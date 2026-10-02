Ligue des nations 2026 : quel classement après Danemark - Portugal ? Tous les résultats

D'un côté une Allemagne solide et efficace, de l'autre une Serbie encore en quête de repères : la rencontre s'est soldée par une victoire allemande 2-0. Au classement du groupe A2, l'Allemagne grimpe à la 3e place avec 4 points, un résultat qui lui permet de rester dans la course. La Serbie, elle, reste scotchée à la 4e place avec 0 point, une situation qui complique sérieusement ses ambitions dans cette phase de groupe et laisse planer le doute sur sa capacité à inverser la tendance.

Score final sans appel : le Portugal s'impose 4-2 au Parken face au Danemark. Au classement du groupe A4, les Portugais trônent en tête avec 9 points, loin devant des Danois scotchés à la 2e place avec seulement 3 points. L'écart se creuse dangereusement entre les deux nations et la pression monte pour les Danois, désormais contraints de livrer un sursaut immédiat sous peine de voir filer tout espoir de rattraper le leader du groupe.

Largement dominatrice tout au long de la rencontre avec 74% de possession et 8 tirs cadrés contre 1, l'Allemagne s'est logiquement imposée face à la Serbie. Tom Bischof a ouvert le score à la 39e minute, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec l'avantage. Florian Wirtz a doublé la mise à la 61e minute, scellant la victoire allemande 2-0. Les Serbes, muets offensivement, n'ont jamais réussi à inquiéter la défense adverse malgré les changements opérés par Veljko Paunovic en seconde période.

01/10/26 - 22:56 - Danemark - Portugal : le Portugal s'impose 4-2 au terme d'un match à rebondissements Plus clinique que le Danemark, le Portugal s'est imposé 4-2 au Parken au terme d'une rencontre riche en buts. João Cancelo avait ouvert le score dès la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise à la 23e. Gonçalo Ramos redonnait l'avantage aux Portugais deux minutes plus tard, puis Rasmus Højlund égalisait une nouvelle fois à la 53e. Vitinha relançait les siens à la 67e avant que João Félix ne scelle la victoire portugaise à la 87e minute.

01/10/26 - 21:41 - Allemagne - Serbie : la Serbie muette à la pause, l'Allemagne mène 1-0 Toujours à la recherche d'une réaction, la Serbie n'a trouvé aucune solution offensive en première période, sans le moindre tir cadré. Face à elle, l'Allemagne impose sa loi : 75% de possession et 5 tirs cadrés. L'ouverture du score logique est signée Tom Bischof à la 39e minute, qui permet aux Allemands de rentrer aux vestiaires avec l'avantage, 1-0, à l'Allianz Arena. Les Serbes devront hausser le ton après la pause pour espérer revenir dans ce match.

01/10/26 - 21:40 - Danemark - Portugal : le Portugal mène 2-1 à la pause au Parken Trois buts en douze minutes. Le Portugal a frappé le premier au Parken grâce à João Cancelo à la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise pour le Danemark à la 23e. Gonçalo Ramos a redonné l'avantage aux Portugais dès la 25e minute, score qui tient jusqu'à la pause. Les visiteurs dominent les statistiques offensives malgré une possession danoise supérieure (57%), avec 6 tirs cadrés contre 2 pour les locaux. Le suspense reste entier pour la seconde période.

01/10/26 - 20:46 - Allemagne - Serbie : l'avant-match d'un duel à quitte ou double en bas du groupe A2 Pas de temps à perdre pour la Serbie, lanterne rouge du groupe A2 avec 0 point, qui se déplace à l'Allianz Arena avec l'obligation de réagir. Veljko Paunovic aligne un 4-4-2 avec Jovic et Tadic en pointe. Face à elle, l'Allemagne, 3e avec seulement 1 point, n'a pas droit à l'erreur non plus. Jürgen Klopp opte pour un 4-3-3 avec Wirtz et Woltemade. Coup d'envoi jeudi 1er octobre à 20h45, sous l'arbitrage d'Espen Eskås, pour un bas de tableau sous tension.

01/10/26 - 20:46 - Danemark - Portugal : l'avant-match d'un choc pour la tête du groupe A4 Un sommet avant l'heure. Au Parken de Copenhague, le Danemark, 3e du groupe A4 avec 3 points, reçoit un Portugal leader avec 6 unités, soucieux de confirmer sa place de premier. Brian Riemer aligne un 4-2-3-1 privé de Patrick Dorgu, William Osula, Andreas Christensen et Mohamed Daramy, tous blessés. Jorge Jesus répond dans le même système, avec Rafael Leão et Bruno Fernandes en pointe, malgré les incertitudes autour de Tomás Araújo, Rui Silva et Carlos Forbs. Un duel ouvert pour la 3e journée de Ligue des nations.

30/09/26 - 00:05 - Espagne - Croatie : la Roja consolide sa première place au classement Solide de bout en bout face à une Croatie qui n'a tenu qu'un temps, l'Espagne s'est imposée 4-1 à Séville. Ce succès permet à la Roja de rester en tête du groupe A3, portée à 9 points grâce aux 3 unités de la victoire. La Croatie, elle, reste scotchée à 3 points et conserve sa 3e place, sans avancer au classement après cette défaite. L'écart entre les deux nations se creuse donc nettement dans ce groupe A3.

29/09/26 - 22:56 - Espagne - Croatie : la Roja s'envole en seconde période pour l'emporter 4-1 Accrochée un temps par Dion Drena Beljo, auteur de l'égalisation à la 28e minute, la Croatie a fini par craquer face à une Espagne trop solide. Marc Pubill avait redonné l'avantage aux siens dès la 31e, avant que Lamine Yamal, déjà buteur à la 2e minute, ne double son compteur à la 63e. Nico Williams a scellé le score à la 89e minute, portant le score final à 4-1 pour l'Espagne au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

29/09/26 - 21:41 - Espagne - Croatie : la Roja devant 2-1 à la pause face à des Croates accrocheurs Au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, l'Espagne et la Croatie se livrent à un duel serré en Ligue des nations, la Roja menant 2-1 à la mi-temps. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute avant que Dion Drena Beljo n'égalise pour les Croates à la 28e. Marc Pubill a redonné l'avantage aux Espagnols trois minutes plus tard, à la 31e minute. Côté croate, Marin Pongračić puis Petar Sučić ont tous deux écopé d'un carton jaune, respectivement à la 18e et à la 37e minute.

29/09/26 - 20:46 - Espagne - Croatie : un choc au sommet du groupe A3 avant le coup d'envoi Avant ce choc de la 2e journée de Ligue des nations, Espagne et Croatie affichent un bilan identique de 3 points, respectivement 1re et 2e du groupe A3. Luis de la Fuente aligne une équipe offensive avec Lamine Yamal et Oyarzabal, tandis que Slaven Bilic mise sur Perisic en capitaine et laisse Modric débuter sur le banc. Les Espagnols abordent la rencontre en position de force, l'historique récent des confrontations leur étant largement favorable. Rendez-vous à Séville, au stade Ramón Sánchez Pizjuán, pour ce duel entre deux prétendants au sommet du groupe.

29/09/26 - 12:00 - Rendez-vous pris à Paris pour la revanche Les deux équipes se retrouveront dès lundi prochain au Stade de France, à 20h45, pour le match retour de cette double confrontation en Ligue des nations. Le média belge Sporza a déjà lancé les hostilités, évoquant "l'heure de la revanche" face à cette "France maudite".

29/09/26 - 11:05 - Une disette qui dure depuis 45 ans La RTBF rappelle une statistique douloureuse pour les Diables Rouges: leur dernier succès officiel face aux Bleus remonte au 9 septembre 1981. Il faut même remonter à 2015, lors d'un match amical soldé par un score de 3-4, pour retrouver une victoire belge face à la France, toutes compétitions confondues.

29/09/26 - 10:40 - Les Diables rouges impressionnés par les "coiffeurs" français La Libre estime que les Diables ont été "remis à leur place par l'équipe B de la France", tandis que Le Soir évoque une "équipe de coiffeurs" alignée par Zidane. Le quotidien belge n'a pas tari d'éloges sur le sélectionneur français, assurant que "tout ce que touche Zizou se transforme en or".

29/09/26 - 09:59 - La presse belge sous le choc du scénario cruel "Que c'est cruel!", s'exclame la RTBF au lendemain de la défaite des Diables Rouges. 7sur7 parle d'un "premier revers frustrant pour van Bommel" tout en reconnaissant "une défaite finalement assez logique". Malgré la déception, les médias belges saluent la combativité de leur sélection face à des Bleus supérieurs.

29/09/26 - 00:05 - Turquie - Italie : l'Italie s'empare de la 3e place après sa victoire 4-1 Solide et efficace tout au long de la rencontre disputée à Bursa, l'Italie s'est imposée 4-1 face à la Turquie. Grâce à ce succès, la Squadra Azzurra engrange les 3 points de la victoire et occupe désormais la 3e place du groupe A1 avec 3 points au total. La Turquie, elle, reste bloquée à 0 point et se retrouve reléguée à la 4e et dernière place du groupe après cette défaite, sans aucune unité engrangée lors de cette 2e journée.

29/09/26 - 00:05 - Belgique - France : les Bleus consolident leur première place Victoire française à Bruxelles. Grâce à ce succès 0-1 décroché à la 88e minute par Michael Olise, la France conforte sa place de leader du groupe A1 avec 6 points, engrangeant les 3 points de la victoire. La Belgique, elle, reste scotchée à 3 points et à la 2e position, n'ayant récolté aucun point supplémentaire après cette défaite. L'écart se creuse ainsi entre les deux nations, la France prenant une option supplémentaire dans la course à la qualification pendant que les Diables Rouges devront réagir lors des prochaines journées.

28/09/26 - 22:56 - Turquie - Italie : l'Italie corrige les Turcs 4-1 à Bursa Sans appel. L'Italie s'impose 4-1 face à la Turquie et confirme sa supériorité de bout en bout. Bastoni ouvre le score dès la 9e minute, avant que Frattesi ne double la mise à la 22e puis Kayode n'enfonce le clou à la 27e. Menés 3-0, les Turcs réagissent par Yilmaz à la 47e, mais Esposito rétablit immédiatement l'écart trois minutes plus tard. Un match maîtrisé par la Squadra Azzurra, plus tranchante et plus efficace devant le but tout au long de la rencontre à Bursa.

28/09/26 - 22:55 - Belgique - France : les Bleus arrachent la victoire dans la douleur à Bruxelles Longtemps muselée par une Belgique accrocheuse et disciplinée malgré trois cartons jaunes (Moreira, De Bruyne, Tielemans), la France a fini par faire craquer les Diables Rouges tout près du but grâce à Michael Olise, buteur décisif à la 88e minute. Dominateurs de bout en bout avec 65% de possession et douze tirs contre dix, les Bleus s'imposent finalement 0-1 au stade Roi Baudouin, au terme d'un match longtemps verrouillé par une défense belge solide jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure.

28/09/26 - 21:40 - Turquie - Italie : les Turcs décrochent, l'Italie mène 3-0 à la pause En grande difficulté à domicile, la Turquie concède un troisième but avant la mi-temps face à l'Italie. Après l'ouverture du score d'Alessandro Bastoni à la 9e minute, Davide Frattesi a doublé la mise à la 22e, avant que Michael Kayode n'aggrave la marque à la 27e. Can Uzun a écopé d'un carton jaune à la 38e minute côté turc. À la pause, l'Italie domine largement avec 58% de possession et cinq tirs cadrés contre un seul pour la Turquie, qui n'est jamais parvenue à inquiéter la défense italienne.

28/09/26 - 21:40 - Belgique - France : 0-0 à la mi-temps, les Diables Rouges dominés territorialement En difficulté dans cette première période, la Belgique n'a cadré aucun tir et n'a touché que 36% du ballon face à des Bleus plus entreprenants. Les hommes de Mark van Bommel ont notamment concédé un carton jaune à Dodi Moreira, averti à la 42e minute. Côté français, la possession s'élève à 64% et quatre tirs cadrés ont été obtenus, sans toutefois parvenir à trouver la faille. À la pause, le score reste donc vierge, 0-0, au stade Roi Baudouin de Bruxelles.”

28/09/26 - 20:46 - Turquie - Italie : l'avant-match d'une 2e journée sous tension en Ligue des nations Dominante dans son historique face à la Turquie, l'Italie s'est imposée dans 75% des confrontations précédentes, sans aucune victoire turque et 25% de nuls. Mais l'incertitude plane avant cette 2e journée de Ligue des nations. Battue 0-2 par la Belgique au premier match, la Squadra Azzurra veut réagir, tout comme la Turquie, tombée 0-1 face à la France. À Bursa, Montella opte pour un 3-4-3 face au 4-3-3 de Mancini, sous l'arbitrage de Michael Oliver. Plusieurs cadres manquent à l'appel des deux côtés, ajoutant à l'incertitude de cette rencontre.

28/09/26 - 20:45 - Belgique - France : l'avant-match de cette 2e journée de Ligue des nations Coup d'envoi imminent au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Cette rencontre compte pour la 2e journée du groupe 1 de Ligue A en Ligue des nations. Au classement, la Belgique occupe la première place avec 3 points, devant la France, deuxième avec le même total. Les deux sélections visent la victoire pour asseoir leur position dans ce groupe. L'historique récent penche nettement du côté français, avec cinq victoires sur les six dernières confrontations, contre une seule pour les Diables Rouges et aucun match nul.

28/09/26 - 20:22 - Camavinga balaie toute idée de rivalité avant ce duel de Ligue des nations Interrogé sur la tension entre la France et la Belgique avant ce match de Ligue des nations, Eduardo Camavinga a relativisé avec humour. "C'est plus vous les Belges qui l'aviez en travers de la gorge", a-t-il plaisanté, tout en reconnaissant l'importance de la rencontre face à "une grande nation". Il s'est dit impatient de disputer ce type de match.

28/09/26 - 20:00 - La Belgique aussi privée de deux joueurs pour cette soirée de Ligue des nations Mark van Bommel a confirmé les forfaits de Leandro Trossard et Mike Penders pour affronter les Bleus en Ligue des nations. L'ailier est touché au talon, tandis que le gardien souffre d'une blessure au quadriceps. Ces absences viennent s'ajouter à celle, côté français, de Kylian Mbappé.

28/09/26 - 19:19 - Van Bommel regrette l'absence de Mbappé pour ce choc de Ligue des nations Le sélectionneur belge Mark van Bommel a exprimé sa déception après le forfait de Kylian Mbappé pour ce rendez-vous de Ligue des nations. "C'est dommage que Mbappé ne soit pas là. Je veux toujours voir les meilleurs joueurs sur le terrain", a-t-il regretté en conférence de presse. Il a ajouté ne pas connaître la nature exacte de la blessure de l'attaquant du Real Madrid.

28/09/26 - 18:49 - Une Belgique de haut niveau attend les Bleus en Ligue des nations Avant d'affronter la sélection belge en Ligue des nations, Zinédine Zidane a mis en garde contre la qualité de l'adversaire du soir. "C'est une très belle équipe, qui a fait une très belle Coupe du monde, avec de grosses individualités", a-t-il déclaré. Il a également évoqué la présence d'un nouveau sélectionneur en face, Mark van Bommel.

28/09/26 - 18:01 - Doué et Barcola emballent Zidane avant cette étape de Ligue des nations Zinédine Zidane a livré son admiration pour Désiré Doué et Bradley Barcola avant le match de Ligue des nations face à la Belgique. "Ce sont des joueurs jeunes et très dynamiques, super intéressants. J'adore ce type de joueurs parce que sur les côtés, c'est là qu'on peut faire beaucoup de différences", a-t-il expliqué. Les deux attaquants pourraient tenir une place importante dans le dispositif offensif français.