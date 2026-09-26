Ligue des nations 2026 : Angleterre - Espagne attendu, scores, résultats et classements

Retournement de situation à Wembley. L'Espagne avait pourtant idéalement démarré grâce à Lamine Yamal, buteur dès la 2e minute. Mais l'Angleterre a réagi avec autorité en fin de première période : Anthony Gordon a égalisé à la 36e minute avant que Harry Kane ne complète la remontée à la 40e, d'une passe décisive de Nico O'Reilly. À la pause, les Three Lions mènent donc 2 buts à 1 face à une Roja pourtant plus entreprenante en possession, avec 55% du ballon contre 45% pour les hommes de Thomas Tuchel.

Coup dur pour l'Espagne avant même le coup d'envoi : Eric Garcia s'est blessé à l'échauffement, une inquiétude supplémentaire pour Luis de la Fuente qui doit déjà composer avec les soucis physiques de Rodri, Pau Cubarsí, Pablo Barrios et Pedro Porro. Malgré cela, la Roja aligne Lamine Yamal, Nico Williams et Dani Olmo en 4-2-3-1 pour ce lancement de Ligue des nations, groupe 3. En face, Thomas Tuchel n'est pas épargné non plus, avec plusieurs absences signalées dans son effectif. Rendez-vous à Wembley, sous l'arbitrage de Davide Massa, pour cette première journée sous tension.

Zéro sur zéro. Battue 0-2 par la Belgique, l'Italie démarre cette Ligue des nations avec zéro point au compteur, une position inconfortable dès la première journée dans ce groupe 1. En face, les Diables Rouges empochent les 3 points de la victoire et prennent d'entrée la tête du classement. L'écart est déjà net entre les deux nations, et la Squadra Azzurra devra impérativement réagir lors des prochaines journées pour ne pas se laisser distancer davantage par une Belgique parfaitement lancée.

00:05 - Turquie - France : la Turquie s'enfonce après sa défaite à domicile La Turquie s'enfonce dans la crise. Battue 0-1 par la France, la sélection de Vincenzo Montella reste scotchée à 0 point après cette première journée, un début de campagne inquiétant qui la place déjà en position délicate dans ce groupe relevé. Réduite à dix après l'expulsion de son gardien Uğurcan Çakır, elle n'a jamais réussi à revenir au score malgré ses assauts désespérés en fin de match. En face, la France engrange 3 points précieux et démarre idéalement l'ère Zinédine Zidane, laissant les Turcs dans l'urgence pour la suite de la compétition.

25/09/26 - 22:55 - Italie - Belgique : la Belgique s'impose 0-2 et confirme sa domination à Rome Menée dès la 20e minute par la réalisation de Mika Godts, servi par Kevin De Bruyne, l'Italie n'est jamais parvenue à refaire surface face à des Diables Rouges maîtres de leur sujet. Dodi Lukébakio a enfoncé le clou à la 69e minute pour porter le score à 0-2. Malgré une possession supérieure (56%), la Squadra Azzurra s'est montrée impuissante offensivement, tandis que la Belgique repart de Rome avec un succès solide et sans trembler.

25/09/26 - 22:55 - Turquie - France : les Bleus s'imposent 0-1 mais perdent Mbappé sur blessure En tête au tableau d'affichage depuis la 54e minute grâce à l'unique but de la rencontre, signé Kylian Mbappé sur un service de Michael Olise, la France a dû batailler jusqu'au bout pour préserver son avance. L'attaquant parisien, auteur de ce but décisif, a quitté la pelouse sur blessure dès la 59e minute, assombrissant cette première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus. Réduite à dix après l'expulsion du gardien Ugurcan Çakir à la 87e minute, la Turquie a multiplié les assauts en fin de match, sans parvenir à inquiéter une défense française solidaire jusqu'au coup de sifflet final.

25/09/26 - 21:40 - Italie - Belgique en direct : la Belgique mène 0-1 à la mi-temps à Rome Plus efficaces que les Italiens devant le but malgré une possession partagée à 50%, les Belges mènent 0-1 à la pause au Stadio Olimpico. L'unique but de la première période est signé Mika Godts à la 20e minute, sur un service de Kevin De Bruyne. Les Diables Rouges se montrent aussi plus dangereux dans le jeu, avec cinq tirs cadrés contre seulement deux pour la Squadra Azzurra. Deux cartons jaunes ont été distribués côté belge, pour Nicolas Raskin (25e) puis David Moreira (29e), tous deux pour avoir retardé la reprise du jeu.

25/09/26 - 21:40 - Turquie - France en direct : 0-0 à la pause, les Bleus butent sur Çakir Score muet et suspense entier à la mi-temps entre la Turquie et la France, dans ce choc décisif pour la première place du groupe. Les hommes de Zidane dominent largement les débats, mais Mbappé et Dembélé peinent à se montrer dangereux. Il faut attendre la fin de période pour voir Cherki puis Olise inquiéter Ugurcan Çakir, auteur d'une parade splendide sur une frappe limpide du droit. La Turquie, repliée en bloc bas, résiste pour l'instant et rêve toujours d'un premier point précieux.

25/09/26 - 19:49 - Klopp recadre son ancien capitaine après ce nul en Ligue des nations Jürgen Klopp, désormais sélectionneur de l'Allemagne, a répondu aux critiques de Virgil van Dijk à l'issue de ce match de Ligue des nations. "Il y a eu une faute sur le but de Virgil, certes mineure, mais une faute tout de même, donc ce but a été refusé à juste titre", a estimé l'Allemand. Il a également justifié la poursuite du jeu lors du but de Nmecha, rappelant que c'est "à l'arbitre d'arrêter le jeu, pas aux équipes sur le terrain".

25/09/26 - 18:59 - Van Dijk dénonce l'annulation de son but en Ligue des nations Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk a vivement critiqué l'arbitrage après le match de Ligue des nations face à l'Allemagne, estimant que son but inscrit à la 12e minute n'aurait jamais dû être refusé. "Le premier but a été refusé beaucoup trop facilement", a-t-il lancé, assurant que Brian Brobbey n'avait "absolument rien fait" sur le gardien allemand. Un second but des Oranje, signé Mexx Meerdink, avait également été annulé à la 62e minute après un cafouillage dans la surface.

25/09/26 - 18:25 - Mbappé et Zidane avaient échangé avant l'annonce, un signal fort avant la Ligue des nations Comme révélé par RMC Sport, Zinédine Zidane s'était entretenu avec Kylian Mbappé avant sa première sélection à la tête des Bleus, notamment sur son positionnement sur le terrain. L'attaquant savait déjà qu'il conserverait le brassard sous le nouveau sélectionneur. Cet échange marque la volonté de Zidane d'installer rapidement ses repères dans le groupe, à l'approche des prochains matchs officiels, dont ceux de Ligue des nations.

25/09/26 - 17:30 - Avant la Ligue des nations, Zidane s'inspire du modèle madrilène pour ses capitaines En instaurant une hiérarchie claire derrière Mbappé, Zidane rompt avec la méthode de Didier Deschamps, qui n'avait jamais formalisé d'ordre précis. Ce principe rappelle une tradition chère au Real Madrid, où l'ancienneté dans le vestiaire pèse fortement dans le choix des capitaines. Un héritage que l'ancien Ballon d'or connaît bien et qu'il compte appliquer dès les prochains rendez-vous des Bleus, notamment en Ligue des nations. Sous Deschamps, plusieurs joueurs comme Maignan, Konaté, Tchouaméni, Kanté ou Digne avaient porté le brassard en l'absence de Mbappé.

25/09/26 - 16:36 - Zidane fixe la hiérarchie des capitaines avant la Ligue des nations Zinédine Zidane a tranché sur l'ordre des capitaines des Bleus dès son arrivée à la tête de la sélection. Kylian Mbappé conserve le brassard, devant Ousmane Dembélé désigné vice-capitaine, puis Adrien Rabiot et Jules Koundé. Ce classement, basé sur l'ancienneté en sélection, s'appliquera lors des prochaines échéances, y compris en Ligue des nations. Mbappé totalise 106 sélections, Dembélé 67, Rabiot 66 et Koundé 56.

25/09/26 - 15:40 - Après ce match de Ligue des nations, Ronaldo évoque son avenir international Remplacé à la 68e minute par Gonçalo Ramos lors de cette rencontre de Ligue des nations, Cristiano Ronaldo a refusé de fixer une date pour sa retraite internationale. Il a affirmé que sa motivation venait de ceux qui veulent continuer à le voir jouer, tout en confirmant son objectif d'atteindre les 1 000 buts en carrière. L'attaquant portugais a aussi réagi aux critiques d'une partie de la presse portugaise à son égard.

25/09/26 - 14:57 - Un but refusé pour Ronaldo lors de cette soirée de Ligue des nations Dix minutes après son occasion manquée, Cristiano Ronaldo a cru se racheter en faisant trembler les filets d'un tir en bout de course lors de ce match de Ligue des nations. Mais l'arbitre a annulé la réalisation pour une position de hors-jeu jugée évidente à la 59e minute. Le quintuple Ballon d'or n'a donc pas pu célébrer comme à son habitude.

25/09/26 - 14:07 - Soirée frustrante pour Ronaldo Titularisé par Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée frustrante en Ligue des nations. À la réception d'un centre parfait de Ruben Neves, l'attaquant portugais a choisi le pied gauche plutôt que la tête et a totalement manqué le cadre. Son 980e but en carrière devra donc attendre encore un peu.

25/09/26 - 13:34 - Joao Félix offre la victoire au Portugal en Ligue des nations C'est l'attaquant portugais qui a débloqué la situation en Ligue des nations, d'une frappe de l'extérieur de la surface. Il a été servi par Nuno Mendes et a inscrit l'unique but de la rencontre à la 22e minute. Ce but a suffi au Portugal pour s'imposer face aux Gallois.

25/09/26 - 12:49 - En Ligue des nations, le Portugal s'impose sans éclat face au pays de Galles Pour ses débuts sur le banc du Portugal, Jorge Jesus s'est offert une victoire 1-0 contre le pays de Galles ce jeudi en Ligue des nations. Une victoire étriquée, à l'image d'une équipe qui n'a pas totalement convaincu malgré la domination. Le match s'est joué à Lisbonne devant le public portugais.

25/09/26 - 12:00 - Truffert et Diouf en concurrence au poste de latéral gauche Le couloir gauche défensif oppose Adrien Truffert, seulement une sélection au compteur, au nouvel appelé Andy Diouf. Un léger avantage se dégagerait pour Truffert, dont le profil plus défensif serait jugé plus adapté derrière un Kylian Mbappé très offensif. La tendance n'est toutefois pas présentée comme définitive.

25/09/26 - 11:07 - Jacquet peut créer la surprise Si Jules Koundé devrait conserver sa place de latéral droit, l'identité de son partenaire dans l'axe aux côtés de Dayot Upamecano reste incertaine. Le novice Jérémy Jacquet, auteur de séances remarquées depuis le début du rassemblement et actuellement en grande forme avec Liverpool, pourrait être aligné d'entrée. Cette option ferait de lui l'une des révélations de ce premier rassemblement version Zidane.

25/09/26 - 10:09 - Mbappé confirmé à gauche, Dembélé en pointe Le repositionnement de Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l'attaque semble se confirmer sous l'ère Zidane. Ousmane Dembélé, de son côté, occuperait le poste de pointe, laissant Michael Olise animer le front de l'attaque. Cette organisation offensive sera particulièrement scrutée lors de cette première sortie.

25/09/26 - 09:38 - Cherki repositionné, un rôle inédit en sélection Rayan Cherki devrait débuter la rencontre mais dans un poste plus reculé qu'à Manchester City. L'ancien Lyonnais est annoncé en relayeur au sein d'un milieu à trois complété par Manu Koné en sentinelle et Adrien Rabiot sur le côté gauche. Une adaptation tactique voulue par Zidane pour son premier onze.