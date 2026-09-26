Ligue des nations 2026 : Angleterre - Espagne attendu, scores, résultats et classements

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : Angleterre - Espagne attendu, scores, résultats et classements Les champions du monde espagnols font leur retour à la compétition dans un gros choc face à l'Angleterre ce samedi.

L'Espagne est de retour à la compétition ! Après le titre de champion du monde acquis aux Etats-Unis face à l'Argentine, la Roja lance une toute nouvelle campagne avec la Ligue des nations. Et pour débuter ce cycle, quoi de mieux qu'un énorme choc face au 3e de cette dernière Coupe du monde, l'Angleterre. On soulignera également le match dans le match pour le Ballon d'or avec l'Anglais Harry Kane, favori pour le trophée et un certain Lamine Yamal qui rêve également de soulever le plus prestigieux des trophées individuels.

À l'issue de la phase de ligue, qui s'achève en novembre 2026, les meilleures équipes de la Ligue A pourront se qualifier pour la phase finale en remportant leur quart de finale, disputé en mars 2027. La phase finale réunira de nouveau quatre équipes. Cette Ligue des nations sera importante puisque la campagne devrait être liée à la qualification pour l'Euro 2028 au Royaume Uni et en Irlande, certains devraient avoir une seconde chance d'accéder aux barrages pour la phase finale.

Le système de relégation change également puisque la compétition passe à un système de trois ligues pour 2028-2029. Par conséquent, les promotions et relégations de l'édition sont organisés pour aboutir à 18 équipes par ligue. Concrètement, voici les règles selon l'UEFA.

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Angleterre - Espagne : les Three Lions renversent la Roja avant la pause

Retournement de situation à Wembley. L'Espagne avait pourtant idéalement démarré grâce à Lamine Yamal, buteur dès la 2e minute. Mais l'Angleterre a réagi avec autorité en fin de première période : Anthony Gordon a égalisé à la 36e minute avant que Harry Kane ne complète la remontée à la 40e, d'une passe décisive de Nico O'Reilly. À la pause, les Three Lions mènent donc 2 buts à 1 face à une Roja pourtant plus entreprenante en possession, avec 55% du ballon contre 45% pour les hommes de Thomas Tuchel.

- Angleterre - Espagne : l'Espagne déjà fragilisée avant le coup d'envoi

Coup dur pour l'Espagne avant même le coup d'envoi : Eric Garcia s'est blessé à l'échauffement, une inquiétude supplémentaire pour Luis de la Fuente qui doit déjà composer avec les soucis physiques de Rodri, Pau Cubarsí, Pablo Barrios et Pedro Porro. Malgré cela, la Roja aligne Lamine Yamal, Nico Williams et Dani Olmo en 4-2-3-1 pour ce lancement de Ligue des nations, groupe 3. En face, Thomas Tuchel n'est pas épargné non plus, avec plusieurs absences signalées dans son effectif. Rendez-vous à Wembley, sous l'arbitrage de Davide Massa, pour cette première journée sous tension.

- Italie - Belgique : la Belgique s'envole, l'Italie déjà sous pression

Zéro sur zéro. Battue 0-2 par la Belgique, l'Italie démarre cette Ligue des nations avec zéro point au compteur, une position inconfortable dès la première journée dans ce groupe 1. En face, les Diables Rouges empochent les 3 points de la victoire et prennent d'entrée la tête du classement. L'écart est déjà net entre les deux nations, et la Squadra Azzurra devra impérativement réagir lors des prochaines journées pour ne pas se laisser distancer davantage par une Belgique parfaitement lancée.

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