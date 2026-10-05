Ligue des nations 2026 : France - Belgique attendu, les classements et tous les résultats

Avant d'affronter la Belgique en Ligue des nations, Jules Koundé a reconnu que des "détails" restaient à ajuster défensivement après le match contre l'Italie, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le défenseur du Barça estime toutefois que les Bleus disposent d'une "arme redoutable" offensivement sur ces situations.

A la veille de la rencontre de Ligue des nations contre la Belgique, Jules Koundé est revenu sur le management de Zinédine Zidane et la concurrence au sein du groupe. "La course est avant tout contre moi-même, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même", a expliqué le latéral du Barça. Il assure ne pas se sentir menacé par l'intégration des nouveaux joueurs, tous "bien intégrés" selon lui.

En conférence de presse avant le dernier match de ce rassemblement de Ligue des nations, Zinédine Zidane a annoncé que des changements seraient opérés dans son onze pour affronter la Belgique. "Il ne faut pas faire n'importe quoi", a averti le sélectionneur, sans dévoiler davantage son plan pour ce rendez-vous au Stade de France.

11:33 - Avant la Belgique en Ligue des nations, Koundé s'explique sur son temps de jeu réduit au Barça À la veille d'un match de Ligue des nations face à la Belgique, Jules Koundé a évoqué sans détour sa perte de statut au FC Barcelone sous Hansi Flick. Le latéral droit des Bleus assure se sentir bien physiquement et attribue sa moindre présence à une saison passée "très en-dessous" de ses standards. Titulaire contre la Turquie mais laissé sur le banc face à l'Italie et en Belgique, il considère la concurrence avec Pierre Kalulu comme une source de motivation.

10:59 - Ligue des nations : l'Irlande réclame l'arrêt des matchs contre Israël À l'issue d'un match nul tendu contre Israël (1-1) disputé à huis clos en Ligue des nations, le sélectionneur irlandais Heimir Hallgrimsson a appelé l'UEFA à ne plus organiser de rencontres entre les deux sélections. La double confrontation a été marquée par de vives tensions, notamment un crachat reçu par le préparateur physique Derek Doyle lors du retour aux vestiaires. L'Islandais a évoqué un rassemblement éprouvant pour toute son organisation, tout en se disant soulagé que cette séquence soit enfin terminée.

10:38 - Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal file en quarts de la Ligue des nations Le Portugal a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations en battant la Norvège (2-1) dimanche, une quatrième victoire en quatre matchs. Avec 12 points, la Seleção assure sa place avant même ses deux derniers matchs de poule, contre le Danemark le 14 novembre puis au pays de Galles le 17. João Cancelo et Gonçalo Ramos ont inscrit les buts portugais face à une sélection norvégienne privée d'un Erling Haaland muet et sorti blessé.

10:01 - En Ligue des nations, Jorge Jesus s'emporte sur le départ de Cristiano Ronaldo En Ligue des nations, le sélectionneur du Portugal a vivement réagi après la victoire contre la Norvège (2-1) lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il comptait s'excuser du clash avec Cristiano Ronaldo. "M'excuser pour quoi? Quelle serait la raison de m'excuser?", a rétorqué Jorge Jesus, agacé. Il a toutefois reconnu assumer la responsabilité de l'échauffement prolongé du joueur qui a précédé la rupture. Le technicien a par ailleurs rappelé qu'il convoquait qui il voulait sans avoir de comptes à rendre.

03/10/26 - 07:29 - Henry loue l'aura de Zidane sur les jeunes Bleus Témoin privilégié de la génération actuelle croisée chez les Espoirs ou aux JO de Paris 2024, Thierry Henry se réjouit de la voir évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane en Ligue des nations. Il a décrit des joueurs impressionnés, "faisant de grands yeux" devant leur nouveau sélectionneur. L'ancien buteur a toutefois rappelé que l'aura ne suffit pas et qu'il faudra désormais enchaîner les résultats.

03/10/26 - 06:49 - Thierry Henry savoure l'arrivée de Zidane Thierry Henry s'est confié sur RMC à propos de la nomination de Zinédine Zidane comme sélectionneur des Bleus. L'ancien attaquant tricolore n'a pas caché son enthousiasme, allant jusqu'à comparer l'arrivée de son ancien coéquipier à celle d'une divinité du football. "Mais bon... Dieu est arrivé", a-t-il lâché sans vouloir heurter les religieux.

03/10/26 - 00:05 - France - Italie : la lutte pour les quarts se resserre au classement Opposées au Stade de France, la France et l'Italie affichent un écart de trois points au classement du groupe 1 après leur match nul 1-1. Les Bleus restent premiers avec 7 points (+2), tandis que les Italiens pointent à la 3e place avec 4 unités (+1). Derrière, la Belgique talonne la France avec 6 points (+4) après son succès 3-0 contre la Turquie, lanterne rouge sans le moindre point (-7). Seuls les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

02/10/26 - 22:56 - France - Italie : les Bleus échappent à la défaite mais restent leaders dans la douleur Malgré le partage des points, la France conserve la tête du groupe avec 7 points, mais l'Italie, troisième avec 4 unités, reste à l'affût pour la qualification en quarts de finale, réservée aux deux premiers. Au Stade de France, Michael Olise avait pourtant offert l'avantage aux Bleus d'un enroulé magistral (55e), avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise de près (68e). Réduits à dix après l'expulsion de Dayot Upamecano (85e), les hommes de Zinédine Zidane ont résisté jusqu'au bout pour arracher le match nul, 1-1, et conserver leur place de leader malgré la pression italienne.

02/10/26 - 21:40 - France - Italie : 0-0 à la pause, score vierge malgré la domination tricolore À la mi-temps, aucune équipe ne mène : le score reste vierge, 0-0, entre la France et l'Italie au Stade de France. Les Bleus ont largement dominé (64% de possession) mais la défense italienne a tenu bon, Michael Olise trouvant même la barre transversale d'un centre à la 23e minute. Les Italiens, plus rares dans le jeu, ont eu les plus grosses occasions : Moise Kean a buté sur Mike Maignan (9e) avant de voir un but refusé pour hors-jeu (42e), tandis que Davide Frattesi a multiplié les tentatives, sans cadrer.

02/10/26 - 20:45 - Avant-match : la France, leader du groupe, reçoit une Italie en quête de rédemption Leader du groupe 1 avec 6 points après deux succès 1-0 en Turquie puis en Belgique, l'équipe de France aborde cette réception de l'Italie en position de force. Face à elle, la Nazionale pointe à la 3e place avec seulement 3 points, après une défaite contre la Belgique (0-2) rachetée par un net succès en Turquie (4-1) : les Italiens doivent s'imposer pour recoller au classement. Au-delà des enjeux comptables, cette 42e confrontation entre les deux nations marque aussi la première à domicile de Zinédine Zidane comme sélectionneur, au Stade de France à Saint-Denis.

02/10/26 - 20:25 - Les Bleus sans Mbappé pour ce rendez-vous de Ligue des nations face à l'Italie Pour cette troisième journée de Ligue des nations, l'équipe de France doit composer sans Kylian Mbappé, blessé après son but lors du match en Turquie et libéré du rassemblement dès le lendemain. Malgré ce forfait et un large turnover, les Bleus avaient livré une prestation convaincante face à la Belgique, marquée par les débuts de trois novices en sélection. L'Italie, de son côté, a débuté la compétition par une défaite contre la Belgique (0-2) avant de s'imposer en Turquie (1-4).

02/10/26 - 19:59 - Aucun hommage à Deschamps prévu pendant cette séquence de Ligue des nations La Fédération française de football n'a pas prévu de rendre hommage à Didier Deschamps au Stade de France dans l'immédiat, à l'occasion des matchs de Ligue des nations des Bleus contre l'Italie et la Belgique. L'ancien sélectionneur, remplacé par Zinédine Zidane, ne devrait donc pas être célébré lors de ces deux rencontres à domicile. Aucune précision n'a été donnée sur un éventuel hommage futur.

02/10/26 - 19:26 - Les Irrésistibles Français réclament le respect des hymnes pendant la Ligue des nations À l'occasion des réceptions de l'Italie et de la Belgique en Ligue des nations au Stade de France, les Irrésistibles Français ont publié un communiqué appelant au respect des hymnes nationaux. Cette prise de position fait suite aux sifflets ayant visé La Marseillaise lors des deux premiers matchs des Bleus, à Izmir et à Bruxelles. Le groupe de supporters entend obtenir une réponse ferme sur ce sujet pour ces deux rencontres à domicile.

02/10/26 - 18:59 - Désiré Doué séduit le staff des Bleus avant le rendez-vous de Ligue des nations Avant ce rendez-vous de Ligue des nations face à l'Italie, le staff de Zinédine Zidane affiche une satisfaction particulière concernant Désiré Doué. Le joueur du PSG, apprécié pour sa technique et sa polyvalence, dispose d'une belle cote auprès de l'encadrement des Bleus depuis le début du mandat du sélectionneur. Zidane se dit par ailleurs satisfait de l'état d'esprit et des performances de son groupe.

02/10/26 - 18:31 - Zidane revient sur son coup de tête à Materazzi avant d'affronter l'Italie en Ligue des nations À la veille de ce match de Ligue des nations contre l'Italie, Zinédine Zidane s'est exprimé sur son dernier geste de joueur en équipe de France, le fameux coup de boule sur Materazzi en finale du Mondial 2006. Le sélectionneur des Bleus a confié ne pas être fier de cet épisode, vingt ans après les faits. Cette déclaration intervient alors qu'il retrouve l'Italie pour la première fois depuis cette finale.

02/10/26 - 17:52 - Un engouement exceptionnel entoure le retour de Zidane en Ligue des nations La Ligue des nations suscite une ferveur inhabituelle autour de ce France-Italie, avec un Stade de France à guichets fermés et une couverture médiatique anormalement élevée. Des supporters ont fait le déplacement depuis très loin pour assister à la première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus à domicile. L'événement est perçu par certains comme une date à inscrire dans l'histoire du football français.

02/10/26 - 17:20 - Zidane retrouve le Stade de France pour sa première en Ligue des nations à domicile La Ligue des nations offre à Zinédine Zidane sa grande première sur le banc des Bleus à domicile, ce vendredi face à l'Italie (20h45). Vingt ans après son dernier match de joueur contre cette même sélection italienne, lors de la finale du Mondial 2006, le sélectionneur français affronte à nouveau la Nazionale. L'équipe de France reste sur deux succès 0-1 en Turquie et en Belgique lors des deux premières journées de la compétition.

02/10/26 - 00:07 - Allemagne - Serbie : la hiérarchie se confirme au classement du groupe A2 D'un côté une Allemagne solide et efficace, de l'autre une Serbie encore en quête de repères : la rencontre s'est soldée par une victoire allemande 2-0. Au classement du groupe A2, l'Allemagne grimpe à la 3e place avec 4 points, un résultat qui lui permet de rester dans la course. La Serbie, elle, reste scotchée à la 4e place avec 0 point, une situation qui complique sérieusement ses ambitions dans cette phase de groupe et laisse planer le doute sur sa capacité à inverser la tendance.

02/10/26 - 00:06 - Danemark - Portugal : le bas du groupe A4 s'enflamme après la victoire du Portugal Score final sans appel : le Portugal s'impose 4-2 au Parken face au Danemark. Au classement du groupe A4, les Portugais trônent en tête avec 9 points, loin devant des Danois scotchés à la 2e place avec seulement 3 points. L'écart se creuse dangereusement entre les deux nations et la pression monte pour les Danois, désormais contraints de livrer un sursaut immédiat sous peine de voir filer tout espoir de rattraper le leader du groupe.

01/10/26 - 22:56 - Allemagne - Serbie : les Allemands s'imposent 2-0 à l'Allianz Arena Largement dominatrice tout au long de la rencontre avec 74% de possession et 8 tirs cadrés contre 1, l'Allemagne s'est logiquement imposée face à la Serbie. Tom Bischof a ouvert le score à la 39e minute, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec l'avantage. Florian Wirtz a doublé la mise à la 61e minute, scellant la victoire allemande 2-0. Les Serbes, muets offensivement, n'ont jamais réussi à inquiéter la défense adverse malgré les changements opérés par Veljko Paunovic en seconde période.

01/10/26 - 22:56 - Danemark - Portugal : le Portugal s'impose 4-2 au terme d'un match à rebondissements Plus clinique que le Danemark, le Portugal s'est imposé 4-2 au Parken au terme d'une rencontre riche en buts. João Cancelo avait ouvert le score dès la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise à la 23e. Gonçalo Ramos redonnait l'avantage aux Portugais deux minutes plus tard, puis Rasmus Højlund égalisait une nouvelle fois à la 53e. Vitinha relançait les siens à la 67e avant que João Félix ne scelle la victoire portugaise à la 87e minute.

01/10/26 - 21:41 - Allemagne - Serbie : la Serbie muette à la pause, l'Allemagne mène 1-0 Toujours à la recherche d'une réaction, la Serbie n'a trouvé aucune solution offensive en première période, sans le moindre tir cadré. Face à elle, l'Allemagne impose sa loi : 75% de possession et 5 tirs cadrés. L'ouverture du score logique est signée Tom Bischof à la 39e minute, qui permet aux Allemands de rentrer aux vestiaires avec l'avantage, 1-0, à l'Allianz Arena. Les Serbes devront hausser le ton après la pause pour espérer revenir dans ce match.

01/10/26 - 21:40 - Danemark - Portugal : le Portugal mène 2-1 à la pause au Parken Trois buts en douze minutes. Le Portugal a frappé le premier au Parken grâce à João Cancelo à la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise pour le Danemark à la 23e. Gonçalo Ramos a redonné l'avantage aux Portugais dès la 25e minute, score qui tient jusqu'à la pause. Les visiteurs dominent les statistiques offensives malgré une possession danoise supérieure (57%), avec 6 tirs cadrés contre 2 pour les locaux. Le suspense reste entier pour la seconde période.

01/10/26 - 20:46 - Allemagne - Serbie : l'avant-match d'un duel à quitte ou double en bas du groupe A2 Pas de temps à perdre pour la Serbie, lanterne rouge du groupe A2 avec 0 point, qui se déplace à l'Allianz Arena avec l'obligation de réagir. Veljko Paunovic aligne un 4-4-2 avec Jovic et Tadic en pointe. Face à elle, l'Allemagne, 3e avec seulement 1 point, n'a pas droit à l'erreur non plus. Jürgen Klopp opte pour un 4-3-3 avec Wirtz et Woltemade. Coup d'envoi jeudi 1er octobre à 20h45, sous l'arbitrage d'Espen Eskås, pour un bas de tableau sous tension.

01/10/26 - 20:46 - Danemark - Portugal : l'avant-match d'un choc pour la tête du groupe A4 Un sommet avant l'heure. Au Parken de Copenhague, le Danemark, 3e du groupe A4 avec 3 points, reçoit un Portugal leader avec 6 unités, soucieux de confirmer sa place de premier. Brian Riemer aligne un 4-2-3-1 privé de Patrick Dorgu, William Osula, Andreas Christensen et Mohamed Daramy, tous blessés. Jorge Jesus répond dans le même système, avec Rafael Leão et Bruno Fernandes en pointe, malgré les incertitudes autour de Tomás Araújo, Rui Silva et Carlos Forbs. Un duel ouvert pour la 3e journée de Ligue des nations.

30/09/26 - 00:05 - Espagne - Croatie : la Roja consolide sa première place au classement Solide de bout en bout face à une Croatie qui n'a tenu qu'un temps, l'Espagne s'est imposée 4-1 à Séville. Ce succès permet à la Roja de rester en tête du groupe A3, portée à 9 points grâce aux 3 unités de la victoire. La Croatie, elle, reste scotchée à 3 points et conserve sa 3e place, sans avancer au classement après cette défaite. L'écart entre les deux nations se creuse donc nettement dans ce groupe A3.