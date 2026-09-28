Ligue des nations 2026 : Belgique - France et Turquie - Italie en direct, les classements et tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : Belgique - France et Turquie - Italie en direct, les classements et tous les résultats Place au second match de l'ère Zidane face à la Belgique ce lundi en Ligue des nations.

L'équipe de France dispute son second match de la Ligue des nations ce lundi 28 septembre face à la Belgique. Des retrouvailles avec une sélection qui a également procédé à des changements depuis la fin de la Coupe du monde et le départ de Rudi Garcia, remplacé par le Néerlandais Mark van Bommel. Pour cette rencontre, les Bleus de Zinédine Zidane devront composer sans leur capitaine Kylian Mbappé, victime d'une d'une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. Pas de grosse inquiétude et une indisponibilité d'environ une dizaine de jours selon les médias espagnols qui indiquent également que le Real avait communiqué sur une faiblesse au genou avant ce rassemblement.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Turquie - Italie : l'avant-match d'une 2e journée sous tension en Ligue des nations

Dominante dans son historique face à la Turquie, l'Italie s'est imposée dans 75% des confrontations précédentes, sans aucune victoire turque et 25% de nuls. Mais l'incertitude plane avant cette 2e journée de Ligue des nations. Battue 0-2 par la Belgique au premier match, la Squadra Azzurra veut réagir, tout comme la Turquie, tombée 0-1 face à la France. À Bursa, Montella opte pour un 3-4-3 face au 4-3-3 de Mancini, sous l'arbitrage de Michael Oliver. Plusieurs cadres manquent à l'appel des deux côtés, ajoutant à l'incertitude de cette rencontre.

- Belgique - France : l'avant-match de cette 2e journée de Ligue des nations

Coup d'envoi imminent au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Cette rencontre compte pour la 2e journée du groupe 1 de Ligue A en Ligue des nations. Au classement, la Belgique occupe la première place avec 3 points, devant la France, deuxième avec le même total. Les deux sélections visent la victoire pour asseoir leur position dans ce groupe. L'historique récent penche nettement du côté français, avec cinq victoires sur les six dernières confrontations, contre une seule pour les Diables Rouges et aucun match nul.

- Camavinga balaie toute idée de rivalité avant ce duel de Ligue des nations

Interrogé sur la tension entre la France et la Belgique avant ce match de Ligue des nations, Eduardo Camavinga a relativisé avec humour. "C'est plus vous les Belges qui l'aviez en travers de la gorge", a-t-il plaisanté, tout en reconnaissant l'importance de la rencontre face à "une grande nation". Il s'est dit impatient de disputer ce type de match.

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