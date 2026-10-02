Ligue des nations 2026 : France - Italie et la première de Zidane au Stade de France, classements et résultats

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : France - Italie et la première de Zidane au Stade de France, classements et résultats Suite de la 3e journée de la Ligue des Nations ce week-end avec le gros choc entre la France et l'Italie au Stade de France.

C'est dans une enceinte pleine à craquer que les Bleus réalisent leur toute première sortie avec Zinédine Zidane au Stade de France. Face à l'Italie, comme un symbole pour le nouveau sélectionneur de l'équipe de France qui a vu sa carrière prendre fin sur ce fameux coup de tête en finale de la Coupe du monde, la France veut enchaîner une troisième victoire en trois matchs dans cette ligue des nations et se rapprocher déjà de la phase finale l'année prochaine. Au programme des autres rencontres de la soirée, la Belgique affronte la Turquie ou encore la Suède se déplace du côté de la Bosnie.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Désiré Doué séduit le staff des Bleus avant le rendez-vous de Ligue des nations

Avant ce rendez-vous de Ligue des nations face à l'Italie, le staff de Zinédine Zidane affiche une satisfaction particulière concernant Désiré Doué. Le joueur du PSG, apprécié pour sa technique et sa polyvalence, dispose d'une belle cote auprès de l'encadrement des Bleus depuis le début du mandat du sélectionneur. Zidane se dit par ailleurs satisfait de l'état d'esprit et des performances de son groupe.

- Zidane revient sur son coup de tête à Materazzi avant d'affronter l'Italie en Ligue des nations

À la veille de ce match de Ligue des nations contre l'Italie, Zinédine Zidane s'est exprimé sur son dernier geste de joueur en équipe de France, le fameux coup de boule sur Materazzi en finale du Mondial 2006. Le sélectionneur des Bleus a confié ne pas être fier de cet épisode, vingt ans après les faits. Cette déclaration intervient alors qu'il retrouve l'Italie pour la première fois depuis cette finale.

- Un engouement exceptionnel entoure le retour de Zidane en Ligue des nations

La Ligue des nations suscite une ferveur inhabituelle autour de ce France-Italie, avec un Stade de France à guichets fermés et une couverture médiatique anormalement élevée. Des supporters ont fait le déplacement depuis très loin pour assister à la première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus à domicile. L'événement est perçu par certains comme une date à inscrire dans l'histoire du football français.

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