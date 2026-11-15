Ligue des nations 2026 : les Bleus éliminés de la phase finale ? Le classement en direct

L'équipe de France dispute sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations ce dimanche soir face à la Turquie.

Le scénario semblait pourtant écrit d'avance. Après une dizaine de minutes prometteuses à San Siro, l'équipe de France paraissait en route vers une qualification tranquille pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Mais la physionomie de la rencontre a totalement basculé, et les Tricolores se sont finalement inclinés 3-1 face à l'Italie. Un revers qui rebat les cartes au sommet de la poule 1, où la Nazionale s'installe désormais en tête du classement.

Ce succès italien ne scelle toutefois rien de définitif. Les Bleus, emmenés notamment par Michael Olise, conservent une carte maîtresse en vue de la dernière journée du groupe car ils affrontent la Turquie, déjà éliminée de la course à la qualification. Un adversaire a priori à leur portée, qui leur permettrait de valider leur billet pour les quarts de finale sans avoir à dépendre des autres résultats du groupe.

Pourquoi la Belgique peut encore tout changer

Car le danger ne vient pas uniquement de l'Italie. La Belgique, troisième larron de cette poule 1, reste à l'affût avec neuf points au compteur, soit une seule unité de retard sur les deux premiers. Les Diables Rouges joueront leur propre match décisif contre la Nazionale, et un succès de leur part pourrait rebattre totalement les cartes en cas de faux pas français.

Dans cette configuration à trois équipes pour deux places qualificatives, chaque scénario reste ouvert. Une victoire des Bleus face aux Turcs suffirait à sceller leur présence en quarts de finale, quel que soit le résultat du match italo-belge. En revanche, en cas de défaite ou de match nul décevant, la France devrait alors espérer un faux pas de l'Italie face à la Belgique pour continuer l'aventure. Réponse attendue dimanche, à l'issue d'une dernière journée qui s'annonce particulièrement tendue pour les trois prétendants.

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