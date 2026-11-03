Ligue des champions 2026 : Villarreal - PSG, Lille et de nombreux chocs, le programme et le classement en direct

Florian Gregoire

Ligue des champions 2026 : Villarreal - PSG, Lille et de nombreux chocs, le programme et le classement en direct Place à la 4e journée de la Ligue des champions ce mardi avec le PSG qui se déplace en Espagne.

Suite de la phase de ligue de la Ligue des champions ces mardi et mercredi. Le PSG, leader incontesté depuis le début de la campagne européenne après des victoires impressionnantes face à Manchester City et le FC Barcelone, notamment, se déplace en Espagne, sur les terres de Villarreal dans un match qui sent bon l'Europe. Villarreal a besoin de points de son côté avec une seule victoire, c'était face à Naples lors de la première journée. On suivra également le déplacement lointain de Lille chez le redoutable Bodo Glimt, Barcelone qui accueille Aston Villa ou encore et surtout le très choc entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. 

Calendrier de la Ligue des champions 2026-2027

Retrouvez tout le calendrier complet de la phase de ligue de la Ligue des champions saison 2026. Cette première phase de compétition s'étale jusqu'à la fin du mois de janvier pour les dernières rencontres à l'occasion d'un multiplex.

 

Résultats de la Ligue des champions 2026-2027

Dès le coup de sifflet final des rencontres avec une mise à jour en quelques secondes, retrouvez tous les résultats des matchs de la Ligue des champions.

 

Classement de la Ligue des champions 2026-2027

Les clubs classés du 1er au 8e rang de la phase de ligue se qualifient pour les huitièmes de finale. Les clubs classés du 9e au 24e rang se qualifient pour les matches de barrage de la phase à élimination directe. Les clubs classés du 25e au 36e rang sont éliminés.

 
Dernières mises à jour

- Villarreal-PSG, un choc à distance

Leaders de la phase de ligue avec trois victoires en trois matchs, dont un succès marquant face au FC Barcelone (4-2), les Parisiens se déplacent ce mardi à 21h sur la pelouse de Villarreal pour la 4e journée de Ligue des champions. Les Espagnols, eux, n'ont qu'une victoire à leur actif, contre Naples (3-1), après des défaites face à Dortmund (3-2) et Liverpool (4-3).

- Kvaratskhelia et Dembélé absents à Villarreal

Pour le déplacement à Villarreal ce mardi (21h) en Ligue des champions, Luis Enrique devra composer sans Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, tous deux blessés le 20 octobre dernier lors de la victoire face au FC Barcelone (4-2). Kvaratskhelia souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, tandis que Dembélé est touché à une lésion à la cuisse gauche. Marquinhos et Nuno Mendes manqueront également à l'appel, mais en défense.

- Real Madrid - RB Leipzig : un monde sépare les deux équipes au classement

D'un côté une machine qui roule, de l'autre une équipe en perdition : Real Madrid et RB Leipzig n'évoluent clairement pas dans la même dimension. Victorieux 4-1 au Bernabéu, les Madrilènes grimpent à la 4e place avec 9 points, une position idéale dans la course à la qualification directe. Leipzig, à l'inverse, s'enfonce à la 30e place avec seulement 3 points, un classement alarmant qui complique sérieusement ses ambitions européennes pour la suite de cette phase de ligue.

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