Ligue des nations 2026 : les débuts de Zidane, le calendrier de la France et tous les groupes

La Ligue des nations version 2026-2027 débute officiellement ce jeudi 24 septembre. Le premier match du sélectionneur Zinédine Zidane est prévu ce vendredi en Turquie.

Le coup d'envoi de la Ligue des Nations 2026-2027 est donné ce jeudi, et de nombreuses nouvelles têtes prennent place sur les bancs de touche des nations européennes. De la Belgique au Portugal, en passant par les Pays-Bas, la France ou encore l'Allemagne, une véritable révolution s'est opérée à la tête des grandes nations du football européen. Au sein de la Ligue A, qui regroupe l'essentiel des nations de premier plan du continent, huit des seize sélections engagées ont un nouvel homme à leur tête.

Parmi ces nouveaux visages, Zinédine Zidane sera incontestablement le plus observé. L'ancien entraîneur du Real Madrid reprend du service à la tête de l'Équipe de France, qui était dirigée par Didier Deschamps depuis l'été 2012. Propulsé à la tête de la Croatie, Slaven Bilic succède lui aussi à une légende : Zlatko Dalic, qui a dirigé les Vatreni pendant près de neuf ans. Enfin, Mark van Bommel, Xavi, Jorge Jesus ou encore Jürgen Klopp doivent lancer leur sélection dans un nouveau cycle de deux ans, jusqu'à l'Euro 2028 organisé au Royaume-Uni et en Irlande.

À l'issue de la phase de ligue, qui s'achève en novembre 2026, les meilleures équipes de la Ligue A pourront se qualifier pour la phase finale en remportant leur quart de finale, disputé en mars 2027. La phase finale réunira de nouveau quatre équipes. Cette Ligue des nations sera importante puisque la campagne devrait être liée à la qualification pour l'Euro 2028 au Royaume Uni et en Irlande, certains devraient avoir une seconde chance d'accéder aux barrages pour la phase finale.

Le système de relégation change également puisque la compétition passe à un système de trois ligues pour 2028-2029. Par conséquent, les promotions et relégations de l'édition sont organisés pour aboutir à 18 équipes par ligue. Concrètement, voici les règles selon l'UEFA.

Ligue A

Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.

Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.

Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.

Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.

Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.

Les troisièmes restent en Ligue B.

Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.

Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.

Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.

Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Le calendrier de l'équipe de France à la Ligue des nations 2026

25 septembre à 20h45 : Turquie - France

28 septembre à 20h45 : Belgique - France

2 octobre à 20h45 : France - Italie

5 octobre à 20h45 : France - Belgique

12 novembre à 20H45 : Italie - France

15 novembre à 20h45 : France - Turquie

Les groupes de la Ligue des nations 2026-2027

Ligue A

Groupe A1 : France, Italie, Belgique, Türkiye

Groupe A2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce

Groupe A3 : Espagne, Croatie, Angleterre, Tchéquie

Groupe A4 : Portugal, Danemark, Norvège, pays de Galles

Ligue B

Groupe B1 : Écosse, Suisse, Slovénie, Macédoine du Nord

Groupe B2 : Hongrie, Ukraine, Géorgie, Irlande du Nord

Groupe B3 : Israël, Autriche, République d'Irlande, Kosovo

Groupe B4 : Pologne, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Suède

Ligue C

Groupe C1 : Albanie, Finlande, Biélorussie, Saint-Marin

Groupe C2 : Monténégro, Arménie, Chypre, Lettonie

Groupe C3 : Kazakhstan, Slovaquie, Îles Féroé, Moldavie

Groupe C4 : Islande, Bulgarie, Estonie, Luxembourg

Ligue D

Groupe D1 : Gibraltar, Malte, Andorre

Groupe D2 : Lituanie, Azerbaïdjan, Liechtenstein

Quarts de finale, barrages de promotion/relégation Ligue A/B et Ligue B/C : 25-30 mars 2027

: 25-30 mars 2027 Barrages Ligue C/D : 23-28 mars 2028

: 23-28 mars 2028 Phase finale :9-13 juin 2027

Le calendrier de la Ligue des nations 2026