Ligue des nations 2026 : France - Belgique attendu, les classements et tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : France - Belgique attendu, les classements et tous les résultats Dernier match ce lundi en Ligue des nations pour Zidane et les Bleus avant une pause jusqu'au mois de novembre.

La longue trêve internationale touche à sa fin pour l'équipe de France et toutes les nations. Le quatrième et dernier match est prévu ce lundi soir au Stade de France entre la France et la Belgique. Battue à domicile il y a quelques jours par une équipe bis, les Belges espèrent relever la tête chez les Bleus pour entrevoir la phase finale de la Ligue des nations. Après son contre temps face à l'Italie, 1-1, l'équipe de France veut rebondir pour achever cette première campagne sous l'ère Zidane avec le plein de confiance. Une nouvelle fois, pour cette rencontre, le sélectionneur a décidé de modifier sa composition au coup d'envoi par rapport aux précédentes rencontres.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Koundé veut une défense "la plus imperméable possible"

Avant d'affronter la Belgique en Ligue des nations, Jules Koundé a reconnu que des "détails" restaient à ajuster défensivement après le match contre l'Italie, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le défenseur du Barça estime toutefois que les Bleus disposent d'une "arme redoutable" offensivement sur ces situations.

- Koundé évoque la concurrence imposée par Zidane

A la veille de la rencontre de Ligue des nations contre la Belgique, Jules Koundé est revenu sur le management de Zinédine Zidane et la concurrence au sein du groupe. "La course est avant tout contre moi-même, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même", a expliqué le latéral du Barça. Il assure ne pas se sentir menacé par l'intégration des nouveaux joueurs, tous "bien intégrés" selon lui.

- Zidane prévient: "Il y aura des changements"

En conférence de presse avant le dernier match de ce rassemblement de Ligue des nations, Zinédine Zidane a annoncé que des changements seraient opérés dans son onze pour affronter la Belgique. "Il ne faut pas faire n'importe quoi", a averti le sélectionneur, sans dévoiler davantage son plan pour ce rendez-vous au Stade de France.

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