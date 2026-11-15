Ligue des nations 2026 : les Bleus éliminés de la phase finale ? Le classement en direct
L'équipe de France dispute sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations ce dimanche soir face à la Turquie.
Le scénario semblait pourtant écrit d'avance. Après une dizaine de minutes prometteuses à San Siro, l'équipe de France paraissait en route vers une qualification tranquille pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Mais la physionomie de la rencontre a totalement basculé, et les Tricolores se sont finalement inclinés 3-1 face à l'Italie. Un revers qui rebat les cartes au sommet de la poule 1, où la Nazionale s'installe désormais en tête du classement.
Ce succès italien ne scelle toutefois rien de définitif. Les Bleus, emmenés notamment par Michael Olise, conservent une carte maîtresse en vue de la dernière journée du groupe car ils affrontent la Turquie, déjà éliminée de la course à la qualification. Un adversaire a priori à leur portée, qui leur permettrait de valider leur billet pour les quarts de finale sans avoir à dépendre des autres résultats du groupe.
Pourquoi la Belgique peut encore tout changer
Car le danger ne vient pas uniquement de l'Italie. La Belgique, troisième larron de cette poule 1, reste à l'affût avec neuf points au compteur, soit une seule unité de retard sur les deux premiers. Les Diables Rouges joueront leur propre match décisif contre la Nazionale, et un succès de leur part pourrait rebattre totalement les cartes en cas de faux pas français.
Dans cette configuration à trois équipes pour deux places qualificatives, chaque scénario reste ouvert. Une victoire des Bleus face aux Turcs suffirait à sceller leur présence en quarts de finale, quel que soit le résultat du match italo-belge. En revanche, en cas de défaite ou de match nul décevant, la France devrait alors espérer un faux pas de l'Italie face à la Belgique pour continuer l'aventure. Réponse attendue dimanche, à l'issue d'une dernière journée qui s'annonce particulièrement tendue pour les trois prétendants.
Calendrier de la Ligue des nations
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Résultats de la Ligue des nations
Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.
Classements de la Ligue des nations
Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.
- Avant-match : l'Espagne, leader, reçoit l'Angleterre en Ligue des nations
Première du groupe A3 avec 15 points, l'Espagne aborde cette sixième journée en position de force face à l'Angleterre, deuxième avec 12 points. La Roja peut conforter sa place de leader devant son public, tandis que les Three Lions doivent l'emporter pour recoller au classement. Cette rencontre se joue au stade Riyadh Air Metropolitano, dimanche 15 novembre 2026, sous l'arbitrage de Clément Turpin. Coup d'envoi fixé à 20h45 pour cette affiche qui clôt la phase de groupes de Ligue A.
- France - Turquie : la Turquie sombre, les Bleus jouent leur qualification
Dernière du groupe A1 avec zéro point, la Turquie aborde cette réception à Bordeaux déjà éliminée et reléguée en Ligue B, sans plus rien à jouer que l'honneur autour d'Arda Güler. En face, l'équipe de France, deuxième avec 10 points, n'a pourtant rien de garanti : une victoire ou un match nul suffirait à valider les quarts, mais une défaite forcerait les Bleus à espérer un faux pas de la Belgique face à l'Italie. Un scénario que Zinédine Zidane veut à tout prix éviter après le revers subi en Italie.
- Belgique - Italie : l'Italie joue son fauteuil de leader face à des Diables Rouges revanchards
Leader du groupe avec 10 points, l'Italie de Roberto Mancini n'a aucun droit à l'erreur à Bruxelles. Une défaite pourrait tout remettre en question dans cette course serrée de la Ligue des nations. En face, la Belgique de Mark van Bommel, troisième avec 9 points, veut profiter de cette sixième journée pour recoller aux Italiens. Le suspense s'annonce total au King Baudouin Stadium, où Kevin De Bruyne et ses coéquipiers tenteront de faire chuter des Italiens sous pression. Coup d'envoi à 20h45, sous l'arbitrage d'Espen Eskås.