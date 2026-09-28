Ligue des nations 2026 : Belgique - France et Turquie - Italie en direct, les classements et tous les résultats

Dominante dans son historique face à la Turquie, l'Italie s'est imposée dans 75% des confrontations précédentes, sans aucune victoire turque et 25% de nuls. Mais l'incertitude plane avant cette 2e journée de Ligue des nations. Battue 0-2 par la Belgique au premier match, la Squadra Azzurra veut réagir, tout comme la Turquie, tombée 0-1 face à la France. À Bursa, Montella opte pour un 3-4-3 face au 4-3-3 de Mancini, sous l'arbitrage de Michael Oliver. Plusieurs cadres manquent à l'appel des deux côtés, ajoutant à l'incertitude de cette rencontre.

Coup d'envoi imminent au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Cette rencontre compte pour la 2e journée du groupe 1 de Ligue A en Ligue des nations. Au classement, la Belgique occupe la première place avec 3 points, devant la France, deuxième avec le même total. Les deux sélections visent la victoire pour asseoir leur position dans ce groupe. L'historique récent penche nettement du côté français, avec cinq victoires sur les six dernières confrontations, contre une seule pour les Diables Rouges et aucun match nul.

Interrogé sur la tension entre la France et la Belgique avant ce match de Ligue des nations, Eduardo Camavinga a relativisé avec humour. "C'est plus vous les Belges qui l'aviez en travers de la gorge", a-t-il plaisanté, tout en reconnaissant l'importance de la rencontre face à "une grande nation". Il s'est dit impatient de disputer ce type de match.

20:00 - La Belgique aussi privée de deux joueurs pour cette soirée de Ligue des nations Mark van Bommel a confirmé les forfaits de Leandro Trossard et Mike Penders pour affronter les Bleus en Ligue des nations. L'ailier est touché au talon, tandis que le gardien souffre d'une blessure au quadriceps. Ces absences viennent s'ajouter à celle, côté français, de Kylian Mbappé.

19:19 - Van Bommel regrette l'absence de Mbappé pour ce choc de Ligue des nations Le sélectionneur belge Mark van Bommel a exprimé sa déception après le forfait de Kylian Mbappé pour ce rendez-vous de Ligue des nations. "C'est dommage que Mbappé ne soit pas là. Je veux toujours voir les meilleurs joueurs sur le terrain", a-t-il regretté en conférence de presse. Il a ajouté ne pas connaître la nature exacte de la blessure de l'attaquant du Real Madrid.

18:49 - Une Belgique de haut niveau attend les Bleus en Ligue des nations Avant d'affronter la sélection belge en Ligue des nations, Zinédine Zidane a mis en garde contre la qualité de l'adversaire du soir. "C'est une très belle équipe, qui a fait une très belle Coupe du monde, avec de grosses individualités", a-t-il déclaré. Il a également évoqué la présence d'un nouveau sélectionneur en face, Mark van Bommel.

18:01 - Doué et Barcola emballent Zidane avant cette étape de Ligue des nations Zinédine Zidane a livré son admiration pour Désiré Doué et Bradley Barcola avant le match de Ligue des nations face à la Belgique. "Ce sont des joueurs jeunes et très dynamiques, super intéressants. J'adore ce type de joueurs parce que sur les côtés, c'est là qu'on peut faire beaucoup de différences", a-t-il expliqué. Les deux attaquants pourraient tenir une place importante dans le dispositif offensif français.

17:13 - Zidane invite ses Bleus à profiter du moment avant cette Ligue des nations À la veille du déplacement à Bruxelles pour la Ligue des nations, Zinédine Zidane a insisté sur l'état d'esprit de son groupe. "Je vois qu'ils sont heureux d'être ensemble. C'est l'équipe de France, il y a de belles affiches. Il faut en profiter", a-t-il confié. Le technicien de 54 ans a rappelé combien le temps passe vite dans une carrière de footballeur.

16:17 - Cherki séduit Zidane avant ce rendez-vous de Ligue des nations Zinédine Zidane s'est montré enthousiaste au sujet de Rayan Cherki, positionné au milieu de terrain pour ce match de Ligue des nations. "Il est capable de recevoir des ballons entre les lignes, il trouve des passes incroyables", a-t-il souligné. Le sélectionneur a précisé apprécier aussi bien son jeu avec ballon que son activité sans ballon.

15:35 - Van Bommel, adversaire d'un soir familier pour Zidane en Ligue des nations Face à Mark van Bommel, nouveau sélectionneur belge et ancien milieu de terrain néerlandais, Zinédine Zidane a évoqué leurs duels passés avec le sourire avant ce match de Ligue des nations. "On n'a pas tout à fait le même style, parce que c'était plutôt lui qui me chargeait et qui me donnait des petites boîtes", a-t-il plaisanté. Il a néanmoins salué le caractère et la personnalité de son ancien adversaire sur le terrain.

14:51 - En pleine préparation de la Ligue des nations, Zidane se dit peiné par les incendies Interrogé sur les feux qui ont touché la France et la Kabylie, Zinédine Zidane a exprimé sa tristesse en marge de la préparation du match de Ligue des nations contre la Belgique. "Je suis peiné par ce qui s'est passé, par toutes ces choses hors de contrôle qui font du mal à des familles", a-t-il déclaré. Il a formulé le souhait de ne plus voir de telles catastrophes se reproduire.

13:49 - Dembélé au coeur des discussions avant ce nouveau test de Ligue des nations Zinédine Zidane a longuement échangé avec Ousmane Dembélé avant la séance de veille de match, concluant leur discussion par une tape amicale sur l'épaule. "Il est bien, il est content. Il pourrait peut-être jouer les quatre matchs. Ce n'est pas ce qu'on va faire mais il en serait capable", a confié le sélectionneur. Capitaine ce lundi en l'absence de Mbappé, Dembélé occupe déjà ce rôle informellement selon Zidane: "Il a ce rôle même quand il ne l'est pas. Ça se sent."

13:01 - Une compo bousculée pour la France Avant le déplacement à Bruxelles, Zinédine Zidane a testé Désiré Doué en faux numéro 9 à la place d'Ousmane Dembélé lors de la mise en place de la veille de match. Michael Olise et Bradley Barcola l'accompagnaient sur le front de l'attaque, tandis que Rayan Cherki et Adrien Rabiot entouraient Eduardo Camavinga au milieu. Mike Maignan et la charnière Upamecano-Lacroix devraient être reconduits, pour un onze qui compterait trois changements par rapport à la victoire en Turquie.

12:10 - L'Allemagne doit réagir face à la Serbie pour sa Ligue des nations Après leur revers contre la Grèce, les Allemands recevront la Serbie ce jeudi à l'Allianz Arena de Munich, devant 75 000 spectateurs. Une rencontre déjà cruciale pour Klopp, qui doit impérativement rebondir pour garder espoir de finir parmi les deux premiers de son groupe, seules places qualificatives pour les quarts de finale de la Ligue des nations. L'Allemagne se déplacera ensuite à Thessalonique pour y affronter la Grèce.

11:24 - Klopp mise sur un groupe élargi pour la suite de la Ligue des nations Pour cette trêve internationale marquée par quatre matches, Jürgen Klopp a convoqué un groupe très large de 44 joueurs. La plupart des titulaires alignés à Amsterdam et à Augsbourg devraient céder leur place à de nouveaux visages dès le prochain rassemblement. Une rotation massive qui illustre la volonté du sélectionneur de tester différentes options en ce début de mandat.

10:50 - La Grèce prend la tête de son groupe de Ligue des nations Grâce à ce succès à Augsbourg, la Grèce enchaîne un deuxième succès à l'extérieur après sa victoire en Serbie. Les Grecs dominent désormais leur groupe et recevront les Pays-Bas dimanche prochain avec l'ambition de confirmer leur excellent début de campagne. L'Allemagne, elle, ne compte qu'un point en deux matches et occupe l'avant-dernière place du classement.

10:10 - En Ligue des nations, l'Allemagne de Klopp chute à domicile contre la Grèce Pour ses grands débuts à domicile sur le banc de la Nationalmannschaft, Jürgen Klopp a connu une désillusion à Augsbourg (0-1) face à la Grèce. Une défaite inédite dans l'histoire des confrontations entre les deux nations, l'Allemagne n'ayant jamais perdu contre les Grecs en dix rencontres précédentes. Ce revers marque un premier accroc majeur pour le technicien allemand depuis sa prise de fonction.

00:05 - Norvège - Portugal : la tension monte en bas du groupe A4 La Norvège s'incline 1-2 face au Portugal à Oslo, un résultat qui accentue la pression au classement du groupe A4. Le Portugal engrange 3 points supplémentaires et conserve la tête avec 6 points au total. La Norvège, elle, reste bloquée à 3 points et n'en gagne aucun de plus après cette défaite. L'écart se creuse désormais entre les deux sélections, la Norvège devant impérativement réagir lors des prochaines journées pour ne pas voir le Portugal prendre le large en tête du groupe.

00:05 - Allemagne - Grèce : l'Allemagne recule au classement après sa défaite L'Allemagne s'incline 0-1 face à la Grèce et reste scotchée à 1 point, 3e du groupe A2. Ce revers ne rapporte aucun point à la Mannschaft, malgré une nette domination durant la rencontre. En face, la Grèce engrange les 3 points de la victoire et grimpe à 6 points, s'installant en tête du groupe A2. Un écart de 5 points sépare désormais les deux équipes, la Grèce prenant une option sérieuse sur la suite de cette Ligue des nations.

27/09/26 - 22:55 - Norvège - Portugal : le Portugal s'impose 2-1 à Oslo La Norvège s'incline 1-2 face au Portugal à l'Ullevaal Stadion, un revers qui alimente la tension en bas de tableau. João Félix avait ouvert le score dès la 17e minute pour les Portugais. Erling Haaland a égalisé pour les Norvégiens à la 51e minute, avant que Gonçalo Ramos ne redonne l'avantage au Portugal trois minutes plus tard, à la 54e. Malgré 62% de possession et six tirs cadrés contre quatre pour leur adversaire, les Norvégiens n'ont pas réussi à revenir au score.

27/09/26 - 22:55 - Allemagne - Grèce : la Grèce s'impose contre le cours du jeu Coup de tonnerre à la WWK Arena. La Grèce s'impose 0-1 face à une Allemagne pourtant largement dominatrice. Longtemps muette, la rencontre a basculé à la 74e minute grâce à Dimitrios Kourbelis, seul buteur de la soirée. Les statistiques racontent pourtant une autre histoire : 76% de possession et cinq tirs cadrés pour la Mannschaft, contre un seul côté grec. La première période avait déjà été mouvementée avec trois cartons jaunes, pour Yann Bisseck, Giorgos Vagiannidis et Konstantinos Karetsas. Une efficacité redoutable qui offre la victoire aux Hellènes.

27/09/26 - 21:40 - Norvège - Portugal : le Portugal mène à la pause grâce à João Félix Décisif dès la 17e minute, João Félix a propulsé le Portugal devant à l'Ullevaal Stadion, où les deux sélections rentrent aux vestiaires sur un score de 0-1. L'attaquant portugais a profité d'une action rondement menée pour tromper la défense norvégienne. À la pause, la Norvège domine pourtant les statistiques avec 59% de possession et trois tirs cadrés contre deux pour son adversaire. Julian Ryerson et Jorge Jesus ont tous deux été avertis, respectivement aux 16e et 20e minutes, dans une première période disputée.

27/09/26 - 21:40 - Allemagne - Grèce : à la pause, la Grèce résiste face à une Allemagne dominatrice L'Allemagne monopolise le ballon, la Grèce s'en remet à sa solidité défensive : à la pause, les deux sélections sont à égalité, 0-0, dans un match où chaque point compte pour la suite de cette Ligue des nations. La première période a surtout été marquée par des cartons jaunes : Yann Bisseck côté allemand (17e), puis Giorgos Vagiannidis (18e) et Konstantinos Karetsas (22e) côté grec. Malgré 79% de possession pour la Mannschaft, un seul tir cadré a été inscrit face à une défense hellène qui tient bon jusqu'ici à la WWK Arena.

27/09/26 - 20:46 - Norvège - Portugal : l'avant-match d'un choc au sommet du groupe A4 Leader du groupe A4 avec 3 points après sa victoire 3-2 face au Danemark, la Norvège reçoit un Portugal également à 3 points mais battu 1-0 par le pays de Galles lors de la première journée. Ståle Solbakken aligne un 4-3-3 privé de Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Sverre Nypan et Alexander Sørloth. En face, Jorge Jesus opte pour un 4-4-2 avec des doutes autour de Tomás Araújo, Rui Silva et Carlos Forbs. Coup d'envoi à l'Ullevaal Stadion sous l'arbitrage de François Letexier.

27/09/26 - 20:45 - Allemagne - Grèce : l'avant-match d'un choc à enjeux contrastés en Ligue des nations Confrontation contrastée avant le coup d'envoi : l'Allemagne, troisième du groupe A2 avec seulement 1 point, reçoit une Grèce solide, deuxième avec 3 points. À la WWK Arena, J. Klopp aligne un 4-2-3-1 amputé de plusieurs éléments, entre l'incertitude autour de Jamal Musiala et les blessures d'Assan Ouédraogo, Paul Nebel et Leon Goretzka. Côté grec, I. Jovanović doit composer avec les pépins physiques de Manolis Saliakas et Anastasios Douvikas pour son 4-4-2. Un rendez-vous sous tension, où chaque point compte déjà pour la suite de cette Ligue des nations.

27/09/26 - 00:05 - Angleterre - Espagne : la Roja s'empare seule de la tête, les Three Lions au bord du gouffre Leader incontesté du groupe A3, l'Espagne trône avec 3 points après sa victoire 3-2 face à l'Angleterre. Un succès qui installe la Roja en position de force pour la suite de cette Ligue des nations. De l'autre côté, le scénario est bien plus sombre : l'Angleterre reste scotchée à 0 point et occupe la 3e place, une entame périlleuse qui laisse planer le doute sur la capacité des Three Lions à recoller rapidement au sommet du groupe.

26/09/26 - 22:55 - Angleterre - Espagne : l'Espagne renverse tout en seconde période et s'impose 3-2 Cruel retournement à Wembley. Menée 2-1 à la pause, l'Espagne a fait chavirer le match en seconde période. Harry Kane a d'abord manqué un penalty à la 54e minute, un tournant fatal pour les Three Lions. Álex Baena a égalisé à la 60e, avant que Mikel Oyarzabal ne scelle la victoire espagnole à la 74e. Score final : 2-3. La Roja s'offre ainsi le succès à l'extérieur pour cette entrée en Ligue des nations, dans un match totalement fou disputé sur la pelouse anglaise.

26/09/26 - 21:40 - Angleterre - Espagne : les Three Lions renversent la Roja avant la pause Retournement de situation à Wembley. L'Espagne avait pourtant idéalement démarré grâce à Lamine Yamal, buteur dès la 2e minute. Mais l'Angleterre a réagi avec autorité en fin de première période : Anthony Gordon a égalisé à la 36e minute avant que Harry Kane ne complète la remontée à la 40e, d'une passe décisive de Nico O'Reilly. À la pause, les Three Lions mènent donc 2 buts à 1 face à une Roja pourtant plus entreprenante en possession, avec 55% du ballon contre 45% pour les hommes de Thomas Tuchel.

26/09/26 - 20:45 - Angleterre - Espagne : l'Espagne déjà fragilisée avant le coup d'envoi Coup dur pour l'Espagne avant même le coup d'envoi : Eric Garcia s'est blessé à l'échauffement, une inquiétude supplémentaire pour Luis de la Fuente qui doit déjà composer avec les soucis physiques de Rodri, Pau Cubarsí, Pablo Barrios et Pedro Porro. Malgré cela, la Roja aligne Lamine Yamal, Nico Williams et Dani Olmo en 4-2-3-1 pour ce lancement de Ligue des nations, groupe 3. En face, Thomas Tuchel n'est pas épargné non plus, avec plusieurs absences signalées dans son effectif. Rendez-vous à Wembley, sous l'arbitrage de Davide Massa, pour cette première journée sous tension.