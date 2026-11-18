La tension de ce match de Ligue des nations s'est prolongée à la mi-temps, avec une grosse cohue entre plusieurs joueurs des deux sélections dans le tunnel menant aux vestiaires. Le climat s'est toutefois apaisé au retour sur la pelouse pour la seconde période. Ces échauffourées ont marqué les esprits lors de ce choc à Madrid.

Lors de la rencontre de Ligue des nations Espagne - Angleterre, Jude Bellingham et Marc Cucurella, pourtant partenaires au Real Madrid, se sont vivement accrochés juste avant la pause. L'Anglais a tenté de relever l'Espagnol, qui se roulait au sol pour réclamer une faute avant le penalty accordé à l'Angleterre. Mikel Oyarzabal a dû s'interposer pour calmer la situation entre les deux hommes.

Après son but décisif en Ligue des nations, Eli Junior Kroupi n'a pas caché son émotion face aux journalistes et sur TF1. L'attaquant a raconté avoir d'abord cru être hors-jeu avant la validation de son but par l'arbitre, source de "beaucoup d'émotions". Il a également évoqué la découverte d'un nouveau poste sur l'aile gauche, plus exigeant physiquement, qu'il dit avoir abordé en voulant "tout donner" pour l'équipe.

16:39 - Kroupi revient de loin A peine remis d'une longue blessure au pied, Eli Junior Kroupi a été convoqué pour cette campagne de Ligue des nations afin de remplacer Marcus Thuram, forfait. Le droitier de 20 ans avait pourtant reçu des approches du Portugal, d'où est originaire une partie de sa famille maternelle, et de la Côte d'Ivoire, pays natal de son père, avant de choisir la France. Face à la Turquie, il a confié avoir repensé à sa blessure au moment de célébrer son but, espérant désormais la laisser derrière lui.

15:53 - Pour ses débuts en Ligue des nations, la famille Kroupi a fait le déplacement à Bordeaux La Ligue des nations a été l'occasion d'un grand moment familial pour Eli Junior Kroupi, soutenu au Matmut Atlantique par tous les siens venus spécialement à Bordeaux. Son père, l'ancien footballeur Eli Kroupi, avait plaisanté trois jours plus tôt en demandant un jour férié à Lorient si son fils marquait. Le natif de Lorient a d'ailleurs promis de partager son maillot avec sa famille, semaine après semaine.

15:01 - de la Fuente défend l'image de l'Espagne après le match de Ligue des nations Avant d'affronter l'Angleterre en Ligue des nations, Luis de la Fuente s'était agacé de propos supposés de Thomas Tuchel sur le racisme en Espagne, rétorquant qu'il n'y avait "pas de racisme en Espagne" et que "les Anglais ne sont pas racistes". Tuchel avait de son côté assuré n'avoir fait qu'évoquer l'importance du protocole antiraciste pour les joueurs, sans viser personne. Un cas de racisme avait pourtant marqué l'actualité espagnole en avril dernier, lorsque Lamine Yamal avait dénoncé des chants xénophobes visant les Égyptiens, provoquant une enquête de la police catalane.

14:38 - Après la polémique raciste en marge de la Ligue des nations, Tuchel et de la Fuente apaisent la tension La Ligue des nations a offert un épilogue inattendu à la polémique née entre Thomas Tuchel et Luis de la Fuente autour du racisme en Espagne, à l'issue du match Espagne-Angleterre (2-3) à Madrid. Les deux sélectionneurs ont échangé quelques mots souriants avant le coup d'envoi, puis clarifié la situation en conférence de presse d'après-match. "Il n'y a aucun problème. Il y a seulement de l'admiration et du respect", a assuré l'Espagnol, tandis que l'Allemand a évoqué un "malentendu" de la part des journalistes.

14:00 - De nouveaux visages pourraient apparaître lors des quarts de la Ligue des nations Après les débuts remarqués de Saël Kumbedi et Eli Junior Kroupi lors des derniers matchs de novembre, Zinédine Zidane n'exclut pas d'autres surprises pour les quarts de finale de la Ligue des nations. "Il peut se passer encore plein de choses, la sélection permet ça", a-t-il assuré, évoquant une équipe qui dépendra de "l'état de forme des uns et des autres". Objectif affiché : aligner un groupe compétitif face à n'importe quel adversaire.

13:15 - Seulement trois jours de préparation avant les quarts de la Ligue des nations Faute de temps, Zinédine Zidane devra composer avec un format express avant d'affronter son adversaire en quarts de finale de la Ligue des nations. "On va avoir trois jours pour faire un match aller-retour... pas beaucoup de temps", a-t-il reconnu, promettant de "bien synthétiser les choses" durant les trois mois d'ici le rassemblement de mars. Le sélectionneur assure suivre malgré tout tous ses joueurs en club pour préparer cette échéance.

12:37 - Zidane frustré d'attendre mars pour retrouver ses Bleus en Ligue des nations La Ligue des nations a tenu en haleine Zinédine Zidane jusqu'à dimanche, avec une défaite contre l'Italie (3-1) puis une victoire sur la Turquie (2-1) pour clore la phase de groupes. Le sélectionneur ne reverra pourtant son groupe qu'en mars prochain pour les quarts de finale, ce qui l'a poussé à ironiser sur son inactivité forcée : "Je vais un peu me tourner les pouces." D'ici là, ses joueurs retourneront disputer des matchs tous les trois jours avec leurs clubs.

12:13 - Le Final Four programmé en juin 2027 La phase finale de la compétition se jouera du 9 au 13 juin 2027, dans un lieu qui reste à déterminer en fonction de l'identité des quatre équipes qualifiées pour le Final Four.

11:59 - Rendez-vous vendredi à Nyon pour le tirage Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations se tiendra vendredi à Nyon, en Suisse, à partir de midi, et sera à suivre en direct commenté. Les quarts de finale, ainsi que les barrages de promotion-relégation entre les différentes ligues, se disputeront en mars 2027.

11:30 - D'autres adversaires possibles pour les Bleus Outre l'Espagne, la France pourrait hériter de la Grèce ou de l'Allemagne, qui s'affrontent pour la première place du groupe 2, ou encore du Danemark ou de la Norvège dans le groupe 3. Le nom de l'adversaire de ces nations sera connu ce lundi soir, à l'issue des dernières rencontres de poules.

10:59 - La défaite espagnole qui change tout La défaite de l'Espagne face à l'Angleterre (2-3) a également mis fin à une série de 43 matchs sans défaite pour la Roja. Ce revers la relègue à la deuxième place de son groupe, ouvrant la porte à un possible duel avec la France en quarts de finale.

10:30 - Vers de nouvelles retrouvailles avec l'Espagne ? L'Espagne, battue à domicile par l'Angleterre (2-3) dimanche, termine deuxième de son groupe et pourrait ainsi croiser la route des Bleus en quarts. Les deux équipes se sont déjà affrontées à trois reprises récemment : en demi-finale de la Coupe du monde 2026 (2-0), à l'Euro 2024 (2-1) et lors de la dernière Ligue des Nations (5-4), toujours à l'avantage de la Roja.

09:55 - Avantage du terrain pour la France En terminant premiers du groupe 1, les Bleus affronteront un deuxième de groupe en quarts de finale et disputeront le match retour à domicile. Ils ne pourront en revanche pas croiser la Belgique, également qualifiée mais deuxième de sa poule.

09:11 - L'objectif de qualification atteint malgré tout Malgré son mécontentement sur le contenu de la prestation, Zinédine Zidane a reconnu que l'objectif principal du match était rempli. "C'était l'objectif de se qualifier, en étant éventuellement premier", a-t-il indiqué. Il reste toutefois "perplexe" sur certains aspects du jeu affiché par les siens.

08:30 - Trop de concessions en première période Zidane a également pointé du doigt le nombre d'occasions concédées par les Bleus, surtout avant la pause. "On a concédé beaucoup, surtout en première mi-temps", a-t-il regretté, précisant que ce n'était pas un problème individuel mais collectif. Il a rappelé l'identité de jeu qu'il souhaite pour son équipe: "On aime courir avec le ballon, pas sans, ce n'est pas notre truc."

07:56 - Une pression jugée insuffisante par Zizou Sur le plateau de TF1 après la rencontre, Zinédine Zidane a exprimé sa frustration concernant le pressing de son équipe. "On laissait faire les décalages et on n'a pas été bons du tout dans notre pression", a-t-il lâché. Le Ballon d'or 1998 assure que les ajustements à la mi-temps ont permis une nette amélioration en seconde période.

07:20 - Jacquet confirme le message du coach Jérémy Jacquet, parfois en difficulté sur la pelouse de Bordeaux, a confirmé les propos tenus par Zidane à la mi-temps. "Le coach nous a dit à la mi-temps qu'ils ne nous trouvaient pas assez agressifs à la perte du ballon et on l'a rectifié en deuxième mi-temps", a-t-il expliqué. Il précise que Zidane n'a pas crié mais a clairement insisté sur les axes de progression.

07:11 - Zidane recadre les Bleus à la pause Zinédine Zidane n'a pas digéré la prestation de l'équipe de France en première période face à la Turquie, dimanche en Ligue des nations (victoire 2-1). Le sélectionneur a haussé le ton dans le vestiaire pour demander plus d'agressivité à la perte du ballon. Les Bleus ont rectifié le tir en seconde période, selon ses joueurs.

00:06 - Espagne - Angleterre : l'Angleterre conserve la tête du groupe A3 malgré la défaite concédée L'Angleterre occupe la première place du groupe A3 avec 15 points après sa victoire 3-2 face à l'Espagne au stade Riyadh Air Metropolitano. Ce succès permet aux Three Lions de conserver leur leadership. L'Espagne, de son côté, reste deuxième avec 15 points également, un total identique à celui de l'Angleterre mais insuffisant pour ravir la première place. Les deux sélections se retrouvent ainsi à égalité de points au sommet du groupe, la place de leader se jouant désormais sur d'autres critères que le nombre de points.

00:06 - France - Turquie : les Bleus verrouillent la première place, la Turquie sombre Qualification validée. La France s'est imposée 2-1 face à la Turquie et cette victoire a des conséquences immédiates au classement du groupe A1. Les Bleus trônent désormais en tête avec 13 points, un total qui leur assure la première place et une place en quarts de finale. De l'autre côté, la désillusion est totale pour la Turquie, dernière du groupe avec 0 point, incapable de prendre le moindre point lors de ce rassemblement et totalement distancée dans la course à la qualification.

00:06 - Belgique - Italie : les Diables Rouges consolident leur deuxième place Au terme d'une victoire 4-1 face à l'Italie au King Baudouin Stadium, la Belgique conforte sa position dans le groupe A1 de cette Ligue des nations. Les Diables Rouges occupent désormais la 2e place avec 12 points, une position qui leur garde un contact direct avec le haut du classement. L'Italie, de son côté, reste scotchée à la 3e place avec 10 points, un résultat qui ne lui permet pas de recoller à la Belgique malgré une entame prometteuse avec l'ouverture du score d'Esposito.

15/11/26 - 22:57 - Espagne 2-3 Angleterre : les Three Lions résistent à dix malgré la furia espagnole Angleterre s'impose 3-2 face à l'Espagne au stade Riyadh Air Metropolitano, au terme d'un scénario haletant. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty juste avant la pause (45e), avant qu'Ezri Konsa (53e) puis Ben White (57e) ne creusent l'écart. Le carton rouge d'Elliot Anderson à la 63e minute a relancé l'Espagne : Mikel Oyarzabal a réduit l'écart sur penalty (65e), puis Nico Williams a ramené les siens à un but (75e). Réduits à dix, les Anglais ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final pour décrocher une victoire précieuse.

15/11/26 - 22:56 - France - Turquie (2-1) : la qualification validée grâce à Topçu et Kroupi France 2 - 1 Turquie. Les Bleus décrochent leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations après un succès étriqué face à des Turcs accrocheurs. Longtemps muets face à un grand Berke Özer, les Tricolores ont ouvert le score à la 49e minute sur un but contre son camp de Topçu. Eli Kroupi, entré en jeu, a inscrit son premier but en équipe de France à la 80e minute. Bardakci a réduit l'écart à la 90e minute, profitant d'un oubli de la défense française sur un corner.

15/11/26 - 22:56 - Belgique - Italie : les Diables Rouges s'imposent 4-1 face à des Italiens surclassés Victoire éclatante de la Belgique au King Baudouin Stadium, où les Diables Rouges ont dominé une Italie pourtant devant au score au départ. Francesco Pio Esposito avait ouvert la marque dès la 11e minute, mais Maxim De Cuyper a égalisé à la 15e, avant que Nilson Ngoy ne fasse 2-1 à la 22e puis Jérémy Doku ne porte le score à 3-1 dès la 26e. D. Moreira a enfoncé le clou à la 80e. Gianluigi Donnarumma a écopé d'un carton jaune à la 81e. En toute fin de match, Esposito a manqué un penalty, arrêté par le gardien belge.

15/11/26 - 21:41 - Espagne - Angleterre : 0-0 après le coup d'envoi, l'Angleterre déjà à l'aise Aucun but inscrit à Madrid. L'Angleterre a rapidement pris le contrôle du jeu au stade Riyadh Air Metropolitano, avec 63% de possession dès les premières minutes contre 37% pour l'Espagne. Les Three Lions se sont procuré le premier tir cadré de la rencontre, quand la Roja n'a pas encore trouvé le cadre adverse. Sur le plan des duels, les joueurs de Luis de la Fuente ont remporté trois duels contre aucun pour les hommes de Thomas Tuchel. Le score reste nul et vierge à la 6e minute de jeu.

15/11/26 - 21:41 - France - Turquie : 0-0 à la pause, Mbappé voit son but refusé Toujours à égalité à Bordeaux. Les Bleus, dominateurs, butent sur un mur turc et sur un Berke Özer des grands soirs. Kylian Mbappé a cru délivrer les siens à la 40e minute, mais son but a été refusé pour hors-jeu après l'intervention de la VAR. Le capitaine tricolore avait déjà buté deux fois sur le gardien turc, à la 15e puis à la 34e minute. Bradley Barcola, lancé en contre à la 22e, a lui aussi manqué le cadre face à Özer. Mi-temps : France 0, Turquie 0.