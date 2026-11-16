Ligue des nations 2026 : qui est qualifié pour le Final 8 ? Le classement et adversaire de la France

Retrouvez le classement complet de la Ligue des nations et les qualifiés pour le final 8.
La France s'est imposée 2-1 face à la Turquie, ce dimanche 15 novembre 2026 à Bordeaux lors de la Ligue des nations, un score qui a validé la qualification des Bleus pour les quarts de finale. Les Français ont dominé une première période restée sans but, butant à plusieurs reprises sur le gardien turc Berke Özer : Kylian Mbappé a vu deux tentatives repoussées, à la 15e puis à la 34e minute, avant qu'un but inscrit à la 40e minute ne soit finalement annulé pour hors-jeu après recours à la VAR. Bradley Barcola, lancé en contre-attaque à la 22e minute, a lui aussi manqué le cadre face à Özer. Au retour des vestiaires, la France a fini par ouvrir le score à la 49e minute grâce à un but contre son camp de Topçu, avant qu'Eli Kroupi, entré en cours de jeu, n'inscrive son premier but en équipe nationale à la 80e minute. La Turquie a réduit l'écart à la 90e minute par Bardakci, auteur d'une reprise consécutive à un corner mal négocié par la défense française.
La Ligue des nations a aussi offert un scénario spectaculaire à Bruxelles, où la Belgique s'est imposée 4-1 face à l'Italie ce dimanche 15 novembre 2026. Les Italiens avaient pourtant ouvert la marque par Francesco Pio Esposito dès la 11e minute, mais les Diables Rouges ont renversé la situation en onze minutes grâce aux buts de Maxim De Cuyper (15e), Nilson Ngoy (22e) puis Jérémy Doku (26e). D. Moreira a enfoncé le clou à la 80e minute, avant qu'Esposito ne manque un penalty en toute fin de rencontre, arrêté par le gardien belge.
Autres scénario haletant à Madrid, où l'Angleterre s'est imposée 3-2 face à l'Espagne également en Ligue des nations. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty juste avant la pause, avant qu'Ezri Konsa puis Ben White ne creusent l'écart en seconde période. L'exclusion d'Elliot Anderson à la 63e minute a relancé l'Espagne, Mikel Oyarzabal réduisant l'écart sur penalty puis Nico Williams ramenant les siens à un but, mais les Anglais, réduits à dix, ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.
La France prend la tête du classement du groupe A1 de la Ligue des nations avec 13 points, devant la Belgique, deuxième avec 12 points, puis l'Italie, troisième avec 10 points, tandis que la Turquie ferme la marche avec 0 point. Dans le groupe A3, l'Angleterre occupe la première place avec 15 points, juste devant l'Espagne, deuxième avec le même total de 15 points.
Conséquence des résultats, la France et l'Espagne pourraient se retrouver lors des quarts de finale de la Ligue des nations après le tirage au sort prévu ce vendredi à Nyon. Outre l'Espagne, la France pourrait hériter de la Grèce ou de l'Allemagne, qui s'affrontent pour la première place du groupe 2, ou encore du Danemark ou de la Norvège dans le groupe 3. Le nom de l'adversaire de ces nations sera connu ce lundi soir, à l'issue des dernières rencontres de poules.
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Résultats de la Ligue des nations
Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.
Classements de la Ligue des nations
Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.
Dernières mises à jour
- D'autres adversaires possibles pour les Bleus
Outre l'Espagne, la France pourrait hériter de la Grèce ou de l'Allemagne, qui s'affrontent pour la première place du groupe 2, ou encore du Danemark ou de la Norvège dans le groupe 3. Le nom de l'adversaire de ces nations sera connu ce lundi soir, à l'issue des dernières rencontres de poules.
- La défaite espagnole qui change tout
La défaite de l'Espagne face à l'Angleterre (2-3) a également mis fin à une série de 43 matchs sans défaite pour la Roja. Ce revers la relègue à la deuxième place de son groupe, ouvrant la porte à un possible duel avec la France en quarts de finale.
- Vers de nouvelles retrouvailles avec l'Espagne ?
L'Espagne, battue à domicile par l'Angleterre (2-3) dimanche, termine deuxième de son groupe et pourrait ainsi croiser la route des Bleus en quarts. Les deux équipes se sont déjà affrontées à trois reprises récemment : en demi-finale de la Coupe du monde 2026 (2-0), à l'Euro 2024 (2-1) et lors de la dernière Ligue des Nations (5-4), toujours à l'avantage de la Roja.
- Avantage du terrain pour la France
En terminant premiers du groupe 1, les Bleus affronteront un deuxième de groupe en quarts de finale et disputeront le match retour à domicile. Ils ne pourront en revanche pas croiser la Belgique, également qualifiée mais deuxième de sa poule.
- L'objectif de qualification atteint malgré tout
Malgré son mécontentement sur le contenu de la prestation, Zinédine Zidane a reconnu que l'objectif principal du match était rempli. "C'était l'objectif de se qualifier, en étant éventuellement premier", a-t-il indiqué. Il reste toutefois "perplexe" sur certains aspects du jeu affiché par les siens.
- Trop de concessions en première période
Zidane a également pointé du doigt le nombre d'occasions concédées par les Bleus, surtout avant la pause. "On a concédé beaucoup, surtout en première mi-temps", a-t-il regretté, précisant que ce n'était pas un problème individuel mais collectif. Il a rappelé l'identité de jeu qu'il souhaite pour son équipe: "On aime courir avec le ballon, pas sans, ce n'est pas notre truc."
- Une pression jugée insuffisante par Zizou
Sur le plateau de TF1 après la rencontre, Zinédine Zidane a exprimé sa frustration concernant le pressing de son équipe. "On laissait faire les décalages et on n'a pas été bons du tout dans notre pression", a-t-il lâché. Le Ballon d'or 1998 assure que les ajustements à la mi-temps ont permis une nette amélioration en seconde période.
- Jacquet confirme le message du coach
Jérémy Jacquet, parfois en difficulté sur la pelouse de Bordeaux, a confirmé les propos tenus par Zidane à la mi-temps. "Le coach nous a dit à la mi-temps qu'ils ne nous trouvaient pas assez agressifs à la perte du ballon et on l'a rectifié en deuxième mi-temps", a-t-il expliqué. Il précise que Zidane n'a pas crié mais a clairement insisté sur les axes de progression.
- Zidane recadre les Bleus à la pause
Zinédine Zidane n'a pas digéré la prestation de l'équipe de France en première période face à la Turquie, dimanche en Ligue des nations (victoire 2-1). Le sélectionneur a haussé le ton dans le vestiaire pour demander plus d'agressivité à la perte du ballon. Les Bleus ont rectifié le tir en seconde période, selon ses joueurs.
- Espagne - Angleterre : l'Angleterre conserve la tête du groupe A3 malgré la défaite concédée
L'Angleterre occupe la première place du groupe A3 avec 15 points après sa victoire 3-2 face à l'Espagne au stade Riyadh Air Metropolitano. Ce succès permet aux Three Lions de conserver leur leadership. L'Espagne, de son côté, reste deuxième avec 15 points également, un total identique à celui de l'Angleterre mais insuffisant pour ravir la première place. Les deux sélections se retrouvent ainsi à égalité de points au sommet du groupe, la place de leader se jouant désormais sur d'autres critères que le nombre de points.
- France - Turquie : les Bleus verrouillent la première place, la Turquie sombre
Qualification validée. La France s'est imposée 2-1 face à la Turquie et cette victoire a des conséquences immédiates au classement du groupe A1. Les Bleus trônent désormais en tête avec 13 points, un total qui leur assure la première place et une place en quarts de finale. De l'autre côté, la désillusion est totale pour la Turquie, dernière du groupe avec 0 point, incapable de prendre le moindre point lors de ce rassemblement et totalement distancée dans la course à la qualification.
- Belgique - Italie : les Diables Rouges consolident leur deuxième place
Au terme d'une victoire 4-1 face à l'Italie au King Baudouin Stadium, la Belgique conforte sa position dans le groupe A1 de cette Ligue des nations. Les Diables Rouges occupent désormais la 2e place avec 12 points, une position qui leur garde un contact direct avec le haut du classement. L'Italie, de son côté, reste scotchée à la 3e place avec 10 points, un résultat qui ne lui permet pas de recoller à la Belgique malgré une entame prometteuse avec l'ouverture du score d'Esposito.
- Espagne 2-3 Angleterre : les Three Lions résistent à dix malgré la furia espagnole
Angleterre s'impose 3-2 face à l'Espagne au stade Riyadh Air Metropolitano, au terme d'un scénario haletant. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty juste avant la pause (45e), avant qu'Ezri Konsa (53e) puis Ben White (57e) ne creusent l'écart. Le carton rouge d'Elliot Anderson à la 63e minute a relancé l'Espagne : Mikel Oyarzabal a réduit l'écart sur penalty (65e), puis Nico Williams a ramené les siens à un but (75e). Réduits à dix, les Anglais ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final pour décrocher une victoire précieuse.
- France - Turquie (2-1) : la qualification validée grâce à Topçu et Kroupi
France 2 - 1 Turquie. Les Bleus décrochent leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations après un succès étriqué face à des Turcs accrocheurs. Longtemps muets face à un grand Berke Özer, les Tricolores ont ouvert le score à la 49e minute sur un but contre son camp de Topçu. Eli Kroupi, entré en jeu, a inscrit son premier but en équipe de France à la 80e minute. Bardakci a réduit l'écart à la 90e minute, profitant d'un oubli de la défense française sur un corner.
- Belgique - Italie : les Diables Rouges s'imposent 4-1 face à des Italiens surclassés
Victoire éclatante de la Belgique au King Baudouin Stadium, où les Diables Rouges ont dominé une Italie pourtant devant au score au départ. Francesco Pio Esposito avait ouvert la marque dès la 11e minute, mais Maxim De Cuyper a égalisé à la 15e, avant que Nilson Ngoy ne fasse 2-1 à la 22e puis Jérémy Doku ne porte le score à 3-1 dès la 26e. D. Moreira a enfoncé le clou à la 80e. Gianluigi Donnarumma a écopé d'un carton jaune à la 81e. En toute fin de match, Esposito a manqué un penalty, arrêté par le gardien belge.
- Espagne - Angleterre : 0-0 après le coup d'envoi, l'Angleterre déjà à l'aise
Aucun but inscrit à Madrid. L'Angleterre a rapidement pris le contrôle du jeu au stade Riyadh Air Metropolitano, avec 63% de possession dès les premières minutes contre 37% pour l'Espagne. Les Three Lions se sont procuré le premier tir cadré de la rencontre, quand la Roja n'a pas encore trouvé le cadre adverse. Sur le plan des duels, les joueurs de Luis de la Fuente ont remporté trois duels contre aucun pour les hommes de Thomas Tuchel. Le score reste nul et vierge à la 6e minute de jeu.
- France - Turquie : 0-0 à la pause, Mbappé voit son but refusé
Toujours à égalité à Bordeaux. Les Bleus, dominateurs, butent sur un mur turc et sur un Berke Özer des grands soirs. Kylian Mbappé a cru délivrer les siens à la 40e minute, mais son but a été refusé pour hors-jeu après l'intervention de la VAR. Le capitaine tricolore avait déjà buté deux fois sur le gardien turc, à la 15e puis à la 34e minute. Bradley Barcola, lancé en contre à la 22e, a lui aussi manqué le cadre face à Özer. Mi-temps : France 0, Turquie 0.
- Belgique - Italie : les Diables Rouges mènent 3-1 à la pause
Mi-temps mouvementée à Bruxelles. L'Italie avait pourtant ouvert le score par Francesco Pio Esposito dès la 11e minute. Mais la Belgique a renversé la situation en l'espace de onze minutes : Maxim De Cuyper égalise à la 15e, Nilson Ngoy donne l'avantage aux Diables Rouges à la 22e, puis Jérémy Doku porte le score à 3-1 à la 26e. Sandro Tonali a écopé d'un carton jaune juste avant la pause, à la 45e+1. Score à la mi-temps : Belgique 3, Italie 1.
- Avant-match : l'Espagne, leader, reçoit l'Angleterre en Ligue des nations
Première du groupe A3 avec 15 points, l'Espagne aborde cette sixième journée en position de force face à l'Angleterre, deuxième avec 12 points. La Roja peut conforter sa place de leader devant son public, tandis que les Three Lions doivent l'emporter pour recoller au classement. Cette rencontre se joue au stade Riyadh Air Metropolitano, dimanche 15 novembre 2026, sous l'arbitrage de Clément Turpin. Coup d'envoi fixé à 20h45 pour cette affiche qui clôt la phase de groupes de Ligue A.
- France - Turquie : la Turquie sombre, les Bleus jouent leur qualification
Dernière du groupe A1 avec zéro point, la Turquie aborde cette réception à Bordeaux déjà éliminée et reléguée en Ligue B, sans plus rien à jouer que l'honneur autour d'Arda Güler. En face, l'équipe de France, deuxième avec 10 points, n'a pourtant rien de garanti : une victoire ou un match nul suffirait à valider les quarts, mais une défaite forcerait les Bleus à espérer un faux pas de la Belgique face à l'Italie. Un scénario que Zinédine Zidane veut à tout prix éviter après le revers subi en Italie.
- Belgique - Italie : l'Italie joue son fauteuil de leader face à des Diables Rouges revanchards
Leader du groupe avec 10 points, l'Italie de Roberto Mancini n'a aucun droit à l'erreur à Bruxelles. Une défaite pourrait tout remettre en question dans cette course serrée de la Ligue des nations. En face, la Belgique de Mark van Bommel, troisième avec 9 points, veut profiter de cette sixième journée pour recoller aux Italiens. Le suspense s'annonce total au King Baudouin Stadium, où Kevin De Bruyne et ses coéquipiers tenteront de faire chuter des Italiens sous pression. Coup d'envoi à 20h45, sous l'arbitrage d'Espen Eskås.
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