Santi Comesaña avait auparavant écopé d'un carton jaune côté espagnol. Au retour des vestiaires, Fabián Ruiz a inscrit un doublé en ajoutant un cinquième but à la 50e minute, avant que Dani Boly ne conclue le festival parisien à la 78e minute.

Résultat sans appel également ce mardi 3 novembre, où le FC Barcelone s'est imposé 3-0 face à Aston Villa en Ligue des champions. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 7e minute, score inchangé jusqu'à la pause malgré une nette domination catalane. Au retour des vestiaires, Raphinha a inscrit un doublé, à la 52e puis à la 64e minute.

Au classement de la Ligue des champions, le PSG prend la tête avec 12 points, devant Barcelone, deuxième avec 9 points, et Aston Villa, troisième avec 9 points également, tandis que Villarreal ferme la marche à la 29e place avec 3 points.





Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

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