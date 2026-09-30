Ligue des nations 2026 : quel classement après Espagne - Croatie, les résultats et le calendrier de la 3e journée

Solide de bout en bout face à une Croatie qui n'a tenu qu'un temps, l'Espagne s'est imposée 4-1 à Séville. Ce succès permet à la Roja de rester en tête du groupe A3, portée à 9 points grâce aux 3 unités de la victoire. La Croatie, elle, reste scotchée à 3 points et conserve sa 3e place, sans avancer au classement après cette défaite. L'écart entre les deux nations se creuse donc nettement dans ce groupe A3.

Accrochée un temps par Dion Drena Beljo, auteur de l'égalisation à la 28e minute, la Croatie a fini par craquer face à une Espagne trop solide. Marc Pubill avait redonné l'avantage aux siens dès la 31e, avant que Lamine Yamal, déjà buteur à la 2e minute, ne double son compteur à la 63e. Nico Williams a scellé le score à la 89e minute, portant le score final à 4-1 pour l'Espagne au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, l'Espagne et la Croatie se livrent à un duel serré en Ligue des nations, la Roja menant 2-1 à la mi-temps. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute avant que Dion Drena Beljo n'égalise pour les Croates à la 28e. Marc Pubill a redonné l'avantage aux Espagnols trois minutes plus tard, à la 31e minute. Côté croate, Marin Pongračić puis Petar Sučić ont tous deux écopé d'un carton jaune, respectivement à la 18e et à la 37e minute.

29/09/26 - 20:46 - Espagne - Croatie : un choc au sommet du groupe A3 avant le coup d'envoi Avant ce choc de la 2e journée de Ligue des nations, Espagne et Croatie affichent un bilan identique de 3 points, respectivement 1re et 2e du groupe A3. Luis de la Fuente aligne une équipe offensive avec Lamine Yamal et Oyarzabal, tandis que Slaven Bilic mise sur Perisic en capitaine et laisse Modric débuter sur le banc. Les Espagnols abordent la rencontre en position de force, l'historique récent des confrontations leur étant largement favorable. Rendez-vous à Séville, au stade Ramón Sánchez Pizjuán, pour ce duel entre deux prétendants au sommet du groupe.

29/09/26 - 12:00 - Rendez-vous pris à Paris pour la revanche Les deux équipes se retrouveront dès lundi prochain au Stade de France, à 20h45, pour le match retour de cette double confrontation en Ligue des nations. Le média belge Sporza a déjà lancé les hostilités, évoquant "l'heure de la revanche" face à cette "France maudite".

29/09/26 - 11:05 - Une disette qui dure depuis 45 ans La RTBF rappelle une statistique douloureuse pour les Diables Rouges: leur dernier succès officiel face aux Bleus remonte au 9 septembre 1981. Il faut même remonter à 2015, lors d'un match amical soldé par un score de 3-4, pour retrouver une victoire belge face à la France, toutes compétitions confondues.

29/09/26 - 10:40 - Les Diables rouges impressionnés par les "coiffeurs" français La Libre estime que les Diables ont été "remis à leur place par l'équipe B de la France", tandis que Le Soir évoque une "équipe de coiffeurs" alignée par Zidane. Le quotidien belge n'a pas tari d'éloges sur le sélectionneur français, assurant que "tout ce que touche Zizou se transforme en or".

29/09/26 - 09:59 - La presse belge sous le choc du scénario cruel "Que c'est cruel!", s'exclame la RTBF au lendemain de la défaite des Diables Rouges. 7sur7 parle d'un "premier revers frustrant pour van Bommel" tout en reconnaissant "une défaite finalement assez logique". Malgré la déception, les médias belges saluent la combativité de leur sélection face à des Bleus supérieurs.

29/09/26 - 00:05 - Turquie - Italie : l'Italie s'empare de la 3e place après sa victoire 4-1 Solide et efficace tout au long de la rencontre disputée à Bursa, l'Italie s'est imposée 4-1 face à la Turquie. Grâce à ce succès, la Squadra Azzurra engrange les 3 points de la victoire et occupe désormais la 3e place du groupe A1 avec 3 points au total. La Turquie, elle, reste bloquée à 0 point et se retrouve reléguée à la 4e et dernière place du groupe après cette défaite, sans aucune unité engrangée lors de cette 2e journée.

29/09/26 - 00:05 - Belgique - France : les Bleus consolident leur première place Victoire française à Bruxelles. Grâce à ce succès 0-1 décroché à la 88e minute par Michael Olise, la France conforte sa place de leader du groupe A1 avec 6 points, engrangeant les 3 points de la victoire. La Belgique, elle, reste scotchée à 3 points et à la 2e position, n'ayant récolté aucun point supplémentaire après cette défaite. L'écart se creuse ainsi entre les deux nations, la France prenant une option supplémentaire dans la course à la qualification pendant que les Diables Rouges devront réagir lors des prochaines journées.

28/09/26 - 22:56 - Turquie - Italie : l'Italie corrige les Turcs 4-1 à Bursa Sans appel. L'Italie s'impose 4-1 face à la Turquie et confirme sa supériorité de bout en bout. Bastoni ouvre le score dès la 9e minute, avant que Frattesi ne double la mise à la 22e puis Kayode n'enfonce le clou à la 27e. Menés 3-0, les Turcs réagissent par Yilmaz à la 47e, mais Esposito rétablit immédiatement l'écart trois minutes plus tard. Un match maîtrisé par la Squadra Azzurra, plus tranchante et plus efficace devant le but tout au long de la rencontre à Bursa.

28/09/26 - 22:55 - Belgique - France : les Bleus arrachent la victoire dans la douleur à Bruxelles Longtemps muselée par une Belgique accrocheuse et disciplinée malgré trois cartons jaunes (Moreira, De Bruyne, Tielemans), la France a fini par faire craquer les Diables Rouges tout près du but grâce à Michael Olise, buteur décisif à la 88e minute. Dominateurs de bout en bout avec 65% de possession et douze tirs contre dix, les Bleus s'imposent finalement 0-1 au stade Roi Baudouin, au terme d'un match longtemps verrouillé par une défense belge solide jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure.

28/09/26 - 21:40 - Turquie - Italie : les Turcs décrochent, l'Italie mène 3-0 à la pause En grande difficulté à domicile, la Turquie concède un troisième but avant la mi-temps face à l'Italie. Après l'ouverture du score d'Alessandro Bastoni à la 9e minute, Davide Frattesi a doublé la mise à la 22e, avant que Michael Kayode n'aggrave la marque à la 27e. Can Uzun a écopé d'un carton jaune à la 38e minute côté turc. À la pause, l'Italie domine largement avec 58% de possession et cinq tirs cadrés contre un seul pour la Turquie, qui n'est jamais parvenue à inquiéter la défense italienne.

28/09/26 - 21:40 - Belgique - France : 0-0 à la mi-temps, les Diables Rouges dominés territorialement En difficulté dans cette première période, la Belgique n'a cadré aucun tir et n'a touché que 36% du ballon face à des Bleus plus entreprenants. Les hommes de Mark van Bommel ont notamment concédé un carton jaune à Dodi Moreira, averti à la 42e minute. Côté français, la possession s'élève à 64% et quatre tirs cadrés ont été obtenus, sans toutefois parvenir à trouver la faille. À la pause, le score reste donc vierge, 0-0, au stade Roi Baudouin de Bruxelles.”

28/09/26 - 20:46 - Turquie - Italie : l'avant-match d'une 2e journée sous tension en Ligue des nations Dominante dans son historique face à la Turquie, l'Italie s'est imposée dans 75% des confrontations précédentes, sans aucune victoire turque et 25% de nuls. Mais l'incertitude plane avant cette 2e journée de Ligue des nations. Battue 0-2 par la Belgique au premier match, la Squadra Azzurra veut réagir, tout comme la Turquie, tombée 0-1 face à la France. À Bursa, Montella opte pour un 3-4-3 face au 4-3-3 de Mancini, sous l'arbitrage de Michael Oliver. Plusieurs cadres manquent à l'appel des deux côtés, ajoutant à l'incertitude de cette rencontre.

28/09/26 - 20:45 - Belgique - France : l'avant-match de cette 2e journée de Ligue des nations Coup d'envoi imminent au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Cette rencontre compte pour la 2e journée du groupe 1 de Ligue A en Ligue des nations. Au classement, la Belgique occupe la première place avec 3 points, devant la France, deuxième avec le même total. Les deux sélections visent la victoire pour asseoir leur position dans ce groupe. L'historique récent penche nettement du côté français, avec cinq victoires sur les six dernières confrontations, contre une seule pour les Diables Rouges et aucun match nul.

28/09/26 - 20:22 - Camavinga balaie toute idée de rivalité avant ce duel de Ligue des nations Interrogé sur la tension entre la France et la Belgique avant ce match de Ligue des nations, Eduardo Camavinga a relativisé avec humour. "C'est plus vous les Belges qui l'aviez en travers de la gorge", a-t-il plaisanté, tout en reconnaissant l'importance de la rencontre face à "une grande nation". Il s'est dit impatient de disputer ce type de match.

28/09/26 - 20:00 - La Belgique aussi privée de deux joueurs pour cette soirée de Ligue des nations Mark van Bommel a confirmé les forfaits de Leandro Trossard et Mike Penders pour affronter les Bleus en Ligue des nations. L'ailier est touché au talon, tandis que le gardien souffre d'une blessure au quadriceps. Ces absences viennent s'ajouter à celle, côté français, de Kylian Mbappé.

28/09/26 - 19:19 - Van Bommel regrette l'absence de Mbappé pour ce choc de Ligue des nations Le sélectionneur belge Mark van Bommel a exprimé sa déception après le forfait de Kylian Mbappé pour ce rendez-vous de Ligue des nations. "C'est dommage que Mbappé ne soit pas là. Je veux toujours voir les meilleurs joueurs sur le terrain", a-t-il regretté en conférence de presse. Il a ajouté ne pas connaître la nature exacte de la blessure de l'attaquant du Real Madrid.

28/09/26 - 18:49 - Une Belgique de haut niveau attend les Bleus en Ligue des nations Avant d'affronter la sélection belge en Ligue des nations, Zinédine Zidane a mis en garde contre la qualité de l'adversaire du soir. "C'est une très belle équipe, qui a fait une très belle Coupe du monde, avec de grosses individualités", a-t-il déclaré. Il a également évoqué la présence d'un nouveau sélectionneur en face, Mark van Bommel.

28/09/26 - 18:01 - Doué et Barcola emballent Zidane avant cette étape de Ligue des nations Zinédine Zidane a livré son admiration pour Désiré Doué et Bradley Barcola avant le match de Ligue des nations face à la Belgique. "Ce sont des joueurs jeunes et très dynamiques, super intéressants. J'adore ce type de joueurs parce que sur les côtés, c'est là qu'on peut faire beaucoup de différences", a-t-il expliqué. Les deux attaquants pourraient tenir une place importante dans le dispositif offensif français.

28/09/26 - 17:13 - Zidane invite ses Bleus à profiter du moment avant cette Ligue des nations À la veille du déplacement à Bruxelles pour la Ligue des nations, Zinédine Zidane a insisté sur l'état d'esprit de son groupe. "Je vois qu'ils sont heureux d'être ensemble. C'est l'équipe de France, il y a de belles affiches. Il faut en profiter", a-t-il confié. Le technicien de 54 ans a rappelé combien le temps passe vite dans une carrière de footballeur.

28/09/26 - 16:17 - Cherki séduit Zidane avant ce rendez-vous de Ligue des nations Zinédine Zidane s'est montré enthousiaste au sujet de Rayan Cherki, positionné au milieu de terrain pour ce match de Ligue des nations. "Il est capable de recevoir des ballons entre les lignes, il trouve des passes incroyables", a-t-il souligné. Le sélectionneur a précisé apprécier aussi bien son jeu avec ballon que son activité sans ballon.

28/09/26 - 15:35 - Van Bommel, adversaire d'un soir familier pour Zidane en Ligue des nations Face à Mark van Bommel, nouveau sélectionneur belge et ancien milieu de terrain néerlandais, Zinédine Zidane a évoqué leurs duels passés avec le sourire avant ce match de Ligue des nations. "On n'a pas tout à fait le même style, parce que c'était plutôt lui qui me chargeait et qui me donnait des petites boîtes", a-t-il plaisanté. Il a néanmoins salué le caractère et la personnalité de son ancien adversaire sur le terrain.

28/09/26 - 14:51 - En pleine préparation de la Ligue des nations, Zidane se dit peiné par les incendies Interrogé sur les feux qui ont touché la France et la Kabylie, Zinédine Zidane a exprimé sa tristesse en marge de la préparation du match de Ligue des nations contre la Belgique. "Je suis peiné par ce qui s'est passé, par toutes ces choses hors de contrôle qui font du mal à des familles", a-t-il déclaré. Il a formulé le souhait de ne plus voir de telles catastrophes se reproduire.

28/09/26 - 13:49 - Dembélé au coeur des discussions avant ce nouveau test de Ligue des nations Zinédine Zidane a longuement échangé avec Ousmane Dembélé avant la séance de veille de match, concluant leur discussion par une tape amicale sur l'épaule. "Il est bien, il est content. Il pourrait peut-être jouer les quatre matchs. Ce n'est pas ce qu'on va faire mais il en serait capable", a confié le sélectionneur. Capitaine ce lundi en l'absence de Mbappé, Dembélé occupe déjà ce rôle informellement selon Zidane: "Il a ce rôle même quand il ne l'est pas. Ça se sent."

28/09/26 - 13:01 - Une compo bousculée pour la France Avant le déplacement à Bruxelles, Zinédine Zidane a testé Désiré Doué en faux numéro 9 à la place d'Ousmane Dembélé lors de la mise en place de la veille de match. Michael Olise et Bradley Barcola l'accompagnaient sur le front de l'attaque, tandis que Rayan Cherki et Adrien Rabiot entouraient Eduardo Camavinga au milieu. Mike Maignan et la charnière Upamecano-Lacroix devraient être reconduits, pour un onze qui compterait trois changements par rapport à la victoire en Turquie.

28/09/26 - 12:10 - L'Allemagne doit réagir face à la Serbie pour sa Ligue des nations Après leur revers contre la Grèce, les Allemands recevront la Serbie ce jeudi à l'Allianz Arena de Munich, devant 75 000 spectateurs. Une rencontre déjà cruciale pour Klopp, qui doit impérativement rebondir pour garder espoir de finir parmi les deux premiers de son groupe, seules places qualificatives pour les quarts de finale de la Ligue des nations. L'Allemagne se déplacera ensuite à Thessalonique pour y affronter la Grèce.

28/09/26 - 11:24 - Klopp mise sur un groupe élargi pour la suite de la Ligue des nations Pour cette trêve internationale marquée par quatre matches, Jürgen Klopp a convoqué un groupe très large de 44 joueurs. La plupart des titulaires alignés à Amsterdam et à Augsbourg devraient céder leur place à de nouveaux visages dès le prochain rassemblement. Une rotation massive qui illustre la volonté du sélectionneur de tester différentes options en ce début de mandat.