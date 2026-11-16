Ligue des nations 2026 : qui est qualifié pour le Final 8 ? Le classement et adversaire de la France

Retrouvez le classement complet de la Ligue des nations et les qualifiés pour le final 8.

La France s'est imposée 2-1 face à la Turquie, ce dimanche 15 novembre 2026 à Bordeaux lors de la Ligue des nations, un score qui a validé la qualification des Bleus pour les quarts de finale. Les Français ont dominé une première période restée sans but, butant à plusieurs reprises sur le gardien turc Berke Özer : Kylian Mbappé a vu deux tentatives repoussées, à la 15e puis à la 34e minute, avant qu'un but inscrit à la 40e minute ne soit finalement annulé pour hors-jeu après recours à la VAR. Bradley Barcola, lancé en contre-attaque à la 22e minute, a lui aussi manqué le cadre face à Özer. Au retour des vestiaires, la France a fini par ouvrir le score à la 49e minute grâce à un but contre son camp de Topçu, avant qu'Eli Kroupi, entré en cours de jeu, n'inscrive son premier but en équipe nationale à la 80e minute. La Turquie a réduit l'écart à la 90e minute par Bardakci, auteur d'une reprise consécutive à un corner mal négocié par la défense française.

La Ligue des nations a aussi offert un scénario spectaculaire à Bruxelles, où la Belgique s'est imposée 4-1 face à l'Italie ce dimanche 15 novembre 2026. Les Italiens avaient pourtant ouvert la marque par Francesco Pio Esposito dès la 11e minute, mais les Diables Rouges ont renversé la situation en onze minutes grâce aux buts de Maxim De Cuyper (15e), Nilson Ngoy (22e) puis Jérémy Doku (26e). D. Moreira a enfoncé le clou à la 80e minute, avant qu'Esposito ne manque un penalty en toute fin de rencontre, arrêté par le gardien belge.

Autres scénario haletant à Madrid, où l'Angleterre s'est imposée 3-2 face à l'Espagne également en Ligue des nations. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty juste avant la pause, avant qu'Ezri Konsa puis Ben White ne creusent l'écart en seconde période. L'exclusion d'Elliot Anderson à la 63e minute a relancé l'Espagne, Mikel Oyarzabal réduisant l'écart sur penalty puis Nico Williams ramenant les siens à un but, mais les Anglais, réduits à dix, ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.

La France prend la tête du classement du groupe A1 de la Ligue des nations avec 13 points, devant la Belgique, deuxième avec 12 points, puis l'Italie, troisième avec 10 points, tandis que la Turquie ferme la marche avec 0 point. Dans le groupe A3, l'Angleterre occupe la première place avec 15 points, juste devant l'Espagne, deuxième avec le même total de 15 points.

Conséquence des résultats, la France et l'Espagne pourraient se retrouver lors des quarts de finale de la Ligue des nations après le tirage au sort prévu ce vendredi à Nyon. Outre l'Espagne, la France pourrait hériter de la Grèce ou de l'Allemagne, qui s'affrontent pour la première place du groupe 2, ou encore du Danemark ou de la Norvège dans le groupe 3. Le nom de l'adversaire de ces nations sera connu ce lundi soir, à l'issue des dernières rencontres de poules.

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