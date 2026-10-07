Ligue des nations 2026 : Croatie, Espagne, Angleterre, France... Tous les classements des ligues à jour et le calendrier de la prochaine journée

La République tchèque traverse une véritable crise en Ligue des nations. Battue 3-0 par l'Angleterre à Wembley, la sélection de Santi Denia reste scotchée à la dernière place du groupe A3, toujours sans le moindre point après quatre journées. L'inquiétude grandit avant la dernière journée. En face, l'Angleterre savoure : ce succès lui permet de rester solidement deuxième avec 9 points, consolidant sa position de dauphin et se rapprochant un peu plus de la qualification, loin devant des Tchèques au bord du gouffre.

L'Espagne s'est imposée 2-1 en Croatie. Grâce à ce succès, la Roja reste solidement installée en tête du groupe A3 avec 12 points, confirmant sa domination sur cette campagne de Ligue des nations. La Croatie, de son côté, demeure troisième avec seulement 3 points et n'a pas réussi à profiter de ce match pour remonter au classement. L'écart entre les deux équipes reste donc important à l'approche de la dernière journée, où les Vatreni devront trouver des solutions pour espérer sortir de cette position inconfortable.

Wembley a vu l'Angleterre dérouler face à une République tchèque impuissante. Dès la 27e minute, Vladimír Coufal a trompé son propre gardien pour ouvrir le score. Harry Kane a ensuite doublé la mise juste avant la pause, à la 40e minute, sur une passe décisive de Morgan Rogers. L'attaquant anglais a inscrit un doublé en ajoutant un troisième but à la 57e minute. L'Angleterre a largement dominé la possession (64% contre 36%) et s'impose finalement 3-0, sans trembler face à des Tchèques muets offensivement.

06/10/26 - 22:55 - Croatie - Espagne : l'Espagne renverse la rencontre et s'impose 2-1 Ivan Perisic ouvre le score dès la 17e minute pour la Croatie, qui mène à la pause au Stadion Poljud. Mikel Merino égalise à la 61e minute puis redonne l'avantage à l'Espagne à la 88e minute, scellant le score final de 2-1. Perisic, averti à la 22e minute, est exclu à la 79e minute. L'Espagne domine la possession (72% contre 28%) et cadre davantage de tirs (3 contre 5 pour la Croatie), confirmant sa série de victoires en Ligue des nations.

06/10/26 - 21:40 - Angleterre - République tchèque : 2-0 à la mi-temps, Kane et un but contre son camp font la différence Mi-temps à Wembley : l'Angleterre mène 2-0 face à la République tchèque. Les Anglais ont ouvert le score à la 27e minute grâce à un but contre son camp de Vladimír Coufal. Harry Kane a ensuite doublé la mise à la 40e minute, sur une passe décisive de Morgan Rogers. Les Three Lions dominent largement la possession et se montrent plus tranchants devant le but, tandis que les Tchèques peinent à se créer de réelles occasions avant la pause.

06/10/26 - 21:40 - Croatie - Espagne : les Croates devant à la pause grâce à Perisic Mi-temps à Split : la Croatie mène face à l'Espagne 1-0. Ivan Perisic a ouvert le score à la 17e minute pour les Vatreni. L'attaquant croate a ensuite reçu un carton jaune à la 22e minute. Slaven Bilic, le sélectionneur croate, a lui aussi été averti dès la 14e minute. Côté statistiques, l'Espagne domine largement la possession (67%) mais la Croatie se montre plus efficace devant le but avec 4 tirs cadrés contre seulement 1 pour la Roja.

06/10/26 - 20:47 - Avant-match : l'Angleterre veut enchaîner, la République tchèque joue sa survie Wembley accueille un duel à enjeux contrastés. Deuxième du groupe A3 avec 6 points, l'Angleterre veut confirmer son large succès 7-0 contre la Croatie et consolider sa position de poursuivante de l'Espagne. En face, la République tchèque, dernière avec 0 point après trois défaites, doit impérativement réagir pour espérer éviter la relégation automatique, réservée aux deux plus mauvais quatrièmes des quatre groupes. Privée de Ladislav Krejčí, suspendu, la formation de Santi Denia aborde ce déplacement londonien comme un test quasiment décisif pour la suite de sa campagne.

06/10/26 - 20:45 - Avant-match : la Croatie veut réagir face à une Espagne intraitable La Croatie reçoit l'Espagne au Stadion Poljud mardi à 20h45 pour la 4e journée du groupe 3 de Ligue des Nations, après la plus lourde défaite de son histoire, un 7-0 encaissé contre l'Angleterre. Les Vatreni ont besoin d'un résultat positif avant la dernière journée. En face, la Roja reste sur cinq victoires consécutives et une série de 41 matchs sans défaite. Lors du match aller fin septembre, l'Espagne s'était déjà imposée 4-1 face à la Croatie.

06/10/26 - 10:38 - La défense belge comparée à une Tour Eiffel qui s'effondre La Dernière Heure a filé une image forte pour décrire l'effondrement des Diables Rouges: "Durant 75 minutes, la défense belge avait des airs de Tour Eiffel, solide, fière, toisant Paris de toute sa hauteur." Le média souligne qu'au plus haut niveau, deux accélérations ont suffi à "plier un match et les espoirs de 11 millions de Belges".

06/10/26 - 09:54 - Van Bommel face à un cauchemar à répétition Selon le média flamand HLN, le sélectionneur belge Mark van Bommel "reverra probablement ces quinze dernières minutes encore cinq fois". Le journal évoque un "calvaire" qui pourrait enfin toucher à sa fin pour les Diables Rouges, régulièrement malmenés par la France ces dernières années malgré des matchs longtemps équilibrés.

06/10/26 - 09:12 - Septième victoire de rang pour les Bleus Avec ce succès 4-1, la France signe sa septième victoire consécutive face à la Belgique, confirmant son statut de bête noire des Diables Rouges. La série d'invincibilité belge à Saint-Denis depuis 2002, forte de trois matchs, prend fin dans la douleur. Le Soir parle d'un "craquage complet" des Belges face à des Bleus "en feu" sur la fin de match.

06/10/26 - 08:48 - L'énorme claque pour la presse belge Les Bleus ont littéralement explosé la Belgique en fin de match au Stade de France, s'imposant 4-1 après avoir été menés jusqu'à la 77e minute. Un scénario fou qui a stupéfié la presse belge, parlant d'une "énorme claque" ou d'une "tornade française".Les Diables Rouges pensaient enfin mettre fin à leur série noire face aux Bleus.

06/10/26 - 00:06 - Italie - Turquie : l'Italie grimpe, la Turquie s'enfonce Victoire 3-1 de l'Italie face à la Turquie. Ce succès permet à la Squadra Azzurra de s'installer à la 2e place du groupe A1 avec 7 points, consolidant ses ambitions dans cette Ligue des nations. À l'opposé, la Turquie reste scotchée à 0 point et occupe la 4e et dernière place du groupe. L'écart se creuse encore avec le haut du classement, rendant la tâche de plus en plus compliquée pour les Turcs avant les prochaines échéances.

06/10/26 - 00:05 - France - Belgique : la Belgique vacille, la tension s'installe en bas du classement Leader incontesté du groupe A1, la France s'impose 4-1 face à la Belgique au terme d'un scénario renversé en fin de rencontre, et conserve ses 10 points en tête. Mais c'est en bas du tableau que l'inquiétude grandit : la Belgique, désormais troisième avec 6 points, voit son avance fondre, tandis que la Turquie, toujours scotchée à 0 point, plonge un peu plus dans la crise. L'écart se creuse, et la course à la qualification pour les quarts de finale s'annonce de plus en plus dramatique pour les Diables Rouges.

05/10/26 - 22:56 - Italie - Turquie : la Squadra Azzurra s'impose 3-1 La Turquie a réussi à recoller au score avant de s'incliner. Scamacca avait ouvert le score dès la 26e minute pour l'Italie. En seconde période, Simsir a égalisé à la 61e, mais les Italiens ont repris l'avantage quatre minutes plus tard grâce à Calafiori. Pio Esposito, entré en jeu, a scellé la victoire italienne à la 87e minute, portant le score final à 3-1 au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne.

05/10/26 - 22:55 - France 4-1 Belgique : les Bleus explosent en fin de match Score final : France 4, Belgique 1. Longtemps muets devant le but malgré leur domination, les Bleus avaient été surpris par Lukébakio, parti en profondeur sur un service de Lavia pour ouvrir le score à la 35e minute. Le scénario a basculé après l'heure de jeu avec l'entrée des remplaçants : Doué a égalisé, avant que Cherki ne redonne l'avantage aux siens. Michael Olise, décisif à deux reprises, a conclu la rencontre en inscrivant un doublé dans le temps additionnel, scellant un succès total construit en quatorze minutes.

05/10/26 - 21:41 - Italie - Turquie : à la pause, Scamacca fait la différence C'est à Bologne un but solitaire qui sépare les deux équipes à la mi-temps du Stadio Renato Dall'Ara. Buteur unique de cette première période, Gianluca Scamacca a débloqué la situation dès la 26e minute pour l'Italie, avant d'écoper d'un carton jaune à la 42e. Face à une Turquie privée de plusieurs cadres, la Squadra Azzurra mène donc logiquement 1-0 à la pause, malgré une possession légèrement favorable aux Turcs (52%) et trois tirs cadrés contre un seul pour les Italiens.

05/10/26 - 21:40 - France menée à la pause face à la Belgique Mi-temps au Stade de France : la Belgique mène 1-0. Dominateurs dans le jeu avec 64% de possession, les Bleus ont manqué d'efficacité devant le but, Lepaul voyant notamment sa reprise s'envoler après un service de Dembélé. Sur l'une de leurs rares incursions, les Diables Rouges ont fait mouche : lancé par Lavia, Lukébakio a crucifié Guillaume Restes à la 35e minute. Une réclamation de penalty des Bleus, pour une possible main de Lukébakio, n'a pas été retenue par l'arbitre. Une première sous Zidane : la France est menée au score.

05/10/26 - 20:46 - Avant-match : Italie - Turquie, duel à distance pour la tête de groupe Coup d'envoi imminent à Bologne. Ce lundi, au Stadio Renato Dall'Ara, l'Italie de Roberto Mancini affronte la Turquie de Vincenzo Montella pour la 4e journée de Ligue des nations. Troisième du groupe A1 avec 4 points, la Squadra Azzurra défie une Turquie quatrième et toujours sans le moindre point. Le sélectionneur turc devra composer sans plusieurs cadres, dont Kenan Yıldız, touché au pied, et Hakan Çalhanoğlu, gêné à l'aine. Szymon Marciniak arbitrera cette rencontre programmée à 20h45.

05/10/26 - 20:45 - Avant-match : France - Belgique, duel au sommet pour la tête du groupe Leader avec 7 points, la France reçoit son dauphin belge, 6 points, pour un choc à suspense au Stade de France. Les Bleus de Zidane, vainqueurs à Bruxelles (1-0), peuvent valider leur billet pour les quarts en cas de victoire et de faux pas italien face à la Turquie. Mais la Belgique de Van Bommel, avec un Lukaku titulaire, vient chercher sa revanche : un succès offrirait aux Diables Rouges la place de leader. Yoro et Restes, tous deux novices, vivent leur grande première.

05/10/26 - 19:01 - Witsel raconte pourquoi il "supportait les Bleus" enfant Originaire de Martinique par son père, Axel Witsel a grandi en soutenant l'équipe de France avant de devenir l'un des joueurs les plus capés de la Belgique. Le joueur de l'OGC Nice a aussi été impressionné par la prestation des Bleus lors de la défaite belge (0-1) au match aller de Ligue des nations, estimant que la France "a une génération pour les dix prochaines années".

05/10/26 - 18:07 - Witsel confie que Zizou est toujours son "idole" A la veille du choc de Ligue des nations entre la France et la Belgique, Axel Witsel a révélé son admiration pour Zinédine Zidane. "Zizou, c'est Zizou, ça a été mon idole petit, ça l'est toujours aujourd'hui", a confié le milieu de l'OGC Nice, qui a récemment mis fin à sa carrière internationale avec les Diables Rouges après 140 sélections.

05/10/26 - 17:11 - Dembélé veut faire taire les critiques face à la Belgique Muet depuis le début de ce rassemblement de Ligue des nations, Ousmane Dembélé a été défendu par Zinédine Zidane, qui apprécie son apport au jeu collectif. L'attaquant se dit convaincu de pouvoir inverser la tendance lundi contre la Belgique au Stade de France.

05/10/26 - 16:51 - Mbappé peaufine sa reprise loin du groupe Absent pour ce rassemblement de Ligue des nations après sa blessure contre la Turquie, Kylian Mbappé poursuit sa préparation physique en Espagne. L'attaquant a partagé dimanche sur Instagram des images de son entraînement sur tapis roulant, loin du Stade de France où les Bleus affrontent la Belgique.

05/10/26 - 16:06 - Zidane reste flou sur une possible titularisation de Yoro A la veille du match de Ligue des nations contre la Belgique, Zinédine Zidane n'a pas confirmé si Leny Yoro, qui n'a pas joué contre l'Italie, serait aligné d'entrée. Concernant le poste de gardien, le sélectionneur a rappelé que Mike Maignan restait titulaire, sans exclure des changements ailleurs sur le terrain.

05/10/26 - 15:51 - Zidane se méfie d'une équipe belge capable de tout bousculer Avant le match retour de Ligue des nations contre la Belgique, Zinédine Zidane a salué la qualité des Diables Rouges, qui avaient mis les Bleus en difficulté tactiquement lors du match aller. Le sélectionneur français a aussi évoqué le récent match des Belges face à la Turquie, estimant que cette équipe "peut mettre n'importe quelle équipe en difficulté".

05/10/26 - 15:05 - L'absence de De Bruyne ne soulage pas Zidane Avant d'affronter la Belgique en Ligue des nations, Zinédine Zidane a réagi à la suspension de Kevin De Bruyne. "Ce n'est pas un soulagement, j'aurais préféré qu'il soit là, tout le monde veut voir du foot", a assuré le sélectionneur tricolore.

05/10/26 - 14:29 - Zidane rend hommage à Cristiano Ronaldo, "chapeau" En marge de la préparation du match de Ligue des nations face à la Belgique, Zinédine Zidane a tenu à saluer la carrière de Cristiano Ronaldo, qu'il a entraîné au Real Madrid. "Il faut saluer sa grande carrière, il m'a fait gagner beaucoup de titres, chapeau Cristiano!", a déclaré le sélectionneur des Bleus.

05/10/26 - 13:42 - Koundé veut une défense "la plus imperméable possible" Avant d'affronter la Belgique en Ligue des nations, Jules Koundé a reconnu que des "détails" restaient à ajuster défensivement après le match contre l'Italie, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le défenseur du Barça estime toutefois que les Bleus disposent d'une "arme redoutable" offensivement sur ces situations.