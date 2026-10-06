Ligue des nations 2026 : le classement après France - Belgique et le calendrier de la prochaine journée

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : le classement après France - Belgique et le calendrier de la prochaine journée L'équipe de France a terminé sa première campagne de Ligue des nations sous Zinédine Zidane, découvrez tous les résultats et le classement.

Résultat renversant ce lundi 5 octobre 2026 au Stade de France, où l'équipe de France a dominé la Belgique en Ligue des nations après avoir pourtant été menée à la pause. Dominateurs avec 64% de possession mais stériles devant le but, les Bleus ont concédé l'ouverture du score à la 35e minute, Lukébakio profitant d'un service de Lavia pour tromper Guillaume Restes, une réclamation de penalty française pour une possible main n'ayant pas été retenue par l'arbitre. Le scénario a totalement basculé après l'heure de jeu avec l'entrée des remplaçants : Doué a égalisé, puis Cherki a redonné l'avantage à la France avant que Michael Olise, décisif à deux reprises, ne conclue la rencontre d'un doublé dans le temps additionnel. Les Bleus se sont ainsi imposés 4-1, inscrivant quatre buts en seulement quatorze minutes après l'heure de jeu.

Ce même soir, en Ligue des nations, l'Italie a dominé la Turquie 3-1 au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne, face à des adversaires privés de plusieurs cadres. Gianluca Scamacca a ouvert le score dès la 26e minute avant de recevoir un carton jaune peu avant la pause. Les Turcs sont revenus à hauteur par l'intermédiaire de Simsir à la 61e minute, mais Calafiori a redonné l'avantage aux siens quatre minutes plus tard. Entré en cours de jeu, Pio Esposito a scellé la victoire italienne à la 87e minute, portant le score final à 3-1.

Le classement du groupe A1 de la Ligue des nations place la France en tête avec 10 points, résultat qui lui assure la première position devant l'Italie, deuxième avec 7 points ; la Belgique suit en troisième place avec 6 points, tandis que la Turquie ferme la marche avec 0 point.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Italie - Turquie : l'Italie grimpe, la Turquie s'enfonce

Victoire 3-1 de l'Italie face à la Turquie. Ce succès permet à la Squadra Azzurra de s'installer à la 2e place du groupe A1 avec 7 points, consolidant ses ambitions dans cette Ligue des nations. À l'opposé, la Turquie reste scotchée à 0 point et occupe la 4e et dernière place du groupe. L'écart se creuse encore avec le haut du classement, rendant la tâche de plus en plus compliquée pour les Turcs avant les prochaines échéances.

- France - Belgique : la Belgique vacille, la tension s'installe en bas du classement

Leader incontesté du groupe A1, la France s'impose 4-1 face à la Belgique au terme d'un scénario renversé en fin de rencontre, et conserve ses 10 points en tête. Mais c'est en bas du tableau que l'inquiétude grandit : la Belgique, désormais troisième avec 6 points, voit son avance fondre, tandis que la Turquie, toujours scotchée à 0 point, plonge un peu plus dans la crise. L'écart se creuse, et la course à la qualification pour les quarts de finale s'annonce de plus en plus dramatique pour les Diables Rouges.

- Italie - Turquie : la Squadra Azzurra s'impose 3-1

La Turquie a réussi à recoller au score avant de s'incliner. Scamacca avait ouvert le score dès la 26e minute pour l'Italie. En seconde période, Simsir a égalisé à la 61e, mais les Italiens ont repris l'avantage quatre minutes plus tard grâce à Calafiori. Pio Esposito, entré en jeu, a scellé la victoire italienne à la 87e minute, portant le score final à 3-1 au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne.

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