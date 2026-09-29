Ligue des nations 2026 : un choc Espagne - Croatie, tous les résultats et les classements

Florian Gregoire

Ligue des nations 2026 : un choc Espagne - Croatie, tous les résultats et les classements Suite de la deuxième journée de la Ligue des nations ce mardi avec un gros choc au programme.

Nouvelle grosse journée pour la Ligue des nations ce mardi 29 septembre avec l'affiche entre les champions du monde espagnols et la Croatie. Victorieuse en Angleterre après un match fou, la Roja veut confirmer pour sa première sortie à domicile en tant que championne du monde. Mais face à la Croatie de son nouveau sélectionneur Bilic, l'Espagne devra se méfier. "Ce sont les meilleurs joueurs au monde", a encensé le sélectionneur de la Croatie. "Ils ne se relâcheront pas, et nous non plus. Mais l’Espagne a des petites faiblesses dont on peut profiter, l’Angleterre l’a démontré. On n’a pas besoin d’un miracle, mais plutôt de confiance. On a joué de grands matchs contre eux. Les matchs sont longs. (…) On sait qu’ils auront la possession, mais on ne peut pas toujours leur laisser le ballon. On doit avoir confiance en nous."

Ce lundi 28 septembre 2026 un duel entre la Belgique et la France au stade Roi Baudouin de Bruxelles a animé la Ligue des nations. Les Diables Rouges, dominés territorialement, n'ont touché que 36% du ballon et n'ont cadré aucun tir avant la pause, tandis que les Bleus, plus entreprenants avec 64% de possession, n'ont pas réussi à concrétiser leurs quatre tentatives cadrées, laissant les deux équipes sur un score nul et vierge à la mi-temps. La physionomie n'a guère changé après le retour des vestiaires, la Belgique multipliant les fautes et écopant de trois avertissements (Moreira, De Bruyne, Tielemans) pour freiner une équipe de France dominatrice, créditée au final de 65% de possession et de douze tirs contre dix pour son adversaire. Il a fallu attendre la 88e minute pour voir Michael Olise débloquer la situation d'une frappe décisive, permettant aux Bleus de s'imposer 0-1 à l'issue d'un match longtemps verrouillé par une défense belge solide jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure.

Le classement du groupe A1 de la Ligue des nations place la France en tête avec 6 points, devant la Belgique qui occupe la deuxième place avec 3 points. L'Italie suit au troisième rang, également créditée de 3 points, tandis que la Turquie ferme la marche du groupe avec 0 point.

Voici le règlement des relégations en Ligue des nations

Ligue A

  • Les premiers et deuxièmes de groupe accèdent aux quarts de finale.
  • Les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A.
  • Les deux moins bons troisièmes et les deux meilleurs quatrièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux quatre deuxièmes de la Ligue B.
  • Les deux moins bons quatrièmes sont relégués en Ligue B.

Ligue B

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue A.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue A/B face aux deux moins bons troisièmes et aux deux meilleurs quatrièmes de la Ligue A.
  • Les troisièmes restent en Ligue B.
  • Les quatrièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatre deuxièmes de la Ligue C.

Ligue C

  • Les premiers de groupe sont promus en Ligue B.
  • Les deuxièmes disputent les barrages Ligue B/C face aux quatrièmes de la Ligue B.
  • Les troisièmes et quatrièmes restent en Ligue C.
  • Toutes les équipes de la Ligue B sont promues en Ligue C.

Calendrier de la Ligue des nations

Découvrez le calendrier complet de toutes les rencontres de la Ligue des nations

 

Résultats de la Ligue des nations

Voici tous les résultats des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027 avec une mise à jour en temps réel des scores et en quelques minutes après la fin de la rencontre.

 

Classements de la Ligue des nations

Du groupe A au de la Ligue A au dernier groupe de la Ligue C, découvrez l'évolution du classement dès la fin des matchs de la Ligue des nations avec une mise à jour en quelques minutes.

 
Dernières mises à jour

- Espagne - Croatie : un choc au sommet du groupe A3 avant le coup d'envoi

Avant ce choc de la 2e journée de Ligue des nations, Espagne et Croatie affichent un bilan identique de 3 points, respectivement 1re et 2e du groupe A3. Luis de la Fuente aligne une équipe offensive avec Lamine Yamal et Oyarzabal, tandis que Slaven Bilic mise sur Perisic en capitaine et laisse Modric débuter sur le banc. Les Espagnols abordent la rencontre en position de force, l'historique récent des confrontations leur étant largement favorable. Rendez-vous à Séville, au stade Ramón Sánchez Pizjuán, pour ce duel entre deux prétendants au sommet du groupe.

- Rendez-vous pris à Paris pour la revanche

Les deux équipes se retrouveront dès lundi prochain au Stade de France, à 20h45, pour le match retour de cette double confrontation en Ligue des nations. Le média belge Sporza a déjà lancé les hostilités, évoquant "l'heure de la revanche" face à cette "France maudite".

- Une disette qui dure depuis 45 ans

La RTBF rappelle une statistique douloureuse pour les Diables Rouges: leur dernier succès officiel face aux Bleus remonte au 9 septembre 1981. Il faut même remonter à 2015, lors d'un match amical soldé par un score de 3-4, pour retrouver une victoire belge face à la France, toutes compétitions confondues.

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