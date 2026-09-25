Ligue des nations 2026 : les résultats des premiers chocs, calendrier de la France et classements des groupes

Coup d'envoi de la Ligue des nations pour Zinédine Zidane et les Bleus avec un premier match face à la Turquie.

Le coup d'envoi de la Ligue des Nations 2026-2027 a été donné ce jeudi avec un gros choc entre l'Allemagne et les Pays-Bas, deux nations qui doivent commencer un tout nouveau cycle avec des noms bien connus à la tête des sélections, Xavi et Klopp. Les fans ont eu droit à un match assez plaisant avec de l'animation et une égalisation magnifique de Gakpo pour conclure la rencontre sur un match nul. Dans les autres matchs, le Portugal s'est imposé par la plus petite des marges face au pays de Galles alors que la Norvège a battu l'Autriche 3-1.

De nombreuses nouvelles têtes prennent place sur les bancs de touche des nations européennes. De la Belgique au Portugal, en passant par les Pays-Bas, la France ou encore l'Allemagne, une véritable révolution s'est opérée à la tête des grandes nations du football européen. Au sein de la Ligue A, qui regroupe l'essentiel des nations de premier plan du continent, huit des seize sélections engagées ont un nouvel homme à leur tête.

Parmi ces nouveaux visages, Zinédine Zidane sera incontestablement le plus observé. L'ancien entraîneur du Real Madrid reprend du service à la tête de l'Équipe de France, qui était dirigée par Didier Deschamps depuis l'été 2012. Propulsé à la tête de la Croatie, Slaven Bilic succède lui aussi à une légende : Zlatko Dalic, qui a dirigé les Vatreni pendant près de neuf ans. Enfin, Mark van Bommel, Xavi, Jorge Jesus ou encore Jürgen Klopp doivent lancer leur sélection dans un nouveau cycle de deux ans, jusqu'à l'Euro 2028 organisé au Royaume-Uni et en Irlande.

À l'issue de la phase de ligue, qui s'achève en novembre 2026, les meilleures équipes de la Ligue A pourront se qualifier pour la phase finale en remportant leur quart de finale, disputé en mars 2027. La phase finale réunira de nouveau quatre équipes. Cette Ligue des nations sera importante puisque la campagne devrait être liée à la qualification pour l'Euro 2028 au Royaume Uni et en Irlande, certains devraient avoir une seconde chance d'accéder aux barrages pour la phase finale.

Le système de relégation change également puisque la compétition passe à un système de trois ligues pour 2028-2029. Par conséquent, les promotions et relégations de l'édition sont organisés pour aboutir à 18 équipes par ligue. Concrètement, voici les règles selon l'UEFA.

Ligue A

Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.

Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.

Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.

Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.

Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.

Les troisièmes restent en Ligue B.

Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.

Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.

Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.

Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

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Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

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