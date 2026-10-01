Ligue des nations 2026 : le choc Danemark - Portugal sans Cristiano Ronaldo, résultats et classements

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : le choc Danemark - Portugal sans Cristiano Ronaldo, résultats et classements Début de la 3e journée de la Ligue des Nations avec un Portugal sous tension après l'affaire Cristiano Ronaldo.

Avis de tempête au Portugal ! La bande à Jorge Jésus joue son troisième match de la Ligue des nations ce jeudi 1er octobre avec un déplacement délicat au Danemark. Et cette rencontre se fera sans la méga star Cristiano Ronaldo. Sous tension depuis plusieurs jours avec le nouveau sélectionneur, le Portugais a finalement décidé de partir avec fracas de l'équipe nationale, pas content du traitement infligé, de son rôle de remplaçant. Et le moins que l'on puisse dire c'est la décision du Portugais ne fait l'unanimité, il est critiqué par toute la presse internationale qui parle d'un comportement d'"adolescent". Parmi les autres rencontres de la soirée, l'Allemagne de Klopp va devoir réagir après son revers face à la Grèce du côté de la Serbie.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Allemagne - Serbie : la Serbie muette à la pause, l'Allemagne mène 1-0

Toujours à la recherche d'une réaction, la Serbie n'a trouvé aucune solution offensive en première période, sans le moindre tir cadré. Face à elle, l'Allemagne impose sa loi : 75% de possession et 5 tirs cadrés. L'ouverture du score logique est signée Tom Bischof à la 39e minute, qui permet aux Allemands de rentrer aux vestiaires avec l'avantage, 1-0, à l'Allianz Arena. Les Serbes devront hausser le ton après la pause pour espérer revenir dans ce match.

- Danemark - Portugal : le Portugal mène 2-1 à la pause au Parken

Trois buts en douze minutes. Le Portugal a frappé le premier au Parken grâce à João Cancelo à la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise pour le Danemark à la 23e. Gonçalo Ramos a redonné l'avantage aux Portugais dès la 25e minute, score qui tient jusqu'à la pause. Les visiteurs dominent les statistiques offensives malgré une possession danoise supérieure (57%), avec 6 tirs cadrés contre 2 pour les locaux. Le suspense reste entier pour la seconde période.

- Allemagne - Serbie : l'avant-match d'un duel à quitte ou double en bas du groupe A2

Pas de temps à perdre pour la Serbie, lanterne rouge du groupe A2 avec 0 point, qui se déplace à l'Allianz Arena avec l'obligation de réagir. Veljko Paunovic aligne un 4-4-2 avec Jovic et Tadic en pointe. Face à elle, l'Allemagne, 3e avec seulement 1 point, n'a pas droit à l'erreur non plus. Jürgen Klopp opte pour un 4-3-3 avec Wirtz et Woltemade. Coup d'envoi jeudi 1er octobre à 20h45, sous l'arbitrage d'Espen Eskås, pour un bas de tableau sous tension.

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