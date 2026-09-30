Ligue des nations 2026 : quel classement après Espagne - Croatie, les résultats et le calendrier de la 3e journée

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : quel classement après Espagne - Croatie, les résultats et le calendrier de la 3e journée Fin de la deuxième journée de la Ligue des nations ce mardi avec un gros choc qui était au programme, le point sur les classements.

La Ligue des nations a proposé, ce mardi 29 septembre 2026 au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, un duel entre l'Espagne et la Croatie, où la Roja s'est finalement imposée au terme d'une seconde période conquérante. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute avant que Dion Drena Beljo n'égalise à la 28e pour des Croates accrocheurs, puis Marc Pubill a redonné l'avantage aux Espagnols à la 31e, portant le score à 2-1 à la mi-temps. En seconde période, Lamine Yamal a doublé son compteur à la 63e minute avant que Nico Williams ne scelle la rencontre à la 89e, portant le résultat final à 4-1 en faveur de l'Espagne.

Au classement du groupe A3 de la Ligue des nations, l'Espagne occupe la première place avec 6 points, un résultat qui la place devant les deux autres équipes du groupe, tandis que la Croatie pointe à la troisième place avec 3 points.

Ce lundi 28 septembre 2026 un duel entre la Belgique et la France au stade Roi Baudouin de Bruxelles a animé la Ligue des nations. Les Diables Rouges, dominés territorialement, n'ont touché que 36% du ballon et n'ont cadré aucun tir avant la pause, tandis que les Bleus, plus entreprenants avec 64% de possession, n'ont pas réussi à concrétiser leurs quatre tentatives cadrées, laissant les deux équipes sur un score nul et vierge à la mi-temps. La physionomie n'a guère changé après le retour des vestiaires, la Belgique multipliant les fautes et écopant de trois avertissements (Moreira, De Bruyne, Tielemans) pour freiner une équipe de France dominatrice, créditée au final de 65% de possession et de douze tirs contre dix pour son adversaire. Il a fallu attendre la 88e minute pour voir Michael Olise débloquer la situation d'une frappe décisive, permettant aux Bleus de s'imposer 0-1 à l'issue d'un match longtemps verrouillé par une défense belge solide jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Espagne - Croatie : la Roja consolide sa première place au classement

Solide de bout en bout face à une Croatie qui n'a tenu qu'un temps, l'Espagne s'est imposée 4-1 à Séville. Ce succès permet à la Roja de rester en tête du groupe A3, portée à 9 points grâce aux 3 unités de la victoire. La Croatie, elle, reste scotchée à 3 points et conserve sa 3e place, sans avancer au classement après cette défaite. L'écart entre les deux nations se creuse donc nettement dans ce groupe A3.

- Espagne - Croatie : la Roja s'envole en seconde période pour l'emporter 4-1

Accrochée un temps par Dion Drena Beljo, auteur de l'égalisation à la 28e minute, la Croatie a fini par craquer face à une Espagne trop solide. Marc Pubill avait redonné l'avantage aux siens dès la 31e, avant que Lamine Yamal, déjà buteur à la 2e minute, ne double son compteur à la 63e. Nico Williams a scellé le score à la 89e minute, portant le score final à 4-1 pour l'Espagne au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

- Espagne - Croatie : la Roja devant 2-1 à la pause face à des Croates accrocheurs

Au stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, l'Espagne et la Croatie se livrent à un duel serré en Ligue des nations, la Roja menant 2-1 à la mi-temps. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute avant que Dion Drena Beljo n'égalise pour les Croates à la 28e. Marc Pubill a redonné l'avantage aux Espagnols trois minutes plus tard, à la 31e minute. Côté croate, Marin Pongračić puis Petar Sučić ont tous deux écopé d'un carton jaune, respectivement à la 18e et à la 37e minute.

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