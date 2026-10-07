Ligue des nations 2026 : Croatie, Espagne, Angleterre, France... Tous les classements des ligues à jour et le calendrier de la prochaine journée

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : Croatie, Espagne, Angleterre, France... Tous les classements des ligues à jour et le calendrier de la prochaine journée La première longue séquence de la Ligue des nations 2026 - 2027 s'est terminée ce mardi soir, avec une dernière salve de matchs dont les attendus Croatie - Espagne et Angleterre - Tchéquie. Résultats et calendrier complet pour la suite.

La Ligue des nations a mis aux prises la Croatie et l'Espagne ce mardi 6 octobre 2026 au Stadion Poljud de Split. Ivan Perisic a ouvert le score pour les Vatreni dès la 17e minute, avant de recevoir un carton jaune cinq minutes plus tard, les Croates virant en tête à la pause. Mikel Merino a égalisé pour la Roja à la 61e minute, l'Espagne ayant largement dominé la possession du ballon avec 72% contre 28%. Perisic, déjà averti, a été expulsé à la 79e minute, réduisant la Croatie à dix joueurs. Merino a inscrit un second but à la 88e minute, offrant à l'Espagne la victoire 2-1, avec cinq tirs cadrés contre trois pour les Croates.

Toujours comptabilisée au titre de la Ligue des nations, l'Angleterre a disposé ce même mardi de la République tchèque à Wembley, portée par un but contre son camp de Vladimír Coufal dès la 27e minute puis par un doublé de Harry Kane, auteur de ses deux réalisations à la 40e et à la 57e minute pour sceller un succès large 3-0. La veille, au Stade de France, les Bleus de Didier Deschamps avaient d'abord été surpris par la Belgique, Lukébakio ayant ouvert le score à la 35e minute sur un service de Lavia, avant de renverser totalement la rencontre après l'heure de jeu grâce aux entrants : Doué a égalisé, Cherki a redonné l'avantage, puis Michael Olise a conclu avec un doublé dans le temps additionnel pour une victoire finale 4-1.

À l'issue de cette journée de Ligue des nations 2026 - 2027, le classement du groupe A3 place l'Espagne en tête avec 12 points, devant l'Angleterre, deuxième avec 9 points ; la Croatie suit en troisième position avec 3 points, tandis que la République tchèque ferme la marche avec 0 point. Dans le groupe A1, la France occupe la première place avec 10 points, et la Belgique complète le classement en troisième position avec 6 points.

La Ligue des nations 2026 - 2027 reprendra ses droits en novembre prochain. Il reste deux matchs aux Bleus pour confirmer leur qualification en quarts de finale : un déplacement en Italie le 12 novembre et la réception de la Turquie le 15 novembre. On ne sait pas vous, mais on a hâte ! Découvrez le calendrier de tous les matchs ci-dessous.
Dernières mises à jour

- Angleterre - République tchèque : la Tchéquie s'enfonce, l'Angleterre consolide sa place

La République tchèque traverse une véritable crise en Ligue des nations. Battue 3-0 par l'Angleterre à Wembley, la sélection de Santi Denia reste scotchée à la dernière place du groupe A3, toujours sans le moindre point après quatre journées. L'inquiétude grandit avant la dernière journée. En face, l'Angleterre savoure : ce succès lui permet de rester solidement deuxième avec 9 points, consolidant sa position de dauphin et se rapprochant un peu plus de la qualification, loin devant des Tchèques au bord du gouffre.

- Croatie - Espagne : l'Espagne consolide sa première place, la Croatie reste scotchée

L'Espagne s'est imposée 2-1 en Croatie. Grâce à ce succès, la Roja reste solidement installée en tête du groupe A3 avec 12 points, confirmant sa domination sur cette campagne de Ligue des nations. La Croatie, de son côté, demeure troisième avec seulement 3 points et n'a pas réussi à profiter de ce match pour remonter au classement. L'écart entre les deux équipes reste donc important à l'approche de la dernière journée, où les Vatreni devront trouver des solutions pour espérer sortir de cette position inconfortable.

- Angleterre - République tchèque : les Three Lions s'imposent largement 3-0

Wembley a vu l'Angleterre dérouler face à une République tchèque impuissante. Dès la 27e minute, Vladimír Coufal a trompé son propre gardien pour ouvrir le score. Harry Kane a ensuite doublé la mise juste avant la pause, à la 40e minute, sur une passe décisive de Morgan Rogers. L'attaquant anglais a inscrit un doublé en ajoutant un troisième but à la 57e minute. L'Angleterre a largement dominé la possession (64% contre 36%) et s'impose finalement 3-0, sans trembler face à des Tchèques muets offensivement.

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