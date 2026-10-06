Ligue des nations 2026 : le classement après France - Belgique et le calendrier de la prochaine journée

Victoire 3-1 de l'Italie face à la Turquie. Ce succès permet à la Squadra Azzurra de s'installer à la 2e place du groupe A1 avec 7 points, consolidant ses ambitions dans cette Ligue des nations. À l'opposé, la Turquie reste scotchée à 0 point et occupe la 4e et dernière place du groupe. L'écart se creuse encore avec le haut du classement, rendant la tâche de plus en plus compliquée pour les Turcs avant les prochaines échéances.

Leader incontesté du groupe A1, la France s'impose 4-1 face à la Belgique au terme d'un scénario renversé en fin de rencontre, et conserve ses 10 points en tête. Mais c'est en bas du tableau que l'inquiétude grandit : la Belgique, désormais troisième avec 6 points, voit son avance fondre, tandis que la Turquie, toujours scotchée à 0 point, plonge un peu plus dans la crise. L'écart se creuse, et la course à la qualification pour les quarts de finale s'annonce de plus en plus dramatique pour les Diables Rouges.

La Turquie a réussi à recoller au score avant de s'incliner. Scamacca avait ouvert le score dès la 26e minute pour l'Italie. En seconde période, Simsir a égalisé à la 61e, mais les Italiens ont repris l'avantage quatre minutes plus tard grâce à Calafiori. Pio Esposito, entré en jeu, a scellé la victoire italienne à la 87e minute, portant le score final à 3-1 au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne.

05/10/26 - 22:55 - France 4-1 Belgique : les Bleus explosent en fin de match Score final : France 4, Belgique 1. Longtemps muets devant le but malgré leur domination, les Bleus avaient été surpris par Lukébakio, parti en profondeur sur un service de Lavia pour ouvrir le score à la 35e minute. Le scénario a basculé après l'heure de jeu avec l'entrée des remplaçants : Doué a égalisé, avant que Cherki ne redonne l'avantage aux siens. Michael Olise, décisif à deux reprises, a conclu la rencontre en inscrivant un doublé dans le temps additionnel, scellant un succès total construit en quatorze minutes.

05/10/26 - 21:41 - Italie - Turquie : à la pause, Scamacca fait la différence C'est à Bologne un but solitaire qui sépare les deux équipes à la mi-temps du Stadio Renato Dall'Ara. Buteur unique de cette première période, Gianluca Scamacca a débloqué la situation dès la 26e minute pour l'Italie, avant d'écoper d'un carton jaune à la 42e. Face à une Turquie privée de plusieurs cadres, la Squadra Azzurra mène donc logiquement 1-0 à la pause, malgré une possession légèrement favorable aux Turcs (52%) et trois tirs cadrés contre un seul pour les Italiens.

05/10/26 - 21:40 - France menée à la pause face à la Belgique Mi-temps au Stade de France : la Belgique mène 1-0. Dominateurs dans le jeu avec 64% de possession, les Bleus ont manqué d'efficacité devant le but, Lepaul voyant notamment sa reprise s'envoler après un service de Dembélé. Sur l'une de leurs rares incursions, les Diables Rouges ont fait mouche : lancé par Lavia, Lukébakio a crucifié Guillaume Restes à la 35e minute. Une réclamation de penalty des Bleus, pour une possible main de Lukébakio, n'a pas été retenue par l'arbitre. Une première sous Zidane : la France est menée au score.

05/10/26 - 20:46 - Avant-match : Italie - Turquie, duel à distance pour la tête de groupe Coup d'envoi imminent à Bologne. Ce lundi, au Stadio Renato Dall'Ara, l'Italie de Roberto Mancini affronte la Turquie de Vincenzo Montella pour la 4e journée de Ligue des nations. Troisième du groupe A1 avec 4 points, la Squadra Azzurra défie une Turquie quatrième et toujours sans le moindre point. Le sélectionneur turc devra composer sans plusieurs cadres, dont Kenan Yıldız, touché au pied, et Hakan Çalhanoğlu, gêné à l'aine. Szymon Marciniak arbitrera cette rencontre programmée à 20h45.

05/10/26 - 20:45 - Avant-match : France - Belgique, duel au sommet pour la tête du groupe Leader avec 7 points, la France reçoit son dauphin belge, 6 points, pour un choc à suspense au Stade de France. Les Bleus de Zidane, vainqueurs à Bruxelles (1-0), peuvent valider leur billet pour les quarts en cas de victoire et de faux pas italien face à la Turquie. Mais la Belgique de Van Bommel, avec un Lukaku titulaire, vient chercher sa revanche : un succès offrirait aux Diables Rouges la place de leader. Yoro et Restes, tous deux novices, vivent leur grande première.

05/10/26 - 19:01 - Witsel raconte pourquoi il "supportait les Bleus" enfant Originaire de Martinique par son père, Axel Witsel a grandi en soutenant l'équipe de France avant de devenir l'un des joueurs les plus capés de la Belgique. Le joueur de l'OGC Nice a aussi été impressionné par la prestation des Bleus lors de la défaite belge (0-1) au match aller de Ligue des nations, estimant que la France "a une génération pour les dix prochaines années".

05/10/26 - 18:07 - Witsel confie que Zizou est toujours son "idole" A la veille du choc de Ligue des nations entre la France et la Belgique, Axel Witsel a révélé son admiration pour Zinédine Zidane. "Zizou, c'est Zizou, ça a été mon idole petit, ça l'est toujours aujourd'hui", a confié le milieu de l'OGC Nice, qui a récemment mis fin à sa carrière internationale avec les Diables Rouges après 140 sélections.

05/10/26 - 17:11 - Dembélé veut faire taire les critiques face à la Belgique Muet depuis le début de ce rassemblement de Ligue des nations, Ousmane Dembélé a été défendu par Zinédine Zidane, qui apprécie son apport au jeu collectif. L'attaquant se dit convaincu de pouvoir inverser la tendance lundi contre la Belgique au Stade de France.

05/10/26 - 16:51 - Mbappé peaufine sa reprise loin du groupe Absent pour ce rassemblement de Ligue des nations après sa blessure contre la Turquie, Kylian Mbappé poursuit sa préparation physique en Espagne. L'attaquant a partagé dimanche sur Instagram des images de son entraînement sur tapis roulant, loin du Stade de France où les Bleus affrontent la Belgique.

05/10/26 - 16:06 - Zidane reste flou sur une possible titularisation de Yoro A la veille du match de Ligue des nations contre la Belgique, Zinédine Zidane n'a pas confirmé si Leny Yoro, qui n'a pas joué contre l'Italie, serait aligné d'entrée. Concernant le poste de gardien, le sélectionneur a rappelé que Mike Maignan restait titulaire, sans exclure des changements ailleurs sur le terrain.

05/10/26 - 15:51 - Zidane se méfie d'une équipe belge capable de tout bousculer Avant le match retour de Ligue des nations contre la Belgique, Zinédine Zidane a salué la qualité des Diables Rouges, qui avaient mis les Bleus en difficulté tactiquement lors du match aller. Le sélectionneur français a aussi évoqué le récent match des Belges face à la Turquie, estimant que cette équipe "peut mettre n'importe quelle équipe en difficulté".

05/10/26 - 15:05 - L'absence de De Bruyne ne soulage pas Zidane Avant d'affronter la Belgique en Ligue des nations, Zinédine Zidane a réagi à la suspension de Kevin De Bruyne. "Ce n'est pas un soulagement, j'aurais préféré qu'il soit là, tout le monde veut voir du foot", a assuré le sélectionneur tricolore.

05/10/26 - 14:29 - Zidane rend hommage à Cristiano Ronaldo, "chapeau" En marge de la préparation du match de Ligue des nations face à la Belgique, Zinédine Zidane a tenu à saluer la carrière de Cristiano Ronaldo, qu'il a entraîné au Real Madrid. "Il faut saluer sa grande carrière, il m'a fait gagner beaucoup de titres, chapeau Cristiano!", a déclaré le sélectionneur des Bleus.

05/10/26 - 13:42 - Koundé veut une défense "la plus imperméable possible" Avant d'affronter la Belgique en Ligue des nations, Jules Koundé a reconnu que des "détails" restaient à ajuster défensivement après le match contre l'Italie, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le défenseur du Barça estime toutefois que les Bleus disposent d'une "arme redoutable" offensivement sur ces situations.

05/10/26 - 13:00 - Koundé évoque la concurrence imposée par Zidane A la veille de la rencontre de Ligue des nations contre la Belgique, Jules Koundé est revenu sur le management de Zinédine Zidane et la concurrence au sein du groupe. "La course est avant tout contre moi-même, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même", a expliqué le latéral du Barça. Il assure ne pas se sentir menacé par l'intégration des nouveaux joueurs, tous "bien intégrés" selon lui.

05/10/26 - 12:04 - Zidane prévient: "Il y aura des changements" En conférence de presse avant le dernier match de ce rassemblement de Ligue des nations, Zinédine Zidane a annoncé que des changements seraient opérés dans son onze pour affronter la Belgique. "Il ne faut pas faire n'importe quoi", a averti le sélectionneur, sans dévoiler davantage son plan pour ce rendez-vous au Stade de France.

05/10/26 - 11:33 - Avant la Belgique en Ligue des nations, Koundé s'explique sur son temps de jeu réduit au Barça À la veille d'un match de Ligue des nations face à la Belgique, Jules Koundé a évoqué sans détour sa perte de statut au FC Barcelone sous Hansi Flick. Le latéral droit des Bleus assure se sentir bien physiquement et attribue sa moindre présence à une saison passée "très en-dessous" de ses standards. Titulaire contre la Turquie mais laissé sur le banc face à l'Italie et en Belgique, il considère la concurrence avec Pierre Kalulu comme une source de motivation.

05/10/26 - 10:59 - Ligue des nations : l'Irlande réclame l'arrêt des matchs contre Israël À l'issue d'un match nul tendu contre Israël (1-1) disputé à huis clos en Ligue des nations, le sélectionneur irlandais Heimir Hallgrimsson a appelé l'UEFA à ne plus organiser de rencontres entre les deux sélections. La double confrontation a été marquée par de vives tensions, notamment un crachat reçu par le préparateur physique Derek Doyle lors du retour aux vestiaires. L'Islandais a évoqué un rassemblement éprouvant pour toute son organisation, tout en se disant soulagé que cette séquence soit enfin terminée.

05/10/26 - 10:38 - Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal file en quarts de la Ligue des nations Le Portugal a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations en battant la Norvège (2-1) dimanche, une quatrième victoire en quatre matchs. Avec 12 points, la Seleção assure sa place avant même ses deux derniers matchs de poule, contre le Danemark le 14 novembre puis au pays de Galles le 17. João Cancelo et Gonçalo Ramos ont inscrit les buts portugais face à une sélection norvégienne privée d'un Erling Haaland muet et sorti blessé.

05/10/26 - 10:01 - En Ligue des nations, Jorge Jesus s'emporte sur le départ de Cristiano Ronaldo En Ligue des nations, le sélectionneur du Portugal a vivement réagi après la victoire contre la Norvège (2-1) lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il comptait s'excuser du clash avec Cristiano Ronaldo. "M'excuser pour quoi? Quelle serait la raison de m'excuser?", a rétorqué Jorge Jesus, agacé. Il a toutefois reconnu assumer la responsabilité de l'échauffement prolongé du joueur qui a précédé la rupture. Le technicien a par ailleurs rappelé qu'il convoquait qui il voulait sans avoir de comptes à rendre.

03/10/26 - 07:29 - Henry loue l'aura de Zidane sur les jeunes Bleus Témoin privilégié de la génération actuelle croisée chez les Espoirs ou aux JO de Paris 2024, Thierry Henry se réjouit de la voir évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane en Ligue des nations. Il a décrit des joueurs impressionnés, "faisant de grands yeux" devant leur nouveau sélectionneur. L'ancien buteur a toutefois rappelé que l'aura ne suffit pas et qu'il faudra désormais enchaîner les résultats.

03/10/26 - 06:49 - Thierry Henry savoure l'arrivée de Zidane Thierry Henry s'est confié sur RMC à propos de la nomination de Zinédine Zidane comme sélectionneur des Bleus. L'ancien attaquant tricolore n'a pas caché son enthousiasme, allant jusqu'à comparer l'arrivée de son ancien coéquipier à celle d'une divinité du football. "Mais bon... Dieu est arrivé", a-t-il lâché sans vouloir heurter les religieux.

03/10/26 - 00:05 - France - Italie : la lutte pour les quarts se resserre au classement Opposées au Stade de France, la France et l'Italie affichent un écart de trois points au classement du groupe 1 après leur match nul 1-1. Les Bleus restent premiers avec 7 points (+2), tandis que les Italiens pointent à la 3e place avec 4 unités (+1). Derrière, la Belgique talonne la France avec 6 points (+4) après son succès 3-0 contre la Turquie, lanterne rouge sans le moindre point (-7). Seuls les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

02/10/26 - 22:56 - France - Italie : les Bleus échappent à la défaite mais restent leaders dans la douleur Malgré le partage des points, la France conserve la tête du groupe avec 7 points, mais l'Italie, troisième avec 4 unités, reste à l'affût pour la qualification en quarts de finale, réservée aux deux premiers. Au Stade de France, Michael Olise avait pourtant offert l'avantage aux Bleus d'un enroulé magistral (55e), avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise de près (68e). Réduits à dix après l'expulsion de Dayot Upamecano (85e), les hommes de Zinédine Zidane ont résisté jusqu'au bout pour arracher le match nul, 1-1, et conserver leur place de leader malgré la pression italienne.

02/10/26 - 21:40 - France - Italie : 0-0 à la pause, score vierge malgré la domination tricolore À la mi-temps, aucune équipe ne mène : le score reste vierge, 0-0, entre la France et l'Italie au Stade de France. Les Bleus ont largement dominé (64% de possession) mais la défense italienne a tenu bon, Michael Olise trouvant même la barre transversale d'un centre à la 23e minute. Les Italiens, plus rares dans le jeu, ont eu les plus grosses occasions : Moise Kean a buté sur Mike Maignan (9e) avant de voir un but refusé pour hors-jeu (42e), tandis que Davide Frattesi a multiplié les tentatives, sans cadrer.

02/10/26 - 20:45 - Avant-match : la France, leader du groupe, reçoit une Italie en quête de rédemption Leader du groupe 1 avec 6 points après deux succès 1-0 en Turquie puis en Belgique, l'équipe de France aborde cette réception de l'Italie en position de force. Face à elle, la Nazionale pointe à la 3e place avec seulement 3 points, après une défaite contre la Belgique (0-2) rachetée par un net succès en Turquie (4-1) : les Italiens doivent s'imposer pour recoller au classement. Au-delà des enjeux comptables, cette 42e confrontation entre les deux nations marque aussi la première à domicile de Zinédine Zidane comme sélectionneur, au Stade de France à Saint-Denis.