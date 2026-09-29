Ligue des nations 2026 : quel classement après Belgique - France ? Tous les résultats et le calendrier

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : quel classement après Belgique - France ? Tous les résultats et le calendrier Les Bleus de Zidane disputaient leur second match de la Ligue des nations ce lundi face à la Belgique.

La Ligue des nations a proposé ce lundi 28 septembre 2026 un duel entre la Belgique et la France au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Les Diables Rouges, dominés territorialement, n'ont touché que 36% du ballon et n'ont cadré aucun tir avant la pause, tandis que les Bleus, plus entreprenants avec 64% de possession, n'ont pas réussi à concrétiser leurs quatre tentatives cadrées, laissant les deux équipes sur un score nul et vierge à la mi-temps. La physionomie n'a guère changé après le retour des vestiaires, la Belgique multipliant les fautes et écopant de trois avertissements (Moreira, De Bruyne, Tielemans) pour freiner une équipe de France dominatrice, créditée au final de 65% de possession et de douze tirs contre dix pour son adversaire. Il a fallu attendre la 88e minute pour voir Michael Olise débloquer la situation d'une frappe décisive, permettant aux Bleus de s'imposer 0-1 à l'issue d'un match longtemps verrouillé par une défense belge solide jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure.

Ce même jour, la Ligue des nations a également offert une démonstration de force de l'Italie face à la Turquie à Bursa. Menée dès la 9e minute par une ouverture du score d'Alessandro Bastoni, la Turquie a rapidement sombré, Davide Frattesi puis Michael Kayode alourdissant l'addition avant la pause pour porter le score à 3-0. Les Turcs ont bien tenté de réagir par Yilmaz juste après le retour des vestiaires, mais Esposito a immédiatement redonné trois buts d'avance à la Squadra Azzurra, plus tranchante et dominatrice tout au long de la rencontre. Les résultats du jour confirment ainsi une victoire nette de l'Italie, qui s'impose finalement 4-1.

Le classement du groupe A1 de la Ligue des nations place la France en tête avec 6 points, devant la Belgique qui occupe la deuxième place avec 3 points. L'Italie suit au troisième rang, également créditée de 3 points, tandis que la Turquie ferme la marche du groupe avec 0 point.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Turquie - Italie : l'Italie s'empare de la 3e place après sa victoire 4-1

Solide et efficace tout au long de la rencontre disputée à Bursa, l'Italie s'est imposée 4-1 face à la Turquie. Grâce à ce succès, la Squadra Azzurra engrange les 3 points de la victoire et occupe désormais la 3e place du groupe A1 avec 3 points au total. La Turquie, elle, reste bloquée à 0 point et se retrouve reléguée à la 4e et dernière place du groupe après cette défaite, sans aucune unité engrangée lors de cette 2e journée.

- Belgique - France : les Bleus consolident leur première place

Victoire française à Bruxelles. Grâce à ce succès 0-1 décroché à la 88e minute par Michael Olise, la France conforte sa place de leader du groupe A1 avec 6 points, engrangeant les 3 points de la victoire. La Belgique, elle, reste scotchée à 3 points et à la 2e position, n'ayant récolté aucun point supplémentaire après cette défaite. L'écart se creuse ainsi entre les deux nations, la France prenant une option supplémentaire dans la course à la qualification pendant que les Diables Rouges devront réagir lors des prochaines journées.

- Turquie - Italie : l'Italie corrige les Turcs 4-1 à Bursa

Sans appel. L'Italie s'impose 4-1 face à la Turquie et confirme sa supériorité de bout en bout. Bastoni ouvre le score dès la 9e minute, avant que Frattesi ne double la mise à la 22e puis Kayode n'enfonce le clou à la 27e. Menés 3-0, les Turcs réagissent par Yilmaz à la 47e, mais Esposito rétablit immédiatement l'écart trois minutes plus tard. Un match maîtrisé par la Squadra Azzurra, plus tranchante et plus efficace devant le but tout au long de la rencontre à Bursa.

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