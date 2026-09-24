CAN 2027 : dates, groupes des qualifications et calendrier complet
Les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations débutent en ce mois de septembre.
Après la Coupe du monde de football lors de l'été 2026, il est désormais l'heure de se projeter vers la Coupe d'Afrique 2027 pour les nations africaines. La compétition se déroulera le 19 juin 2027 et marquera le coup d'envoi de la 36ᵉ édition de la CAN. Pour la première fois de son histoire, la compétition sera organisée conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La finale est programmée pour le 17 juillet, mais on ignore encore quel pays sera l'organisateur.
Les groupes des qualifications de la CAN 2027
Les 48 équipes en lice ont été réparties en 12 groupes de 4 équipes chacun et vont tenter de décrocher leurs tickets qualificatifs sur 6 journées. Les trois pays hôtes de la compétition Kenya, Tanzanie et Ouganda sont automatiquement qualifiés. Une seule équipe supplémentaire se qualifiera dans chacun de leurs groupes.
- Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho
- Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud
- Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie
- Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée
- Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe
- Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine
- Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo
- Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana
- Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi
- Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie
- Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia
- Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau
Le calendrier des qualifications de la CAN 2027
La 1ère et la 2e journées ont lieu du 24 septembre au 6 octobre 2026, les 3e et 4e se dérouleront du 9 au 17 novembre prochain, et les 5e et 6e se tiendront entre le 22 et le 30 mars 2027. Ces journées coïncidant avec les fenêtres internationales de la FIFA.
- Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Maroc – Gabon ; Niger - Lesotho
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Gabon – Niger ; Lesotho - Maroc
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Maroc-Niger ; Gabon-Lesotho
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Niger-Maroc ; Lesotho-Gabon
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Gabon-Maroc ; Lesotho-Niger
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Niger-Gabon ; Maroc-Lesotho
- Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Egypte-Angola ; Malawi-Soudan du Sud
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Soudan du Sud-Égypte ; Angola-Malawi
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Egypte-Malawi ; Angola-Soudan du Sud
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Malawi -Egypte ; Soudan du Sud-Angola
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Angola-Egypte ; Soudan du Sud-Malawi
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Égypte-Soudan du Sud ; Malawi-Angola
- Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Côte d'Ivoire-Ghana ; Gambie - Somalie
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Ghana – Gambie; Somalie - Côte d'Ivoire
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Côte d'Ivoire-Gambie ; Ghana-Somalie
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Gambie-Côte d'Ivoire ; Somalie-Ghana
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Ghana-Côte d'Ivoire ; Somalie-Gambie
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Gambie-Ghana ; Côte d'Ivoire-Somalie
- Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Afrique du Sud-Guinée ; Kenya-Érythrée
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Guinée-Kenya ; Érythrée- Afrique du Sud
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Afrique du Sud-Kenya ; Guinée-Erythrée
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Kenya-Afrique du Sud ; Érythrée- Guinée
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Guinée- Afrique du Sud ; Érythrée- Kenya
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Kenya-Guinée ; Afrique du Sud-Érythrée
- Groupe E: RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : RDC-Guinée équatoriale; Sierra Leone-Zimbabwe
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Guinée équatoriale-Sierra Leone ; Zimbabwe-RDC
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : RDC-Sierra Leone ; Guinée équatoriale-Zimbabwe
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Sierra Leone-RDC ; Zimbabwe-Guinée équatoriale
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Guinée équatoriale-RDC ; Zimbabwe-Sierra Leone
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Sierra Leone-Guinée équatoriale; RDC-Zimbabwe
- Groupe F: Burkina, Bénin, Mauritanie, Centrafrique
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Burkina Faso-Bénin ; Mauritanie-Centrafrique
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Centrafrique-Burkina Faso ; Bénin-Mauritanie
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Burkina Faso-Mauritanie ; Bénin-Centrafrique
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Mauritanie-Burkina Faso ; Centrafrique-Bénin
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Bénin-Burkina Faso ; Centrafrique-Mauritanie
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Burkina Faso-Centrafrique ; Mauritanie-Bénin
- Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Cameroun-Comores ; Namibie-Congo-Brazzaville
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Comores-Namibie ; Congo-Brazzaville-Cameroun
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Cameroun-Namibie ; Comores-Congo-Brazzaville
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Namibie-Cameroun ; Congo Brazzaville-Comores
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Comores-Cameroun ; Congo-Brazzaville-Namibie
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Namibie-Comores ; Cameroun-Congo-Brazzaville
- Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Tunisie - Ouganda ; Libye - Botswana
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Ouganda-Libye ; Botswana-Tunisie
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Tunisie-Libye ; Ouganda-Botswana
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Libye-Tunisie ; Botswana-Ouganda
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Ouganda-Tunisie ; Botswana-Libye
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Tunisie-Botswana; Libye-Ouganda
- Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Algérie-Zambie ; Togo-Burundi
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Zambie-Togo; Burundi-Algérie
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Algérie-Togo ; Zambie-Burundi
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Togo-Algérie ; Burundi-Zambie
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Zambie-Algérie ; Burundi-Togo
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Togo-Zambie ; Algérie-Burundi
- Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Sénégal-Mozambique ; Soudan-Ethiopie
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Ethiopie-Sénégal ; Mozambique-Soudan
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Sénégal-Soudan ; Mozambique-Ethiopie
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Soudan-Sénégal ; Ethiopie-Mozambique
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Mozambique- Sénégal ; Ethiopie-Soudan
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Sénégal- Ethiopie ; Soudan-Mozambique
- Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Mali-Cap-Vert; Rwanda-Liberia
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Liberia-Mali ; Cap-Vert-Rwanda
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Mali-Rwanda ; Cap-Vert-Liberia
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Rwanda- Mali ; Liberia-Cap-Vert
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Cap-Vert-Mali ; Liberia-Rwanda
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Mali-Liberia ; Rwanda-Cap-Vert
- Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau
- Journée 1 (24-26 sept 2026) : Nigeria-Madagascar ; Tanzanie-Guinée-Bissau
- Journée 2 (28 sept-06 oct 2026) : Guinée-Bissau-Nigeria ; Madagascar-Tanzanie
- Journée 3 (11-17 nov 2026) : Nigeria-Tanzanie ; Madagascar-Guinée-Bissau
- Journée 4 (11-17 nov 2026) : Tanzanie-Nigeria ; Guinée-Bissau-Madagascar
- Journée 5 (24-30 mars 2027) : Madagascar-Nigeria ; Guinée-Bissau-Tanzanie
- Journée 6 (24-30 mars 2027) : Nigeria-Guinée-Bissau ; Tanzanie-Madagascar