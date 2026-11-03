Ligue des champions 2026 : Villarreal - PSG, Lille et de nombreux chocs, le programme et le classement en direct

Leaders de la phase de ligue avec trois victoires en trois matchs, dont un succès marquant face au FC Barcelone (4-2), les Parisiens se déplacent ce mardi à 21h sur la pelouse de Villarreal pour la 4e journée de Ligue des champions. Les Espagnols, eux, n'ont qu'une victoire à leur actif, contre Naples (3-1), après des défaites face à Dortmund (3-2) et Liverpool (4-3).

Pour le déplacement à Villarreal ce mardi (21h) en Ligue des champions, Luis Enrique devra composer sans Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, tous deux blessés le 20 octobre dernier lors de la victoire face au FC Barcelone (4-2). Kvaratskhelia souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, tandis que Dembélé est touché à une lésion à la cuisse gauche. Marquinhos et Nuno Mendes manqueront également à l'appel, mais en défense.

D'un côté une machine qui roule, de l'autre une équipe en perdition : Real Madrid et RB Leipzig n'évoluent clairement pas dans la même dimension. Victorieux 4-1 au Bernabéu, les Madrilènes grimpent à la 4e place avec 9 points, une position idéale dans la course à la qualification directe. Leipzig, à l'inverse, s'enfonce à la 30e place avec seulement 3 points, un classement alarmant qui complique sérieusement ses ambitions européennes pour la suite de cette phase de ligue.

22/10/26 - 00:21 - Club Brugge - Lens : les Brugeois grimpent au classement après leur succès Club Brugge occupe désormais la 11e place de la phase de championnat avec 6 points, une position confortable obtenue après sa victoire 3-0 face à Lens. Ce succès permet aux Belges de consolider leur dossier en vue des huitièmes de finale. Pour Lens, la désillusion est totale : les Sang et Or restent scotchés à la 27e place avec seulement 3 points, un total qui complique sérieusement leurs ambitions dans cette compétition européenne si exigeante.

22/10/26 - 00:20 - Bayern Munich - Arsenal : le nul (2-2) laisse les Gunners devant, les Munichois dans le ventre mou Un match nul spectaculaire. Bayern Munich et Arsenal se sont séparés sur le score de 2-2 à l'Allianz Arena. Ce résultat profite surtout aux Gunners, qui occupent désormais la 7e place avec 7 points, une position solide en vue de la qualification. Le Bayern Munich, de son côté, doit se contenter de la 14e place avec seulement 5 points, un total qui le maintient dans la partie inférieure du classement de cette phase de ligue. Un point qui ne satisfait pleinement ni l'un ni l'autre club.

21/10/26 - 23:11 - Real Madrid déroule face à Leipzig grâce à une pluie de buts (4-1) Quatre buteurs différents pour inscrire quatre réalisations : le Real Madrid a frappé fort face à Leipzig. Bernardo Silva ouvre le bal juste avant la pause (43e), puis Arda Güler double la mise au retour des vestiaires (51e). Kylian Mbappé enfonce le clou à la 83e minute avant que Tiago Gomis ne redonne un espoir illusoire à Leipzig (85e). Mais Yildiz Diomandé referme la rencontre deux minutes plus tard, à la 87e, scellant un succès madrilène sans appel sur le score final de 4-1.

21/10/26 - 23:11 - Club Bruges écrase Lens 3-0 et confirme sa supériorité 3-0 : Club Bruges s'impose face à Lens au terme d'un match à sens unique. Tout bascule juste avant la pause, quand Hans Vanaken trouve la faille à la 45e+3. Lens, déjà averti par un carton jaune à Matthieu Udol à la 45e, ne s'en remet jamais : Joaquin Seys double la mise dès la 50e minute. Le scénario se referme définitivement à la 72e, Carlos Forbs inscrivant le troisième but brugeois. Les Sang et Or terminent la rencontre sans réponse, malgré des cartons jaunes distribués en fin de partie des deux côtés.

21/10/26 - 23:10 - Bayern Munich - Arsenal : Rice arrache le nul (2-2) dans les ultimes minutes Declan Rice a sauvé Arsenal à la 82e minute, égalisant à 2-2 face au Bayern Munich au terme d'un match à rebondissements. Les Gunners avaient pourtant ouvert le score par Eberechi Eze (25e, après validation de la VAR), avant qu'Alphonso Davies ne réponde juste avant la pause (35e). Harry Kane avait relancé les Munichois en convertissant un penalty (61e), mais Rice a remis les deux équipes à égalité. Score final : 2-2, un nul spectaculaire à l'Allianz Arena.

21/10/26 - 22:07 - Lille s'enfonce, Galatasaray respire après leur duel de Ligue des champions Battu à domicile 4-2 par Galatasaray, Lille voit ses espoirs de qualification s'effriter un peu plus. Les Nordistes sombrent à la 35e place avec toujours 0 point au compteur, une position qui commence à ressembler à une impasse en Ligue des champions. En face, Galatasaray respire : la victoire rapporte gros et permet aux Turcs de grimper à la 25e place avec 3 points, un total qui relance clairement leurs ambitions dans cette phase de poules si exigeante.

21/10/26 - 21:56 - 1-0 : le Real Madrid mène face au RB Leipzig à la pause 1-0 pour le Real Madrid à la mi-temps face au RB Leipzig ! Bernardo Silva a fait la différence juste avant le repos, à la 43e minute, pour donner l'avantage aux Madrilènes. Domination nette des hommes de José Mourinho, auteurs de 59% de possession contre 41% pour les Allemands, avec 4 tirs cadrés de chaque côté. Au stade Santiago Bernabéu, l'équipe de Martín Demichelis doit désormais réagir en seconde période pour espérer revenir au score.

21/10/26 - 21:55 - Club Bruges mène Lens à la pause grâce à Vanaken À la mi-temps au Jan Breydelstadion, Club Bruges mène 1-0 face à Lens. Le seul but de cette première période a été inscrit juste avant la pause par Hans Vanaken, à la 45e+3e minute, permettant aux Belges de rentrer aux vestiaires avec l'avantage. Aucun autre buteur n'est à signaler pour l'instant côté artésien. À noter également un carton jaune reçu par Matthieu Udol à la 45e minute, côté Lens. Le score reste donc de 1-0 en faveur de Club Bruges à l'heure de la pause.

21/10/26 - 21:55 - Bayern Munich et Arsenal à la pause, 1-1 Bayern Munich et Arsenal sont à égalité, 1-1, à la mi-temps de ce choc de Ligue des champions. Bukayo Saka a dû quitter la pelouse sur blessure dès la 10e minute, remplacé par Eberechi Eze. Kai Havertz a écopé d'un carton jaune à la 13e minute. Eze a ensuite ouvert le score pour Arsenal à la 25e minute, après validation de l'arbitrage vidéo, avant qu'Alphonso Davies n'égalise pour le Bayern Munich à la 35e minute. Ezri Konsa a lui aussi été averti, à la 39e minute.

21/10/26 - 21:02 - Avant-match : Real Madrid - RB Leipzig, duel à enjeux opposés en Ligue des champions Real Madrid se présente en meilleure posture, 10e avec 6 points, avant de recevoir RB Leipzig au Estadio Bernabéu pour la 3e journée de Ligue des champions. En face, les Allemands occupent la 23e place avec seulement 3 points, une situation qui les oblige à réagir rapidement. José Mourinho aligne son équipe en 4-2-3-1 avec Mbappé, Vinícius Júnior et Bellingham, face au système identique de Martín Demichelis, qui mise sur Nkunku, Nusa et Gruda. L'arbitre roumain István Kovács dirige la rencontre.

21/10/26 - 21:01 - Avant-match : Club Brugge - Lens, duel entre deux équipes mal classées en Ligue des champions Club Brugge, 19e avec 3 points, reçoit Lens, 21e avec le même total, ce mercredi au Jan Breydelstadion pour la 3e journée de Ligue des champions. Ivan Leko aligne son équipe en 4-2-3-1 avec Sommer, Vanaken et Tresoldi, face au 3-4-2-1 de Yannick Cahuzac, qui s'appuie sur Risser, Hazard et Ivanović. Côté absences, Lens est privé de Jonathan Gradit, Abdallah Sima, Maik Nawrocki et Samson Baidoo, tandis que Club Brugge doit composer sans Kyriani Sabbe et Carlos Forbs. L'arbitre portugais Luís Miguel Branco Godinho dirige la rencontre.

21/10/26 - 21:00 - Avant-match : Bayern Munich - Arsenal, un choc à enjeux en Ligue des champions Deux trajectoires s'affrontent ce mercredi à l'Allianz Arena pour ce choc de 3e journée de Ligue des champions : un Bayern Munich 13e avec 4 points face à un Arsenal 9e et plus solide avec 6 points. Vincent Kompany aligne Kane, Gnabry et Davies en 4-2-3-1, quand Mikel Arteta mise sur Saka, Havertz et Ødegaard en 4-3-3. Les Gunners veulent confirmer leur rang européen, les Bavarois doivent relancer leur campagne devant leur public. L'Italien Davide Massa dirigera cette affiche électrique avant le coup d'envoi.

21/10/26 - 20:55 - Lille s'incline face à Galatasaray dans un match fou (2-4) Le suspense s'est envolé en seconde période à la Decathlon Arena. Après une première mi-temps à rebondissements conclue sur 2-2, grâce notamment au doublé de Soriba Diaoune, Galatasaray a fait basculer la rencontre. Lucas Torreira a redonné l'avantage aux Turcs à la 52e minute, puis Victor Osimhen a enfoncé le clou à la 61e minute. Les dernières minutes n'ont rien changé malgré les efforts lillois, et Galatasaray s'impose finalement 4-2 au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, dans un match marqué par un énorme retournement de situation après la pause.

21/10/26 - 19:41 - Lille et Galatasaray à la pause après un festival de buts (2-2) Score fou à la Decathlon Arena ! Galatasaray a ouvert la marque dès la 2e minute par Yunus Akgün, avant que Soriba Diaoune n'égalise cinq minutes plus tard pour Lille. Le jeune attaquant lillois a ensuite signé un doublé en redonnant l'avantage aux siens à la 39e minute. Mais Galatasaray a répondu juste avant la pause grâce à Aleksandr Batrakov, auteur du but du 2-2 à la 44e minute. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette égalité parfaite, avec huit tirs côté lillois contre cinq pour Galatasaray.

21/10/26 - 19:38 - Olise également absent, suspendu En plus du forfait de Kimmich, le Bayern Munich devra composer sans Michael Olise pour affronter Arsenal. L'attaquant est suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match contre le Viking VK, conclu sur un score de 3-3.

21/10/26 - 19:00 - Kompany incertain Vincent Kompany, souffrant d'un virus qui lui cause également des douleurs à la hanche, n'a pas pu assurer lui-même le point presse d'avant-match, remplacé par son adjoint Aaron Danks. Sa présence sur le banc munichois ce mercredi soir reste incertaine. "Il jouera son rôle, mais il faudra attendre pour savoir si ce sera à l'Allianz Arena", a précisé Danks.

21/10/26 - 18:46 - Avant-match : Lille reçoit Galatasaray en Ligue des champions Coup d'envoi imminent. Pour cette 3e journée de Ligue des champions, Lille accueille Galatasaray au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, mercredi 21 octobre 2026. Carlo Ancelotti s'est montré optimiste sur les chances de qualification de son équipe. Côté turc, le club avait réclamé des garanties de sécurité avant le déplacement. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec notamment Victor Osimhen titulaire pour Galatasaray. L'arbitre Rade Obrenović dirigera la rencontre.

21/10/26 - 18:22 - Le Bayern appelle au respect de la vie privée Dans son communiqué, le club bavarois est resté sobre sur les circonstances de ce deuil. "Au nom de la famille, nous vous prions de respecter leur vie privée et leur deuil, et par conséquent de vous abstenir de toute recherche supplémentaire et de tout compte rendu", a écrit le Bayern Munich.

21/10/26 - 17:47 - Kimmich forfait contre Arsenal Le Bayern Munich a annoncé quelques heures avant le coup d'envoi du choc de Ligue des champions contre Arsenal l'absence de Joshua Kimmich. Le club évoque un décès dans le cercle familial le plus proche du milieu de terrain. Le match est programmé à 21 heures à l'Allianz Arena.

21/10/26 - 17:17 - Bruges se méfie du pressing lensois Fraîchement auteur d'une victoire de prestige sur la pelouse de l'Inter Milan (3-4), le Club Bruges d'Ivan Leko se garde de tout excès de confiance avant d'affronter Lens. L'entraîneur croate a insisté sur l'intensité du pressing artésien, la force dans les duels et le volume de course de ses adversaires. "Nous devons être humbles, nous devons savoir où nous sommes, qui nous sommes", a-t-il averti, conscient des pièges d'un tel match.

21/10/26 - 16:43 - Leko recadre son joueur et loue Lens L'entraîneur du Club Bruges, Ivan Leko, a livré une analyse bien plus mesurée que celle de son défenseur Joaquin Seys. Le technicien croate a reconnu que les noms lensois paraissaient moins prestigieux que ceux de l'Inter, Liverpool ou Arsenal, mais a salué le visage de l'équipe artésienne après avoir étudié ses derniers matchs. "C'est mieux que ce que j'attendais ... c'est une très bonne équipe", a-t-il assuré.

21/10/26 - 16:00 - Un défenseur de Bruges provoque Lens avant le choc À la veille de recevoir le RC Lens ce mercredi à 21h pour la Ligue des champions, le latéral belge Joaquin Seys a regretté l'absence de "joueurs de classe mondiale" en face de son équipe. Des propos rapportés par La Voix du Nord, que le défenseur a toutefois nuancés en reconnaissant que les Sang et Or restent un adversaire redoutable. "Ce sera un match difficile, on aura de bons joueurs contre nous", a-t-il tempéré.

21/10/26 - 15:14 - Un message de résilience pour ses fans Au-delà du choc, Kvaratskhelia affiche une volonté de rebondir face aux mois de rééducation qui l'attendent. "Je sais que je dois revenir plus fort, pour les miens, qui sont toujours à mes côtés", a-t-il assuré, évoquant une épreuve qu'il dit vouloir surmonter avec foi. Il a également remercié ses supporters pour leur soutien, leur promettant de ne jamais les trahir.

21/10/26 - 14:44 - Kvaratskhelia brisé par sa blessure Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit mardi soir contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a réagi ce mercredi sur Instagram. L'ailier géorgien du PSG confie son incompréhension face à cet accident survenu alors qu'il se sentait au sommet de sa préparation. "Pourquoi moi? Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça", a-t-il écrit, avant de subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

21/10/26 - 11:26 - Une résilience revendiquée Doué a mis en avant la capacité du PSG à ne jamais se décourager malgré les égalisations adverses. "On ne se sent jamais impuissants, jamais vaincus sur le terrain. On sait qu'il y a toujours une faille et une opportunité tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti", a-t-il expliqué.

21/10/26 - 10:59 - Doué salue le collectif parisien Malgré sa distinction individuelle, Désiré Doué a insisté sur le mérite collectif de l'équipe. "Il faut souligner le travail de toute l'équipe, il n'y a pas que moi ce soir", a-t-il déclaré, citant le travail des défenseurs, des milieux et des autres attaquants.