Les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027 se poursuivent en ce mois de novembre.

Après la Coupe du monde de football lors de l'été 2026, il est désormais l'heure de se projeter vers la Coupe d'Afrique 2027 pour les nations africaines. La compétition se déroulera le 19 juin 2027 et marquera le coup d'envoi de la 36ᵉ édition de la CAN. Pour la première fois de son histoire, la compétition sera organisée conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La finale est programmée pour le 17 juillet, mais on ignore encore quel pays sera l'organisateur.

Les groupes des qualifications de la CAN 2027

Les 48 équipes en lice ont été réparties en 12 groupes de 4 équipes chacun et vont tenter de décrocher leurs tickets qualificatifs sur 6 journées. Les trois pays hôtes de la compétition Kenya, Tanzanie et Ouganda sont automatiquement qualifiés. Une seule équipe supplémentaire se qualifiera dans chacun de leurs groupes.

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

: Maroc, Gabon, Niger, Lesotho Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

: Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

: Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée

: Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

: RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

: Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

: Cameroun, Comores, Namibie, Congo Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

: Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

: Algérie, Zambie, Togo, Burundi Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie

: Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

: Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

Le classement des groupes de la CAN

Groupe A

Maroc, 9 points

Gabon, 6 points

Niger, 3 points

Lesotho, 0 point

Groupe B

Egypte, 7 points, +10

Angola, 7 points, +4

Malawi, 3 points

Soudan du Sud, 0 point

Groupe C

Côte d'Ivoire, 9 points

Gambie, 6 points

Ghana, 3 points

Somalie, 0 point

Groupe D

Afrique du Sud, 7 points

Guinée, 6 points

Kenya, 2 points

Erythrée, 1 point

Groupe E

RDC, 9 points

Zimbabwe, 4 points, +0

Guinée équatoriale, 4 points, -1

Sierra Leone, 0 point

Groupe F

Bénin, 7 points, +4

Burkina Faso, 7 points, +2

Mauritanie, 3 points

Centrafrique, 0 point

Groupe G

Cameroun, 7 points

Comores, 4 points

Namibie, 3 points

Congo, 2 points

Groupe H

Ouganda, 5 points

Libye, 4 points

Botswana, 3 points

Tunisie, 2 points

Groupe I

Algérie, 7 points

Zambie, 4 points

Togo, 3 points

Burundi, 2 points

Groupe J

Sénégal, 7 points

Mozambique, 4 points

Soudan, 3 points, -5

Ethiopie, 3 points -1

Groupe K

Mali, 9 points

Rwanda, 6 points

Cap-Vert, 3 points

Libéria, 0 point

Groupe L

Guinée-Bissau, 7 points

Nigeria, 6 points

Madagascar, 2 points

Tanzanie, 1 point

Le calendrier des qualifications de la CAN 2027

La 1ère et la 2e journées ont lieu du 24 septembre au 6 octobre 2026, les 3e et 4e se dérouleront du 9 au 17 novembre prochain, et les 5e et 6e se tiendront entre le 22 et le 30 mars 2027. Ces journées coïncidant avec les fenêtres internationales de la FIFA.

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Journée 3 (11-17 nov 2026) : Maroc-Niger ; Gabon-Lesotho

Journée 4 (11-17 nov 2026) : Niger-Maroc ; Lesotho-Gabon

Journée 5 (24-30 mars 2027) : Gabon-Maroc ; Lesotho-Niger

Journée 6 (24-30 mars 2027) : Niger-Gabon ; Maroc-Lesotho