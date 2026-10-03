Ligue des nations 2026 : quel classement après France - Italie ? Tous les résultats et le programme de la 4e journée

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : quel classement après France - Italie ? Tous les résultats et le programme de la 4e journée Découvrez les classements de la Ligue des nations et le résultat du match France - Italie.

La Ligue des nations a mis aux prises la France et l'Italie ce vendredi 2 octobre 2026, au Stade de France, pour un duel disputé jusqu'au bout. Les Bleus ont largement dominé la première période, Michael Olise touchant même la barre transversale sur un centre à la 23e minute, mais la défense italienne a tenu bon face à une équipe de France pourtant maîtresse du ballon, tandis que Moise Kean et Davide Frattesi se sont montrés dangereux pour la Squadra Azzurra sans parvenir à tromper Mike Maignan, un but transalpin ayant même été refusé pour hors-jeu. Au retour des vestiaires, Michael Olise a fini par débloquer la situation d'un enroulé magistral à la 55e minute, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise de près pour l'Italie à la 68e. Réduits à dix après l'expulsion de Dayot Upamecano à la 85e minute, les Français ont ensuite résisté jusqu'au coup de sifflet final pour arracher le match nul, 1-1. Ce score partagé figure parmi les résultats marquants de cette soirée européenne, laissant les deux sélections sur une impression mitigée malgré l'intensité du match.

Le classement du groupe 1 de la Ligue A, en Ligue des nations, place la France en tête avec 7 points, tandis que l'Italie occupe la 3e place avec 4 points.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- France - Italie : la lutte pour les quarts se resserre au classement

Opposées au Stade de France, la France et l'Italie affichent un écart de trois points au classement du groupe 1 après leur match nul 1-1. Les Bleus restent premiers avec 7 points (+2), tandis que les Italiens pointent à la 3e place avec 4 unités (+1). Derrière, la Belgique talonne la France avec 6 points (+4) après son succès 3-0 contre la Turquie, lanterne rouge sans le moindre point (-7). Seuls les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

- France - Italie : les Bleus échappent à la défaite mais restent leaders dans la douleur

Malgré le partage des points, la France conserve la tête du groupe avec 7 points, mais l'Italie, troisième avec 4 unités, reste à l'affût pour la qualification en quarts de finale, réservée aux deux premiers. Au Stade de France, Michael Olise avait pourtant offert l'avantage aux Bleus d'un enroulé magistral (55e), avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise de près (68e). Réduits à dix après l'expulsion de Dayot Upamecano (85e), les hommes de Zinédine Zidane ont résisté jusqu'au bout pour arracher le match nul, 1-1, et conserver leur place de leader malgré la pression italienne.

- France - Italie : 0-0 à la pause, score vierge malgré la domination tricolore

À la mi-temps, aucune équipe ne mène : le score reste vierge, 0-0, entre la France et l'Italie au Stade de France. Les Bleus ont largement dominé (64% de possession) mais la défense italienne a tenu bon, Michael Olise trouvant même la barre transversale d'un centre à la 23e minute. Les Italiens, plus rares dans le jeu, ont eu les plus grosses occasions : Moise Kean a buté sur Mike Maignan (9e) avant de voir un but refusé pour hors-jeu (42e), tandis que Davide Frattesi a multiplié les tentatives, sans cadrer.

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