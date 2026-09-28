Ligue des nations 2026 : Belgique - France au programme, classements et tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : Belgique - France au programme, classements et tous les résultats L'équipe de France dispute son second match de la Ligue des nations ce lundi face à la Belgique.

Deuxième match pour l'équipe de France dans cette Ligue des nations. Après une victoire difficile en Turquie grâce à un but de Kylian Mbappé, sorti sur blessure et désormais forfait pour la fin du rassemblement, les Bleus de Zinédine Zidane affrontent désormais la Belgique pour prendre seuls les commandes du groupe dans cette Ligue A. Et pour l'occasion, le sélectionneur des Bleus a prévu de procéder à plusieurs changements. "Des changements il va y en avoir. Combien? Vous le verrez demain. On savait qu'on aurait quatre matchs en si peu de temps. On va faire tourner un petit peu. Le plus important, c'est d'apprendre à se connaître les uns les autres. Mais on s'est plus reposés, fait des soins que s'entraîner (depuis vendredi, ndlr)"

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- En Ligue des nations, l'Allemagne de Klopp chute à domicile contre la Grèce

Pour ses grands débuts à domicile sur le banc de la Nationalmannschaft, Jürgen Klopp a connu une désillusion à Augsbourg (0-1) face à la Grèce. Une défaite inédite dans l'histoire des confrontations entre les deux nations, l'Allemagne n'ayant jamais perdu contre les Grecs en dix rencontres précédentes. Ce revers marque un premier accroc majeur pour le technicien allemand depuis sa prise de fonction.

- Norvège - Portugal : la tension monte en bas du groupe A4

La Norvège s'incline 1-2 face au Portugal à Oslo, un résultat qui accentue la pression au classement du groupe A4. Le Portugal engrange 3 points supplémentaires et conserve la tête avec 6 points au total. La Norvège, elle, reste bloquée à 3 points et n'en gagne aucun de plus après cette défaite. L'écart se creuse désormais entre les deux sélections, la Norvège devant impérativement réagir lors des prochaines journées pour ne pas voir le Portugal prendre le large en tête du groupe.

- Allemagne - Grèce : l'Allemagne recule au classement après sa défaite

L'Allemagne s'incline 0-1 face à la Grèce et reste scotchée à 1 point, 3e du groupe A2. Ce revers ne rapporte aucun point à la Mannschaft, malgré une nette domination durant la rencontre. En face, la Grèce engrange les 3 points de la victoire et grimpe à 6 points, s'installant en tête du groupe A2. Un écart de 5 points sépare désormais les deux équipes, la Grèce prenant une option sérieuse sur la suite de cette Ligue des nations.

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