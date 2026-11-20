Retrouvez le classement complet de la Ligue des nations et le calendrier de ce Final 8.

La phase de groupes de la Ligue des nations 2026-2027 a livré son verdict ce mardi soir avec les qualifications du Portugal et de la Norvège pour les quarts de finale. Ces deux équipes rejoignent la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Espagne, portant à huit le nombre de sélections qualifiées pour cette phase finale programmée du 25 au 30 mars prochain. Un plateau relevé qui promet des affiches alléchantes entre nations européennes de premier plan. Pour les Bleus de Zinédine Zidane, premiers de leur groupe 1, l'enjeu est désormais de connaître l'identité de leur futur adversaire parmi les trois équipes issues du groupe 4, du groupe 2 et du groupe 3.

Quels adversaires guettent les Bleus en mars ?

Après avoir eu l'Espagne et les Pays-Bas comme potentiels rivaux, les champions du monde 2018 connaissent désormais leur troisième adversaire possible avec la Norvège de Erling Haaland. Si les Scandinaves apparaissent, sur le papier, moins impressionnants que la Roja ou les Oranje, les Bleus devront néanmoins se méfier d'une équipe portée par les récentes performances de la sélection qui est allée jusqu'en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Un duel face à la bande d'Haaland aurait ainsi des airs de piège pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Cette perspective reste toutefois sans doute préférable à un nouveau face-à-face avec l'Espagne, bourreau récurrent de la France lors de l'Euro 2024 et du Mondial 2026, ou avec des Pays-Bas imprévisibles depuis l'arrivée de Xavi sur le banc. Grâce à leur première place dans le groupe 1, les Bleus disputeront leur quart de finale aller à l'extérieur avant de recevoir au match retour, tandis que le nom de leur adversaire sera révélé lors du tirage au sort prévu vendredi à midi au siège de l'UEFA, en Suisse. Les matchs se dérouleront en aller-retour. Ces affrontements sont programmés entre le 25 et le 30 mars. Les vainqueurs se qualifieront pour le Final 4 de la compétition, prévu en juin.

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Résultats de la Ligue des nations

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