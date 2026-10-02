Ligue des nations 2026 : quel classement après Danemark - Portugal ? Tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : quel classement après Danemark - Portugal ? Tous les résultats Coup d'envoi de la 3e journée de la Ligue des Nations ce jeudi avec le Portugal qui était sous tension après l'affaire Cristiano Ronaldo.

La Ligue des nations a été le théâtre, ce jeudi 1 octobre 2026 au Parken, d'un Danemark - Portugal riche en rebondissements. João Cancelo a ouvert le score pour les Portugais dès la 13e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise pour le Danemark à la 23e, puis que Gonçalo Ramos ne redonne l'avantage aux siens deux minutes plus tard, un scénario qui a figé le score à 2-1 à la pause. En seconde période, Rasmus Højlund a égalisé une nouvelle fois à la 53e minute, avant que Vitinha ne relance les Portugais à la 67e et que João Félix ne scelle la victoire à la 87e minute, pour un succès final 4-2. Parmi les résultats de cette soirée de Ligue des nations, celui-ci restera comme l'un des plus spectaculaires, tant les deux équipes se sont rendu coup pour coup avant que le Portugal ne fasse la différence dans le money-time.

Toujours en Ligue des nations, l'Allemagne a dominé la Serbie à l'Allianz Arena en s'imposant 2-0 grâce à une prestation sans appel, matérialisée par une large possession et une nette supériorité au tir. Tom Bischof a ouvert le score juste avant la pause, à la 39e minute, avant que Florian Wirtz ne double la mise à la 61e pour sceller la victoire allemande. Muette offensivement sur l'ensemble de la rencontre, la Serbie n'a jamais trouvé les ressources pour inquiéter la défense adverse, malgré les changements tentés par Veljko Paunovic.

Le classement du groupe A4 de la Ligue des nations place le Portugal en tête avec 9 points, tandis que le Danemark occupe la 2e place avec 3 points. Dans le groupe A2, l'Allemagne pointe à la 3e place avec 4 points, devant la Serbie, qui ferme la marche avec 0 point.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Allemagne - Serbie : la hiérarchie se confirme au classement du groupe A2

D'un côté une Allemagne solide et efficace, de l'autre une Serbie encore en quête de repères : la rencontre s'est soldée par une victoire allemande 2-0. Au classement du groupe A2, l'Allemagne grimpe à la 3e place avec 4 points, un résultat qui lui permet de rester dans la course. La Serbie, elle, reste scotchée à la 4e place avec 0 point, une situation qui complique sérieusement ses ambitions dans cette phase de groupe et laisse planer le doute sur sa capacité à inverser la tendance.

- Danemark - Portugal : le bas du groupe A4 s'enflamme après la victoire du Portugal

Score final sans appel : le Portugal s'impose 4-2 au Parken face au Danemark. Au classement du groupe A4, les Portugais trônent en tête avec 9 points, loin devant des Danois scotchés à la 2e place avec seulement 3 points. L'écart se creuse dangereusement entre les deux nations et la pression monte pour les Danois, désormais contraints de livrer un sursaut immédiat sous peine de voir filer tout espoir de rattraper le leader du groupe.

- Allemagne - Serbie : les Allemands s'imposent 2-0 à l'Allianz Arena

Largement dominatrice tout au long de la rencontre avec 74% de possession et 8 tirs cadrés contre 1, l'Allemagne s'est logiquement imposée face à la Serbie. Tom Bischof a ouvert le score à la 39e minute, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec l'avantage. Florian Wirtz a doublé la mise à la 61e minute, scellant la victoire allemande 2-0. Les Serbes, muets offensivement, n'ont jamais réussi à inquiéter la défense adverse malgré les changements opérés par Veljko Paunovic en seconde période.

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